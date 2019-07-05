"Я не буду второй Сереной". Как 15-летняя американка стала главной сенсацией Уимблдона
15-летняя американка Кори "Коко" Гауфф стала главной сенсацией первой недели Уимблдона. Русская служба Би-би-си рассказывает о теннисистке, которая еще пару недель сдавала школьные тесты, а теперь штампует победы над именитыми соперницами калибра Винус Уильямс.
В первую неделю Уимблдона Гауфф получила от журналистов едва ли не больше внимания, чем Роджер Федерер и Серена Уильямс. Гауфф стала самой молодой за 20 лет теннисисткой, которой удавалось пройти на этом турнире так далеко.
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Победа над Винус Уильямс, кумиром ее детства, окончательно сделала Гауфф главной надеждой американского и мирового тенниса.
"Стать величайшей в истории"
Кори Гауфф, отец юной американки, которую он назвал в свою честь, хорошо запомнил, как его семья смотрела финал Australian Open между Сереной Уильямс и Динарой Сафиной в 2009 году.
Несмотря на раннее утро, маленькая Кори, которую дома зовут Коко, была прикована к экрану. "Она - величайшая теннисистка в истории!" - воскликнул Гауфф-страший, когда Уильямс успешно завершила матч и завоевала свой 10-й титул на турнирах Большого шлема.
Коко, которой тогда не исполнилось и шести лет, уверенно заявила отцу, "Я тоже хочу стать величайшей в истории".
В раннем детстве Коко перепробовала все возможные виды спорта - баскетбол, бег чирлидинг, гимнастику и футбол. Любовь к спорту ей привили родители, которые серьезно занимались спортом в университетах.
По словам Гауффа, его дочери давалось практически все, но по-настоящему девочка полюбила теннис.
"Ее это покорило. И ей очень нравились юбки!" - рассказывал отец Кори в интервью ESPN.
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Ради дочери Гауфф перевез семью во Флориду. Там родители теннисистки поселились в Делрей-Бич - это в нескольких минутах езды от Палм-Бич-Гарденс, где живет Серена Уильмс.
Кумиров юной теннисистки можно угадать без труда. "Серена, Винус, Мэдисон Киз и Слоан Стивенс", - перечисляла она их в интервью ESPN в возрасте 12 лет. Все эти теннисистки - темнокожие, как и сама Гауфф. Плакат ее любимицы, Серены, висит над ее кроватью.
"Семья Уильямс в целом дала мне понять, что это возможно", - говорил Гауфф-старший о том, что заставило его поверить в успех дочери.
В 10 лет Коко Гауфф попала в академию Патрика Муратоглу, тренера Серены, и прошла элитный курс Champ' Seed Foundation.
В детстве юная теннисистка несколько раз встретилась со своим идолом. Серена уже тогда обратила внимание на восходящую звезду. Встретив Гауфф на тренировке во Франции, Уильмс сказала ей: "Продолжай делать то, что делаешь".
Быстрый рост
Успехи не заставили себя ждать - с восьми лет теннисистка постоянно побеждала на небольших соревнованиях. В 12 лет Гауфф выиграла престижный Junior Orange Bowl. В разное время чемпионами этого турнира становились Штефи Граф, Моника Селеш и Дженнифер Каприти - уже на этапе взрослой карьеры эти теннисистки выиграли 34 турнира Большого шлема на двоих.
В 13 лет Коко стала самой молодой в истории финалисткой юниорского US Open, полгода спустя выиграла на юниорском же Roland Garros. Кроме того, Гауфф - самая юная девушка, возглавлявшая юниорский женский рейтинг Всемирной теннисной ассоциации (WTA).
У американки быстро накопились и другие, вполне взрослые достижения. На юниорском Уимблдоне 2018 года ей удалось подать со скоростью 193 километра в час - это третий результат в истории тенниса после сестер Уильямс.
Перед родителями Гауфф встал вопрос - как сделать так, чтобы не допустить быстрого выгорания? Чемпионы-однодневки, которые добиваются успехов на юниорском уровне, для тенниса не редкость. Например, американец Дональд Янг в 2005 году стал самым юным чемпионом Australian Open в истории. Он же - самая юная "первая ракетка" мирового юниорского рейтинга.
Но на взрослом уровне Янг фактически ничего не добился - его наилучшим достижением осталась 38-я строчка взрослого рейтинга.
Впрочем, бывает и по-другому: белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая в 15 лет победила на том же Australian Open, что и Янг, дважды выиграла этот турнир уже во взрослом разряде.
"Моя цель - помочь Коко достичь ее мечты стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры Большого Шлема, - говорил Гауфф-старший в интервью ESPN. - Я сразу сказал ей, что придется много работать. Придется говорить "нет" тем вещам, которым другие дети говорят "да". И наоборот - "да" на те вещи, с которыми другие дети не соглашаются".
Сама Коко, тогда 12-летняя, в том же интервью, хихикая, говорила журналистам, что для того чтобы достичь вершины, нужны практика, мотивация и дисциплина: "И да, слушаться родителей, конечно".
Финансовый успех
За успехами в большом теннисе к Коко пришли спонсоры. Когда Гауфф было 13 лет, с ней подписало контракт агентство Роджера Федерера Team 8. Клиентами этой фирмы пока являются всего пять человек - это значит, что компания делает на Гауфф большую ставку.
В конце прошлого года американская марка спортивной одежды New Balance выиграла у Nike войну за право одевать Коко. Кроме того, она заключила контракт с производителем ракеток Head.
В этом году рекламный контракт с Гауфф подписал производитель макаронных изделий Barilla. До этого компания была спонсором всего лишь двух спортсменов, один из них - теннисист Роджер Федерер.
Все это позволит Гауфф заработать 1 млн долларов в 2019 году - по этому показателю она войдет в число топ-10 теннисисток по заработку на контрактах.
"Компании видят в Гауфф потенциал. Они считают, что однажды она сможет заполнить ту нишу, которая образуется после того как Серена и Винус Уильмс, две главные фигуры женского тенниса в последние десятилетия, зачехлят ракетки. Спонсоров привлекает игра, личность и запоминающееся имя", - объяснял журнал Forbes.
Несмотря на внушительный заработок, по словам мамы Коко, в душе спортсменка пока еще совсем ребенок с обычными подростковыми интересами. Гауфф любит видеоигры и музыку, ее любимые исполнительницы - Бейонсе, Рианна и рэпер Дрейк.
"Если бы люди только знали, в какого ребенка она превращается, когда мы возращаемся домой. - рассказывает мама Коко. - Она с братьями играют в салки и я всегда кричу им: "Ребята, можете успокоиться?".
Сенсация на Уимблдоне
15-летняя американка ожидания спонсоров пока оправдывает. За нынешний Уимблдон она уже успела установить сразу несколько рекордов.
Во-первых, Гауфф - самая молодая теннисистка, которая прошла квалификацию турнира - она позволила ей попасть в основную сетку. Меньше чем за сутки до квалификации ей пришлось сдавать тесты по естествознанию - за экзамен она получила четверку.
"Я думаю, это неплохо, учитывая, что это было поздним вечером, а на следующий день у меня был матч. После теста у меня было интервью, до которого лишь один учитель знал, что я занимаюсь теннисом", - рассказывала Гауфф Си-эн-эн.
В первом же круге американка должна была встретиться с Винус Уильямс - кумиром своего детства. Дебютный для себя матч в основной сетке Уимблдона 15-летняя спортсменка провела на престижном первом корте.
Гауфф нередко сравнивают с Уильямс по физическим данным - необычный высокий рост, сильный удар справа, мощная подача. Коко хватило два сета, чтобы обыграть теннисистку, которой она восхищалась с детства.
Выиграв, юная американка расплакалась на корте, пока отец-тренер и ее мать сходили с ума от радости в боксах у корта. Пожав Винус руку, Гауфф сказала: "Спасибо тебе за все, что сделала. Меня бы не было здесь без тебя".
Победа над Винус Уильямс сделала Гауфф самой юной теннисисткой с 1996 года, которая прошла во второй круг турнира Большого шлема - предыдущий рекорд принадлежал Анне Курниковой, которая продержалась четыре круга.
Гауфф уже приблизилась к этому достижению - во втором круге она без труда обошла более рейтинговую соперницу, Магдалену Рыбарикову из Словакии.
"Многие игроки не так спокойны на корте, хотя выступают уже давно. Думаю, приобретая опыт, я буду играть ещё лучше. Буду принимать больше верных решений на корте. Я провела не так много матчей в профессиональном теннисе. Но опыт выступления на юниорском уровне помогает", - сказала Гауфф журналистам после победы.
Теннисистка рассказала, что победа над Уильямс стала для нее первой, когда она заплакала после матча. Но оказалось, что растрогать ее не так уж и сложно: "Последний раз плакала, когда в финале последних "Мстителей" умер Железный человек. Каждый раз, когда думаю об этом, начинаю плакать. Мне очень он нравился".
Еще до первых серьезных побед Гауфф написала в "Инстаграме", что не хочет быть "второй Сереной Уильямс": "Я собираюсь стать первой Кори "Коко" Гауфф".
После победы на Винус 15-летняя звезда рассказала о своем девизе: "Что случается, то случается. Мы все рано или поздно умрем".
Останавливаться на достигнутом Коко не собирается . Ее цель - выиграть Уимблдон. Чтобы сделать это, в третьем круге турнира ей придется одолеть стоящую выше по рейтингу Полону Герцог из Словении.