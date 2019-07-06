В Англии вынесен приговор крупнейшей банде работорговцев

Правообладатель иллюстрации West Midlands Police Image caption Сверху слева направо: Игнаций Бржезинский, Ян Садовский, Юлианна Чодакович, Юстина Парчевска. Ниже слева направо: Марек Бржезинский, Наталья Змуда, Войцех Новаковский, Марке Чованец

Суд в Бирмингеме вынес приговоры членам крупнейшей в истории страны преступной группировки, которая эксплуатировала рабский труд.

Полиция считает, что более 400 жертв преступников содержались в ужасных условиях на северо-западе Англии.

Злоумышленники заманивали малоимущих и социально незащищенных людей из Польши в Англию обещаниями работы и хороших условий жизни.

Однако по прибытии поляков размещали в заброшенных домах и вынуждали работать за гроши.

В коронном суде Бирмингема завершились два отдельных процесса, в результате которых восемь обвиняемых в торговле людьми, принуждению к рабству и отмыванию денег получили тюремные сроки от 3 до 11 лет.

В 2015 году два человека, которые содержались в неволе, бежали и сообщили о пережитом сотрудникам благотворительной организации "Надежда на правосудие".

Преступная группа из пяти мужчин и трех женщин искала в Польше жертв среди бездомных, бывших заключенных и алкоголиков.

Правообладатель иллюстрации West Midlands Police Image caption Игнаций Бржезинский разъезжал по Бирмингему на роскошном "бентли"

Их привозили в Британию автобусами, по приезде размещали в заброшенных домах в предместьях Бирмингема, отбирали паспорта и заставляли отдавать заработанные деньги.

Один из пострадавших рассказал в суде, что в доме, куда его поместили, не было воды и он был вынужден мыться в канале.

Как правило, подневольных людей заставляли работать на фермах, фабриках по разделке птицы и центрах по переработке мусора. Контролировавшие их преступники выдавали им по 20 фунтов в неделю, а остальное забирали себе.

Их заставляли открывать в банках специальные счета, с которых гангстеры могли затем снимать заработанные средства.

На некоторых из этих людей преступники оформляли пособия, а деньги забирали себе. Возраст их жертв был от 17 до 65 лет.

Один пожилой мужчина, попавший в руки преступников, скончался в неволе, и они уничтожили все его документы и личные вещи, чтобы замести следы.

По оценкам судебных властей, преступники получили более 2 миллионов фунтов в период с июня 2012 по октябрь 2017 года, что позволило им вести роскошный образ жизни.

Правообладатель иллюстрации West Midlands Police Image caption Завлеченные посулами люди ютились в тесных комнатах, а заработанные деньги у них отбирали

Если обманутые люди начинали жаловаться, их избивали или унижали на глазах других.

Одного из таких людей выставили голым на всеобщее обозрение, облили йодом и пригрозили удалить у него почки, если он не перестанет жаловаться.

30-летний Марек Чованиц 50-летний Марек Бржезинский приговорены к 11 и 9 годам тюрьмы соответственно за принуждение к рабскому труду и отмывание денег.

Игнаций Бржезинский, Ян Садовский и Войцех Новаковский были осуждены по обвинениям в торговле людьми, принуждению к рабскому труду и незаконному приобретению и использованию в преступных целях недвижимости.

Они получили сроки от трех до шести лет.

Полиция считает, что Чованиц выступал в роли респектабельного "лица" банды, появляясь в банках и агентствах занятости. Игнаций Бржезинский, который бежал во время суда и до сих скрывается от правосудия, отвечал в банде за открытие банковских счетов и денежные операции.

Марек Бржезинский регулярно ездил в Польшу, откуда привозил своих жертв, а жена Игнация Бржезинского выполняла роль хозяйки дома, встречая их в Англии и размещая их по квартирам.

Правообладатель иллюстрации West Midlands Police Image caption Полиция конфисковала у задержанных наличные и кредитные карты, по которым их жертвы получали зарплаты

Один из осужденных - Чодакович - даже работал в агентстве занятости в Вустере, где оформлял контракты на работу для десятков привезенных из Польши людей.

Новаковский и Садовский встречали прибывших из Польши людей и сопровождали их в банки и центры занятости для оформления пособий.

Властям удалось установить имена 92 жертв преступного сообщества. Полиция считает, что в сети преступников попали еще по меньшей мере 350 человек, но они либо вернулись на родину, либо боятся дать показания.