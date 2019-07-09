Почему российский теннис оказался в упадке и при чем тут Ельцин?

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15 лет назад Мария Шарапова триумфально выиграла Уимблдон, а в этом году ни одна из российских девушек не прошла дальше второго круга турнира. Би-би-си объясняет, как российский теннис переживает спад, причем тут политическая конъюнктура и когда фанатам ждать побед.

3 июля 2004 года, Центральный корт Уимблдона. 17-летняя Мария Шарапова подает на матч в финале против Серены Уильямс, звезды и фаворита этой игры. Американка отправляет мяч в сетку, Шарапова падает на колени и рыдает.

Началом расцвета российского женского тенниса многие считают именно этот момент, хотя в тот год у него были и другие победы. Всего за месяц до исторического триумфа Шараповой в российском финале "Ролан Гаррос" Анастасия Мыскина обыграла Елену Дементьеву.

15 лет спустя Шарапова не смогла пройти дальше первого круга Уимблдона. Не лучше нее оказались и другие российские девушки, которые буквально установили антирекорд века.

В основной сетке женского турнира у России в этом году было 11 игроков - больше только у США. Но в итоге ни одна из участниц не смогла пройти дальше второго раунда. Такого не было 19 лет - с "Ролан Гаррос" 2000 года.

Российские мужчины выступили не сильно лучше: ни один из них не смог дойти до второй недели Уимблдона.

Почему так происходит и есть ли игроки, которые могут это исправить?

Шараповой мешает травма

Мария Шарапова, самая опытная и титулованная из российских теннисисток, приехала на Уимблдон с последствиями травмы руки, которая мучает ее уже больше 10 лет. Из-за нее теннисистка фактически пропустила всю первую половину сезона.

Травма же стала причиной неожиданного вылета Шараповой в первом круге от малоизвестной французской теннисистки Полин Пармантье. Россиянка уверенно взяла первый сет и вела во втором, но за несколько очков до победы ее игра разладилась.

Проигрывая 0:5 в третьем сете, россиянка снялась из-за травмы. Пармантье это не понравилось: "Сниматься при счете 0:5 не очень красиво, но я ничего другого и не ожидала. Она могла сняться и раньше, потому что ей очевидно было больно. А при счете 0:5 я как будто уже победила".

"Травма помешала мне и физически, и эмоционально. Я бы сразу снялась, но мы все-таки на Уимблдоне, старалась сделать что могли", - объясняла Шарапова после поражения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шарапова - единственная российская теннисистка, выигравшая все четыре турнира Большого шлема

Теннисистка оказалась в кризисе после допингового скандала. В начале 2016 года она призналась, что по ошибке принимала мельдоний уже после его запрета. Нарушение правил признали непреднамеренным, но Шарапову все равно отстранили от тенниса на 15 месяцев.

После возвращения россиянка пока чаще пропускает турниры, чем участвует в них. За прошедшие три года она снялась с 23 соревнований, а целиком отыграла лишь 19. В 2017 году теннисистке удалось выиграть турнир в Тяньцзине, после этого она не взяла ни одного титула. Сейчас бывшая первая ракетка мира занимает 80-ю строчку рейтинга.

После вылета с Уимблдона россиянка пообещала, что попробует вернуться на корт уже этим летом и хочет участвовать в US Open. Правда, поражение заставило некоторых журналистов и экспертов намекать на, что, возможно, Шараповой пора заканчивать карьеру.

Сайт "Чемпионат.Ру" и вовсе выпустил колонку с заголовком "Хватит, Маша, Уходи". Текст взбесил еще одну неудачницу Уимблдона, победительницу двух Australian Open Светлану Кузнецову: "Автор, где ваше уважение, хоть капля патриотизма и благодарность?! Кто вы такой, чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?!"

Сама Кузнецова тоже покинула турнир после первого круга. Причина та же, что и у Шараповой - травмы.

"Хочу играть матчи уже, чувствую себя гораздо лучше, чувствую себя мотивированной. Очень много положительных вещей, вижу свет в конце тоннеля после травм и после всего. Просто нужно время", - объясняла она журналистам. Экс-вторая ракетка мира сейчас не входит в первую сотню рейтинга WTA.

Травмы мучают не только Шарапову и Кузнецову, но и, например, 21-летнего Андрея Рублева, экс-первую ракетку юниорского рейтинга и победителя юниорского "Ролан Гаррос". Большую часть грунтового сезона он пропустил из-за травмы запястья, а в прошлом году несколько месяцев залечивал повреждение спины: с Уимблдона он вылетел во втором круге.

У лидера женской команды - кризис

В то время как опытные Кузнецова и Шарапова переживают затяжной кризис, болельщики небезосновательно ждут результатов от новой звезды российского тенниса - 22-летней Дарьи Касаткиной.

Касаткина - нынешняя первая ракетка России. В прошлом году она доходила до четвертьфиналов на "Ролан Гаррос" и все том же Уимблдоне, доходила до финалов других крупных турниров и частенько обыгрывала более известных соперниц калибром от Анжелики Кербер до Винус Уильямс. Это позволило ей закончить 2018 год в статусе 10-й ракетки мира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дарья Касаткина, главная надежда российского тенниса, за полгода вылетела из десятки женского рейтинга, опустившись на 30-ю строчку

Но 2019 год превратился для Касаткиной в кошмар. За прошедшие месяцы россиянка проиграла в два раза больше матчей, чем выиграла - большинство из них менее рейтинговым соперницам. С Australian Open теннисистка вылетела за 55 минут, после чего неудачно выступила на других турнирах и вылетела из двадцатки рейтинга. В первом же раунде Уимблдона Касаткина без борьбы проиграла малоизвестной австралийской теннисистке Айле Томлянович (6:3, 6:1).

"У меня больше нет целей на сезон - я уже запорола все, что только можно. В конце прошлого сезона у меня случился небольшой психологический срыв", - призналась Касаткина в конце марта.

"В случае с Касаткиной можно говорить о том, что психологическая нагрузка, с которой ей пришлось столкнуться, на данный момент оказалась неадекватна степени устойчивости нервной системы, - констатировал Шамиль Тарпищев в интервью "Коммерсанту. - Люди, которые работают с Дарьей, просто прозевали момент, когда ей требовался релакс".

Хороших игроков стало меньше

"У нас сейчас большая плеяда молодых талантливых спортсменов. То же самое касается ребят. Кризис, который был на протяжении пяти лет, закончился. Я думаю, что через два-три года у нас будет новый подъём", - говорил Тарпищев в декабре 2017 года.

Крупные победы пока так и не пришли. Среди женщин в одиночном разряде последней победу на турнире Большого шлема одержала Мария Шарапова - это произошло во Франции еще в 2014 году.

У мужчин побед не было уже больше 14 лет - с успеха Марата Сафина на US Open 2005 года.

Несмотря на статистику, которая выглядит удручающе, говорить о полном провале не приходится, отмечает теннисный эксперт Павел Ниткин: "У нас 11 теннисисток в топ-100, можно ли это считать прямо провалом? До уровня суперэлиты они сейчас не дотягивают, но вообще мало у какой страны постоянно были топ-теннисистки. Стабильнее всех в этом плане США, но и у них были периоды затишья - особенно в мужском теннисе".

"Почему мы так плохо выступаем? Если сравнивать с 2007-2008 годами, то главное различие, конечно, в том, что было больше хороших игроков. Девочек особенно - раньше их было около двадцати в топе", - объясняет Би-би-си Анна Чакветадзе, экс-пятая ракетка мира, которая после окончания карьеры совмещает тренерскую работу и спортивную журналистику.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карен Хачанов, лучший российский игрок, попал в в теннис благодаря своему дяде. Сейчас он живет и тренируется в Дубаи

По словам Чакветадзе, раньше теннис был самым популярным видом спорта: "Было даже стыдно не играть в теннис. Сейчас ситуация изменилась. Более популярными стали другие виды спорта. Получилось так, что ельцинская эпоха теннисных любителей куда-то ушла".

Первый президент России Борис Ельцин действительно известен как один из главных популяризаторов тенниса в России - именно с его влиянием связывают бум этого вида спорта. Его последователи теннисом интересуются заметно меньше. Действующий президент Владимир Путин регулярно играет в хоккей, а премьер Дмитрий Медведев во время руководства страной предлагал россиянам заняться бадминтоном.

Одна из главных причин спада интереса к теннису - отсутствие необходимой инфраструктуры для занятий, говорят эксперты. "Нет специалистов, тренеров, которые бы воспитывали настоящих профессионалов. Кто более или менее разбирается в теннисе, уходит в коммерцию. Нет и нормальных доступных кортов. Теннисом могут заниматься только дети богатых родителей", - рассуждал Марат Сафин о причинах "системного кризиса" в российском теннисе в интервью "Известиям".

С этим согласна и Чакветадзе: "Теннис должен быть дешевле. Заниматься на профессиональном уровне очень дорого. Финансирования нет, сложно найти спонсоров. Дети из обеспеченных семей профессионально заниматься не хотят, у них другие планы в жизни, а у те, кто хотят играть профессионально, нет возможностей".

Если бы система была налажена, от российского тенниса можно было бы ожидать и требовать более-менее гладкой смены поколений, говорит Ниткин: "А поскольку системы нет, то спады и взлеты - обычно дело".

Сейчас проблемы возникают даже у тех спортсменов, которые живут и тренируются в Москве и Подмосковье, признает Чакветадзе: "С 10-11 лет надо играть хотя бы по четыре часа в день, родители не могут платить такие деньги. Залы переполнены, но они переполнены любителями. Детям сложно найти поддержку".

Ситуацию, как ни парадоксально, помогут изменить хорошие результаты. "Чем больше мы будем показывать теннис, чем больше родители и дети будут слышать о результатах российских теннисистов, тем больше людей будет заниматься теннисом", - уверена Чакветадзе.

По мнению Ниткина, даже наличие полноценно работающей системы подготовки теннисистов не может гарантировать результат: "В Британии и Франции есть центры подготовки, проводятся организованные сборы, на теннис тратят миллионы долларов, но большие результаты пачками все равно не идут".

Перспективным россиянам пока не хватает опыта

Надежда на удачные выступления у России есть - особенно в мужском теннисе, которые впервые за годы стал успешнее женского.

По итогам нанешнего Уимблдона в десятке рейтинга ATP окажутся сразу два российских теннисиста - 23-летние Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Оба теннисиста вылетели в третьем круге турнира. Хачанов, девятая ракетка мира, почти без шансов проиграл матч испанцу Роберто Баутисту Агуту (3:6, 6:7, 1:6), но для россиянина - трава не самое удобное покрытие, он предпочитает грунт и хард. Всего полтора месяца назад Хачанов играл в четвертьфинале "Ролан Гаррос". А прошлой осенью победил в турнире серии "Мастерс" в Париже, в финале обыграв первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.

Что касается Медведева, он и вовсе был близок к выходу во вторую неделю Уимблдона. Россиянин лидировал в пятом сете матча-триллера с бельгицем Давидом Гоффеном, но потерял настрой после судейской ошибки и в итоге проиграл (6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медведев, несмотря на ранний вылет с Уимблдона, по итогам турнира поднимется с 11-й строчки рейтинга в десятку сильнейших

На поражение Медведев отреагировал сверхэмоционально - по ходу матча он ругался с судьей и пинал заграждение, а после ударил ракеткой по газону и отказался жать арбитру руку. За неспортивное поведение его оштрафовали на 5,5 тыс. долларов.

"Ребята классные, они друг к другу тянутся, конкурируют, Это дает им возможность становиться лучше. Кто бы мог несколько лет назад подумать, что у мужчин будут результаты лучше, чем у девушек", - говорит Чакветадзе.

Правда, по словам экс-теннисистки, и Хачанов, и Медведев, и травмированный Рублев достигли успеха не благодаря системе российского тенниса. "Это отдельные истории. Хачанову помогал дядя, у Медведева по-своему сложилось, у Рублева - мама тренирует. Они не закономерность, это не потому что механизм работает так, чтобы вырастали хорошие теннисисты".

Примеры Медведева и Хачанова говорят о том, что выступление россиян на турнирах Большого шлема в последние годы никак нельзя назвать слабым: "А если учесть, что все во многом строится на личном энтузиазме, то результаты очень даже хорошие".

Перспективные игроки есть и среди девушек. Анастасии Потаповой, экс-первой ракетке мира по юниорам и победительнице юниорского же Уимблдона, лишь в марте исполнилось 18 лет. Улучшились и результаты 22-летней Вероники Кудерметовой, которая в марте завоевала свой первый титул, выиграв турнир в Мексике.

"Молодые хорошие девушки есть, просто пока сильно сказывается недостаток опыта. Но опыта можно набраться за год-два и все будет нормально, - говорит Чакветадзе. - Мы сравниваем нынешнюю ситуацию в российском теннисе с пиком расцвета. Постоянно пика быть не может, спад должен был пойти. Сейчас он не значит, что мы находимся на дне. Просто стало сложнее".