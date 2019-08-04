Вся власть в руках фараона: как наказывали за преступления в Древнем Египте

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К вопросу о том, что считать преступлением и как наказывать за содеянное, древнеегипетское общество подходило с точки зрения морали и религиозных принципов. Причем иногда египтяне судили - и осуждали - людей уже скончавшихся. Это называлось "судом другого мира".

Главную роль играл культ Маат - богини истины, справедливости, закона и миропорядка. Нарушая правила поведения, человек как бы раскалывал космическую гармонию и наносил вред как людям, так и всему государству.

Французский египтолог Клер Лалуэт в своем исследовании "Фараоны во времена царей-богов" пишет, что в те времена считалось, что Маат - это символ вселенского порядка, необходимого для благоденствия общества и всего мира. Мира, созданного египетскими богами.

Правообладатель иллюстрации Heritage Images/Getty Images Image caption В Древнем Египте иногда судили и мертвых

Преступления в Древнем Египте делились на две категории: преступления против общества (убийство, прелюбодеяние, кража частной собственности) и преступления против государства и порядка в стране (взяточничество, госизмена, хищение госсобственности и неподобающее поведение в отношении религиозных объектов).

Вся полнота власти была сосредоточена в руках фараона, он же был гарантом порядка. В древнейшие времена он сам принимал участие в процессах, но потом сформировались суды, и фараон участвовал только в наиболее громких процессах.

Убийство

В Древнем Египте жизнь человека считалась благословением свыше, и тот, кто отнимал у другого жизнь, приговаривался к смертной казни, хотя уже в те времена суды различали умышленное и непредумышленное убийство.

Манал Махмуд Мохамед, исследователь истории Древнего Египта при египетском министерстве древностей и автор труда "Преступление и наказание в Древнем Египте", говорит, что умышленное убийство каралось смертной казнью не всегда. Иногда наказание было психологическим, и часто оно считалось более суровым, чем просто смертная казнь.

Сын, убивший одного из своих родителей, сначала подвергался пыткам, а уже затем его казнили. С родителями, убившими своего ребенка, поступали изощреннее. К ним привязывали тело ребенка и не менее трех суток держали под охраной на жаре - до тех пор, пока тело не начинало разлагаться.

Правообладатель иллюстрации Heritage Images/Getty images Image caption Фараоны требовали, чтобы все жители исправно платили налоги

Французский специалист по истории Египта фараоновской эпохи Франсуа Дюма говорит, что часто приговоренных к смерти просто бросали крокодилам. Но некоторым осужденным "везло" - им давалась возможность совершить самоубийство.

Но если убийство было непредумышленным, и этот факт удалось доказать, наказания были совсем другими.

В таком случае убийца не мог войти в собственный дом до того, как он был ритуально очищен от совершенного им греха, и не принес жертвоприношений на могилу погибшего от его рук.

Кроме того, предусматривалось примирение между семьями правонарушителя и его жертвы, а также выплата определенной компенсации.

Во времена фараонов также предусматривалось наказание за сокрытие информации об убийстве или информации, которая могла помочь предотвратить подобное преступление. Недоносители считались соучастниками преступления и наказывались так же, как и сам убийца.

В Древнем Египте также запрещалось убийство животных, имевших важное религиозное значение - ибисов, кошек и т.д. Преднамеренное убийство этих животных каралось смертной казнью, непреднамеренное - штрафом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Недоносительство строго наказывалось в древнем Египте

Прелюбодеяние

Прелюбодеяние считалось преступлением против основных религиозных принципов, но этот грех касался лишь сексуальных отношений мужчины с замужней женщиной. Это преступление также наказывалось смертной казнью.

В древнейших законах говорилось: "Если вы хотите сохранить дружбу с кем-то, то заходя в их дом, не приближайтесь к женщинам и не заходите в их часть дома".

Во времена фараонов считалось, что если мужчина согрешил с замужней женщиной, то будет впоследствии совершать и другие грехи, соответственно, его следует казнить.

В древнеегипетских текстах также говорится, что наказание жены, изменившей своему мужу, находилось в руках самого мужа. Он мог либо сам решить, как именно наказать жену, либо простить и супругу, и ее партнера. Муж также мог обратиться в суд.

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В одном из папирусов времен правления фараона Рамсеса V описывается случай, когда перед судом предстала семья, которая слишком жестоко обошлась с женщиной, которая, по их мнению, опозорила семью своим поведением. Женщину бросили в реку на съедение крокодилам.

Следует также отметить, что наказания для мужчин были более легкими, чем для женщин, совершивших точно такое же преступление. При этом женщины в Древнем Египте обладали равными правами с мужчинами в том, что касалось участия в судебных процессах.

Грабеж и воровство

Наказанием за кражу имущества был штраф, в два или три раза превышающий стоимость похищенного. Штраф за кражу государственной собственности превышал ее стоимость в 180 раз.

Пойманный вор должен был взять на себя обязательство вернуть украденное и признаться в содеянном, после чего он получал 100 ударов кулаками. Затем он должен был торжественного поклясться никогда больше ничего подобного не делать.

Если он отказывался приносить подобную клятву, его бросали в реку к крокодилам.

Все эти наказания были публичными.

Взяточничество

Случаи взяточничества обычно не рассматривались судами. Пойманных за этим чиновников просто увольняли и понижали в социальном статусе до уровня простого крестьянина. Но были и судебные процессы.

Не все были этим довольны. В одной из найденных рукописей обнаружилась молитва осужденного к богу Амону: "Услышь меня, о Амон. Я бедный человек, а суд требует серебра и золота. Сделай что-нибудь, о Амон".

Когда дела о взяточничестве доходили до суда, некоторые обвиняемые проявляли находчивость. В одном из папирусов описывается, как обвиняемый дал взятку писарю суда, и тот вынес на улицу и передал ему все материалы дела.

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Один из обвиняемых, который был задержан в связи с разграблением гробниц во время правления Рамсеса IX, утверждал, что также был освобожден из-под ареста после того, как заплатил взятку.

"Меня арестовали и держали в кабинете городничего Тибы. Я отдал им мою долю из 20 слитков золота", - приводятся его слова в книге "Преступление и наказание в Древнем Египте".

Государственная измена

В Древнем Египте преступления против государства и фараона считались наиболее одиозными. Единственной мерой наказания в подобных случаях была смертная казнь, вне зависимости от социального статуса осужденного. Казнили даже приближенных самого фараона.

Как говорится в Туринском судебном папирусе, на фараона Рамсеса III было совершено покушение, в результате которого он скончался и отошел в мир иной. Уже оттуда, судя по записям в папирусе, он обратился с наставлением к судьям, которые рассматривали дело о покушении.

Заговор против Рамсеса III организовала одна из его младших жен Тия, якобы надеясь возвести на престол своего собственного сына. К заговору присоединились многие другие обитательницы гарема, а также некоторые военоначальники и люди из царского двора.

Заговорщики были приговорены к смертной казни, причем некоторые из них должны были совершить самоубийство. Кроме того, перед смертью их лишили имен и заменили их на обидные клички - это лишало их надежды на достойную загробную жизнь.

Следующим фараоном стал Рамсес IV, чье восхождение на престол и хотела предотвратить Тия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Преступления против фараона всегда карались смертной казнью

Разграбление гробниц и храмов

Разграбление гробниц, особенно если там покоились высокопоставленные лица, считалось тяжким преступлением.

В гробницах, как правило, находились ценные вещи и драгоценности. Их часто грабили, чтобы пополнить казну, когда власть становилась более слабой.

Особенно не повезло Рамсесу II - жрецы хоронили его мумию пять раз. Четыре раза разбойники разграбляли сначала его собственную гробницу, потом гробницы, в которые перемещали его тело.

В конце концов, мумию Рамсеса II и останки других фараонов переместили в тайник в скалах Херихора. Там они пролежали до конца XIX века, когда тайник обнаружило местное арабское племя. Затем останки были переданы в музей.

Наказанием за разграбление гробниц была смертная казнь. В случае, если прах покойного не был обнаружен, то преступнику отрубали кисти рук и били плеткой 100 раз.

Власти Древнего Египта также были обеспокоены грабежом храмов и приняли целый ряд законов для борьбы с этим.

В законах также говорилось, что любой, кто похитил животное из храма и передал его кому-то, должен быть осужден на смертную казнь. Если вор оставлял животное у себя, ему отрезали нос.

За кражу другого имущества храма также полагалось 100 ударов плетью и штраф, в 100 раз превышающий стоимость похищенного.