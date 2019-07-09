"Я сделал то, что должен был". Как итальянский олимпийский чемпион спас тонущего туриста

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Филиппо Маньини неоднократно завоевывал медали на чемпионате мира и Европы. В 2004 году пловец стал бронзовым призером на Олимпиаде в Сочи

Итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего молодожена на пляже в Сардинии. Четырехкратный чемпион мира по плаванию, в прошлом году завершивший спортивную карьеру, бросился в воду и добрался до туриста еще до появления спасателей.

"Я просто сделал то, что должен был", - позже сказал спортсмен в интервью журналистам.

В 2004 году Маньини завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Афинах в эстафете 4 х 200 м вольным стилем. Четыре раза пловец становился чемпионом мира.

В 2018 году 36-летнего Маньини, на тот момент уже завершившего спортивную карьеру, дисквалифицировало антидопинговое агентство Италии. Пловца обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Сам Маньини, неоднократно выступавший против использования допинга в спорте, обвинения отвергал.

Пловец по счастливой случайности оказался на том же пляже Кала-Синциас на Сардинии, что и отдыхавшие молодожены - Андреа Бенедетто с супругом.

В какой-то момент раздались крики: друзья Бенедетто звали на помощь, увидев, что Андреа упал с надувного матраса и не может справиться с водой. Маньини мешкать не стал, бросился в воду и опередил спасательную бригаду.

Правообладатель иллюстрации Andrea Benedetto Image caption Всего за два дня до происшествия Бенедетто сыграл свадьбу

По словам Маньини, Бенедетто был сильно напуган, изо всех сил боролся, чтобы остаться на плаву, и наглотался морской воды.

"Когда я до него доплыл, он даже не мог говорить, и было бы непросто его поднять, поэтому мы положили его на надувной матрас, который предоставили другие отдыхающие", - рассказал Бенедетто в интервью итальянской газете Corriere dello Sport.

Вскоре после этого Бенедетто доставили в больницу. "Когда я очнулся, моя первая мысль была о муже, - рассказал он журналистам. - Лишь через несколько часов я осознал, что меня спас от смерти сам Филиппо Маньини, но мне не удалось поблагодарить его, поскольку у меня нет его телефона. Надеюсь, что смогу сказать ему спасибо лично".

Media playback is unsupported on your device #Londonблог: зачем рисковать жизнью, переплывая Ла-Манш?

Как понять, что кто-то тонет

Эксперты говорят, что не всегда легко определить, что человека нужно спасать. Дело в том, что иногда из-за эффекта "инстинктивной реакции утопления" тонущий подает мало признаков того, что ему нужна помощь.

Специалисты Марио Виттоне и Франческо Пиа, пишущие для журнала береговой охраны США, выделяют следующие причины:

За исключением редких случаев тонущие люди физиологически неспособны позвать на помощь. Дыхательная система была предназначена для дыхания, поэтому речь вторична.

Рты утопающих поочередно опускаются ниже и вновь появляются над поверхностью воды. Их рты не находятся над поверхностью достаточно долго, чтобы они могли кричать. Они выдыхают и вдыхают быстро, когда начинают тонуть.

Помахать рукой, чтобы позвать на помощь, они также не в состоянии. Инстинктивно они вытягивают руки в стороны, чтобы удержаться на поверхности воды.

Иногда на спасение у тонущих есть всего лишь 20-60 секунд, прежде чем они уходят под воду,

Как оказать первую помощь тонущему человеку

Специалисты предупреждают: прежде всего необходимо позаботиться о том, чтобы не утонуть самому. Чтобы вытащить человека из воды, можно использовать все доступные средства, однако важно не поставить собственную жизнь под угрозу.

Необходимо действовать быстро, чтобы тонущий человек как можно раньше получил доступ к кислороду. Самая частая причина смерти - это недостаток кислорода в организме, поэтому после того, как человек окажется на суше, это самый важный вопрос.

Если вы одни, позовите на помощь, но при этом не откладывайте проведение спасательных техник. Если с вами кто-то еще, попросите других позвать спасателей. В это время можно оказать первую помощь. Чтобы привести пострадавшего в чувства, можно его слегка потрясти или ущипнуть за мочку уха.

Если человек не приходит в сознание, уложите пострадавшего на спину, откинув ему подбородок и голову назад, чтобы облегчить дыхание. В этом положении можно попробовать вдохнуть воздух в легкие. Если вы владеете техникой, сделайте искусственное дыхание.