Проверки с лупой: оппозиционные кандидаты в Мосгодуму обвинили избиркомы в пристрастности

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь посетовала на то, что только ее подписи проверяли с лупой

Оппозиционеры, заявившие, что собрали необходимые для выдвижения на сентябрьские выборы в Мосгордуму подписи, пожаловались на предвзятое отношение к ним со стороны избирательных комиссий. Они опасаются, что до выборов в итоге никого из оппозиции не допустят. Мосгоризбирком в ответ призвал не устраивать истерик.

Кандидаты от оппозиционных сил заявили, что собрали необходимое число подписей для своего выдвижения на выборы в Мосгордуму. Больше полутора десятка оппозиционеров - из "Яблока", из команды Алексея Навального, а также из команды Дмитрия Гудкова и он сам в том числе - сдали в Мосгоризбирком необходимое количество автографов избирателей. Во время предыдущих выборов те же кандидаты не смогли собрать подписи: сейчас свой успех они объясняют полученным за минувшие пять лет опытом и новыми технологиями ведения кампании.

Впрочем, собранные подписи еще не означают автоматического допуска к выборам. Комиссии уже начали проверять документы некоторых оппозиционеров и при первых проверках обнаружили несоответствия в подписных листах. Таким образом, выборы в Мосгордуму могут вовсе пройти при минимальном участии оппозиции, как это произошло во время кампании 2014 года.

Проверки по старым базам. В два этапа

Оппозиционер, председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин рассказал Би-би-си, что из 4936 подписей, которые он сдал в избирком, комиссия выявила почти 900 автографов избирателей, которых нет в списках системы ГАС "Выборы". Теперь данные из этих подписных листов будут сверять с данными управления по вопросам миграции МВД.

Яшин считает, что эти подписи с высокой вероятностью забракуют. Таким образом, его до выборов не допустят, поскольку превышена максимально допустимая доля брака в 10% в подписных листах (максимум 429 подписей в случае с Яшиным).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оппозиционер Илья Яшин недоволен тем, что его подписи проверяли за закрытыми дверями

Глава избирательных штабов Навального Леонид Волков убежден, что данные в ГАС "Выборы" могут быть неактуальными - это списки избирателей, которые комиссия готовит к выборам, в предыдущий раз их формировали в марте 2018 года, под президентские выборы. Тогда же многие голосовавшие не находили себя в списках и комиссии вносили их данные вручную.

Сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин, присутствовавший при проверке подписей Яшина, в разговоре с Би-би-си согласился, что информация в ГАС "Выборы" может быть менее точной, чем у МВД. По его словам, технологию двухступенчатой проверки подписных листов избиркомы уже использовали и во время кампании на выборах в Мосгордуму в 2014 году.

К тому же, неточности есть и в базах МВД. Яркий пример - выборы в заксобрание Новосибирской области в 2015 году. Оппозиция тогда так же пыталась зарегистрировать своих кандидатов и собирала подписи, избирком проверял их по базе миграционной службы (тогда она еще не была в составе МВД). Выяснилось, что в ней много опечаток и ошибок - отсутствовали номера квартир в адресах регистрации, номера паспортов были неактуальными.

Media playback is unsupported on your device Бракованные подписи: кто пройдет в Мосгордуму?

Скоростные проверяющие

Кроме того, вопросы у Яшина вызвала и скорость работы операторов системы ГАС "Выборы": которые проверяли подписные листы сразу трех кандидатов - его, а также выдвиженца "Парнаса" Михаила Конева и проректора НИУ ВШЭ Валерии Касамары, идущей как самовыдвиженка.

Пропустить Twitter пост , автор: @IlyaYashin Встретил специалистку избиркома, которая вместе с напарником якобы обработала 15 тысяч подписей на соответствие системе ГАС «Выборы». Спросил, как она смогла за 7 часов выполнить работу, которая по элементарным подсчетам требует не менее 37 часов. Ответ был красноречивым: pic.twitter.com/FmsCXBq9hM — Илья Яшин (@IlyaYashin) 9 июля 2019 г.

"Начали операторы свою работу в 14:00, а закончили в 21:20. За это время ими было проверено почти 15 тысяч подписей, представленных тремя кандидатами", - отметил Яшин. По его расчетам, если тратить на проверку одной подписи не более 9 секунд, вся эта работа заняла бы 37,5 часов, но два оператора справились за семь.

"Проверка по линии ГАС "Выборы" носит неюридический характер и не дает оснований потом кого-то в чем-то заподозрить, - прокомментировал это глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. - Так как это база, которая содержит всех избирателей города Москвы, идет параллельная проверка, является ли избиратель избирателем этого округа. У нас округа некоторые делят районы пополам, один дом в одном округе, другой в другом округе. И, естественно, члены комиссии на память не могут вспомнить, где проходит граница округа. Чтобы каждый раз не сверяться, для этого используется система".

Он заверил, что все спорные подписные листы будут проверятся через запросы в миграционную службу.

Оппозиционерам уделили больше внимания. Они не рады

Вопросы у оппозиционеров вызвало и повышенное внимание комиссий именно к их подписным листам. "Я еще сильно подозреваю, что проверка по базе ГАС "Выборы" делается избирательно, у нежелательных более тщательно, у желательных - менее", - сказал Би-би-си Андрей Бузин.

По его словам, подписи, поданные за Яшина, проверяют внимательнее, чем подписные листы Конева и Касамары. Бузин также отметил, что если у Яшина за вторник количество подписей избирателей, к которым у комиссии возникли вопросы, только увеличилось, то у Касамары и Конева оно осталось неизменным и не превышающим допустимый порог брака в 429 подписей.

"Проверка еще идет, результатов мы не знаем, там присутствовало мое доверенное лицо, более 300 подписей пошли на дополнительную проверку, и мой доверенный тоже говорил, что его не допускали так [легко], как он хотел", - сказала Би-би-си Касамара.

Она также считает, что данные ГАС "Выборы" могут быть неактуальными: "Безусловно, произошло много изменений, кто-то поменял паспорт, прописку". По ее мнению, часть мер избиркомов по проверке подписей вовсе избыточна. Обвинения в слишком чистых подписных листах и рисовке подписей она отвергла. "Я бы хотела показать подписные листы, чтобы показать, насколько они грязные, потрепанные, сколько раз я заверяла исправления там", - сказала она.

На это же пожаловалась юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она отметила, что автографы избирателей, которые предоставила она, проверяют с лупой сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД.

Пропустить Twitter пост , автор: @SobolLubov Сейчас начали проверять подписные листы мои и Митрохина. При этом если подписные листы Митрохина проверяют обычные члены комиссии, мои подписные листы проверяют С ЛУПОЙ сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД. Не шучу, прямо с лупой сидят и высматривают pic.twitter.com/zShpXO4KKM — Соболь Любовь (@SobolLubov) 9 июля 2019 г.

"Подписи провластных [бывшего футболиста Дмитрия] Булыкина и [актера Андрей] Соколова так не проверяли, конечно", - посетовала Соболь.

Кроме того, она назвала нарушением закона то, что комиссия отказывалась допускать ее к проверке подписных листов конкурентов - она имеет на это право согласно части 9 статьи 37 Избирательного кодекса Москвы. Соболь считает нарушением и то, что комиссия не известила ее о начале проверки подписных листов кандидатов.

"Я краем глаза вижу эти книги: там ровным почерком заполнены все строки. Такие подписные листы не могут быть у кандидата, который собирал реально, а не рисовал подписи", - сказала Би-би-си находившаяся в избиркоме кандидат. Оперативно получить комментарий Булыкина не удалось, он сказал, что "играет в футбол". Актер Андрей Соколов на звонки не отвечал.

В комиссии же ей сказали, что она мешает работать с подписными листами, а ознакомиться с документами ей не дадут, поскольку в них содержатся персональные данные. Схожая ситуация сложилась и у Ильи Яшина - комиссия проверяла его подписи, а также автографы избирателей, которые принесли Касамара и Конев, без него за закрытыми дверями. Кандидат по Гагаринскому округу, "яблочница" Елена Русакова пыталась снять на видео процесс проверки подписей ее конкурентки Эльвиры Шагиахметовой, но проверяющие загородили ее подписные листы папками.

В Мосгоризбиркоме в ответ призвали не устраивать истерик. "Они [кандидаты] имеют право присутствовать, но это не значит, что они имеют права вырывать книги, начинать фотографировать, потому что там есть персональные данные, - сказал РИА Новости глава комиссии Валентин Горбунов. - Надо доброжелательно относиться друг к другу. Чем больше истерик будет, тем больше будет эта проверка проводиться, потому что это мешает нормальной работе комиссии".

Сколько будет кандидатов?

Ко вторнику комиссии зарегистрировали 108 кандидатов из 294, подавших документы. Но лишь девять из них - это те, кто собирал подписи для выдвижения. Остальные - кандидаты от партий КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", которые представлены в Госдуме. Им для регистрации не нужно было собирать подписи 3% избирателей в округе (4-5 тысяч автографов в зависимости от населенности округа). "Единороссы" по решению своей партии на эти выборы пошли в качестве самовыдвиженцев и также собирали подписи.

Оппозиционеры считают этот барьер заградительным. Кандидаты от мэрии нужное количество подписей "нарисовали", утверждают они. По их убеждению, многие победившие на прошлых выборах кандидаты получили сравнимое количество голосов избирателей - так, Вера Шастина выиграла выборы с 8 тыс голосов.

Тем не менее 16 кандидатов от несистемной оппозиции смогли этот барьер преодолеть. Помимо Яшина и Соболь, которые в 2014 году подписи собрать не смогли, но этим летом выступили успешнее, это, например, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, а также восемь кандидатов от "Яблока".

Кто в итоге окажется допущен до избирательного бюллетеня, решится в ближайшую неделю. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Всего москвичи выберут 45 депутатов по одномандатным округам.