Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Через сутки после пропажи Цемаха в ДНР с его близкими связался адвокат из Киева

"Начальник ПВО"

В конце июня украинские спецслужбы провели операцию на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

Заинтересовать украинских силовиков Цемах мог потому, что рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малайзийский "Боинг", удалось выяснить Би-би-си. Операцию по задержанию Цемаха украинские спецслужбы провели глубоко в тылу от линии соприкосновения.

Дочь Цемаха мария сказала Би-би-си, что связывает задержание своего отца с тем, что в 2014 году "он был начальником ПВО" в Снежном.

"Боинг" теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он значился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом, - уверяет она. - Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту".

Подробности - в материале Ильи Барабанова.

Новые детали гибели моряков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шойгу рассказал о ситуации на встрече с Владимиром Путиным

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые публично признал, что глубоководный аппарат, в котором 1 июля случилась авария, приведшая к гибели 14 моряков, оснащен ядерным реактором. По его словам, реактор находится в безопасном состоянии.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - заявил министр обороны.

По-прежнему остается неизвестным, на каком именно плавательном средстве произошел пожар - в ведомстве не комментируют этот вопрос. Учитывая место аварии, можно предположить, что пожар мог возникнуть на глубоководной атомной станции проекта 10831, которую официально называют АС-31 (вариант - АС-12), а неофициально - "Лошарик".

Если вам интересны все версии, которые можно составить на основании довольно скупых сведений о загоревшемся аппарате, читайте материал Павла Аксенова.

Бэнкси нашли на архивном видео?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Граффити Бэнкси находят по всему миру, а найденные - тщательно оберегают

Журналист британского телеканала ITV Роберт Мерфи просматриал архивные интервью и наткнулся на запись беседы с молодым уличным художником, сделанную перед выставкой Бэнкси в 2003 году.

Лицо Бэнкси никто никогда не видел, в этом интервью лицо молодого человека перед камерой тоже закрыто. Но на видео попала сцена, в которой художник рисует две работы. Бэнкси впоследствии признал эти работы своими.

В каталоге телеканала запись помечена как "интервью с Бэнкси". Если это правда, то это единственная в мире видеозапись с участием знаменитого уличного художника.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В вашингтоне прошел "парад Трампа"

4 июля, в День независимости США, в Вашингтоне прошел торжественный парад. Президент Дональд Трамп хотел, чтобы на параде непременно были танки и самолеты, однако в США нет традиции военных парадов, которые у американцев ассоциируются скорее с автократическими режимами.

Военного парада в полном смысле не получилось. Над толпой собравшейся у мемориала Линкольна пролетели военные самолеты. Трамп выступил с 45-минутной речью, по обе стороны от его трибуны стояли БМП "Брэдли" и танки M1A2.

Трамп призвал всех патриотов США объединиться, пишет New York Times. Впрочем, в толпе и так преобладали люди в кепках с лозунгом Make America great again", сообщает газета.

Незадолго до начала парада недалеко от Белого дома трое активистов были задержаны за сожжение флага США.

Заседание совета Россия-НАТО

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Совет Россия-НАТО соберется в пятницу на уровне постоянных представителей, чтобы обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон неоднократно обвинял в Москву в нарушении договора из-за разработки Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО).

Российская сторона, в свою очередь, обвиняет США в размещении пусковых установок для систем ПВО в Румынии, которые могут оснащаться в том числе крылатыми ракетами средней дальности.

Совет при папе Римском обсудит Украину

Понтифик собирает на двухдневное заседание совет с участием украинских и римских католических церковных деятелей, чтобы обсудить "деликатную ситуацию на Украине". Накануне Франциск встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Внук Назарбаева укусил лондонского констебля

Media playback is unsupported on your device За что Назарбаев укусил констебля?

В Королевском суде лондонского района Сазарк прошли предварительные слушания по делу 28-летнего Айсултана Назарбаева - внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он обвиняется в том, что, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.

Подробности - в материале Би-би-си.

Западные эксперты о трагедии в Баренцевом море

Правообладатель иллюстрации YURI SMITYUK/TASS

По просьбе Би-би-си ведущие западные эксперты прокомментировали трагедию в Баренцевом море, которая унесла жизни 14 российских офицеров.

Боеготовность ВМФ России достигла наивысшей точки с начала 1990-х, и подводные лодки - самая современная его часть, по мнению опрошенных Би-би-си аналитиков из стран НАТО.

"Людно внутри": фильм о том, как жить с диссоциативным расстройством идентичности

Правообладатель иллюстрации иллюстрацииBUSYINSIDE

В российский прокат вышел документальный фильм "Людно внутри" режиссера Ольги Львовой о людях с диссоциативным расстройством идентичности. В нем рассказывается о пяти женщинах с таким расстройством. В центре сюжета - история психотерапевта Карен Маршалл, которая сама живет с этим диагнозом и помогает другим людям.

Би-би-си поговорила о фильме с его создательницей.

Почитайте текст о новой звезде Уимблдонского турнира. Кори Гауфф 15 лет, и она уже успела победить Винус Уильямс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images