Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп заявил, что не будет больше иметь дел с Кимом Дэрроком

Пока сэр Ким Дэррок собирает чемоданы, американская часть истории с депешами теперь уже бывшего британского посла в Вашингтоне, ставшими достоянием общественности, подходит к концу.

Британским властям предстоят еще недели, а то и месяцы разбирательств с политическими последствиями этого дела, однако по другую сторону Атлантики уже пора дать оценку случившемуся.

И вот пять основных вещей, которые мы выяснили.

Нарушение норм не знает границ

Как сказал бы Форрест Гамп, сила есть сила. Президент Трамп уже ввел в обиход практику отказа от всяческих норм и традиций - той прозрачной вуали, прикрывающей работу политических сил, и теперь действует в соответствии с правилами, которые сам же и устанавливает.

Да, со стороны политических оппонентов президента уже звучали вопли протеста, да и соратники по партии выражали свое неодобрение, однако пока что Трампа ничего не сдерживало.

И вот теперь традиция президента нарушать всяческие нормы пустила корни и по другую сторону Атлантики. Ровно двое суток британское правительство стояло на стороне своего посла, после чего позволило ему, так сказать, упасть на собственный меч.

Конечно, послы приходят и уходят. Иногда их вежливо задвигают из-за разногласий со странами, куда они были направлены. Однако, за исключением случаев войны или откровенного шпионажа, вся эта драма не выносится на суд общественности.

Но - добро пожаловать в век недипломатичной дипломатии, когда настало время осознать тот факт, что "особые отношения" между США и Великобританией на самом деле не такие уж и особые.

Раскрытая переписка задела Трампа

"Америку вновь уважают". Эта фраза рефреном звучит в речах, твитах и отдельных репликах американского президента. В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп утверждал, что Барак Обама понизил статус США в мире, а практически сразу после инаугурации новый президент начал хвастаться, что восстановил запятнанную репутацию страны.

Трамп любит часто напоминать, как в личных беседах с ним другие мировые лидеры хвалят его и завидуют американскому процветанию и мощи. Все это можно назвать мировой проекцией предвыборного обещания Трампа "вновь сделать Америку великой".

Но беда президента в том, что нелицеприятная оценка, которую сэр Ким дал Белому дому, заявив, что там царит хаос, развал и некомпетентность, серьезно испортила эту розовую картину. По сути - представитель ближайшего союзника в конфиденциальных депешах британскому руководству говорит о том, что король-то голый!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На волне скандала Трамп отозвал все приглашения сэру Киму в Белый дом

Нетрудно представить, как в ходе предвыборной кампании 2020 года соперник Трампа от Демократической партии бросает в лицо президенту слова сэра Кима - в ходе теледебатов или в виде предвыборного лозунга.

Так что посла следовало убрать, а его репутацию - очернить, причем чем быстрее и агрессивнее, тем лучше.

Американские СМИ остались равнодушными

В Великобритании односторонняя битва между президентом и послом была главной новостью. Она до глубины души взволновала правительство, затронула битву за власть в Консервативной партии и стала основной темой политических дискуссий.

В США, напротив, эту историю мало кто заметил: просто очередной случай вражды президента со своим критиком, будь то какая-то знаменитость, политический оппонент или даже представитель его собственной администрации.

За два дня истории с Дэрроком Трамп успел написать 21 твит, проехавшись по Индии, федеральным судьям, демократам и "левым радикалам". Он также похвастался достижениями в области экономики и поделился клипами на канале Fox News.

И если первоначальная серия твитов с нападками на Терезу Мэй и Кима Дэррока еще как-то освещалась американскими СМИ, то второй раунд его посланий на следующий день был упомянут лишь в новостях кабельного телевидения, и ни слова - на сайте газеты New York Times.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Британское руководство лишь двое суток стояло горой за сэра Кима, и даже Борис Джонсон в итоге решил промолчать

Отставка сэра Кима лишь чуть подогрела интерес к этой теме, и то в качестве логической развязки истории - чтобы можно было спокойно перевести внимание страны на другие события.

Сенатор Линдси Грэм, один из самых непоколебимых сторонников Трампа в конгрессе, посетовал по поводу отставки посла, написав твит о том, что сэру Киму "досталось от прессы".

Но к полудню все внимание переключилось на министра труда Алекса Акосту и его возможную причастность к секс-скандалу вокруг финансиста Джеффри Эпштейна.

Вот так Трамп увольняет людей

Британские власти только что испытали на себе методы общения Трампа с подчиненными. Несмотря на то что во время съемок в реалити-шоу Трамп создал себе репутацию человека, который с треском увольняет людей, на самом деле это не его стиль. И почти на всем протяжении своей профессилнальной карьеры он так не делал.

Нет, Дональд Трамп не увольняет людей. Он просто делает их жизнь такой невыносимой, что они увольняются по собственному желанию.

Если бы Трамп хотел выгнать сэра Кима, он мог бы объявить его персона нон грата в соответствии с 9-й статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях. И Тогда Великобритания была бы обязана немедленно отозвать его. Но он не стал этого делать.

Вместо этого президент написал несколько насмешливых твитов, отменяющих приглашения послу на различные мероприятия в Белом доме и в приказном порядке или по факту прервал любое официальное общение с этим человеком.

Нам еще не доводилось наблюдать такого рода игру на международной арене, однако она постоянно повторяется на протяжении президентства Трампа. Он не раз публично мордовал и унижал представителей собственной администрации, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона и в особенности генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Он выжал с постов двух глав аппарата Белого дома - Райнса Прибуса и Джона Келли. Все они подали в отставку после того, как их статус президентских парий стал очевиден всем без исключения. Разница с сэром Кимом лишь в том, что его падение было более стремительным.

Разлад Трампа с госдепартаментом продолжается

Ни для кого не секрет, что отношения между Белым домом и госдепартаментом остаются более чем прохладными с самого начала президентства Трампа. Он видит в госдепартаменте, который с 2009 по 2013 год возглавляла его соперница Хиллари Клинтон, критиков и идеологических оппонентов, и он не так уж далек от истины.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За два дня скандала с сэром Кимом Трамп успел написать 21 твит

Внешнеполитический стиль нынешнего президента резко контрастирует с традиционной американской дипломатией.

Этот контраст во всей красе проявился во вторник, когда впервые за три недели пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус созвала пресс-конференцию. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, Ортагус заявила, что отношения между США и Великобританией "больше, чем любая отдельная личность, больше, чем любое правительство".

При этом она признала, что не может отвечать за президента или объяснить его твиты. Эти вопросы, по ее словам, следует адресовать Белому дому.

"Мы продолжим общаться со всеми уполномоченными людьми до дальнейших распоряжений со стороны Белого дома или указаний президента, которым мы, разумеется, подчинимся", - добавила она.

Похоже, что одних президентских твитов было недостаточно, чтобы поменять курс госдепартамента, а помимо этого никаких руководящих указаний не последовало.

Иметь дело с последствиями неожиданных заявлений президента, который делает их без консультаций со своим сотрудниками, а иногда даже не удосужившись их об этом проинформировать, всегда было трудной задачей и для многих представителей его собственной администрации, и для госдепартамента, да и для всех остальных.

Им часто приходится задаваться вопросом: меняет ли президент политическую линию в своих комментариях или твитах, или просто выпускает пар? Часто это приводит к смешанной или неадекватной реакции в таких сложных вопросах, как иммиграционная политика, запрет на службу трансгендеров в армии, юридическая стратегия или задействование американских войск.

И для этого явления есть свой термин. Быть может, недееспособность?