Участница конкурса красоты "Мисс Вирджиния" победила, показав опыты по химии

  • 5 июля 2019
Камилла Шрайер Правообладатель иллюстрации John Herzog Photography
Image caption Камилла Шрайер сумела увлечь экспериментом даже своих соперниц

Специалист в области биохимии Камилла Шрайер выиграла конкурс красоты "Мисс Вирджиния", показывая опыты по химии.

Теперь 24-летняя выпускница Университета Содружества Вирджинии примет участие в общенациональном состязании "Мисс Америка".

Что же сделала Камилла? - Она провела эксперимент с моющим средством для посуды во время соревнования!

Как сказала Би-би-си сама "остроумная учёная", она хочет сломать стереотипы.

Правообладатель иллюстрации Rick Myers Photography
Image caption Камилла покорила жюри эффектно подготовленной речью

"Специально решила так показать женщин в науке. И, судя по реакции публики, всё удалось", - порадовалась Шрайер в беседе с Радио 1.

Девушка демонстрировала разложение перекиси водорода в присутствии катализатора. И это, как ей кажется, сыграло существенную роль в победе.

"Я залила жидкость для мытья посуды в мензурки, газ задержался внутри, а затем произошла реакция. Так и родился самый яркий момент моего выступления", - не сдерживает радости Камилла. - "Даже соперницы хотели посмотреть, что у меня получается. Аудитория и вовсе зашлась в восторге".

Поначалу девушка и не думала, что у есть способности шоувумен, но Камиллу активно поддерживала мама.

Правообладатель иллюстрации Ricky Myers Photography
Image caption Жидкость для мытья посуды до (слева) и после (справа) реакции с перекисью водорода

"Это был вызов для меня. Я посидела, подумала, и меня озарило, что так можно и свой талант подчеркнуть, и людей развлечь, и стереотип о "скучной науке" сломать", - радуется дипломированная красавица.

Она признаёт, что в обществе существует неоднозначное восприятие подобных конкурсов, но говорит, что сейчас конкурс "Мисс Америка" стала прогрессивнее и уделяет больше внимания личным достижениям девушек, чем их внешнему виду.

"Купальник в сторону"

"Я выиграла стипендию в размере 22 тыс. долларов и теперь потрачу их на магистратуру. Теперь это куда важнее, чем тот конкурс красоты, который был раньше. Мы перестали судить женщин по их физическим данным, этого больше нет даже в критериях судейства. Купальники в сторону, фокус на карьеру женщин", - анализирует Шрайер.

Камилла принимает участие в подобных соревнованиях с отрочества и хочет провести свой год в статусе "Мисс Вирджиния", популяризируя школьный курс STEM (в англоязычных странах - акроним "Наука, технология, инженерное дело и математика").

"У вас когда-нибудь менялась жизнь в один миг? Вечером накануне это произошло со мной", - такими словами начала Шрайер пост благодарности в "Инстаграме".

Теперь её цель - показать эксперимент, который помог ей победить, в школах по всей стране.

"Я надеюсь показать его во всей Америке, чтобы заинтересовать школьников, особенно девочек, карьерой в научно-технических областях и стать для них примером для подражания. Я хочу показывать им, что лучше всегда быть собой и ломать стереотипы", - делится Шрайер с Би-би-си своими мечтами.

Активистка британской кампании WISE за научно-техническое образование для женщин и девочек Хелен Волластон говорит, что устаревшим взглядам на будущие профессии нынешних девочек и мальчиков нет места в современном мире.

"Хорошая новость заключается в том, что число девочек, выбирающих научные предметы в школе, растёт. В прошлом году на 5 тысяч школьниц больше получили высшие оценки по программе STEM по сравнению с позапрошлым годом. Но нам нужно работать дальше: в наши дни технологии повсюду в нашей жизни - нельзя же оставить всё это парням!" - иронизирует активистка в беседе с Би-би-си.

Камилла Шрайер теперь готовится бороться за титул "Мисс Америка".

Военные и зубные

Три года назад титул "Мисс США" впервые достался действующему офицеру американской армии. Победительницей 65-го ежегодного конкурса красоты стала 26-летняя темнокожая военнослужащая из города Вашингтон Дешона Барбер.

Девушке пришлось договориться с командиром своего взвода о длительном отпуске, чтобы выполнять в течение года обязанности, сопутствующие награде.

В январе 2017 года титул "Мисс Вселенная" достался дантистке из французского города Лилль Ирис Миттенар, которая обыграла 85 красивейших женщин планеты на проходившем в том году в Маниле конкурсе.

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Image caption Ирис Миттенар не раз говорила об исключительной важности гигиены рта для здоровья детей

24-летняя специалист в области зубной хирургии в течение года, что носила титул звание, выступала за доступность детского образования и пропагандировала важность гигиены полости рта.

Россиянки не раз успешно участвовали в конкурсе: вероятно, самой известной участницей стала студентка петербургской Академии МВД Оксана Фёдорова, чья коронация в качестве "Мисс Вселенная-2002" не обошлась без скандала.

Спустя четыре месяца после победы отказ от выполнения своих обязанностей привел россиянку к потере короны. Титул перешел к жительнице Панамы Хустине Пасек, которая прервала обучение по специальности эколог в университете ради обязанностей, которые необходимо выполнять до инаугурации следующей победительницы.

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Image caption Оксана Фёдорова и поныне иногда выходит на подиум - в основном в качестве приглашённой гостьи

В обязанности "Мисс мира" или "Мисс Вселенной", как и победительниц на уровне отдельных государств, входят поездки из страны в страну в поддержку гуманитарных инициатив и сборы средств для благотворительных организаций, в том числе и борющихся с распространением ВИЧ.

Фёдорова не единственная россиянка, чьё участие в конкурсах красоты обернулось скандалом.

22-летняя студентка института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета София Никитчук завоевала титул "Мисс Россия" 19 апреля 2015 года, после чего попала в поле зрения правоохранительных органов из-за обложки журнала "Стольник", посвященного Дню Победы, на которой она нагой была завернута в материю в цветах российского флага.

Прокуратура Свердловской области начала проверку по запросу местного жителя, который посчитал, что фотографию можно расценить как осквернение флага России, однако по итогам проверки ведомство не нашло нарушений.

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