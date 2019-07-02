Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Последний рабочий день Жан-Клода Юнкера выпадет на Хэллоуин, 31 октября

Европейский союз сумел уладить разногласия, грозившие параличом власти в крупнейшем экономическом и политическом союзе планеты с населением полмиллиарда человек. После трех дней ожесточенных споров и взаимных обвинений невыспавшиеся лидеры 28 стран ЕС распределили ключевые посты в руководстве блока.

Люксембуржец Жан-Клод Юнкер осенью уступит место главы Еврокомиссии 60-летней немке Урсуле фон дер Ляйен, давнему соратнику канцлера Ангелы Меркель и первой женщине на посту министра обороны Германии.

Пост председателя Европейского центрального банка отойдет второй крупнейшей стране блока - Франции. Итальянец Марио Драги передаст его 63-летней главе Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит 43-летний бельгийский премьер Шарль Мишель. А за внешнюю политику ЕС вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель.

ЕС переживает пятилетнюю ротацию начальников после майских выборов в Европарламент, на которых центристы лишились уверенного большинства, что оживило скучную европейскую политику и сместило баланс власти от консерваторов к либералам.

Выборы преемников обнажили сразу несколько расколов в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность блока, и без того переживающего непростые времена в свете "брексита", подъема национализма и вялого экономического роста.

Провал

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Не все журналисты вынесли 18-часовой саммит

Трехдневное перетягивание каната первым вывело из себя президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы выставляем в дурном свете и Европейский совет, и Европу. Создается впечатление, что Европа ведет себя несерьезно", - сердился французский лидер после того, как несколько стран пошли ему наперекор.

"Нужно тщательно разобраться в причинах этого провала. Наша репутация решительно запятнана бесконечными заседаниями, которые ничем не заканчиваются", - сказал он и повторил свой майский тезис о том, что он против дальнейшего расширения Евросоюза за счет балканских стран, пока ЕС не будет реформирован, чтобы стать более сплоченным и легче управляемым союзом.

Франция и Германия традиционно делили важнейшие посты в ЕС. Однако голос новых членов союза звучит все увереннее, и на это раз они сумели сорвать планы старших товарищей.

Дело было так.

Бунт

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Меркель и Макрону было о чем поговорить на саммите G20 в Осаке

До майских выборов в Европарламент ожидалось, что как и в прошлый раз, Еврокомиссию - исполнительный орган, своего рода правительство ЕС - возглавит кандидат от крупнейшей фракции, либерально-консервативной Европейской народной партии, в которую входят соратники Меркель. Кандидатом был немец Манфред Вебер.

Однако на выборах консерваторы сдали часть позиций на фоне успеха зеленых. Либерал Макрон воспользовался моментом, возглавил сопротивление - и вскоре Вебер уже не был кандидатом.

Спор Франции с Германией продолжался недолго: уходящая Меркель согласилась на компромисс, и в кулуарах встречи "Большой двадцатки" в Осаке на минувших выходных они с Макроном договорились выдвинуть Юнкеру в преемники его первого зама, бывшего министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса.

Но не тут-то было.

Страны Вышеградской четверки - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - выступили резко против. Они давно имеют зуб на Тиммерманса, поскольку именно в его обязанности на посту еврокомиссара входило отчитывать их за попрание европейских ценностей и наступление на свободу слова и независимость судебной системы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Миграционный кризис расколол Европу

А главное - они решительно расходятся во взглядах на миграцию. И тут их поддержал другой сторонник закрытых границ - тяжеловес европейской политики Италия, у которой разладились отношения с Брюсселем еще и потому, что пришедшие к власти популисты принялись сорить деньгами в нарушение европейских бюджетных правил.

Их общее мнение выразил чешский премьер Андрей Бабиш:

"Он (Тиммерманс) всегда продвигал неприемлемую для нас миграционную политику, поэтому эта кандидатура абсолютно неприемлема. И я не знаю, почему премьеры Франции, Испании, Нидерландов и Германии не могут этого понять".

Голос разума

Испанский премьер Педро Санчес не оставил реплику без ответа.

"Его (Тиммерманса) отвергли за то, что он отстаивал принципы и европейские ценности, защищал положения наших договоров. Это неприемлемо", - сказал он.

Для назначения главы Еврокомиссии кандидату нужно заручиться поддержкой лидеров 21 из 28 стран ЕС, представляющих 65% населения блока. Технически голоса продавить Тиммерманса были, но столь противоречивая фигура могла поставить под вопрос дееспособность исполнительного органа ЕС и только обострить противоречия.

К тому же, раз принципиальная пятерка затеяла драку до последнего, другие недовольные решили поделиться своими сомнениями.

Ирландия, Латвия и Хорватия пеняли на Францию и Германию за то, что они согласовали кандидатуру за их спинами. А консерваторы из Европейской народной партии отказывались поддерживать социалиста Тиммерманса.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За этим столом три долгих дня решались судьбы Европы

Голос разума по традиции прозвучал из уст Меркель.

"Голосовать против всей Вышеградской группы и против такой страны, как Италия, было бы очень сложно, - сказала она. - На устранение разногласий требуется время. Мы должны понять, что всем придется сделать небольшой шаг навстречу друг другу - и я имею в виду каждого".

И все послушались канцлера.

Решение еще должны утвердить евродепутаты, собравшиеся во вторник на первое заседание. В среду они, как ожидается, выберут председателя Европарламента - самого слабого звена в триаде европейской власти.

В законодательной ветви первую скрипку играет Европейский совет - подобие верхней палаты парламента. Он состоит из глав всех 28 государств ЕС и определяет политику союза.

Европарламент - подобие нижней палаты - его младший партнер. Он не имеет права законодательной инициативы, но наделен надзорными полномочиями, а его согласие необходимо для утверждения бюджета ЕС (170 млрд евро в этом году).