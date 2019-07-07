Псковские храмы, Вавилон и другие новички списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото

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Каждый год список всемирного наследия ЮНЕСКО пополняется новыми объектами - природного и рукотворного происхождения. В этом году сессия комитета Всемирного наследия проходит в Баку. На сессии было принято решение включить в список храмы Псковской архитектурной школы.

В список среди прочего были включены десять псковских церквей. "К характерным чертам этих строений, созданных Псковской архитектурной школой, относятся кубические формы, купола, паперти и колокольни. Старейшие элементы датируются XII веком", - говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Псковские храмы

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Всего в список включены десять церквей Псковской школы архитектуры: Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, Церковь Михаила Архангела с колокольней, Церковь Покрова от Пролома, Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, Церковь Георгия со Взвоза, Церковь Богоявления со звонницей, Церковь Николы со Усохи и Церковь Василия на Горке.

Обсерватория Джодрелл-Бэнк (Великобритания)

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Обсерватория Университета Манчестера в Чешире начала работу в 1945 году и отслеживала успехи США и СССР во время космической гонки. Заявка на включение обсерватории в список была подана в 2010 году, но частью всемирного наследия ее признали только сейчас.

Национальный парк Ватнайёкюдль (Исландия)

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Самый большой национальный парк Исландии занимает почти 14% территории страны.

Парк представляет собой огромный ледник с лавовыми плато и уникальной фауной.

Французские Южные и Антарктические территории

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Разбросанные между Африкой и Антарктидой острова называют оазисом посреди океана. Территории, на которых отмечается одна из самых высоких концентраций разных видов птиц и морских млекопитающих (в том числе императорских пингвинов), также вошли в список всемирного наследия.

Джайпур (Индия)

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Город-крепость в штате Раджастан называют розовым городом из-за камня, использовавшегося при строительстве. Многие постройки были воздвигнуты в XVIII веке и отличаются замысловатыми фасадами.

Могильный курган Кофун (Япония)

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Курган, расположенный в префектуре Осака, состоит из 49 захоронений III-VI веков. Захоронения имеют разную форму и размер, крупнейшее из них - курган императора Нинтоку, выполненный в форме замочной скважины.

Вавилон (Ирак)

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После десятков лет споров древний месопотамский город наконец включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За последние годы город сильно пострадал в силу иракских политических катаклизмов, но недавно был отреставрирован.

Баган (Мьянма)

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Усыпанная тысячами буддистских храмов древняя столица страны привлекает множество туристов.

Долина кувшинов (Лаос)

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В список вошла группа площадок с историко-археологическими памятниками в провинции Сиангкхуанг. Археологи полагают, что история объектов, напоминающих сосуды, восходит к железному веку, когда они использовались в погребальных обрядах.

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