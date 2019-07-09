Гонконг: почему демонстранты не верят обещаниям властей

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстрации протеста продолжаются. Их участники выдвинули пять требований

Глава администрации Гонконга Керри Лэм заявила, что вызвавший массовые протесты законопроект об экстрадиции граждан этого специального административного района властям континентальной части Китая мертв.

Однако в Гонконге продолжаются акции протеста. Для многих их участников первоначальный успех стал стимулом для дальнейшей борьбы, а кроме того, протестующих не удовлетворила сама формулировка заявления Керри Лэм.

Дело в том, что слова "законопроект мертв" не несут никакой юридической или процессуальной нагрузки. Формально законопроект может быть принят, отложен или отозван.

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Керри Лэм отказывается подтвердить, что законопроект отозван, и это не понравилось участникам протестов.

Игра в слова

Хотя Керри Лэм признала полным провалом попытку принять этот закон, глава администрации Гонконга по-прежнему отказывается подать в отставку, выполнив главное требование протестующих.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция прибегала в последние недели к жестким методам разгона демонстрантов

"Остаются сомнения в искренности правительства и тревога в связи с тем, что оно может заново поднять вопрос о законе в Законодательном совете, - признала Керри Лэм на пресс-конференции во вторник. - Я повторяю, что таких планов нет. Этот законопроект мертв".

Однако руководство движения протеста не верят этим заверениям. Один из лидеров, Натан Ло, сказал Би-би-си, что глава администрации должна четко сказать, что законопроект официально отозван.

"Керри Лэм должна объяснить, является ли ее заявление эквивалентом того, что законопроект отозван, так как такой отзыв должен сопровождаться определенной процедурой в Законодательном совете, - сказал он. - Люди требуют отзыва этого законопроекта".

Требования отзыва

Другой член руководства движения протеста Джошуа Вонг обвинил главу администрации во лжи и заявил, что она не ответила на требования общественности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Керри Лэм утверждает, что ни у кого не должно быть сомнений в искренности властей

"Нам известно, что этот законопроект по-прежнему существует, а правительство Гонконга может приступить к его повторному обсуждению до октября будущего года. Так что угроза этого сохранится в течение всего года", - заявил он.

Ранее Керри Лэм утверждала, что законопроект сам утратит свою силу в 2020 году, когда закончится срок полномочий Законодательного совета нынешнего созыва.

"Конечно, приостановка и остановка процесса рассмотрения - это лучше, чем ничего. Но законопроект пока вовсе не мертв, - заявил Джошуа Вонг. - Протест будет продолжаться, и мы призываем власти положить конец этому законопроекту, а не играть словами".

Пять требований

Активисты также утверждают, что власти не желают удовлетворять их более широкие требования гарантий демократических прав.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Один из лидеров протеста Джошуа Вонг обвиняет Керри Лэм в неискренности

Гражданский фронт прав человека, который организовал демонстрации, принял пять требований, которые, наряду с полным отказом от законопроекта об экстрадиции, включают снятие обвинений с арестованных участников протестов.

Он также требует проведения юридического расследования актов жестокости и насилия со стороны полиции.

"Керри Лэм до сих пор не дала ответа на эти требования, - говорит Натан Ло. - Если правительство действительно намерено преодолеть разрыв в обществе, оно должно дать ответ на все пять требований".

"В конечном счете мы требуем проведения свободных демократических выборов", - заявил Джошуа Вонг.

В минувшее воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы в районе, где любят бывать приезжающие из Китая туристы.

Они явно полны намерений продолжать и расширять свою кампанию протестов.