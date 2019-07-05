Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ева много выступала с лекциями о своей жизни в лагере

Пришло известие о кончине одной из последних остававшихся узниц Освенцима Евы Кор.

Ева Мозес Кор родилась в Румынии и была депортирована вместе со всей семьей в нацистский лагерь смерти в Освенциме в 1944 году. Она и ее сестра-близнец Мириам выжили в лагере, а все остальные родственники погибли.

Ева создала в США, куда эмигрировала после войны, небольшой музей Холокоста. Она скончалась в возрасте 85 лет во время одной из своих ежегодных поездок в Польшу.

Ева и Мириам были в числе тех заключенных лагеря, на которых ставил свои преступные эксперимента доктор Йозеф Менгеле, известный под кличкой "Ангел Смерти из Освенцима".

С 1943 года Менгеле работал в лагере Освенцим, где подвергал заключенных изощренным пыткам. Особенно его интересовали близнецы. Более тысячи таких людей прошли через его лабораторию среди множества других заключенных.

Всего в Освенциме было убито 1,1 миллиона евреев, отправленных в газовые камеры. Йозеф Менгеле участвовал в процессе селекции.

После войны он бесследно исчез. Его поиски ни к чему не привели, и лишь сравнительно недавно бразильские власти подтвердили, что он утонул там в 1979 году.

"Три раза в неделю мы должны были являться в его лабораторию для сдачи крови. Там нам делали уколы, вводили нам в вену разные микробы и химикаты и брали кровь на анализ", - рассказывала Ева в 2001 году. Она заболела в лагере сепсисом и ей давали две недели жизни, но Еве удалось выжить.

Жизнь после войны

Сестры были освобождены из лагеря незадолго до того как им исполнилось 11 лет. Им удалось эмигрировать в Израиль, где Ева позднее вышла замуж за американца и уехала с ним в городок Терре-Хот в штате Индиана.

В 1985 году она открыла в этом городе свой музей, посвященный истории нацистских экспериментов над заключенными лагерей.

Ее побудило сделать это сильное впечатление, которое произвел на нее телевизионный документальный сериал "Холокост", который демонстрировался также в Германии и других странах.

Сестра Евы Мириам после пыток в Освенциме страдала болезнью почек и скончалась в 1993 году, несмотря на пересадку почки, пожертвованной ее сестрой.

После смерти сестры Мозес Кор решила отправиться в Германию, чтобы публично объявить, что она решила простить всех людей, виновных в Холокосте.

Ева также страдала от последствий перенесенных в лагере страданий. В последние годы жизни она выступала с лекциями о своей жизни в лагере и каждый год, приезжая в Польшу, посещала музейный комплекс в Освенциме.

Встреча на процессе

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В 2015 году она присутствовала на процессе в Германии над бывшим охранником лагеря Оскаром Гронингемом, которого называли "бухгалтером Освенцима". Ему был поручен учет вещей, оставшихся после погибших заключенных.

Ева подошла к Гронингу и пожала ему руку, а он в ответ поцеловал её в щеку. Суд приговорил Гронинга к четырем годам тюрьмы за соучастие в убийстве не менее 300 тысяч человек.

Музей, который Ева основала в Терре-Хот, объявил, что она скончалась в четверг в Кракове. В заявлении администрации музея говорится, что она тронула сердца тысяч людей своим призывом к прощению и преодолению трагического прошлого.

В 2006 году о Еве Мозес Кор был снят документальный фильм "Простить доктора Менгеле".