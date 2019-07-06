Мой муж, мой сын, мой брат: в Петербурге похоронили подводников

6 июля на Серафимовском кладбище, где уже лежат тела моряков подлодки "Курск", похоронили 14 гидронавтов, которые погибли в Баренцевом море. Церемония была закрытой для прессы, но корреспондент Би-би-си был на похоронах.

Мужчина средних лет, сжав в руке гвоздики и сняв кепку, идет по тропинке к сотруднику Росгвардии. "Куда к "Лошарику"?" - спрашивает он у молодого парня. "Направо, по тропинке", - отвечает тот. Мужчина, как он говорит Би-би-си, когда-то тоже служил на подлодке и хочет попрощаться с подводниками.

По всему Серафимовскому кладбищу встречаются военные с автоматами и полицейские с собаками. Им приказано оцепить периметр вокруг памятного мемориала морякам, погибшим на "Курске" 19 лет назад. Сегодня они следят, чтобы никто чужой не попал на прощание. К мемориалу стекаются люди, некоторые уже всхлипывают, все идут с серыми лицами.

К каждому из 14 открытых гробов приставлены крышки - они украшены российским триколором, фуражкой и скрещенными кортиком и ножнами - это отличительные знаки служащих в ВМФ. К 10 утра к гробам стоит 150-200 человек: гражданские и военные. Передают друг другу платки и салфетки, делятся цветами, придерживают за плечи.

Лица погибших подводников похожи на высохшие маски. Закрытые глаза, большое количество специального тонального крема и пудры; у некоторых из тел - швы на подбородках. Пожилая женщина долго сидит у гроба Николая Филина, героя России и капитана 1 ранга. Она что-то бормочет ему, плачет, вытирает слезы и все время гладит рукой его губы. Через полчаса она наконец отходит от гроба.

"Что у них с лицами?" - спрашивает корреспондент Би-би-си у моряка в форме, стоящего неподалеку. "Что-что. Пожар и вода", - тихо говорит мужчина.

Когда родственники и сотни пришедших на похороны человек усыпают тела погибших цветами, к микрофонной стойке поблизости подходят по очереди замминистра обороны Андрей Картаполов (отвечает за организацию похорон), главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и Алексей Буриличев (начальник главного управления глубоководных исследований минобороны; именно под его руководством служили погибшие - Би-би-си).

Они выражают соболезнования подводникам и говорят, что никто их никогда не забудет, а флот страны и семьи погибших - "один экипаж". Главнокомандующий флотом Евменов тяжело говорит в микрофон: "Полтора месяца назад, проверяя корабль на готовность выйти в море, я видел молодых и любящих свои семьи ребят. Четыре дня назад я руководил их подъемом (тела погибших не сразу достали из подлодки после трагедии 1 июля - Би-би-си). Не должны в мирное время погибать люди. Земля пухом".

Ему вторит Буриличев. "Это был лучший экипаж. Многие из них этот корабль строили и испытывали. Я плавал с ними, я знаю их. И мне очень трудно вот так прощаться. Дениса Долонского и Николая Филина я встретил за два часа до их последнего похода на Севере. Постояли, поговорили, поделились планами на будущее. Но всем этим планам уже не сбыться. Спите спокойно".

Пока высокое руководство говорит, некоторые мужчины и моряки стоят в стороне и тихо обсуждают трагедию. "Не понимаю, почему ничего [в минобороны] не говорят. Но, при этом, "сливают" [СМИ]". "Говорят, по миллиону выплатят семьям. Деньги-то им зачем теперь".

Все это время семьи находятся у гробов. Они никого не видят вокруг, только смотрят на тела. Гладят, целуют, скрючиваются от плача и никак не могут отойти. Дети погибших, кажется, не очень понимают, что происходит. Они смотрят на своих отцов и держатся за руки мам. Периодически к ним подходят дежурные сотрудники скорой помощи и дают воду с успокоительным.

Когда под звуки военного оркестра гробы закрывают крышками и переносят к могилам, женщины начинают выть. "Коленька, мой Коленька", - срывается одна из них, пока проходит отпевание, а рота почетного караула выстреливают три раза в воздух холостыми. Гробы укладывают в могилы, присыпают землей и покрывают сотнями цветов. Только через час после этого семьи и пришедшие моряки начинают расходиться.

2 июля минобороны России сообщило о гибели 14 человек в результате аварии на подводной лодке, произошедшей накануне 1 июля. Обстоятельства этой трагедии все еще неизвестны: до сих пор никто официально не объявил, на каком именно плавательном средстве, принадлежащем министерству обороны, произошел пожар. Некоторые эксперты высказывали предположения, что авария произошла на сверхсекретной глубоководной атомной станции, которую неофициально называют "Лошариком".