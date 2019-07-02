Гонконг после штурма парламента: отчаяние активистов и страхи бизнеса

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency Image caption По данным активистов, в понедельник на улицы Гонконга вышли 500 тысяч человек

Протестующие в Гонконге перешли к захвату зданий. Это жест отчаяния, утверждают активисты и депутаты от оппозиции.

Волна протестов против законопроекта об экстрадиции продолжается с конца апреля. В июне на улицы Гонконга вышло больше двух миллионов человек.

По сообщениям местных СМИ, за последний месяц три активиста покончили с собой.

Правительство отвергает все требования демонстрантов, а представители бизнеса просчитывают риски.

Би-би-си объясняет, что происходит в городе.

Media playback is unsupported on your device Штурм парламента в Гонконге: видео

Самоубийства, отчаяние, гнев

"Уровень отчаяния и гнева, особенно среди молодых, зашкаливает," - рассказал в интервью Би-би-си Ло Кин Хэй, заместитель председателя Демократической партии Гонконга.

По сообщениям местных изданий, за последний месяц трое молодых людей покончили с собой в знак протеста против законопроекта, который разрешил бы экстрадицию жителей города в материковый Китай.

18 июня глава администрации Гонконга Керри Лэм публично извинилась за свою позицию по закону об экстрадиции. Однако она согласилась лишь бессрочно отложить поправки, а не отозвать их, как требовали демонстранты.

В ночь с понедельника на вторник в ходе экстренной пресс-конференции Лэм обвинила протестующих в "чрезмерном насилии".

С ней не согласен Томми Чунг - один из участников "революции зонтиков" 2014 года. Чунг стал самым молодым из девяти активистов, осужденных за организацию акций протеста. Он был приговорен к 200 часам общественных работ.

"После трех смертей и двухмиллионых протестов назвать штурм парламента простым вандализмом будет упрощением", - рассказал Би-би-си Чунг.

"Молодое поколение чувствует себя бессильным, чувства накалены до предела", - заявил Чунг. По его словам, штурм законодательного собрания - это жест отчаяния.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Массовые протесты продолжаются в Гонконге с конца апреля

Самоубийства активистов повлияли на решимость тех, кто штурмовал здание законодательного собрания прошлой ночью, считает Ло Кин Хэй, вице-председатель оппозиционной Демократической партии.

"Это были их друзья, и они пожертвовали своей жизнью, протестуя против этого законопроекта", - рассказал Хэй в интервью Би-би-си.

"Мне грустно видеть, что молодые люди Гонконга настолько недовольны нашим обществом, что готовы пойти на смерть", - добавил законодатель.

Протестующие продолжают требовать полного отзыва законопроекта об экстрадиции и отставки главы Гонконга Керри Лэм.

Насилие и раскол протеста

Понедельник ознаменовал поворот активистов к более жестким методам.

Группа протестующих на протяжении нескольких часов ломала стеклянные двери здания законодательного собрания Гонконга с помощью металлической тележки.

Удерживавшие здание полицейские отступили, и демонстранты ворвались внутрь.

Многие из них несли в руках дорожные знаки и металлические трубы. Они разбивали двери, срывали картины, установили внутри заксобрания старый, колониальный флаг Гонконга, на котором изображен британский "Юнион Джек".

Депутаты убеждали протестующих не штурмовать парламент, рассказал в интервью BBC Radio 4 Мартин Ли, председатель оппозиционной Демократической партии.

Однако протестующие не стали их слушать.

"Они видели, что мы всегда придерживались мирных методов, и мы не добились для них демократии, - сказал Ли. - Они выбрали другие методы".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джошуа Вонг - лицо нового поколения гонконгских активистов

Во вторник газета The New York Times опубликовала колонку 29-летнего жителя Гонконга, который рассказал, что придерживается "маргинальной теории насилия".

Согласно ей, протестующие должны использовать максимально агрессивные, но при этом по возможности мирные методы, чтобы спровоцировать полицейских.

Если власти переходят черту, поддержка протестов со стороны населения растет. Это произошло в июне, когда после жесткого разгона демонстрантов на улицы вышли два миллиона человек.

По версии автора статьи, власти поняли эту тактику, и именно этим объясняется бездействие полиции, позволившей демонстрантам занять здание законодательного собрания.

Штурм парламента нельзя назвать бунтом или погромом, заявил во вторник самый известный активист Гонконга, студенческий лидер Джошуа Вонг.

"Они хотели заставить режим услышать голос жителей Гонконга, и у них не было другого выбора", - написал Вонг в "Твиттере".

"Мы уже испробовали все другие методы", - добавил Вонг.

Первой жертвой станет бизнес

Протестующие опасаются, что новые правила экстрадиции будут использованы против диссидентов и активистов.

Но Пекин может быть больше заинтересован в бизнесе и финансовых активах города.

"Китайское правительство надеется использовать этот закон, чтобы экстрадировать китайских чиновников и бизнесменов, бежавших в Гонконг из-за обвинений в коррупции в материковом Китае," - рассказал Би-би-си Ло Кин Хэй из оппозиционной Демократической партии.

"Для коммунистической партии этот законопроект - инструмент политического возмездия бизнесу", - считает активист Томми Чунг.

Тара Джозеф, председатель Американской торговой палаты в Гонконге, в интервью газете South China Morning Post сравнила законопроект с "выстрелом в ногу".

Поправки уже негативно влияют на репутацию Гонконга как международного центра для бизнеса, заявила Джозеф.

"Если люди перестанут рассматривать Гонконг как независимую судебную юрисдикцию, бизнес пострадает," - считает она.

Через Гонконг с его системой правосудия, основанной на британском праве, проходит большинство иностранных инвестиций в Китай.

Правообладатель иллюстрации Frédéric Soltan/Corbis via Getty Images) Image caption Гонконг занимает третье место в рейтинге мировых финансовых центров, уступая лишь Нью-Йорку и Лондону

По данным конференции ООН по торговле и развитию, в 2018 году иностранные инвестиции в Гонконг составили 115 миллиардов долларов, а в материковый Китай - 139 миллиардов.

Гонконг занимает третье место в рейтинге мировых финансовых центров (Global Financial Centre Index), уступая лишь Нью-Йорку и Лондону.

Многочисленные тарифы, введенные США против Китая за последние месяцы, не распространяются на Гонконг.

Согласно принятому в 1992 году закону, в торговых и экономических вопросах американское правительство рассматривает Гонконг как отдельную от Китая юрисдикцию.

Президент США может отменить закон о торговых привилегиях, если посчитает, что Гонконг не имеет достаточно автономии.

Если договор потеряет силу, на Гонконг могут быть наложены все тарифы и ограничения, которые действуют в отношении КНР.