Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Хайя и ее супруг - правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, одна из шести жен правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда аль-Мактума, бежала из ОАЭ.

Как удалось выяснить Би-би-си, принцесса покинула ОАЭ из опасений за свою жизнь и сейчас находится в Лондоне.

Власти Дубая пока официально не прокомментировали сообщения по поводу местонахождения принцессы Хайи. Во вторник супруг принцессы, 69-летний шейх Мохаммед, опубликовал в своем официальном "Инстаграме" стихотворение, лирический герой которого обвиняет безымянную женщину в предательстве.

Кто такая принцесса Хайя и почему она решилась на побег?

Жена шейха, сестра короля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Хайя получила диплом бакалавра в колледже Св. Хильды Оксфордского университета

45-летняя Хайя бинт аль-Хусейн - дочь покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала (1935-1999) и королевы Алии аль-Хусейн, она приходится единокровной сестрой нынешнему королю Иордании Абдалле II.

Она родилась в Иордании, училась в Британии - сначала в школе-интернате Бадминтон для девочек и школе Брайенстон, затем получила диплом бакалавра в колледже Св. Хильды Оксфордского университета.

В 2004 году она стала шестой, младшей женой вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума. В 2007 году у пары родилась дочь, а в 2012 году - сын.

Предположительно, у шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума еще 23 ребенка от разных жен.

Где сейчас находится принцесса Хайя?

Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на официальных мероприятиях в ОАЭ с февраля 2019 года. Последние публикации на официальных страницах принцессы в "Фейсбуке" и "Инстаграме" датируются 7 февраля.

Британские таблоиды ранее сообщили, что принцесса Хайя бежала из ОАЭ с 11-летней дочерью и 7-летним сыном в Германию, где она якобы собиралась попросить об убежище. Власти Германии не подтвердили эти сообщения. По информации газеты The Sun, принцесса взяла с собой крупную сумму денег - около 39 млн долларов.

По данным источников Би-би-си, сейчас принцесса находится в Лондоне, живет в доме на Кенсингтон Пэлас Гарденс стоимостью 107 млн долларов и готовится к подаче иска в Высокий суд Лондона. Предположительно, она потребует развод.

Почему она сбежала?

Побег принцессы Хайи бинт аль-Хусейн вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном из ОАЭ кажется довольно необычным событием - хотя бы потому, что Объединенные Арабские Эмираты считаются страной с более демократичным режимом по сравнению с другими арабскими странами. Кроме того, в ОАЭ работают и живут много иностранцев, в том числе и граждан западных стран.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Хайя с детства занимается конным спортом. В 2002 году она стала первой арабской женщиной, принявшей участие в чемпионате мира по конному спорту

Что же заставило Хайю бинт аль-Хусейн бежать из ОАЭ и требовать развода?

Источники, близкие к самой принцессе, говорят, что недавно ей стали известны пугающие подробности возвращения в Дубай дочери ее супруга - шейхи Латифы бинт Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум, предпринявшей попытку побега в феврале прошлого года.

33-летняя принцесса Латифа - дочь правителя Дубая, шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и Хурии Ахмед аль-Мааш из Алжира.

Перед побегом, который она готовила более пяти лет, принцесса Латифа записала видео, которое было опубликовано уже после того, как она покинула ОАЭ. На видео она обвиняет отца в жестоком обращении с ней, ее сестрой Шамсой и другими родственницами. Она также рассказала о своем трехлетнем заключении после первой попытки побега в 16-летнем возрасте, избиениях, длительном содержании в темном помещении, отказе в средствах гигиены.

Попытка побега принцессы Латифы

В феврале 2018 года принцесса Латифа попыталась бежать при помощи своей подруги, гражданки Финляндии, и бывшего агента военной разведки Франции, который сам в свое время бежал из ОАЭ. Трое отправились на яхте "Ностромо" из Омана в Индию, однако в 80 км от побережья индийского штата Гоа яхта была перехвачена вооруженными людьми. Принцессу против ее воли вернули в Дубай, о ее судьбе и местонахождении долгое время ничего не было известно.

В сентябре, спустя полгода после попытки побега принцессы и ее возвращения на родину, правозащитная организация Amnesty International потребовала от правительства ОАЭ раскрыть информацию о местонахождении принцессы. Также правозащитники потребовали от правительства Индии расследовать роль сил безопасности страны и должностных лиц, причастных к захвату "Ностромо".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У принцессы Хайи и правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума двое детей. Дочери сейчас 11 лет, сыну - семь

В ответ на эти требования в декабре 2018 года власти ОАЭ опубликовали фото шейхи Латифы вместе с бывшим президентом Ирландии Мэри Робинсон. Позже Робинсон в интервью Би-би-си скажет, что принцесса Латифа произвела на нее впечатление невменяемой.

В интервью BBC Radio 4 Робинсон отозвалась о Латифе как о молодой женщине, которая немного не в себе. С ее слов, принцесса утверждала, что сожалеет о том, что сняла видео, где она заявляла о насилии в семье. Также экс-президент Ирландии сообщила, что о принцессе заботятся родственники и она получает необходимое лечение.

Правообладатель иллюстрации UNITED ARAB EMIRATES FOREIGN MINISTRY Image caption Инициатором встречи шейхи Латифы (на фото слева) с Мэри Робинсон (на фото справа) была принцесса Хайя

Интересно, что инициатором этой встречи с Робинсон была принцесса Хайя, которая изначально в истории с Латифой поддерживала официальную версию Дубая.

После публикации фотографий принцессы с Робинсон правозащитники и критики властей ОАЭ обвинили экс-президента Ирландии в том, что она пляшет под дудку властей эмирата. Кроме того, друзья Латифы настаивали, что до побега принцесса была в здравом уме, и ее нынешнее состояние может быть результатом длительного содержания в заключении или принудительного медикаментозного лечения.

По словам источника Би-би-си, вскоре после этой встречи с Мэри Робинсон принцессе Хайе стали известны некоторые пугающие подробности, связанные с возвращением принцессы Латифы. Из-за этого она столкнулась с враждебным отношением и давлением со стороны родственников и членов семьи ее супруга.

По данным источника, с того момента принцесса Хайя больше не чувствовала себя в безопасности в ОАЭ и опасалась за свою жизнь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если супруг принцессы Хайи потребует возвращения жены в Дубай, эта ситуация может обернуться головной болью для британских властей

По данным источника, принцесса опасается, что ее могут похитить и насильно, как и принцессу Латифу, вернуть в ОАЭ.

Посольство ОАЭ в Лондоне отказывается комментировать информацию о побеге принцессы Хайи, называя это "личным делом" двух людей.

Дипломатическая проблема?

Есть в этой истории и международный аспект. Принцесса Хайя училась в Оксфорде и, скорее всего, пожелает остаться в Британии.

Если ее супруг потребует ее возвращения в Дубай, это может обернуться головной болью для Британии, которая поддерживает тесные связи с ОАЭ. В Эмиратах проживают более 100 тысяч британских граждан.

Эта ситуация может создать проблемы и для Иордании. Принцесса Хайя - кровная сестра нынешнего короля Абдаллы II.

В ОАЭ работает около 250 тысяч граждан Иордании, которые переводят на родину почти все заработанные в Эмиратах деньги. Довольно сложно представить, что Иордания может позволить себе пойти на конфликт с ОАЭ ради того, чтобы защитить сестру короля.