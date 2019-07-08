Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стелла Маккартни считает, что использовать стиральную машину нужно только в крайних случаях

Известный британский дизайнер Стелла Маккартни считает, что одежду стирать нужно как можно реже, а кое-какие вещи не надо стирать вообще. Насколько убедительны ее доводы?

"Это фундаментальное правило жизни: если нет нужды драить, не надо этого делать. Я бы не стала стирать свой бюстгальтер каждый день и забивать стиральную машину тем, что едва носила. Я очень чистоплотна, но не фанат химчистки, да и любой стирки вообще", - сказала Маккартни в интервью воскресному приложению газеты The Guardian.

Модельер считает, что в большинстве случаев можно просто отчистить одежду щеткой.

Стелла Маккартни уже не первый раз призывает по возможности отказаться от стирки и особенно в стиральной машине. Причины две - преждевременный износ одежды и ущерб экологии.

Эксперт экологического фонда Plastic Soup Foundation Диас Санчес согласна с модельером, особенно, когда речь идет о дешевой одежде, в которой содержатся акрил и полиэстр.

"Каждый раз, когда мы стираем одежду, в окружающую среду попадает около 9 млн микрочастиц пластика, - сказала она Би-би-си. - На эту цифру влияет то, как мы стираем и что мы стираем. Но чем чаще мы это делаем, тем больше выделяется микрочастиц".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стелла Маккартни предупреждает, что стирка одежды загрязнает окружающую среду

Бренд одежды Стеллы Маккартни рекламирует "систему умного ухода", предполагающую, что потребитель учитывает влияние стирки и химчистки на окружающую среду.

Стирка при низких температурах, сушка на улице и глажка только при крайней необходимости - это лишь некоторые из рекомендаций бренда.

Не стирай, если не хочешь

Все больше модных лейблов производят предметы одежды, которые можно стирать реже, и даже рекламируют эти товары соответствующим образом.

По словам дочери сэра Пола Маккартни, эти правила диктует индустрии моды сам потребитель, и вряд ли дизайнеры стали бы работать в этом направлении, если бы не было спроса.

В марте глава фирмы Levi Strauss Чип Берг похвастался в интервью Си-эн-эн, что не стирал свои любимые джинсы 10 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если сам Чип Берг не стирает свои "ливайсы", зачем это делать нам?

Некоторым пользователям соцсетей даже кажется, что нестираные вещи - это новая мода. И соображения экологичности играют для них не последнюю роль.

"Одежда и текстиль - первый источник микропластика, загрязняющего океан", - соглашаются с экологами организаторы фестиваля экологичной моды GWAND.

В холодильник вместо стиральной машины

Но дело не только в микрочастицах пластика. Частая стирка значительно сокращает срок службы одежды, а это значит, что вы ее быстрее выбросите и купите новую.

Глава отдела дизайна моды Университета Вестминстера профессор Эндрю Гроус сказал в интервью Би-би-си, что те же самые процессы в стиральной машине, которые помогают очистить одежду от пятен, наносят ущерб ее структуре и цвету.

"У меня в гардеробе есть вещи, которым десятки лет, и они по-прежнему выглядят как новые, - говорит он. - Просто потому, что я знаю, как за ними ухаживать". По его словам, это справедливо и для дорогих, качественных вещей, и для одежды из обычного универмага.

Согласен профессор Эндрю Гроус и с главой Levi Strauss Чипом Бергом, не стирающим свои джинсы. Гроус рекомендует вместо стирки класть джинсы в холодильник, чтобы убить бактерии.

Несмотря на все эти советы и авторитетные мнения, призыв Стеллы Маккартни не стирать одежду, особенно нижнее белье, сопровожденный заверениями в собственной чистоплотности, вызвал немалый скепсис у пользователей сетей.

Некоторые напрямую обвиняют дизайнера в лицемерии.

"Почему Стелла Маккартни говорит, что стирать вещи не надо, а на ее одежде есть этикетки с указанием, как стирать", - вопрошает Мартин Квибелл.

Экология прически

Некоторые из британских знаменитостей идут еще дальше в стремлении позаботиться о себе и природе.

В январе 2017 года британский певец, композитор и бывший коллега Робби Уильямса по группе Take That Гари Барлоу сообщил, что не моет голову 14 лет.

Удивительным образом некоторые публичные фигуры тогда солидаризировались с музыкантом, заявив, что после двух недель неприятных ощущений их волосы приобрели естественный блеск, и никаких проблем с запахом и другими неприятными последствиями не было.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гари Барлоу считает, что волосы мыть необязательно

Известный британский телеведущий и политический обозреватель Эндрю Марр тогда же заявил, что не моет голову с 2006 года, и ему комфортно: "Кошелек и природа теперь не так страдают".

Дерматологи и парикмахеры, впрочем, заметили, что, хотя ежедневное мытье головы действительно излишне, отказ от шампуней в пользу простого ополаскивания не идет на пользу волосам.

Гораздо эффективнее правильно подобрать шампунь, говорят они, благо выбор эко-шампуней становится все шире.