Мэр Амстердама предлагает закрыть бордели в квартале красных фонарей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предлагаемые мэром меры включают запрет на демонстрацию обнаженной натуры в витрине

Мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о планах по радикальной трансформации квартала красных фонарей, включая закрытие борделей в центре города.

Это может стать крупнейшей реформой в области секс-индустрии в стране за последние 20 лет.

Предлагаемые меры включают запрет на демонстрацию обнаженной натуры в витрине.

По словам мэра, новые предложения ставят целью защитить секс-работников от толп туристов и решить проблему торговли людьми.

Однако, по её словам, эти планы не подразумевают полного запрета проституции.

"Я считаю, что многие женщины, которые работают там, чувствуют себя униженными, подвергаются насмешкам, и это одна из причин, по которым мы задумали наши меры", - заявила мэр.

Мэр предлагает осуществить один из четырех сценариев: запрет на демонстрацию в витринах, закрытие борделей в центре города и перевод их на окраины, сокращение общего числа публичных домов в центре города и введение лицензий на витрины с обнаженной натурой.

Другие планы предполагают введение так называемой городской эротической зоны, куда можно будет попасть через специальные пропускные пункты.

Окончательное решение будет принято по итогам голосования городского совета осенью этого года после консультаций с местными жителями и представителями бизнеса.

Проституция была легализована в Нидерландах в 2000 году. Секс-индустрия, тем не менее, является объектом внимания со стороны организованной преступности, в том числе торговцев наркотиками.

Прозрачность - залог безопасности

Анна Холлиган, корреспондент Би-би-си в Гааге

Наиболее поразительным моментом этой "радикальной трансформации" является отсутствие мер по полному запрету проституции.

Запрет на демонстрацию обнаженной натуры в витринах квартала красных фонарей приведет к оттоку туристов. Однако многие женщины, которые работают в этих борделях, говорили мне, что чувствуют себя более безопасно на глазах публики.

Многие из них опасаются, что если бордели переведут из центра на окраины города, полиции будет сложнее следить за порядком в них.

Остается неясным также, приведет ли снижение числа борделей к снижению спроса на проституцию.

Превращение квартала красных фонарей в изолированную "секс-зону" по крайней мере ограничит приток туристов и связанных с ним проблем, от которых страдают местные жители.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Планы мэра Фемке Халсемы приветствуют далеко не все

Более строгая выдача лицензий на демонстрацию в витринах поможет сократить уровень преступности только в том случае, если она сможет установить тех, кого насильственно принуждают к проституции.

Проституция вызывает бурные споры среди феминисток в Нидерландах - некоторые из них считают это занятие унизительной эксплуатацией, другие придерживаются мнения о том, что женщины должны сами решать, как поступать с собственным телом.

Многие из тех, кто работает в секс-индустрии, считают, что вместо оказания давления на проституток городские власти должны учить туристов уважению к представителям этой профессии.