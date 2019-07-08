Мат в эфире "Рустави 2": попытка переворота или театр абсурда?

Правообладатель иллюстрации RUSTAVI2 Image caption Георгий Габуния - популярный в Грузии телеведущий

На фоне продолжающихся почти три недели акций протеста, вспыхнувших после появления в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова, в Грузии разгорелся новый скандал.

В эпицентре на этот раз оказалась одна из крупнейших грузинских телекомпаний "Рустави 2". Ее ведущий Георгий Габуния начал воскресный выпуск своей программы нецензурной бранью в адрес российского президента.

Представители властей один за другим обвинили телеканал в провокации, а у здания телекомпании в ту же ночь собралась акция протеста.

Протестующие разошлись только к утру, потребовав от властей начать расследование по факту использования мата ведущим. Демонстранты требовали не только его ухода, но и отставки генерального директора телекомпании Ники Гварамии.

Ника Гварамия извинился за мат в эфире, но происходящее вокруг критически настроенной по отношению к властям телекомпании он назвал прямой попыткой ее захвата.

Прерванное вещание

Собравшиеся у здания телекомпании обвиняли телекомпанию в провокации и создании угрозы безопасности страны. Демонстранты скандировали: "Да здравствует Грузия без "Рустави 2".

В ночь на понедельник "Рустави 2" приостановила вещание на несколько часов. Гендиректор телекомпании призвал власти обеспечить безопасность сотрудников телеканала, отметив, что прекращает вещание до тех пор, пока не будет выполнено это условие.

"То, что мы видим - это не спонтанная акция. Это акция, организованная властями", - заявил Гварамия в эфире телекомпании.

"Мы считаем, что единственная позитивная сторона очень неприятного инцидента и тяжелой ошибки Габунии - это абсолютная люстрация в обществе. Мы получили еще более качественную люстрацию, чем во время визита Гаврилова", - заявил он.

По его словам, грузинские власти не перенесли непристойное упоминание Путина и с рабской покорностью начали извиняться перед российским президентом.

При этом Гварамия заявил, что никто не уйдет в отставку, а голову "заслуженного прозападного журналиста" телеканал не отдаст "пропутинской толпе".

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Телекомпания распространила официальное заявление с извинениями за слова ведущего.

"Мы считаем, что форма выражения Георгия Габунии не соответствует высоким стандартам, установленным нашим каналом. Этот вопрос будет рассмотрен органом самоуправления телеканала", - отмечается в заявлении "Рустави-2".

При этом в телекомпании считают ограничением свободы выражения, вмешательством в свободу СМИ и узакониванием цензуры заявления, сделанные властями по этому поводу.

Телекомпания возобновила вещание утром, после того как участники акции протеста у здания телекомпании разошлись.

Осуждение со стороны властей

После скандального монолога Габунии представители грузинских властей один за другим выступили с заявлениями, осуждая ведущего и обвиняя в провокации телекомпанию, которую они назали рупором оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной Михаилом Саакашвили.

"Это война провокаторов против собственной страны, грязная и отвратительная игра с безопасностью государства и граждан", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя слова Габунии.

Мэр Тбилиси и генсекретарь правящей партии Каха Каладзе заявил, что недопустимо оставлять безнаказанной провокацию такого масштаба.

"У этого всего простое название - вражда к собственной стране. Один раз мы уже увидели страну, доведенную до тяжелейшего положения такой враждой со стороны той же политической силы. Второй раз нельзя этого допускать. И мы этого не допустим!", - написал Каладзе на своей страничке в "Фейсбуке".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила провокационные, по ее мнению, оскорбления в адрес российского президента.

"Защита интересов государства не достигается путем агрессии, дестабилизации и беспорядков. Наш путь - мирный, наша перспектива - Европа, а наша сила - стабильность", - написала Зурабишвили.

Не оставили без внимания слова ведущего и во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

В своем официальном заявлении грузинский МИД призвал международное сообщество дать надлежащую оценку действиям телекомпании и ее ведущего, назвав слова Габунии "чистой воды провокацией", направленной на дальнейшее обострение и без того сложной ситуации в российско-грузинских отношениях.

Правообладатель иллюстрации TASS/ZURAB KURTSIKIDZE Image caption В Тбилиси уже почти три недели продолжаются протесты, вспыхнувшие после появления российского депутата Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии

В правящей партии заявили, что за словами Габунии на самом деле стояла очередная попытка госпереворота.

Высказывания Габунии - это не эксцесс частной телекомпании или журналиста, а часть многолетней войны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение" против грузинского народа, заявил на брифинге в понедельник вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

"Грязнейшая политическая провокация, которую увидело в эфире "Рустави 2" грузинское общество, представляет собой новую попытку государственного переворота, которая была предотвращена грузинскими правоохранителями", - заявил Вольский.

"Театр абсурда"

Грузинская оппозиция также осудила заявление Георгия Габунии в эфире "Рустави-2".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что грузинские СМИ не должны становиться похожими на "истеричные российские СМИ".

"На нашей стороне правда, и передавать правду нужно в цивилизованной форме! Эпатаж и истеричность лишь навредят нашему делу", - написал Саакашвили страничке в "Фейсбуке".

Но, по мнению представителя отколовшейся от ЕНД оппозиционной партии "Европейская Грузия", ответная реакция властей также неприемлема.

"Я впервые вижу, чтобы внешнеполитическое ведомство Грузии призывало международное сообщество и международные организации оценить заявление журналиста авторской программы независимого телеканала. Это театр абсурда", - сказал в интервью телеканалу представитель "Европейской Грузии" и бывший заместитель министра иностранных дел Серги Капанадзе.

Реакция Москвы и протесты в Грузии

В Москве реакцией грузинских властей на заявление ведущего остались довольны.

"Отмечаем, что в этот раз - в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации - грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение. Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе", - говорится в заявлении российского МИДа.

В Тбилиси уже почти три недели продолжаются протесты, вспыхнувшие после появления российского депутата Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии.

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Протестующие, а среди них преимущественно молодежь, уже третью неделю требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, считая его ответственным за разгон демонстрантов в ночь с 20 на 21 июня.

20 июня тысячи людей вышли к зданию парламента, чтобы опротестовать появление российского депутата в кресле председателя главного законодательного органа страны.

Против митингующих, часть из которых попыталась ворваться во двор парламента, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. С тех пор акции протеста проходят у парламента в центре Тбилиси каждый вечер.

В понедельник к зданию парламента пришли выступающие против проведения гей-парада в Грузии. ЛГБТ-активисты ранее отменили аннонсированный на 8 июля Марш достоинства из соображений безопасности, но выступающие против парада, среди которых духовные лица, не разошлись и переместились к парламенту.

Протестующие обещают оставаться у парламента, требуя отмены антидискриминационного закона Грузии и запрета "пропаганды разврата".

Выходившие на акции протеста после 20 июня утверждают, что власти мобилизовали против мирного протеста управляемые Кремлем группы.

Несмотря на это, они все же призвали участников выйти вечером на ставшую в последние несколько недель уже традиционной акцию.