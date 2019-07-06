Насколько опасна жизнь иностранца в КНДР?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Алека Сигли освободили на этой неделе в четверг, после чего он приехал в Пекин

Власти Северной Кореи освободили 29-летнего австралийского студента Алека Сигли, который более года жил и работал в КНДР, а в конце июня был задержан. 5 июля он вылетел в Японию, где его встретила жена.

Но как он вообще попал в эту страну? И сколько таких, как он, иностранцев проживает в государстве, столь изолированном от остального мира?

"Шпионил для СМИ"

В субботу государственное северокорейское агентство новостей ЦТАК распространило заявление, что Сигли "неоднократно передавал антикорейским СМИ, в частности, агентству NK News, информацию, включая фотографии и анализ, которую собирал в Пхеньяне, используя свой статус иностранного студента".

Как утверждает ЦТАК, Сигли покаялся и попросил прощения, после чего был отпущен по соображениям гуманности.

NK news, специализирующееся на северокорейской теме, выразило удовлетворение в связи с освобождением своего внештатного автора, подчеркнув при этом, что опубликованные на вебсайте агентства шесть статей Сигли не содержали никаких секретов или критики властей КНДР, а лишь аполитичные заметки об особенностях повседневной жизни в этой стране.

В своих записях в социальных сетях австралиец также избегал острых тем.

Комментариев от него самого пока не поступало.

Откуда в Северной Корее иностранцы?

В основном в КНДР приезжают граждане Китая.

Пекин поддерживает довольно тесные отношения с Пхеньяном. Число китайских туристов, посещающих Северную Корею, сильно возросло после прошлогоднего визита Ким Чен Ына в КНР.

По данным профессора Дина Уэллета из университета Кьёнгам в Южной Корее, за прошлый год в КНДР побывали до 120 тысяч китайских туристов. Количество прочих туристов за это же время не превысило 5 тысяч.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Граждане КНДР узнают новости из газет на уличных стендах

Выходцев из западных стран, постоянно проживающих в стране, еще меньше как считает преподаватель и ученый Андрей Абрамян, который часто ездит в КНДР, - не более двухсот.

Почти все они сосредоточены в Пхеньяне и связаны с посольствами, консульствами, гуманитарными организациями или университетами, в том числе с Пхеньянским университетом науки и техники, который имеет программу научных обменов с заграницей.

Трудно ли попасть в Северную Корею?

"Обычно иностранцы приезжают туда по каким-то официальным программам на определенный срок, число таких людей невелико, и пребывание в стране в течение длительного времени - дело относительно необычное", - указывает профессор Джон Нилссон-Райт, эксперт в области международных отношений Кембриджского университета и института Чатэм-хаус.

Получение визы на посещение КНДР за пределами этих обстоятельств остается весьма сложным делом, даже в случае неправительственных организаций. "Им приходится искать в КНДР спонсоров или партнеров, которые могли бы поддержать обращение за визой", - говорит профессор Уэллет.

Что мы знаем об Алеке Сигли?

Впервые Алек приехал в Пхеньян по туристической визе в 2012 году. Затем он создал собственное турагентство и стал привозить в страну гостей из западных стран.

Сигли обзавелся обширными связями и в конце концов решил подать заявление о приеме в университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, который считается ведущим в КНДР.

"Туда невозможно попасть по открытому конкурсу, а прием часто зависит от того, есть ли у вас контакты в стране", - писал он в одном из своих блогов.

"Я обзавелся друзьями, которые были готовы поручиться за меня и помогали мне подать заявление, хотя мне понадобилось два года, чтобы добиться результата. Мне пришлось давать личные заверения, пройти медицинскую проверку и представить справку из полиции о том, что меня не привлекали к уголовной ответственности", - добавляет он.

В апреле этого года он был принят на магистерский курс по корейской литературе. Он узнал, что кроме него в университете было еще два иностранных студента - один из Канады и один из Швеции.

По сообщениям китайской прессы, правительство КНР ежегодно предлагает 60 стипендий для обучения в северокорейских вузах. Еще около 70 китайских студентов сами оплачивают курс обучения.

Как живется иностранцам?

В своих блогах 29-летний Алек Сигли писал о свободе, которой он пользовался по сравнению с туристами, которые постоянно находятся под присмотром экскурсоводов и могут посещать только специально отведенные для этого места.

"Так как у меня студенческая виза на два года, я пользуюсь почти полной свободой перемещения по Пхеньяну, - писал он. - Я могу свободно бродить по городу, и за мной никто не следит".

Две недели назад Сигли перестал звонить родным в Австралии, и они ничего не знали о его судьбе. Австралия не имеет дипломатических отношений с КНДР.

Затем шведским дипломатам удалось выяснить, что он задержан, и они вступили в переговоры о его освобождении.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алек Сигли учился в Пхеньяне

Как указывает Андрей Абрамян, иностранцы с Запада часто сталкиваются с серьезными ограничениями - им бывает трудно получить доступ в некоторые здания, рестораны или районы города, куда пускают по специальным талонам, выдаваемым властями.

Им также приходится жить по специальным правилам для иностранцев. Общение с местными жителями не приветствуется. Фотографирование общественных объектов также под запретом.

"Вы никогда не знаете, когда переступаете рамки дозволенного", - замечает профессор Нилссон-Райт.

Он напоминает о деле американского студента Отто Уормбира, который в 2016 году был арестован в КНДР и провел в тюрьме почти полтора года за то, что якобы сорвал со стены в гостинице агитационный плакат.

Его вернули в США в состоянии комы, и он вскоре скончался в больнице в Цинциннати. После этого власти США ввели запрет на поездки американских граждан в Северную Корею.

"Как видно из дела Уормбира, даже вполне дружески настроенные западные туристы могут оказаться жертвами местных законов и ограничений, и последствия могут быть фатальными", - говорит профессор Нилссон-Райт.

Как считает Андрей Абрамян, большинство живущих в Северной Корее иностранцев хорошо понимают опасность своего положения.

Тем не менее, эксперт полагает, что им, несмотря на все сложности, стоит пытаться наладить контакты с местным обществом. "Мы считаем, что такие контакты являются лучшим способом снять предубеждения и сделать эту страну более открытой для мира", - говорит он.