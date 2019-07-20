Вселенная Синди Шерман. Когда селфи становится искусством

Правообладатель иллюстрации Cindy Sherman Image caption "Без названия. Номер 21". Из серии "Кинокадры без названия"

Американская художница Синди Шерман - автор сотен фотопортретов, объект которых - она сама и только она сама. Посмотреть их можно в лондонской Национальной портретной галерее.

Шерман открывает перед зрителем уникальный и, несмотря на кажущуюся ограниченность, необъятный художественный метод.

Художница создала множество самых разнообразных миров: комических и трагических, сказочных и реальных.

Контекст

Автопортреты пишут не первое столетие. Ведь сам художник - объект не менее достойный, чем любой другой человек. Но как можно назвать художника, единственный жанр которого - автопортрет? И почти за полвека их несколько сотен?

Самовлюбленный нарцисс - скажете вы. Авторы миллиардов селфи, уверен, с этим согласятся.

Есть и другая форма превращения себя в предмет искусства. "Стать произведением искусства - цель жизни", - сказал Оскар Уайльд.

Такого же принципа придерживались его многочисленные сознательные и бессознательные подражатели - Владимир Маяковский, Энди Уорхол, Дэвид Боуи или Георгий Гурьянов.

Правообладатель иллюстрации Gustavo Caballero Image caption Долгое время Синди Шерман и музыканта Дэвида Бирна связывали тесные отношения

Искусство Синди Шерман не имеет отношения ни к автопортрету (ее персонажи меньше всего она сама), ни к формированию своего облика в соответствии с избранным культурным кодом, стилем, эстетикой (у нее нет избранного стиля и избранной эстетики), ни уж тем более к самолюбованию селфи.

Скорее это пародия на архетипы, постмодернистский косплей художника, свободно воспроизводящего себя в любой эпохе.

Созданная Синди Шерман из самой себя вселенная делает ее одним из самых острых, самых интересных, самых провокативных и самых загадочных художников нашего времени.

Становление

Синди Шерман родом из обычной, никак не связанной с искусством американской семьи с суровым и жестким по отношению к пяти детям отцом.

Еще в детстве она любила наряжаться в найденную на чердаке старую одежду: "Я знаю, что не пыталась таким образом развлечь родителей и братьев с сестрами. Наверное, мне просто хотелось нравиться им - будучи самой младшей, я чувствовала себя немного заброшенной и потерянной".

В 1972 году, студенткой первого курса факультета искусств в университете Буффало, она впервые сняла себя обнаженной - "как олень, выхваченный из ночной тьмы фарами проезжающего автомобиля".

На студенческих показах она стала появляться в гриме и в купленной на барахолке старой одежде. Никому ничего не объясняя, она просто стояла в углу среди картин.

Правообладатель иллюстрации Cindy Sherman Image caption "Без названия №466". Из серии "Портреты светских дам"

Окончив университет, Синди переехала в Нью-Йорк и начала работать в галерее Artists Space, продолжая экспериментировать у себя дома.

Время от времени она появлялась на вернисажах - то в облике медсестры, то секретарши из 50-х. В какой-то момент она решилась показать свои фотографии директору галереи Хелен Винтер.

Хелен сказала, что в этом определенно что-то есть. Воодушевленная поддержкой, Синди создала свою первую серию "Кинокадры без названия" - подборку роковых женщин, скучающих домохозяек, городских служащих, женщин-вамп - характерных персонажей из второразрядных американских фильмов и европейского арт-хауса.

Истоки очарования кинообразами тоже идут из детства художницы.

"Ребенком меня невозможно было оторвать от телевизора. Помню программу "Фильмы на миллион долларов", в которой один и тот же фильм показывали каждый день в течение недели - так, что его уже можно было выучить наизусть", - вспоминает она.

На кино Шерман не остановилась. Метод был найден, перед ней открылась вселенная.

Вселенная Синди Шерман

Короткая статья не в состоянии обрисовать весь огромный мир Синди Шерман. Перечислим лишь кратко некоторые серии ее работ. Даже их названия дают представление о разнообразии образов и идей.

В "Неудачливой проститутке" она в роли проститутки, безуспешно охотящейся за клиентом.

В "Загадочном убийстве" выстроила из фотографий целый триллер, в котором сыграла все роли.

Правообладатель иллюстрации Cindy Sherman Image caption "Без названия. Номер 92". Из серии "Девушки с разворота"

В "Девушках с разворота" (1981), по ее собственным словам, привычную для такого формата пикантную эротичность она заменила "ощущением вторжения в чужую боль и печаль".

Очень интересна серия "Мода" (1983-84). Получив заказ на рекламные снимки для коллекций Жан-Поля Готье и японского дома моды Comme des Garçons, Шерман формально выполнила задание, облачившись в модную одежду известных брендов.

Однако вместо ожидавшейся заказчиком элегантности ее образы проецировали тревогу, нервозность, панику и страх.

Правообладатель иллюстрации Cindy Sherman Image caption "Без названия. Номер 122" Из серии "Мода"

"Мне отвратительны те бесконечные ухищрения, на которые люди идут ради того, чтобы выглядеть красиво… Я попыталась сделать пародию на моду" - говорила она.

Самое поразительно, что эти снимки не отвергнуты. Синди Шерман уже была достаточно известна, и даже такой отталкивающий облик работал на рекламные цели.

В серии "Сказки" персонажи вышли как будто из кошмаров. Здесь она впервые использовала лицевые протезы, герои детских сказок превратились в злобных монстров из фильмов ужасов.

"Исторические портреты" (1988-90) воссоздают портретную живопись старых мастеров.

"Лица" (2000) - портреты немолодых, оставшихся без работы актрис, позирующих перед фотографом в надежде, что эти фотографии помогут им найти работу.

В "Клоунах" (2003-05) ее лицо становится и вовсе неузнаваемым - элемент театральности выходит на первый план, лишь усиливая двусмысленность каждого образа.

В "Портретах светских дам" (2008) мы видим стареющих женщин, которые скрывают неизбежное за дорогой одеждой и нагромождением макияжа.

Правообладатель иллюстрации Bertrand Rindoff Petroff Image caption "Без названия". Из серии "Секс-картинки"

"Секс-картинки" издеваются над романтикой порнообразов прошлого, такая женщина способна возбудить в зрителе только святой ужас.

Названиями снабжены исключительно серии. Под каждой отдельной работой стоит подпись "Без названия", она сопровождается лишь номером и датой. Анонимность, возведенная в абсолют.

Интерпретации, толкования и влияния

Портреты Синди Шерман - маски, за которыми суть персонажа скорее скрывается, чем открывается. Она сознательно и намеренно демонстрирует искусственность, ненатуральность своих образов.

Иногда, как в "Кинокадрах без названия", художница откровенно указывает на источник своих трансформаций, цитируя узнаваемые кинематографические стили.

Иногда, как в серии "Маски", она просто обнажает свой метод, демонстрируя образ в процессе создания, лишний раз подчеркивая отдельность модели и создаваемого изображения.

Правообладатель иллюстрации Cindy Sherman Image caption "Без названия. №136". Из серии "Исторические портреты"

"В моих работах меня нет, я аноним. В этих образах я никогда не вижу себя, это не автопортреты, - говорит Шерман. - Я полностью в них растворяюсь, становлюсь другим человеком. Глядя в зеркало рядом с фотоаппаратом, я погружаюсь в состояние транса и, когда я, наконец, вижу не себя, а свой персонаж - это именно то, чего я добиваюсь. Это магия".

В ее образах ее самой нет, а в интервью нет однозначной трактовки: "Мои работы всегда многозначны, они открыты самым различным толкованиям, я не пытаюсь транслировать через них какие-либо идеи".

Как настоящий постмодернист, она укоренена в предшествовавшем искусстве, но отношение к нему ироничное: "Я хочу сделать что-то из культуры, но в то же время, делая это, я смеюсь над культурой".

Правообладатель иллюстрации Cindy Sherman Image caption "Без названия. № 602"

Синди Шерман находится на авансцене культуры вот уже четыре десятилетия. В мире она широко известна, в России - гораздо меньше. Насколько мне известно, ни одной ее выставки в России до сих пор не было.

Тем не менее сознательные или бессознательные влияния ее на российских художников очевидны.

Самое яркое - Владислав Мамышев-Монро. Начав с образа Мэрилин Монро (и взяв, видимо, на память ее фамилию), художник создал десятки перевоплощений - от Гитлера до Горбачева, от Индиры Ганди до Любови Орловой. Но все они скорее остроумные шаржи, а не многозначная загадочность Шерман.

Еще более прямолинейны - при внешней схожести метода - работы Екатерины Рождественской из серии "Частная коллекция".

Здесь все слишком красиво и слишком очевидно, как в работах некоторых ее товарищей по эстетике -известных московских портретистов.

Выставка Синди Шерман в Национальной портретной галерееоткрыта до 15 сентября.