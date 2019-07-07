Почему надо следить за командой Энди Маррея и Серены Уильямс, ради которой отказали Шараповой
Одним из главных событий Уимблдона этого года стало партнерство американки Серены Уильямс с легендой британского тенниса Энди Марреем для выступления в миксте. Би-би-си рассказывает, почему нужно следить за звездной командой, ради которой Маррей отказал Марии Шараповой.
В субботу в своем первом матче Уильямс и Маррей легко обыграли Алексу Гарачи и Андреаса Миса (6:4, 6:1).
Для тенниса такое партнерство - историческое событие.
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Теннисисты практически не готовились к матчу
О том, что Маррей будет играть именно с Сереной Уильямс, стало известно только на этой неделе - буквально в день жеребьевки матча. До этого Уимблдона теннисисты никогда не играли вместе.
"Я не так хорошо ее знаю, мы вместе не играли и не проводили время - так что посмотрим, что будет, - рассуждал Маррей в своей колонке для BBC Sport. - Не думаю, что мы вообще когда-либо оказывались на корте вместе, надеюсь, что мы успеем сделать это перед матчем".
Матч Уильямс и Маррея должен был состояться еще 5 июля. Правда, перед организаторами встала сложная задача. Обычно соревнования в миксте не привлекают большого внимания до финальных стадий, поэтому матчи ставят на второстепенные корты Всеанглийского клуба тенниса. Вокруг таких площадок почти нет трибун - наблюдать за играми может пара десятков человек.
Но совместная команда Уильямс и Маррея вызвала ажиотаж у фанатов. С самого утра пятницы болельщики ждали, что их матч поставят на один из основных кортов. К вечеру стало известно, что игра должна пройти на самом крупном корте, Центральном, который вмещает больше 10 тысяч зрителей.
Но игре так и не суждено было состояться. На Центральном корте до позднего вечера играла 15-летняя вундеркинд Коко Гауфф, которая в трехчасовом матче-триллере обыграла словачку Полину Герцог.
Микст перенесли на субботу, что осложнило ситуацию для игроков еще больше. У Серены Уильямс на утро был запланирован матч третьего круга против Юлии Гергес (американка легко его выиграла), а у Маррея - выступление в мужском парном разряде с партнером Николой Мектичем. Эту игру британец проиграл. В итоге и Уильямс, и Маррею фактически пришлось провести две игры за один день.
Маррей может закончить с теннисом в этом году
В начале сезона Энди Маррей, самый успешный британский теннисист последних десятилетий, объявил, что сезон-2019 станет для него последним. Главная причина - последствия травмы, которые не позволяют ему играть на прежнем уровне.
Уход Маррея - большое событие для тенниса. Он единственный в мире двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Теннисист стал первым британцем, которому удалось выиграть US Open в Открытую эру тенниса. За свою карьеру он 11 раз играл в финалах турнира Большого шлема и выиграл три из них - дважды на Уимблдоне.
О своем решении уйти из тенниса Маррей объявил перед стартом Australian Open этого года на специальной пресс-конференции. Она получилась очень эмоциональной - спортсмен расплакался перед журналистами.
"Я не уверен, что еще четыре-пять месяцев смогу играть, превозмогая боль. Я хочу дождаться Уимблдона и после него остановиться, но не знаю, смогу ли я это сделать", - сказал он.
Британец пережил операцию на бедре, хирурги поставили ему металлическую пластину. В итоге до Уимблдона Маррей все-таки доиграл - на турнир он заявился в мужском парном разряде, из которого уже вылетел, и миксте. При этом имя его партнерши долго оставалось секретом.
Играть с Марреем хотела Шарапова
Маррей долгое время не мог найти партнершу. Например, нынешняя первая ракетка мира Эшли Барти отказала шотландцу, потому что договорилась играть в женском парном турнире с Викторией Азаренко - выступать еще и в миксте было бы тяжело.
"Я приняла это решение скрепя сердце. Оно - самое непростое за всю мою карьеру. Но я чувствую, что не потяну три разряда", - сокрушалась Барти.
Кристина Младенович, победительница нескольких турниров Большого шлема в парном разряде, отказала Маррею по такой же причине.
Объявление о поиске партнерши теннисист разместил даже в своих соцсетях. Американка Коко Вандевеге шутила, что ради такого готова забыть о травме, а 75-летняя легенда Билли Джин Кинг даже обещала возобновить карьеру ради такой возможности.
Интерес к Маррею проявила и Мария Шарапова, которая в миксте выступает редко. Предложение она опубликовала в своем "Твиттере", но Маррей отреагировал прохладно.
Общаясь с журналистами, Маррей вспомнил, что у них с Шараповой уже был опыт выступления в миксте - это произошло на турнире в 2014 году. "Не помню, чтобы мы играли особенно хорошо", - уклончиво говорил шотландец.
Маррея спросили и о том, повлияет ли на его решение допинговый скандал с мельдонием, в который угодила Шарапова. Теннисист был в числе спортсменов, выступивших с публичной критикой россиянки. "Да, возможно", - ответил британец.
В итоге выступать с ним согласилась Серена Уильямс.
Маррей и Уильямс - две экс-первые ракетки мира
Парные турниры - особый вид соревнований. На них часто выигрывают те теннисисты, которые в индивидуальном разряде совсем не так заметны. Например, легендарные братья Боб и Майк Брайаны, которые выиграли свыше 20 турниров Большого шлема в паре, никогда не входили даже в первую сотню одиночного мужского рейтинга.
Среди одиночников, хорошо выступающих в паре, заметнее всего в последние годы была Мартина Хингис, в активе которой победа на турнирах Большого шлема и в одиночном, и в парном разряде. В последний раз она выиграла микст Уимблдона в 2017 году - и сделала это в паре с братом Энди Маррея, Джейми.
Но такого, чтобы микст на Уимблдоне выигрывала пара теннисистов, оба из которых - топовые одиночники, не было уже давно. Серене Уильямс удалось это еще в 1998 году в паре с белорусом Максом Мирным (у него лишь один титул в одиночной карьере). У Маррея титулов в парных разрядах турниров Большого шлема нет вообще.
Для Серены микст - способ набрать ход
Серена Уильямс призналась, что для нее основным поводом согласиться на предложение Маррея стал недостаток игровой практики. Американка восстанавливалась после травмы в первой половине сезона и фактически вернулась в тур только в мае.
Выступление в миксте должно помочь Серене Уияльмс набрать ход в основном турнире - там она уже дошла до 1/8 финала.
"Весь год меня беспокоят травмы. Если честно, мне не хватает игровой практики. В Париже удалось наконец показать хорошие результаты. После турнира я осталась там, посетила отличных врачей. Я чувствую себя лучше. Конечно, подготовка к Уимблдону получилась не лучшей", - сетовала она перед турниром.
Микст с Марреем - способ добрать недостающие матчи. "Обычно, когда я играю в паре, это помогает моей игре в одиночном разряде. Мне это нужно, объяснила Серена. - Рада, что мне это предложили. Мы говорили с ним об этом раньше. Это было разумно, ведь я могу получить игровую практику. Для него это также имело смысл. Мы с ним хотим лучшего. И оба любим Уимблдон. Мы решили, что это можно устроить".
После выходного Уильямс ждет 1/8 одиночного разряда против Карлы Суарес Наварро.