Как о гибели подводников в Баренцевом море говорят на российском телевидении

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Во вторник стало известно о гибели 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. В Кремле говорят, что информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, является секретной. Расследованием причин происшествия занимается главнокомандующий Военно-морского флота. Как об этом рассказывают российские телеканалы?

Инцидент на глубоководном аппарате в Баренцевом море стал ключевой новостью для российских телеканалов, но в своих сюжетах они придерживались исключительно фактов из заявления министерства обороны России, не подвергая их сомнению или обсуждению. Эта новость была первой в вечерних выпусках, но следующая за ней новость про наводнения в Иркутской области, как правило, занимала гораздо больше времени - от четырех до шести минут, равно как и поручения Путина по итогам "Прямой линии", которая шла третьей.

Поначалу сообщения о трагедии были короткими - в среднем по 40-50 секунд; после встречи президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу вечером второго июля сюжеты удлинились до двух минут и более.

Практически ни один из крупных российских телеканалов, кроме "РБК ТВ", не привел экспертных комментариев, и никто не выразил никаких сомнений относительно официальной версии произошедшего. Также нигде не упоминалось название глубоководного аппарата и не было попыток обсуждений возможной причины пожара.

В отличие от первоначальных довольно сухих сообщений, где часто фигурировало слово "трагедия", в среду, на следующий день после происшествия, в ток-шоу акцент делался на важности миссии глубоководного аппарата и на героизме его экипажа.

В качестве иллюстрации каналы преимущественно использовали архивные изображения из Североморска или размытые изображения подводных лодок.

Первые сообщения

Первым об инциденте во вторник сообщил в 16:30 канал "Россия 24", прочитав полностью заявление минобороны России о произошедшем, которое на лентах российских информагентств начало появляться в 16:27. Телеканал продолжил сообщать о трагедии в том же ключе каждый час. Затем его примеру последовал "Рен ТВ".

Первый канал впервые сообщил о произошедшем в вечерних новостях в 18:00 вечера.

"В результате пожара на исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. По информации минобороны, все произошло в понедельник в наших территориальных водах, - сообщили в эфире Первого канала. - Аппарат, который сейчас находится на базе в Североморске, предназначен для изучения морского дна в интересах ВМФ России. Огонь вспыхнул во время батиметрических измерений (так называют определение глубины водных объектов). Благодаря самоотверженным действиям команды пожар удалось ликвидировать. Но моряки получили смертельное отравление продуктами горения. Сообщается, что расследование возглавил главком Военно-морского флота. По факту гибели подводников проверку проводят военные следователи СКР".

На "России 1" эта новость появилась в начале программы "60 минут" перед жарким обсуждением ситуации в Донбассе.

"В прямом эфире программа "60 минут" о самом-самом-самом главном. К сожалению, начинаем с трагических новостей, которые приходят из Североморска. В министерстве обороны России сообщили о гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Возгорание произошло 1 июля вечером в российских территориальных водах во время изучения дна мирового океана. Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков. Информации о причинах пожара и обстоятельствах произошедшего пока не очень много", - сказал ведущий Евгений Попов.

На НТВ эта тема возникла в семичасовом выпуске. "Тут надо понимать, что это глубоководный научно-исследовательский аппарат, который действует в интересах министерства обороны, не несет, очевидно, вооружения и способен работать на очень больших глубинах, на глубинах в несколько километров", - говорил корреспондент телеканала на прямой связи из Петербурга, где "в штабе военно-морского флота России собрали уже максимум информации" о произошедшем.

В 19:17 "РБК ТВ" показал комментарий эксперта Константина Сивкова, замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук: "Эти придонные исследования опасны лишь одним: что на больших глубинах имеет место большое давление - первое. Второй момент, ну, дно не является гладким как шоссе, возможны и различные удары при некорректном использовании этой подводной лодки, при ошибках экипажа".

"Россия 1" сообщила о произошедшем в новостном выпуске в 20:00: "И в начале - о трагической новости, которую сегодня сообщило министерство обороны. Четырнадцать моряков погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. ЧП произошло 1 июля в российских территориальных водах при проведении батиметрической съемки, то есть изучения глубин и рельефа дна. Благодаря самоотверженным действиям экипажа пожар был ликвидирован. Подводники погибли в результате отравления продуктами горения. Сейчас аппарат находится на главной базе Северного флота в Североморске. Расследование проводит лично главнокомандующий ВМФ. Также начал проверку Следственный комитет. В связи с трагедией на Северном флоте Владимир Путин сегодня отменил свое участие в форуме "Реки России", который проходит в Тверской области. В ближайшее время президент проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу".

В 20:39 "Россия 1" и "Россия 24" экстренно сообщили о встрече Путина с Шойгу, показав целиком их беседу.

После этого Первый канал в начале выпуска новостей в 21:00 уже выпустил двухминутный материал, которое помимо изначальных данных минобороны включал еще и беседу Путина с Шойгу. В таком же стиле вскоре выпустил сюжет и канал ТВЦ.

"Россия 24" позднее сообщила, что министерство обороны опровергло информацию норвежского Агентства по ядерной опасности, сообщившего, что российская сторона уведомила о взрыве газа на глубоководном аппарате. Телеканал также сделал прямое включение с корреспондентом из Мурманска, который фактически повторил информацию о произошедшем от минобороны и сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу по поручению Путина отправляется в Североморск.

Второй день

Утром же каналы фокусировались на поездке Шойгу в Североморск и соболезнованиях Путина, в остальном повторяя версию минобороны.

Так звучал сюжет НТВ в 07:00: "По всей России люди чтят память 14 подводников, которые погибли в результате аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Одними из первых на трагедию откликнулись в Севастополе, где практически каждая семья так или иначе связана с морем, и где хорошо знают, что такое ждать на берегу родных и друзей из похода. В память о тех, кто не вернулся, жители несли цветы и лампады к стеле Мурманска на аллее городов-героев. В минуте молчания головы склонили как ветераны, так и курсанты Нахимовского военно-морского училища, многим из которых предстоит служить на Северном флоте. В Североморске, где сейчас находится аварийный аппарат, идет расследование трагедии. Следить за его ходом на месте будет глава минобороны Сергей Шойгу. Накануне вечером он лично доложил президенту о том, что случилось".

А вот сообщение "России 1": "Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу отправиться в Североморск для выяснения причин пожара на глубоководном аппарате военно-морского флота. В результате ЧП погибли 14 моряков, из них семеро капитаны первого ранга, двое - Герои России. Президент назвал произошедшее большой потерей для флота и армии, выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать полную помощь и поддержку родным и близким".

Программа "Время Покажет" начала свой дневной выпуск с выражения соболезнований семьям родных и близких. Ведущий Артем Шейнин сказал: "Вечная память погибшим, и тут еще очень важно подчеркнуть, об этом и президент уже сказал, что это действительно огромная потеря и для все страны и для флота, потому что, вдумайтесь, из 14 человек семь - капитаны первого ранга. Это полковник, если кто не знает. Представляете, какого уровня важности и сложности задачи выполняло это научно-исследовательское судно, когда под него была собрана такая команда. Два Героя России в этом составе. Именно поэтому, я думаю, осознание этой потери и движет теми людьми, что несут цветы в Мурманске, Севастополе, потому что люди в этих городах и не только в этих понимают, что собственно в этом она и есть - эта профессия, родину защищать, и все может быть".

В подобном ключе высказалась и ведущая Ольга Скабеева из "60 минут", которая сделала акцент на том, что погибшие были "высокопрофессиональными офицерами, невосполнимая потеря для всей нашей страны", и процитировала высказывание Шойгу о том, что все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам. "Выжившей части экипажа удалось спастись благодаря коллегам, принявшим весь удар на себя, мужественное решение, причины трагедии выясняется", - сказала она, подчеркнув, "что уже сейчас понятно, что часть информации об инциденте с гибелью подводников относится к категории абсолютно секретных данных и обнародована не будет".