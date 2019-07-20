Вселенная Синди Шерман. Когда селфи становится искусством
Американская художница Синди Шерман - автор сотен фотопортретов, объект которых - она сама и только она сама. Посмотреть их можно в лондонской Национальной портретной галерее.
Шерман открывает перед зрителем уникальный и, несмотря на кажущуюся ограниченность, необъятный художественный метод.
Художница создала множество самых разнообразных миров: комических и трагических, сказочных и реальных.
Контекст
Автопортреты пишут не первое столетие. Ведь сам художник - объект не менее достойный, чем любой другой человек. Но как можно назвать художника, единственный жанр которого - автопортрет? И почти за полвека их несколько сотен?
Самовлюбленный нарцисс - скажете вы. Авторы миллиардов селфи, уверен, с этим согласятся.
Есть и другая форма превращения себя в предмет искусства. "Стать произведением искусства - цель жизни", - сказал Оскар Уайльд.
Такого же принципа придерживались его многочисленные сознательные и бессознательные подражатели - Владимир Маяковский, Энди Уорхол, Дэвид Боуи или Георгий Гурьянов.
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Искусство Синди Шерман не имеет отношения ни к автопортрету (ее персонажи меньше всего она сама), ни к формированию своего облика в соответствии с избранным культурным кодом, стилем, эстетикой (у нее нет избранного стиля и избранной эстетики), ни уж тем более к самолюбованию селфи.
Скорее это пародия на архетипы, постмодернистский косплей художника, свободно воспроизводящего себя в любой эпохе.
Созданная Синди Шерман из самой себя вселенная делает ее одним из самых острых, самых интересных, самых провокативных и самых загадочных художников нашего времени.
Становление
Синди Шерман родом из обычной, никак не связанной с искусством американской семьи с суровым и жестким по отношению к пяти детям отцом.
Еще в детстве она любила наряжаться в найденную на чердаке старую одежду: "Я знаю, что не пыталась таким образом развлечь родителей и братьев с сестрами. Наверное, мне просто хотелось нравиться им - будучи самой младшей, я чувствовала себя немного заброшенной и потерянной".
В 1972 году, студенткой первого курса факультета искусств в университете Буффало, она впервые сняла себя обнаженной - "как олень, выхваченный из ночной тьмы фарами проезжающего автомобиля".
На студенческих показах она стала появляться в гриме и в купленной на барахолке старой одежде. Никому ничего не объясняя, она просто стояла в углу среди картин.
Окончив университет, Синди переехала в Нью-Йорк и начала работать в галерее Artists Space, продолжая экспериментировать у себя дома.
Время от времени она появлялась на вернисажах - то в облике медсестры, то секретарши из 50-х. В какой-то момент она решилась показать свои фотографии директору галереи Хелен Винтер.
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Хелен сказала, что в этом определенно что-то есть. Воодушевленная поддержкой, Синди создала свою первую серию "Кинокадры без названия" - подборку роковых женщин, скучающих домохозяек, городских служащих, женщин-вамп - характерных персонажей из второразрядных американских фильмов и европейского арт-хауса.
Истоки очарования кинообразами тоже идут из детства художницы.
"Ребенком меня невозможно было оторвать от телевизора. Помню программу "Фильмы на миллион долларов", в которой один и тот же фильм показывали каждый день в течение недели - так, что его уже можно было выучить наизусть", - вспоминает она.
На кино Шерман не остановилась. Метод был найден, перед ней открылась вселенная.
Вселенная Синди Шерман
Короткая статья не в состоянии обрисовать весь огромный мир Синди Шерман. Перечислим лишь кратко некоторые серии ее работ. Даже их названия дают представление о разнообразии образов и идей.
В "Неудачливой проститутке" она в роли проститутки, безуспешно охотящейся за клиентом.
В "Загадочном убийстве" выстроила из фотографий целый триллер, в котором сыграла все роли.
В "Девушках с разворота" (1981), по ее собственным словам, привычную для такого формата пикантную эротичность она заменила "ощущением вторжения в чужую боль и печаль".
Очень интересна серия "Мода" (1983-84). Получив заказ на рекламные снимки для коллекций Жан-Поля Готье и японского дома моды Comme des Garçons, Шерман формально выполнила задание, облачившись в модную одежду известных брендов.
Однако вместо ожидавшейся заказчиком элегантности ее образы проецировали тревогу, нервозность, панику и страх.
"Мне отвратительны те бесконечные ухищрения, на которые люди идут ради того, чтобы выглядеть красиво… Я попыталась сделать пародию на моду" - говорила она.
Самое поразительно, что эти снимки не отвергнуты. Синди Шерман уже была достаточно известна, и даже такой отталкивающий облик работал на рекламные цели.
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В серии "Сказки" персонажи вышли как будто из кошмаров. Здесь она впервые использовала лицевые протезы, герои детских сказок превратились в злобных монстров из фильмов ужасов.
"Исторические портреты" (1988-90) воссоздают портретную живопись старых мастеров.
"Лица" (2000) - портреты немолодых, оставшихся без работы актрис, позирующих перед фотографом в надежде, что эти фотографии помогут им найти работу.
В "Клоунах" (2003-05) ее лицо становится и вовсе неузнаваемым - элемент театральности выходит на первый план, лишь усиливая двусмысленность каждого образа.
В "Портретах светских дам" (2008) мы видим стареющих женщин, которые скрывают неизбежное за дорогой одеждой и нагромождением макияжа.
"Секс-картинки" издеваются над романтикой порнообразов прошлого, такая женщина способна возбудить в зрителе только святой ужас.
Названиями снабжены исключительно серии. Под каждой отдельной работой стоит подпись "Без названия", она сопровождается лишь номером и датой. Анонимность, возведенная в абсолют.
Интерпретации, толкования и влияния
Портреты Синди Шерман - маски, за которыми суть персонажа скорее скрывается, чем открывается. Она сознательно и намеренно демонстрирует искусственность, ненатуральность своих образов.
Иногда, как в "Кинокадрах без названия", художница откровенно указывает на источник своих трансформаций, цитируя узнаваемые кинематографические стили.
Иногда, как в серии "Маски", она просто обнажает свой метод, демонстрируя образ в процессе создания, лишний раз подчеркивая отдельность модели и создаваемого изображения.
"В моих работах меня нет, я аноним. В этих образах я никогда не вижу себя, это не автопортреты, - говорит Шерман. - Я полностью в них растворяюсь, становлюсь другим человеком. Глядя в зеркало рядом с фотоаппаратом, я погружаюсь в состояние транса и, когда я, наконец, вижу не себя, а свой персонаж - это именно то, чего я добиваюсь. Это магия".
В ее образах ее самой нет, а в интервью нет однозначной трактовки: "Мои работы всегда многозначны, они открыты самым различным толкованиям, я не пытаюсь транслировать через них какие-либо идеи".
Как настоящий постмодернист, она укоренена в предшествовавшем искусстве, но отношение к нему ироничное: "Я хочу сделать что-то из культуры, но в то же время, делая это, я смеюсь над культурой".
Синди Шерман находится на авансцене культуры вот уже четыре десятилетия. В мире она широко известна, в России - гораздо меньше. Насколько мне известно, ни одной ее выставки в России до сих пор не было.
Тем не менее сознательные или бессознательные влияния ее на российских художников очевидны.
Самое яркое - Владислав Мамышев-Монро. Начав с образа Мэрилин Монро (и взяв, видимо, на память ее фамилию), художник создал десятки перевоплощений - от Гитлера до Горбачева, от Индиры Ганди до Любови Орловой. Но все они скорее остроумные шаржи, а не многозначная загадочность Шерман.
Еще более прямолинейны - при внешней схожести метода - работы Екатерины Рождественской из серии "Частная коллекция".
Здесь все слишком красиво и слишком очевидно, как в работах некоторых ее товарищей по эстетике -известных московских портретистов.
Выставка Синди Шерман в Национальной портретной галерееоткрыта до 15 сентября.