Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первую игру теннисисты провели расслабленно - на корте Серена и Маррей много шутили и смеялись

Одним из главных событий Уимблдона этого года стало партнерство американки Серены Уильямс с легендой британского тенниса Энди Марреем для выступления в миксте. Би-би-си рассказывает, почему нужно следить за звездной командой, ради которой Маррей отказал Марии Шараповой.

В субботу в своем первом матче Уильямс и Маррей легко обыграли Алексу Гарачи и Андреаса Миса (6:4, 6:1).

Для тенниса такое партнерство - историческое событие.

Теннисисты практически не готовились к матчу

О том, что Маррей будет играть именно с Сереной Уильямс, стало известно только на этой неделе - буквально в день жеребьевки матча. До этого Уимблдона теннисисты никогда не играли вместе.

"Я не так хорошо ее знаю, мы вместе не играли и не проводили время - так что посмотрим, что будет, - рассуждал Маррей в своей колонке для BBC Sport. - Не думаю, что мы вообще когда-либо оказывались на корте вместе, надеюсь, что мы успеем сделать это перед матчем".

Матч Уильямс и Маррея должен был состояться еще 5 июля. Правда, перед организаторами встала сложная задача. Обычно соревнования в миксте не привлекают большого внимания до финальных стадий, поэтому матчи ставят на второстепенные корты Всеанглийского клуба тенниса. Вокруг таких площадок почти нет трибун - наблюдать за играми может пара десятков человек.

Но совместная команда Уильямс и Маррея вызвала ажиотаж у фанатов. С самого утра пятницы болельщики ждали, что их матч поставят на один из основных кортов. К вечеру стало известно, что игра должна пройти на самом крупном корте, Центральном, который вмещает больше 10 тысяч зрителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За пару часов до запланированной игры Уильямс и Маррей провели часовую тренировку - это был их первый совместный опыт

Но игре так и не суждено было состояться. На Центральном корте до позднего вечера играла 15-летняя вундеркинд Коко Гауфф, которая в трехчасовом матче-триллере обыграла словачку Полину Герцог.

Микст перенесли на субботу, что осложнило ситуацию для игроков еще больше. У Серены Уильямс на утро был запланирован матч третьего круга против Юлии Гергес (американка легко его выиграла), а у Маррея - выступление в мужском парном разряде с партнером Николой Мектичем. Эту игру британец проиграл. В итоге и Уильямс, и Маррею фактически пришлось провести две игры за один день.

Маррей может закончить с теннисом в этом году

В начале сезона Энди Маррей, самый успешный британский теннисист последних десятилетий, объявил, что сезон-2019 станет для него последним. Главная причина - последствия травмы, которые не позволяют ему играть на прежнем уровне.

Уход Маррея - большое событие для тенниса. Он единственный в мире двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Теннисист стал первым британцем, которому удалось выиграть US Open в Открытую эру тенниса. За свою карьеру он 11 раз играл в финалах турнира Большого шлема и выиграл три из них - дважды на Уимблдоне.

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О своем решении уйти из тенниса Маррей объявил перед стартом Australian Open этого года на специальной пресс-конференции. Она получилась очень эмоциональной - спортсмен расплакался перед журналистами.

"Я не уверен, что еще четыре-пять месяцев смогу играть, превозмогая боль. Я хочу дождаться Уимблдона и после него остановиться, но не знаю, смогу ли я это сделать", - сказал он.

Британец пережил операцию на бедре, хирурги поставили ему металлическую пластину. В итоге до Уимблдона Маррей все-таки доиграл - на турнир он заявился в мужском парном разряде, из которого уже вылетел, и миксте. При этом имя его партнерши долго оставалось секретом.

Играть с Марреем хотела Шарапова

Маррей долгое время не мог найти партнершу. Например, нынешняя первая ракетка мира Эшли Барти отказала шотландцу, потому что договорилась играть в женском парном турнире с Викторией Азаренко - выступать еще и в миксте было бы тяжело.

"Я приняла это решение скрепя сердце. Оно - самое непростое за всю мою карьеру. Но я чувствую, что не потяну три разряда", - сокрушалась Барти.

Кристина Младенович, победительница нескольких турниров Большого шлема в парном разряде, отказала Маррею по такой же причине.

Объявление о поиске партнерши теннисист разместил даже в своих соцсетях. Американка Коко Вандевеге шутила, что ради такого готова забыть о травме, а 75-летняя легенда Билли Джин Кинг даже обещала возобновить карьеру ради такой возможности.

Интерес к Маррею проявила и Мария Шарапова, которая в миксте выступает редко. Предложение она опубликовала в своем "Твиттере", но Маррей отреагировал прохладно.

Общаясь с журналистами, Маррей вспомнил, что у них с Шараповой уже был опыт выступления в миксте - это произошло на турнире в 2014 году. "Не помню, чтобы мы играли особенно хорошо", - уклончиво говорил шотландец.

Маррея спросили и о том, повлияет ли на его решение допинговый скандал с мельдонием, в который угодила Шарапова. Теннисист был в числе спортсменов, выступивших с публичной критикой россиянки. "Да, возможно", - ответил британец.

В итоге выступать с ним согласилась Серена Уильямс.

Маррей и Уильямс - две экс-первые ракетки мира

Парные турниры - особый вид соревнований. На них часто выигрывают те теннисисты, которые в индивидуальном разряде совсем не так заметны. Например, легендарные братья Боб и Майк Брайаны, которые выиграли свыше 20 турниров Большого шлема в паре, никогда не входили даже в первую сотню одиночного мужского рейтинга.

Среди одиночников, хорошо выступающих в паре, заметнее всего в последние годы была Мартина Хингис, в активе которой победа на турнирах Большого шлема и в одиночном, и в парном разряде. В последний раз она выиграла микст Уимблдона в 2017 году - и сделала это в паре с братом Энди Маррея, Джейми.

Но такого, чтобы микст на Уимблдоне выигрывала пара теннисистов, оба из которых - топовые одиночники, не было уже давно. Серене Уильямс удалось это еще в 1998 году в паре с белорусом Максом Мирным (у него лишь один титул в одиночной карьере). У Маррея титулов в парных разрядах турниров Большого шлема нет вообще.

Для Серены микст - способ набрать ход

Серена Уильямс призналась, что для нее основным поводом согласиться на предложение Маррея стал недостаток игровой практики. Американка восстанавливалась после травмы в первой половине сезона и фактически вернулась в тур только в мае.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шарапова и Маррей выступали в миксте в 2014 году на турнире International Premier Tennis League - вышло неудачно

Выступление в миксте должно помочь Серене Уияльмс набрать ход в основном турнире - там она уже дошла до 1/8 финала.

"Весь год меня беспокоят травмы. Если честно, мне не хватает игровой практики. В Париже удалось наконец показать хорошие результаты. После турнира я осталась там, посетила отличных врачей. Я чувствую себя лучше. Конечно, подготовка к Уимблдону получилась не лучшей", - сетовала она перед турниром.

Микст с Марреем - способ добрать недостающие матчи. "Обычно, когда я играю в паре, это помогает моей игре в одиночном разряде. Мне это нужно, объяснила Серена. - Рада, что мне это предложили. Мы говорили с ним об этом раньше. Это было разумно, ведь я могу получить игровую практику. Для него это также имело смысл. Мы с ним хотим лучшего. И оба любим Уимблдон. Мы решили, что это можно устроить".

После выходного Уильямс ждет 1/8 одиночного разряда против Карлы Суарес Наварро.