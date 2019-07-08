В США финансиста обвиняют в торговле людьми. Его уже судили за секс с несовершеннолетними

Правообладатель иллюстрации Florida Department of Law Enforcement Image caption Эпштейн находится под арестом до рассмотрения вопроса о залоге

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации американскому миллиардеру и финансисту Джеффри Эпштейну. В 2005 году его уже пытались судить за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, однако ему удалось избежать серьезного наказания, заключив сделку со следствием.

По версии обвинения, в 2002-2005 гг. миллиардер приглашал девушек, самым младшим из которых было 14 лет, в свои дома во Флориде и на Манхэттене в Нью-Йорке. За сексуальные услуги он, по данным стороны обвинения, платил девушкам сотни долларов.

66-летнего Эпштейна задержали в субботу в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси, куда он прилетел из Франции на личном самолете. Финансист будет находиться под арестом до рассмотрения вопроса о залоге, которое состоится 11 июля.

Сам Эпштейн отвергает все обвинения и настаивает, что встречи происходили по обоюдному согласию, и он был уверен, что девушки были совершеннолетними.

Эпштейн, как пишет New York Times, в 1990-2000-е гг. был в дружеских отношениях с нынешним президентом США Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю.

Что говорится в обвинительном заключении?

Эпштейн был в курсе того, что его жертвам еще не исполнилось 18 лет, утверждается в обвинительном заключении по делу. Он приглашал их делать массаж обнаженными, а затем подвергал сексуальному насилию.

Обвиняемый "также платил некоторым из своих жертв за то, чтобы они нашли других девушек для совершения аналогичных действий", говорится в документе.

Там подчеркивается, что он вступил в сговор с другими людьми, "включая своих сотрудников и партнеров", которые помогали планировать встречи в его особняке на Манхэттене и резиденции в Палм-Бич.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман заявил, что при обыске в особняке финансиста на Манхэттене изъяты фотографии обнаженных девушек.

Он добавил, что в случае Эпштейна есть риск того, что он скроется от следствия, поэтому прокуратура рекомендует оставить обвиняемого под стражей до суда.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Одно из мест, где Эпштейн предположительно совершал преступления - его резиденция в Палм-Бич

Почему его не осудили раньше?

В отношении Эпштейна уже вели расследование в 2005 году. Финансиста тогда обвиняли в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних школьниц между 1999 и 2007 годами. Тогда показания против него дали не менее 30 девушек.

В 2008 году миллиардер признал себя виновным по делу об организации занятий проституцией и заключил сделку со следствием, избежав таким образом уголовного преследования по делу о шантаже. Он провел 13 месяцев в тюрьме и был зарегистрирован в качестве лица, совершившего преступления на сексуальной почве, а также выплатил компенсации девушкам, выдвинувшим в его адрес обвинения.

По условиям сделки Эпштейн во время заключения мог шесть дней в неделю приезжать в свой офис в Майами.

Судья Кеннет Марра сейчас решает, должно ли остаться в силе это досудебное соглашение, оберегавшее Эпштейна от более серьезных обвинений.

Белый дом заявил, что изучает роль нынешнего министра труда Александра Акосты в сделке 2005 года. Тогда он был прокурором Южного округа штата Флорида и участвовал в консультациях по делу Эпштейна.

Как пишет New York Times, адвокаты жертв много лет пытались оспорить наказание, которое они считали слишком мягким.

В феврале этого года суд во Флориде постановил, что прокуратура нарушила федеральный закон, не сообщив жертвам обвиняемого, что он заключил соглашение, согласно которому он освобождается от уголовного преследования.

Это соглашение было подписано тайно, отмечает издание, а жертвам при этом сообщили, что прокуратура все еще собирает материалы для рассмотрения дела в суде.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп, 1997 год

Кто такой Эпштейн?

Джеффри Эпштейн родился в Нью-Йорке и преподавал математику и физику в частной школе Далтон на Манхэттене.

В 1976 году он начал работать в финансовой сфере, начав с трейдинга в инвестиционной банковской компании Bear Stearns. Спустя четыре года он стал партнером в компании.

Затем он основал собственную фирму J Epstein & Co, которая занималась управлением активами клиентов, в совокупности превышавшим миллиард долларов.

Он жил на широкую ногу и заработал репутацию "таинственного богача". При этом о нем, как и о его клиентах, было мало что было известно.

Один из тех, кто знал его по работе на Уолл-стрит, в 2002 году описал его в интервью New York Magazine как "фигуру типа Гэтсби" [Джей Гэтсби, герой романа "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда].

"Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень, - приводило издание слова Дональда Трампа. - С ним очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды".

Кроме высокопоставленных друзей и богатства, у Эпштейна была репутация филантропа. В 2003 году он попал в заголовки газет, сделав пожертвование в размере 30 миллионов долларов Гарвардскому университету.

Оценки его богатства разнятся. Согласно материалам суда во Флориде, которые приводит NBC News, финансист владеет недвижимостью на Виргинских островах, в США, Мексике и во Франции.