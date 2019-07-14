Живете у метро? Ваш дом может отапливаться из-под земли

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Подземные тоннели могут стать источником возобновляемой энергии

Спуститесь летом в лондонское метро, и вы окажетесь в парилке. Казалось бы, чем глубже под землей, тем прохладнее должно быть вокруг, но подземные тоннели работают по другому принципу.

В разных подземках мира с вентиляцией обстоит по-разному, кое-где на платформах бывает даже холодно, но в тоннелях всегда собирается тепло, генерируемое поездами, толпами пассажиров и электроникой. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны нашли применение этим потокам горячего воздуха.

Они разработали геотермальную систему рекуперации тепла, которую в теории можно использовать для обогрева или охлаждения тысяч домов, расположенных вблизи метро.

Ученые и раньше понимали, что в тоннелях метро генерируется энергия, которую потенциально можно использовать, но лишь швейцарским ученым удалось точно рассчитать коэффициент конвективного теплообмена отдельных тоннелей.

Благодаря этому знанию можно разработать системы, способные собирать энергию под землей и выводить ее на поверхность для использования в бытовых целях.

Эта технология сродни принципу работы холодильника. В стенки тоннеля встраиваются пластиковые трубы, наполненные теплоносителем (например, обычной водой). Холодная жидкость прокачивается по трубам, нагревается теплом туннеля и выходит на поверхность, где попадает в систему отопления зданий.

Летом теплоноситель может выступать в роли хладагента, и после его прохождения через испаритель система будет работать на охлаждение.

Дешево, эффективно и долговечно

Image caption В Исландии уже много лет активно используют геотермальную энергию вулканов в бытовых целях

Швейцарские исследователи говорят, что подобные системы дешево стоят, их легко установить, и служить они могут до 100 лет. Вот только тепловые насосы нужно менять чаще - каждые 25 лет.

Чтобы подсчитать все преимущества своего открытия, ученые установили экспериментальную систему на одной из новых и еще не открытых линий метро в Лозанне.

"Тесты показали, что с 60 тысяч квадратных метров тоннелей можно собрать энергии, достаточной для отопления 1500 квартир площадью 80 квадратных метров", - рассказывает руководитель исследования Марго Пелтье.

По ее словам, переход от газового отопления на предлагаемый ее группой метод сократит выбросы углекислых газов в городе на два миллиона тонн в год.

Геотермальные системы для рекуперации энергии уже используются в других странах. Шведская компания Climeon, например, создала геотермальную электростанцию.

В Исландии уже давно используют энергию многочисленных вулканов для обогрева домов. К 2015 году 85% жилья в стране отапливалось именно таким способом.

В ряде докладов ООН неоднократно предупреждала, что к 2030 году климатические изменения на планете могут сказаться на жизни сотен тысяч людей. На разных климатических саммитах политики и ученые призывают оперативно искать источники возобновляемой энергии.

Геотермальная энергия - естественная, как в вулканической Исландии, или рукотворная, как в случае с метро - может стать важным элементом в борьбе с изменением климата.