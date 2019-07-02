Смена власти в ЕС: преемников Юнкеру, Туску и Драги подобрали после трехдневной склоки
Европейский союз сумел уладить разногласия, грозившие параличом власти в крупнейшем экономическом и политическом союзе планеты с населением полмиллиарда человек. После трех дней ожесточенных споров и взаимных обвинений невыспавшиеся лидеры 28 стран ЕС распределили ключевые посты в руководстве блока.
Люксембуржец Жан-Клод Юнкер осенью уступит место главы Еврокомиссии 60-летней немке Урсуле фон дер Ляйен, давнему соратнику канцлера Ангелы Меркель и первой женщине на посту министра обороны Германии.
Пост председателя Европейского центрального банка отойдет второй крупнейшей стране блока - Франции. Итальянец Марио Драги передаст его 63-летней главе Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит 43-летний бельгийский премьер Шарль Мишель. А за внешнюю политику ЕС вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель.
ЕС переживает пятилетнюю ротацию начальников после майских выборов в Европарламент, на которых центристы лишились уверенного большинства, что оживило скучную европейскую политику и сместило баланс власти от консерваторов к либералам.
Выборы преемников обнажили сразу несколько расколов в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность блока, и без того переживающего непростые времена в свете "брексита", подъема национализма и вялого экономического роста.
Провал
Трехдневное перетягивание каната первым вывело из себя президента Франции Эммануэля Макрона.
"Мы выставляем в дурном свете и Европейский совет, и Европу. Создается впечатление, что Европа ведет себя несерьезно", - сердился французский лидер после того, как несколько стран пошли ему наперекор.
"Нужно тщательно разобраться в причинах этого провала. Наша репутация решительно запятнана бесконечными заседаниями, которые ничем не заканчиваются", - сказал он и повторил свой майский тезис о том, что он против дальнейшего расширения Евросоюза за счет балканских стран, пока ЕС не будет реформирован, чтобы стать более сплоченным и легче управляемым союзом.
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Франция и Германия традиционно делили важнейшие посты в ЕС. Однако голос новых членов союза звучит все увереннее, и на это раз они сумели сорвать планы старших товарищей.
Дело было так.
Бунт
До майских выборов в Европарламент ожидалось, что как и в прошлый раз, Еврокомиссию - исполнительный орган, своего рода правительство ЕС - возглавит кандидат от крупнейшей фракции, либерально-консервативной Европейской народной партии, в которую входят соратники Меркель. Кандидатом был немец Манфред Вебер.
Однако на выборах консерваторы сдали часть позиций на фоне успеха зеленых. Либерал Макрон воспользовался моментом, возглавил сопротивление - и вскоре Вебер уже не был кандидатом.
Спор Франции с Германией продолжался недолго: уходящая Меркель согласилась на компромисс, и в кулуарах встречи "Большой двадцатки" в Осаке на минувших выходных они с Макроном договорились выдвинуть Юнкеру в преемники его первого зама, бывшего министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса.
Но не тут-то было.
Страны Вышеградской четверки - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - выступили резко против. Они давно имеют зуб на Тиммерманса, поскольку именно в его обязанности на посту еврокомиссара входило отчитывать их за попрание европейских ценностей и наступление на свободу слова и независимость судебной системы.
А главное - они решительно расходятся во взглядах на миграцию. И тут их поддержал другой сторонник закрытых границ - тяжеловес европейской политики Италия, у которой разладились отношения с Брюсселем еще и потому, что пришедшие к власти популисты принялись сорить деньгами в нарушение европейских бюджетных правил.
Их общее мнение выразил чешский премьер Андрей Бабиш:
"Он (Тиммерманс) всегда продвигал неприемлемую для нас миграционную политику, поэтому эта кандидатура абсолютно неприемлема. И я не знаю, почему премьеры Франции, Испании, Нидерландов и Германии не могут этого понять".
Голос разума
Испанский премьер Педро Санчес не оставил реплику без ответа.
"Его (Тиммерманса) отвергли за то, что он отстаивал принципы и европейские ценности, защищал положения наших договоров. Это неприемлемо", - сказал он.
Для назначения главы Еврокомиссии кандидату нужно заручиться поддержкой лидеров 21 из 28 стран ЕС, представляющих 65% населения блока. Технически голоса продавить Тиммерманса были, но столь противоречивая фигура могла поставить под вопрос дееспособность исполнительного органа ЕС и только обострить противоречия.
К тому же, раз принципиальная пятерка затеяла драку до последнего, другие недовольные решили поделиться своими сомнениями.
Ирландия, Латвия и Хорватия пеняли на Францию и Германию за то, что они согласовали кандидатуру за их спинами. А консерваторы из Европейской народной партии отказывались поддерживать социалиста Тиммерманса.
Голос разума по традиции прозвучал из уст Меркель.
"Голосовать против всей Вышеградской группы и против такой страны, как Италия, было бы очень сложно, - сказала она. - На устранение разногласий требуется время. Мы должны понять, что всем придется сделать небольшой шаг навстречу друг другу - и я имею в виду каждого".
И все послушались канцлера.
Решение еще должны утвердить евродепутаты, собравшиеся во вторник на первое заседание. В среду они, как ожидается, выберут председателя Европарламента - самого слабого звена в триаде европейской власти.
В законодательной ветви первую скрипку играет Европейский совет - подобие верхней палаты парламента. Он состоит из глав всех 28 государств ЕС и определяет политику союза.
Европарламент - подобие нижней палаты - его младший партнер. Он не имеет права законодательной инициативы, но наделен надзорными полномочиями, а его согласие необходимо для утверждения бюджета ЕС (170 млрд евро в этом году).