Кто такая принцесса Хайя и почему она бежала из ОАЭ?
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, одна из шести жен правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда аль-Мактума, бежала из ОАЭ.
Как удалось выяснить Би-би-си, принцесса покинула ОАЭ из опасений за свою жизнь и сейчас находится в Лондоне.
Власти Дубая пока официально не прокомментировали сообщения по поводу местонахождения принцессы Хайи. Во вторник супруг принцессы, 69-летний шейх Мохаммед, опубликовал в своем официальном "Инстаграме" стихотворение, лирический герой которого обвиняет безымянную женщину в предательстве.
Кто такая принцесса Хайя и почему она решилась на побег?
Жена шейха, сестра короля
45-летняя Хайя бинт аль-Хусейн - дочь покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала (1935-1999) и королевы Алии аль-Хусейн, она приходится единокровной сестрой нынешнему королю Иордании Абдалле II.
Она родилась в Иордании, училась в Британии - сначала в школе-интернате Бадминтон для девочек и школе Брайенстон, затем получила диплом бакалавра в колледже Св. Хильды Оксфордского университета.
В 2004 году она стала шестой, младшей женой вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума. В 2007 году у пары родилась дочь, а в 2012 году - сын.
Предположительно, у шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума еще 23 ребенка от разных жен.
Где сейчас находится принцесса Хайя?
Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на официальных мероприятиях в ОАЭ с февраля 2019 года. Последние публикации на официальных страницах принцессы в "Фейсбуке" и "Инстаграме" датируются 7 февраля.
Британские таблоиды ранее сообщили, что принцесса Хайя бежала из ОАЭ с 11-летней дочерью и 7-летним сыном в Германию, где она якобы собиралась попросить об убежище. Власти Германии не подтвердили эти сообщения. По информации газеты The Sun, принцесса взяла с собой крупную сумму денег - около 39 млн долларов.
По данным источников Би-би-си, сейчас принцесса находится в Лондоне, живет в доме на Кенсингтон Пэлас Гарденс стоимостью 107 млн долларов и готовится к подаче иска в Высокий суд Лондона. Предположительно, она потребует развод.
Почему она сбежала?
Побег принцессы Хайи бинт аль-Хусейн вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном из ОАЭ кажется довольно необычным событием - хотя бы потому, что Объединенные Арабские Эмираты считаются страной с более демократичным режимом по сравнению с другими арабскими странами. Кроме того, в ОАЭ работают и живут много иностранцев, в том числе и граждан западных стран.
Что же заставило Хайю бинт аль-Хусейн бежать из ОАЭ и требовать развода?
Источники, близкие к самой принцессе, говорят, что недавно ей стали известны пугающие подробности возвращения в Дубай дочери ее супруга - шейхи Латифы бинт Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум, предпринявшей попытку побега в феврале прошлого года.
33-летняя принцесса Латифа - дочь правителя Дубая, шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и Хурии Ахмед аль-Мааш из Алжира.
Перед побегом, который она готовила более пяти лет, принцесса Латифа записала видео, которое было опубликовано уже после того, как она покинула ОАЭ. На видео она обвиняет отца в жестоком обращении с ней, ее сестрой Шамсой и другими родственницами. Она также рассказала о своем трехлетнем заключении после первой попытки побега в 16-летнем возрасте, избиениях, длительном содержании в темном помещении, отказе в средствах гигиены.
Попытка побега принцессы Латифы
В феврале 2018 года принцесса Латифа попыталась бежать при помощи своей подруги, гражданки Финляндии, и бывшего агента военной разведки Франции, который сам в свое время бежал из ОАЭ. Трое отправились на яхте "Ностромо" из Омана в Индию, однако в 80 км от побережья индийского штата Гоа яхта была перехвачена вооруженными людьми. Принцессу против ее воли вернули в Дубай, о ее судьбе и местонахождении долгое время ничего не было известно.
В сентябре, спустя полгода после попытки побега принцессы и ее возвращения на родину, правозащитная организация Amnesty International потребовала от правительства ОАЭ раскрыть информацию о местонахождении принцессы. Также правозащитники потребовали от правительства Индии расследовать роль сил безопасности страны и должностных лиц, причастных к захвату "Ностромо".
В ответ на эти требования в декабре 2018 года власти ОАЭ опубликовали фото шейхи Латифы вместе с бывшим президентом Ирландии Мэри Робинсон. Позже Робинсон в интервью Би-би-си скажет, что принцесса Латифа произвела на нее впечатление невменяемой.
В интервью BBC Radio 4 Робинсон отозвалась о Латифе как о молодой женщине, которая немного не в себе. С ее слов, принцесса утверждала, что сожалеет о том, что сняла видео, где она заявляла о насилии в семье. Также экс-президент Ирландии сообщила, что о принцессе заботятся родственники и она получает необходимое лечение.
Интересно, что инициатором этой встречи с Робинсон была принцесса Хайя, которая изначально в истории с Латифой поддерживала официальную версию Дубая.
После публикации фотографий принцессы с Робинсон правозащитники и критики властей ОАЭ обвинили экс-президента Ирландии в том, что она пляшет под дудку властей эмирата. Кроме того, друзья Латифы настаивали, что до побега принцесса была в здравом уме, и ее нынешнее состояние может быть результатом длительного содержания в заключении или принудительного медикаментозного лечения.
По словам источника Би-би-си, вскоре после этой встречи с Мэри Робинсон принцессе Хайе стали известны некоторые пугающие подробности, связанные с возвращением принцессы Латифы. Из-за этого она столкнулась с враждебным отношением и давлением со стороны родственников и членов семьи ее супруга.
По данным источника, с того момента принцесса Хайя больше не чувствовала себя в безопасности в ОАЭ и опасалась за свою жизнь.
По данным источника, принцесса опасается, что ее могут похитить и насильно, как и принцессу Латифу, вернуть в ОАЭ.
Посольство ОАЭ в Лондоне отказывается комментировать информацию о побеге принцессы Хайи, называя это "личным делом" двух людей.
Дипломатическая проблема?
Есть в этой истории и международный аспект. Принцесса Хайя училась в Оксфорде и, скорее всего, пожелает остаться в Британии.
Если ее супруг потребует ее возвращения в Дубай, это может обернуться головной болью для Британии, которая поддерживает тесные связи с ОАЭ. В Эмиратах проживают более 100 тысяч британских граждан.
Эта ситуация может создать проблемы и для Иордании. Принцесса Хайя - кровная сестра нынешнего короля Абдаллы II.
В ОАЭ работает около 250 тысяч граждан Иордании, которые переводят на родину почти все заработанные в Эмиратах деньги. Довольно сложно представить, что Иордания может позволить себе пойти на конфликт с ОАЭ ради того, чтобы защитить сестру короля.