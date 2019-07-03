Власть женщин в Европе, танки в Вашингтоне и сбежавшая принцесса. Дайджест 3 июля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мировые СМИ отмечают заслуги "рок-звезды от мира финансов" Кристин Лагард, которую выдвинули на пост новой главы ЕЦБ

Женщина возглавит Еврокомиссию?

Две женщины займут высшие посты в Еврокомиссии "после 60 лет власти мужчин на вершине европейских институтов", - пишет Guardian. Во вторник, после трех дней склок и препирательств, лидеры 28 стран ЕС распределили ключевые посты в руководстве блока.

Пост главы комиссии осенью займет немка Урсуле фон дер Ляйен, а Европейский центробанк, отвечающий за финансовую политику, возглавит француженка - бывшая глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Однако это произойдет только в том случае, если их кандидатуры одобрит недавно обновившийся Европарламент.

Лагард называют рок-звездой мира финансов. Во главе МВФ она помогла восстановить репутацию фонда после его решения о выделении финансов Греции. Однако, в отличие от предшественника, у нее нет опыта руководства национальным банком. Впрочем, она не первый глава ЕЦБ, оказавшийся в этой ситуации, отмечает обозреватель Би-би-си Эндрю Уокер.

Урсулу фон дер Ляйен опрошенные "Коммерсантом" эксперты называют невыгодной для России. "Это жесткий, и даже, можно сказать, проамериканский политик. Никаких попыток сблизиться с Россией она как политик ранее не предпринимала. И наверняка будет и дальше жестко настаивать на сохранении санкционного режима", - заявил в беседе с газетой замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Нынешнее распределение высших постов в европейских структурах считается компромиссным. О том, с каким трудом к нему пришли лидеры 28 стран блока, читайте в материале Алексея Калмыкова.

Зеленский в Канаде

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего первого официального зарубежного визита встретился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Страны договорились искать возможности расширения торговых связей, пишет CBC News со ссылкой на правительственный источник.

На совместной пресс-конференции президент Украины заявил, что Канада согласилась поставлять на Украину военную технику, но источник CBC говорит, что этот вопрос не обсуждался. Глава МИД Канады Кристия Фриленд, которой вопрос задали позже на ее собственной пресс-конференции, отвечать на него отказалась. Первый вице-премьер Украины Степан Кубив также ничего не говорил о военной технике.

Трюдо заявил, что Канада возмущена возвращением российской делегации в ПАСЕ и тем, что Россия удерживает украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

В ночь на среду канадское министерство иностранных дел заявило, что владельцам российских паспортов, выданных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, въезд в страну будет запрещен.

Авиаудар по лагерю беженцев в Ливии: 40 погибших

Media playback is unsupported on your device Конфликт и двоевластие в Ливии: что происходит?

Сорок человек погибли в результате авиаудара по лагерю для содержания мигрантов в одном из районов Триполи, сообщает агентство Рейтер. Это самая массовая гибель мирных жителей, о которой было официально объявлено с тех пор как силы фельдмаршала Халифы Хафтара начали наступление на столицу в апреле.

По информации государственной службы здравоохранения, еще 80 человек ранены. Правительство страны возложило вину за авиаудар на "военного преступника Халифу Хафтара". Представители лояльных фельдмаршалу сил не комментировали удар.

Бежавшая с деньгами арабская принцесса обнаружилась в Лондоне

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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн - одна из шести жен правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда аль-Мактум, скрывается от мужа в Лондоне, удалось выяснить Би-би-си.

2 июля 69-летний шейх Мухаммед опубликовал в официальном "Инстаграме" стихотворение, лирический герой которого обвиняет безымянную женщину в предательстве.

Бежавшая принцесса, как говорят источники, живет в доме стоимостью 85 миллионов фунтов на "бульваре миллиардеров" Кенсингтон Пэлас Гарденс и готовится к суду. Предположительно, она потребует развод.

Как говорят источники, принцесса бежала, когда узнала новые детали о возвращении в прошлом году в Дубай принцессы Шейхи Латифы. Латифа бежала из королевства, но ее настигли у берегов Индии. Тогда правительство Эмиратов представило это как предотвращение похищения, а его критики были уверены, что Латифа бежала, но ее вернули силой.

Теперь принцесса Хайя сама боится похищения, говорят источники.

Полное солнечное затмение

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Жители Южной Америке во вторник наблюдали полное солнечное затмение.

Лучше всего затмение было видно в отдельных районах Аргентины и Чили. Любители посмотреть на звезды специально съехались со всего мира.

В Чили черное пятно, закрывшее Солнце, можно было наблюдать примерно с шести часов вечера.

В обсерватории в пустыне Атакама астрономы решили продавать на затмение билеты за две тысячи долларов. Их раскупили за несколько минут.

Купившие билеты наблюдали за событием в компании ученых.

Будьте осторожны на китайской границе

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Газета Guardian пишет, что китайские пограничники устанавливают шпионские приложения на телефоны путешественников из Кыргызстана.

Как следует из совместного расследования Guardian и партнеров, включая Süddeutsche Zeitung и New York Times, на границе с Кыргызстаном китайские чиновники регулярно просят пересекающих ее путешественников передать им свой разблокированный телефон, после чего удаляются на несколько минут.

Журналисты утверждают, что на телефонах после этого появляется приложение, отслеживающее переписку и контакты. Речь идет о переходном пункте "Эркештам-автодорожный".

Участвовавшие в расследовании эксперты говорят, что программа-шпион разработана в Китае для телефонов на базе ОС Android. Она также проверяет фото и тексты на телефонах на предмет неугодной властям информации.

Первые танки в Вашингтоне

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New York Times публикует снимки двух танков "Абрамс", которые привезли в Вашингтон для участия в параде четвертого июля. В США нет традиции военных парадов, и решение президента Трампа отметить День независимости в таком стиле вызвало резкую критику.

Трамп настаивал на проведении парада с 2017 года, после того как побывал на Дне взятия Бастилии во Франции - пышность этого мероприятия произвела на него сильное впечатление.

Европарламент выбирает спикера

ЕС переживает пятилетнюю ротацию начальников после майских выборов в Европарламент, на которых центристы лишились уверенного большинства, что оживило европейскую политику и сместило баланс власти от консерваторов к либералам.

В среду евродепутаты, как ожидается, выберут председателя парламента.

Как устроены международные перелеты?

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Три российские авиакомпании 2 июля отменили рейсы в Чехию. Они ссылались на решение авиационных властей Чехии об аннулировании разрешений на полеты. В российском минтрансе заявили, что запрет нарушает соглашение о воздушном сообщении.

Чешский портал Aktualne.cz также пишет, что решение властей Чехии отменить разрешение на полеты в страну стало ответной мерой.

По их данным, российские власти отменили заранее согласованные договоренности о полетах над Сибирью для Czech Airlines.

Би-би-си объясняет, откуда вообще взялись споры из-за полетов над Сибирью, кто получает за них деньги, а также как это регулируется.

Самая секретная подлодка. Что загорелось под водой на Северном флоте?

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2 июля в результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Данных об аппарате, на котором возник пожар, министерство обороны не раскрыло.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов с помощью экспертов собрал версии о том, что это был за аппарат, какому подразделению ВМФ он принадлежал и где базировался.

Один день с врагом Кадырова

Media playback is unsupported on your device Один день с врагом Кадырова: интервью с блогером Тумсо Абдурахмановым

Тумсо Абдурахманов - блогер, бежавший из Чечни. На YouTube его видео с критикой российских властей набирают миллионы просмотров. В России на Тумсо заведено уголовное дело, а власти Польши, где он просил убежища, решили депортировать блогера.

Русская служба Би-би-си провела с Тумсо один день.