Псковские храмы, Вавилон и другие новички списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото
Каждый год список всемирного наследия ЮНЕСКО пополняется новыми объектами - природного и рукотворного происхождения. В этом году сессия комитета Всемирного наследия проходит в Баку. На сессии было принято решение включить в список храмы Псковской архитектурной школы.
В список среди прочего были включены десять псковских церквей. "К характерным чертам этих строений, созданных Псковской архитектурной школой, относятся кубические формы, купола, паперти и колокольни. Старейшие элементы датируются XII веком", - говорится в сообщении ЮНЕСКО.
Псковские храмы
Всего в список включены десять церквей Псковской школы архитектуры: Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, Церковь Михаила Архангела с колокольней, Церковь Покрова от Пролома, Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, Церковь Георгия со Взвоза, Церковь Богоявления со звонницей, Церковь Николы со Усохи и Церковь Василия на Горке.
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