"Пятый день сижу с тазиком". Под Москвой отключили горячую воду даже тем, кто заплатил

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Несколько десятков тысяч человек остались без горячей воды в одном из микрорайонов Красногорска. Работающая в Павшинской пойме котельная прекратила обслуживание домов из-за долгов, накопленных управляющими компаниями и собственниками квартир. В итоге горячую воду отключили жителям 68 многоэтажек - и неплательщикам, и тем, кто исправно перечислял деньги за коммунальные услуги.

Жители оставшегося без горячей воды района уверены, что власти и управляющие компании пытаются переложить проблемы на добросовестных собственников жилья, а руководство красногорского городского округа призывает людей заплатить по счетам.

Коллективная ответственность за долги

"Район многонаселенный, молодые семьи с маленькими детьми. Первого числа вечером нам включили горячую воду [после профилактического двухнедельного отключения], а четвертого ее выключили. На улице +13 градусов было", - рассказывает жительница Павшинской поймы Наталья.

Повсеместное отключение горячей воды на неопределенный срок для жителей стало неожиданностью: объявления от ООО "Котельная-Павшино" появились в подъездах только 4 июля.

Из объявления следует, что еще за две недели до этого, 21 июня, компания "Газпром межрегионгаз Москва" ограничила подачу газа на предприятие из-за долгов. Котельная перешла на работу на аварийном топливе, которого хватало лишь на пять суток.

На сайте "Котельной-Павшино" говорится, что с 2018 года управляющие компании, собиравшие с жителей коммунальные платежи в Павшинской пойме, задолжали котельной в общей сложности около 145 миллионов рублей. Больше всего долгов значится за компанией МУП "РСП" - почти 47 миллионов рублей.

Еще почти 27 миллионов рублей, по данным предприятия, должны собственники квартир, которые перешли на прямые договоры и оплачивали подачу тепла без посредников напрямую котельной.

В администрации городского округа приводят другие цифры. По данным властей, управляющие компании должны котельной более 40 миллионов рублей, а жители Павшинской поймы - 240 миллионов.

Однако в итоге пострадали все - и неплательщики, и те, кто перечислял деньги за ЖКХ ежемесячно.

"Наш дом обслуживает МУП "РСП", с 1 января 2019 года мы переведены на прямые договора с ООО "Котельная-Павшино" для услуг "отопление" и "подогрев воды" для горячего водоснабжения, - говорит Сергей Павлов, - до 1 января 2019 года мы оплачивали в УК, после - котельной, оплачивали исправно".

С ним согласна жительница Наталья: "Говорить о том, что отключили, потому что конкретно люди не платили - это разговоры в пользу бедных… У меня все счета оплачены, я пятый день сижу с тазиком, понимаете?"

"Красногорцы, проведите ревизию"

Подмосковные власти обсуждают экстренные меры и возможность запуска котельной с руководством "Газпром межрегионгаз Москва". Но пока выход не найден, в администрации красногорского горокруга потребовали погасить долги за ЖКХ от жителей.

"Уважаемые красногорцы, я вас призываю, проведите ревизию своих платежей за коммунальные услуги, если у вас накопился долг. Пожалуйста, начинайте их гасить", - сказала 5 июля глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина председателям многоквартирных домов.

Оставшиеся без воды жители в свою очередь считают, что красногорские власти таким образом переваливают решение проблемы на самих пострадавших.

"Это люди без чести, без совести! - говорит местная жительница Наталья, - Они стравливают людей: тех, кто платит, натравливают на тех, кто не платит. Говорят: идите и разбирайтесь с теми, кто не платит".

По словам женщины, среди жителей действительно есть неплательщики, и их условно можно разделить на три категории: не живущие в своих квартирах собственники, юрлица и обычные жильцы, "которые не платят, потому что не хотят платить управляющей компании: деньги уходят в неизвестном направлении".

Однако публичные поиски неплательщиков уже приводят к конфликтам: "У моей приятельницы в подъезде на первом этаже висит список неплательщиков. Это как вообще? Естественно, есть персонажи, которые начинают все это эмоционально друг другу высказывать", - говорит Наталья.

Управляющие компании, задолжавшие котельной, должны до 9 июля отчитаться перед администрацией красногорского горокруга о своей работе с должниками.

В понедельник, 8 июля, представителей управляющих компаний вызвали в оперативный штаб и потребовали в ближайшие сутки предоставить график, по которому будут выплачиваться долги.

Житель района Сергей Павлов отмечает, что это произошло более чем через две недели после того, как газовая компания ограничила поставки топлива для котельной.

"Почему собрание прошло только 8 июля, а не 22 июня? Чем занималась Эльмира Хаймурзина и администрация городского округа Красногорск 17 дней? Почему жители не были предупреждены?" - недоумевает Павлов.

"Есть право ставить заглушки"

По закону следить за тем, чтобы жители вовремя платили за ЖКХ должна управляющая компания, объясняют в Обществе защиты прав потребителей.

"В первую очередь она должна сигнализировать и не ждать, пока долг вырастет до критической точки и не начнутся пени больше, чем квартплата", - говорит ведущий юрист организации Олег Фролов. По его словам, у управляющей компании есть право вводить санкции именно против конкретного собственника-неплательщика - "есть право устанавливать заглушки, и тогда не страдают другие люди".

Компания, которая фиксирует факт долга, ограничивает подачу ресурсов и обращается в суд, таким образом защищает себя: если они этого не делают, то увеличивают размер собственных убытков, объясняет Фролов. "Но это [бремя] никак не должно перекладываться на других собственников, которые оплачивают ЖКХ по счетчикам и общекоммунальным [показателям]", - добавляет юрист.

Фролов считает, что в конфликте в Павшинской пойме "обязанности эксплуатирующей и управляющей компании перекладываются на жильцов", а они сами вправе обратиться в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру. Причем желательно, говорит юрист, чтобы требования о проверках исходили не от одного, а от нескольких пострадавших.

Житель микрорайона Сергей Павлов обратился сразу в несколько ведомств, однако в успех этих мер он не очень верит.

"Я написал несколько заявлений в прокуратуру, следственный комитет, ГЖИ, губернатору [Андрею Воробьеву], но не уверен, что от этого будет толк… Я думаю, что много людей на эмоциях отправили сообщения, обычно в таком случае, мне кажется, органы игнорируют".

Десять директоров и возможное банкротство

В управляющей компании МУП "РСП", которая обслуживает дом Павлова и которая, по данным котельной, должна ей около 47 миллионов рублей, утверждают, что начали выплачивать долг.

"За два месяца погасили чуть больше 12% общей задолженности, дальше работаем. Сейчас активно работаем по выявлению незаконной врезки, также оплаты [от] должников в первую очередь по нежилым помещениям. Надеемся, что получим в ближайшее время определенные денежные средства, которыми будем дальше гасить [долги] - сказал телеканалу Москва-24 директор МУП "РСП" Георгий Габескирия.

Габескирия занял место директора МУП "РСП" в апреле 2019 года и в одном из интервью рассказывал, что стал уже десятым на этом посту. По данным из открытых источников, задолжавшая 47 миллионов рублей котельной компания была зарегистрирована в 2002 году и принадлежит администрации Красногорского городского округа.

МУП "РСП" может быть признана неплатежеспособной: согласно документам из картотеки арбитражного суда Московской области, "Котельная-Павшино" просит признать компанию банкротом. Заседание суда назначено на 24 июля.

По словам ведущего юриста Общества защиты прав потребителей Олега Фролова, какие последствия будет иметь судебное решение для жителей Павшинской поймы, заранее сказать сложно.

Если суд действительно признает МУП "РСП" банкротом, право взыскания долгов с неплательщиков может перейти к назначенному конкурсному управляющему.

"Если будут явные подтверждения, что невозможно произвести взыскания по каким-то причинам, будет установлено, что долги невозвратные, то тогда проблем не будет: могут списать все долги и соответственно не будут предъявлять претензии должникам", - предполагает Фролов.