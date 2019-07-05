"Я не буду второй Сереной". Как 15-летняя американка стала главной сенсацией Уимблдона

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15-летняя американка Кори "Коко" Гауфф стала главной сенсацией первой недели Уимблдона. Русская служба Би-би-си рассказывает о теннисистке, которая еще пару недель сдавала школьные тесты, а теперь штампует победы над именитыми соперницами калибра Винус Уильямс.

В первую неделю Уимблдона Гауфф получила от журналистов едва ли не больше внимания, чем Роджер Федерер и Серена Уильямс. Гауфф стала самой молодой за 20 лет теннисисткой, которой удавалось пройти на этом турнире так далеко.

Победа над Винус Уильямс, кумиром ее детства, окончательно сделала Гауфф главной надеждой американского и мирового тенниса.

"Стать величайшей в истории"

Кори Гауфф, отец юной американки, которую он назвал в свою честь, хорошо запомнил, как его семья смотрела финал Australian Open между Сереной Уильямс и Динарой Сафиной в 2009 году.

Несмотря на раннее утро, маленькая Кори, которую дома зовут Коко, была прикована к экрану. "Она - величайшая теннисистка в истории!" - воскликнул Гауфф-страший, когда Уильямс успешно завершила матч и завоевала свой 10-й титул на турнирах Большого шлема.

Коко, которой тогда не исполнилось и шести лет, уверенно заявила отцу, "Я тоже хочу стать величайшей в истории".

В раннем детстве Коко перепробовала все возможные виды спорта - баскетбол, бег чирлидинг, гимнастику и футбол. Любовь к спорту ей привили родители, которые серьезно занимались спортом в университетах.

По словам Гауффа, его дочери давалось практически все, но по-настоящему девочка полюбила теннис.

"Ее это покорило. И ей очень нравились юбки!" - рассказывал отец Кори в интервью ESPN.

Ради дочери Гауфф перевез семью во Флориду. Там родители теннисистки поселились в Делрей-Бич - это в нескольких минутах езды от Палм-Бич-Гарденс, где живет Серена Уильмс.

Кумиров юной теннисистки можно угадать без труда. "Серена, Винус, Мэдисон Киз и Слоан Стивенс", - перечисляла она их в интервью ESPN в возрасте 12 лет. Все эти теннисистки - темнокожие, как и сама Гауфф. Плакат ее любимицы, Серены, висит над ее кроватью.

"Семья Уильямс в целом дала мне понять, что это возможно", - говорил Гауфф-старший о том, что заставило его поверить в успех дочери.

В 10 лет Коко Гауфф попала в академию Патрика Муратоглу, тренера Серены, и прошла элитный курс Champ' Seed Foundation.

В детстве юная теннисистка несколько раз встретилась со своим идолом. Серена уже тогда обратила внимание на восходящую звезду. Встретив Гауфф на тренировке во Франции, Уильмс сказала ей: "Продолжай делать то, что делаешь".

Быстрый рост

Успехи не заставили себя ждать - с восьми лет теннисистка постоянно побеждала на небольших соревнованиях. В 12 лет Гауфф выиграла престижный Junior Orange Bowl. В разное время чемпионами этого турнира становились Штефи Граф, Моника Селеш и Дженнифер Каприти - уже на этапе взрослой карьеры эти теннисистки выиграли 34 турнира Большого шлема на двоих.

В 13 лет Коко стала самой молодой в истории финалисткой юниорского US Open, полгода спустя выиграла на юниорском же Roland Garros. Кроме того, Гауфф - самая юная девушка, возглавлявшая юниорский женский рейтинг Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

У американки быстро накопились и другие, вполне взрослые достижения. На юниорском Уимблдоне 2018 года ей удалось подать со скоростью 193 километра в час - это третий результат в истории тенниса после сестер Уильямс.

Перед родителями Гауфф встал вопрос - как сделать так, чтобы не допустить быстрого выгорания? Чемпионы-однодневки, которые добиваются успехов на юниорском уровне, для тенниса не редкость. Например, американец Дональд Янг в 2005 году стал самым юным чемпионом Australian Open в истории. Он же - самая юная "первая ракетка" мирового юниорского рейтинга.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В конце прошлого года американская марка спортивной одежды New Balance выиграла у Nike войну за право одевать Коко

Но на взрослом уровне Янг фактически ничего не добился - его наилучшим достижением осталась 38-я строчка взрослого рейтинга.

Впрочем, бывает и по-другому: белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая в 15 лет победила на том же Australian Open, что и Янг, дважды выиграла этот турнир уже во взрослом разряде.

"Моя цель - помочь Коко достичь ее мечты стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры Большого Шлема, - говорил Гауфф-старший в интервью ESPN. - Я сразу сказал ей, что придется много работать. Придется говорить "нет" тем вещам, которым другие дети говорят "да". И наоборот - "да" на те вещи, с которыми другие дети не соглашаются".

Сама Коко, тогда 12-летняя, в том же интервью, хихикая, говорила журналистам, что для того чтобы достичь вершины, нужны практика, мотивация и дисциплина: "И да, слушаться родителей, конечно".

Финансовый успех

За успехами в большом теннисе к Коко пришли спонсоры. Когда Гауфф было 13 лет, с ней подписало контракт агентство Роджера Федерера Team 8. Клиентами этой фирмы пока являются всего пять человек - это значит, что компания делает на Гауфф большую ставку.

В конце прошлого года американская марка спортивной одежды New Balance выиграла у Nike войну за право одевать Коко. Кроме того, она заключила контракт с производителем ракеток Head.

В этом году рекламный контракт с Гауфф подписал производитель макаронных изделий Barilla. До этого компания была спонсором всего лишь двух спортсменов, один из них - теннисист Роджер Федерер.

Все это позволит Гауфф заработать 1 млн долларов в 2019 году - по этому показателю она войдет в число топ-10 теннисисток по заработку на контрактах.

"Компании видят в Гауфф потенциал. Они считают, что однажды она сможет заполнить ту нишу, которая образуется после того как Серена и Винус Уильмс, две главные фигуры женского тенниса в последние десятилетия, зачехлят ракетки. Спонсоров привлекает игра, личность и запоминающееся имя", - объяснял журнал Forbes.

Несмотря на внушительный заработок, по словам мамы Коко, в душе спортсменка пока еще совсем ребенок с обычными подростковыми интересами. Гауфф любит видеоигры и музыку, ее любимые исполнительницы - Бейонсе, Рианна и рэпер Дрейк.

"Если бы люди только знали, в какого ребенка она превращается, когда мы возращаемся домой. - рассказывает мама Коко. - Она с братьями играют в салки и я всегда кричу им: "Ребята, можете успокоиться?".

Сенсация на Уимблдоне

15-летняя американка ожидания спонсоров пока оправдывает. За нынешний Уимблдон она уже успела установить сразу несколько рекордов.

Во-первых, Гауфф - самая молодая теннисистка, которая прошла квалификацию турнира - она позволила ей попасть в основную сетку. Меньше чем за сутки до квалификации ей пришлось сдавать тесты по естествознанию - за экзамен она получила четверку.

"Я думаю, это неплохо, учитывая, что это было поздним вечером, а на следующий день у меня был матч. После теста у меня было интервью, до которого лишь один учитель знал, что я занимаюсь теннисом", - рассказывала Гауфф Си-эн-эн.

В первом же круге американка должна была встретиться с Винус Уильямс - кумиром своего детства. Дебютный для себя матч в основной сетке Уимблдона 15-летняя спортсменка провела на престижном первом корте.

Гауфф нередко сравнивают с Уильямс по физическим данным - необычный высокий рост, сильный удар справа, мощная подача. Коко хватило два сета, чтобы обыграть теннисистку, которой она восхищалась с детства.

Выиграв, юная американка расплакалась на корте, пока отец-тренер и ее мать сходили с ума от радости в боксах у корта. Пожав Винус руку, Гауфф сказала: "Спасибо тебе за все, что сделала. Меня бы не было здесь без тебя".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 15-летняя американка эмоционально отреаигровала на победу

Победа над Винус Уильямс сделала Гауфф самой юной теннисисткой с 1996 года, которая прошла во второй круг турнира Большого шлема - предыдущий рекорд принадлежал Анне Курниковой, которая продержалась четыре круга.

Гауфф уже приблизилась к этому достижению - во втором круге она без труда обошла более рейтинговую соперницу, Магдалену Рыбарикову из Словакии.

"Многие игроки не так спокойны на корте, хотя выступают уже давно. Думаю, приобретая опыт, я буду играть ещё лучше. Буду принимать больше верных решений на корте. Я провела не так много матчей в профессиональном теннисе. Но опыт выступления на юниорском уровне помогает", - сказала Гауфф журналистам после победы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еще до первых серьезных побед Гауфф написала, что не хочет быть "второй Сереной Уильямс"

Теннисистка рассказала, что победа над Уильямс стала для нее первой, когда она заплакала после матча. Но оказалось, что растрогать ее не так уж и сложно: "Последний раз плакала, когда в финале последних "Мстителей" умер Железный человек. Каждый раз, когда думаю об этом, начинаю плакать. Мне очень он нравился".

Еще до первых серьезных побед Гауфф написала в "Инстаграме", что не хочет быть "второй Сереной Уильямс": "Я собираюсь стать первой Кори "Коко" Гауфф".

После победы на Винус 15-летняя звезда рассказала о своем девизе: "Что случается, то случается. Мы все рано или поздно умрем".

Останавливаться на достигнутом Коко не собирается . Ее цель - выиграть Уимблдон. Чтобы сделать это, в третьем круге турнира ей придется одолеть стоящую выше по рейтингу Полону Герцог из Словении.