Дизайнер Стелла Маккартни призвала реже стирать и гладить. Соцсети в сомнении
Известный британский дизайнер Стелла Маккартни считает, что одежду стирать нужно как можно реже, а кое-какие вещи не надо стирать вообще. Насколько убедительны ее доводы?
"Это фундаментальное правило жизни: если нет нужды драить, не надо этого делать. Я бы не стала стирать свой бюстгальтер каждый день и забивать стиральную машину тем, что едва носила. Я очень чистоплотна, но не фанат химчистки, да и любой стирки вообще", - сказала Маккартни в интервью воскресному приложению газеты The Guardian.
Модельер считает, что в большинстве случаев можно просто отчистить одежду щеткой.
Стелла Маккартни уже не первый раз призывает по возможности отказаться от стирки и особенно в стиральной машине. Причины две - преждевременный износ одежды и ущерб экологии.
Эксперт экологического фонда Plastic Soup Foundation Диас Санчес согласна с модельером, особенно, когда речь идет о дешевой одежде, в которой содержатся акрил и полиэстр.
"Каждый раз, когда мы стираем одежду, в окружающую среду попадает около 9 млн микрочастиц пластика, - сказала она Би-би-си. - На эту цифру влияет то, как мы стираем и что мы стираем. Но чем чаще мы это делаем, тем больше выделяется микрочастиц".
Бренд одежды Стеллы Маккартни рекламирует "систему умного ухода", предполагающую, что потребитель учитывает влияние стирки и химчистки на окружающую среду.
Стирка при низких температурах, сушка на улице и глажка только при крайней необходимости - это лишь некоторые из рекомендаций бренда.
Не стирай, если не хочешь
Все больше модных лейблов производят предметы одежды, которые можно стирать реже, и даже рекламируют эти товары соответствующим образом.
По словам дочери сэра Пола Маккартни, эти правила диктует индустрии моды сам потребитель, и вряд ли дизайнеры стали бы работать в этом направлении, если бы не было спроса.
В марте глава фирмы Levi Strauss Чип Берг похвастался в интервью Си-эн-эн, что не стирал свои любимые джинсы 10 лет.
Некоторым пользователям соцсетей даже кажется, что нестираные вещи - это новая мода. И соображения экологичности играют для них не последнюю роль.
"Одежда и текстиль - первый источник микропластика, загрязняющего океан", - соглашаются с экологами организаторы фестиваля экологичной моды GWAND.
В холодильник вместо стиральной машины
Но дело не только в микрочастицах пластика. Частая стирка значительно сокращает срок службы одежды, а это значит, что вы ее быстрее выбросите и купите новую.
Глава отдела дизайна моды Университета Вестминстера профессор Эндрю Гроус сказал в интервью Би-би-си, что те же самые процессы в стиральной машине, которые помогают очистить одежду от пятен, наносят ущерб ее структуре и цвету.
"У меня в гардеробе есть вещи, которым десятки лет, и они по-прежнему выглядят как новые, - говорит он. - Просто потому, что я знаю, как за ними ухаживать". По его словам, это справедливо и для дорогих, качественных вещей, и для одежды из обычного универмага.
Согласен профессор Эндрю Гроус и с главой Levi Strauss Чипом Бергом, не стирающим свои джинсы. Гроус рекомендует вместо стирки класть джинсы в холодильник, чтобы убить бактерии.
Несмотря на все эти советы и авторитетные мнения, призыв Стеллы Маккартни не стирать одежду, особенно нижнее белье, сопровожденный заверениями в собственной чистоплотности, вызвал немалый скепсис у пользователей сетей.
Некоторые напрямую обвиняют дизайнера в лицемерии.
"Почему Стелла Маккартни говорит, что стирать вещи не надо, а на ее одежде есть этикетки с указанием, как стирать", - вопрошает Мартин Квибелл.
Экология прически
Некоторые из британских знаменитостей идут еще дальше в стремлении позаботиться о себе и природе.
В январе 2017 года британский певец, композитор и бывший коллега Робби Уильямса по группе Take That Гари Барлоу сообщил, что не моет голову 14 лет.
Удивительным образом некоторые публичные фигуры тогда солидаризировались с музыкантом, заявив, что после двух недель неприятных ощущений их волосы приобрели естественный блеск, и никаких проблем с запахом и другими неприятными последствиями не было.
Известный британский телеведущий и политический обозреватель Эндрю Марр тогда же заявил, что не моет голову с 2006 года, и ему комфортно: "Кошелек и природа теперь не так страдают".
Дерматологи и парикмахеры, впрочем, заметили, что, хотя ежедневное мытье головы действительно излишне, отказ от шампуней в пользу простого ополаскивания не идет на пользу волосам.
Гораздо эффективнее правильно подобрать шампунь, говорят они, благо выбор эко-шампуней становится все шире.