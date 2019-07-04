Первые версии гибели подводников, парад Трампа и Путин с Франциском. Дайджест 4 июля

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Гибель подводников: тотальная секретность больше не работает

На сайте "Ведомостей" появилась редакционная колонка о том, что в России власти отстают от СМИ в предоставлении информации о чрезвычайных происшествиях.

"Официальная информация о катастрофах в России традиционно отстает от неофициальной, вот и теперь первым об аварии с жертвами со ссылкой на источники сообщил портал "Североморск Life" (впоследствии текст был удален) - и только потом военные подтвердили гибель 14 неназванных моряков.

Так было и дальше: в ответ на слова Владимира Путина и Сергея Шойгу, что среди погибших семь капитанов 1-го ранга и два Героя России, федеральные, региональные и даже городские медиа стали сообщать имена погибших, найденные в том числе в открытых источниках вроде поминального списка храма Спаса на Водах в Мурманске", - отмечает автор колонки.

"Стремление властей сохранять завесу секретности вокруг военной техники и технологий понятно и объяснимо - если, конечно, речь не идет о желании верховного главнокомандующего показать стране и миру новейшее устрашающее вооружение.

Но люди - это другое. Очевидно, что в современных условиях тотальная секретность не может предотвратить распространение информации о погибших моряках: у них есть семьи, друзья и сослуживцы, для которых они не просто безымянные герои, но конкретные отцы, мужья и коллеги, и если главнокомандующий признает, что погибли лучшие представители отечественной гидронавтики, то страна имеет право знать имена героев - хотя бы после их гибели", - считают в редакции "Ведомостей".

"Коммерсант" со ссылкой на близкий к отряду гидронавтов источник публикует первую версию следствия о причинах пожара, в результате которого 1 июля погибли 14 подводников. Согласно этой версии, к пожару привело короткое замыкание в одном из распределительных щитов".

"Это могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция разнесла дым по отсекам. Большинство гидронавтов, как полагает источник "Коммерсанта", в это время отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты. В итоге выжила только заступившая на последнее в сутках дежурство вахта из пяти человек - они сумели локализовать распространение огня и поднять станцию", - пишет газета.

Владимир Путин: Россия открыта к диалогу с Украиной

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Итальянская Corriere dela Serra публикует интервью Владимира Путина перед его визитом на Аппенины, в ходе которого он должен встретиться с итальянским президентом, премьером и папой Римским Франциском.

В ответ на вопрос о том, возможна ли разморозка отношений Москвы и Киева после избрания Владимира Зеленского, Путин заявил, что для этого нужно, чтобы президент Украины "выполнил предвыборные обещания".

Зеленский должен "вступить в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе" и "перестать называть их сепаратистами", сказал российский президент.

Кроме того, Путин заявил, что Россия настроена на восстановление полноформатных отношений с Евросоюзом.

"Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений между РФ и Евросоюзом, в сохранении мира, соблюдении безопасности и стабильности на нашей общем континенте. И мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами, которые получили мандат европейских избирателей", - заявил Путин.

Полный текст интервью в переводе на русский доступен на сайте Кремля.

"Простите, что исчез". Самоубийства оппозиционеров в Гонконге

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В Гонконге за последние две недели погибли трое оппозиционеров. Все они оставили в группах "Фейсбука" сообщения с одной и той же темой - они критиковали главу города Кэрри Лам, пишет газета Times.

Погибшие либо оставляли записи в "Фейсбуке", либо писали граффити на стенах. Все они критиковали главу города в связи с ее недавней попыткой принять закон об экстрадиции.

В Гонконге в последние недели идут массовые протесты в связи с попыткой правительства изменить закон об экстрадиции в преступников в материковый Китай.

В понедельник поздно вечером протестующие в Гонконге смели металлические заграждения и, разбив стеклянные двери, ворвались в здание законодательного собрания.

Принцесса Хайя выбрала адвоката

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Бежавшая из Объединенных Арабских Эмиратов принцесса Хайя бинт аль-Хусейн обратилась к баронессе Шэклтон - адвокатессе, которая представляла принца Чарльза в его разводе с принцессой Дианой.

Это может значить, что жена правителя Дубая действительно собирается подавать на развод, и, вероятно, суд по итогам процесса назначит рекордную компенсацию, пишет Times.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, одна из шести жен правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда аль-Мактума, бежала из ОАЭ несколько недель назад.

Как удалось выяснить Би-би-си, принцесса покинула ОАЭ из опасений за свою жизнь и сейчас находится в Лондоне.

КНДР продолжает критиковать США

Media playback is unsupported on your device Трамп ступил на землю КНДР. Раньше этого не делал ни один президент США

Делегация Северной Кореи в ООН заявила, что США "упорствует во враждебных действиях" и с помощью санкций пытается "разрушить мирную атмосферу" Корейского полуострова.

Заявление было сделано вскоре после исторический встречи корейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой Трамп стал первым президентом США, перешедшим через границу КНДР.

Делегация отвечала на обвинения в том, что КНДР превысила лимит на импорт нефтепродуктов, установленный в 2017 году.

Путин встречается с папой Франциском

Владимир Путин встретится с папой римским в Ватикане. Темы для диалога уже обозначены: военные конфликты в Сирии и на юго-востоке Украины, а также отношения между католической и православной церковью.

Парад Трампа

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4 июля - День независимости США. Президент Дональд Трамп впервые в истории решил провести по этому случаю военный парад в Вашингтоне. Критики сравнивают инициативу с традициями тоталитарных стран.

Дерипаска рассказал, что в США его пытались завербовать, чтобы шпионить за Путиным

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Российский миллиардер Олег Дерипаска дал интервью журналисту The Hill Джону Соломону, в котором рассказал, что еще в 2015 году ему обещали решить проблемы с получением американских виз в обмен на информацию о российском президенте.

В Кремле заявили, что данные о трагедии в Баренцевом море - гостайна. Это так?

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На прошедшем 3 июля конференс-колле пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с представителями СМИ он не стал отвечать на вопросы журналистов об именах погибших военных, назвав данные о происшествии "гостайной".

Действительно ли информация о погибших и о том, чем они занимались в глубоководном аппарате, относится к гостайне?

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Лето 91-го. Группа заговорщиков решает захватить власть в СССР, чтобы остановить демократические реформы. Два человека - командир танка и антисоветчик - встречаются на мосту у Белого дома. Их случайное знакомство повлияет на судьбу всей страны.