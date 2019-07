Красная армия потеряла под Прохоровкой больше танков, чем немцы. Это не стало катастрофой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курская битва стала переломным моментом войны на Восточном фронте

Советская армия в 1943 году потерпела катастрофическое поражение в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, а соотношение потерь в бронетехнике было 235 к 5 в пользу Германии, говорится в статье, опубликованной в немецкой газете Welt.

В материале цитируются высказывания германского историка Карл-Хайнца Фризера, который уже много лет изучает Курскую битву, а также материал британского исследователя Бена Уитли, который занимается изучением Второй мировой по материалам, которые опубликованы в открытых источниках.

Бен Уитли опубликовал свою работу в академическом журнале Journal of Intelligence History, который освещает вопросы истории разведки и шпионажа.

Работа называется "Визуальное исследование битвы под Прохоровкой" (A visual examination of the battle of Prokhorovka). В ней автор разбирает аэрофотоснимки поля боя под Прохоровкой, сделанные Люфтваффе в июле и августе 1943 года. Эти снимки хранятся в американском Национальном архиве в городе Колледж Парк в штате Мэриленд.

В описании боя и в оценке фотоснимков Уитли цитирует работы Карл-Хайнца Фризера, во многом опираясь на них в анализе снимков.

Потери

Основываясь на снимках, которые исследователь приводит в своей работе, в результате боя 12 июля 1943 года безвозвратные потери советских танков составляли 235 единиц, тогда как германская армия потеряла всего пять.

Оценка потерь бронетехники в Курской битве и особенно в ее наиболее массовом эпизоде - бою под Прохоровкой - предмет споров историков на протяжении десятков лет.

Цифры советских потерь, которые приводит Уитли, не сильно отличаются от тех, которые приводятся в советских документах. Как рассказал Би-би-си российский историк, специалист по Второй мировой войне Алексей Исаев, в советских отчетах говорится о 237 танках и 14 самоходных артиллерийских установках (САУ).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на тяжелые потери под Прохоровкой, в Курской битве победил СССР

Речь идет о подбитых и уничтоженных машинах, что в данном случае, по его словам, неважно, поскольку все они остались на поле боя, которое контролировали немцы.

Что касается немецких потерь, то тут, по словам Исаева, документально подтвержденных цифр вообще нет, и все данные были получены в результате различных расчетов.

Он раскритиковал метод Бена Уитли. "Смотрите на дату снимков, которые он изучал. 16 июля. С 12 июля прошло четыре дня. Свои поврежденные машины немцы могли запросто вытащить, даже если они потом отправились в Рейх на долговременный капитальный ремонт. Аргумент подсчета по аэрофотоснимку - это такие очень примерные прикидки", - сказал он.

Исаев отметил, что техника, которую эвакуировали с поля боя на сборные пункты для последующей отправки в ремонт, потом все равно досталась советским войскам, которые начали наступление в финальной части Курской битвы.

Различные источники приводят самые разные данные о германских потерях.

Так, научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Маковский заявил РИА Новости, что потери частей Красной армии под Прохоровкой составили 75%, а Германии - 20% бронетехники: из 670 советских танков и САУ были потеряны 470 единиц, из 490 германских танков - 50 единиц бронетехники.

Эти цифры иллюстрируют разброс в оценке числа танков и САУ как перед боем, так и потерянных в ходе него.

Бой под Прохоровкой

Долгие годы танковый бой под Прохоровкой 12 июля 1943 года считался главным эпизодом, переломной точкой всей Курской битвы.

В свою очередь эта битва, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года, считается переломной на Восточном фронте - после нее Германия потеряла стратегическую инициативу и до самого конца войны была вынуждена лишь отвечать на действия Красной армии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Под Курском Германия применила танки "Тигр" и "Пантера"

Стратегическая инициатива является одним из главных условий успеха в полномасштабной войне, поскольку этот фактор позволяет навязывать противнику методы ведения боевых действий на менее выгодных для него условиях.

Целью Германии в Курской битве было срезать двумя группами армий выступ в районе Курска (курскую дугу), образовавшийся по итогам зимней кампании и вдававшийся в оборону вермахта. Эта цель была настолько очевидной, что советское командование, в свою очередь, смогло организовать на самой дуге и в ее тылу глубоко эшелонированную оборону.

В начальной стадии битвы, которая в Германии называлась операция "Цитадель", немецкие войска, наступавшие с севера, увязли в советской обороне. На южном фасе дуги Германии удалось достичь большего успеха, приблизившись к городу Обоянь, который расположен в 70 километрах от Курска.

Натолкнувшись в этом районе на сильную советскую оборону, немцы свернули в сторону деревни Прохоровка, где 12 июля и произошел знаменитый бой.

После него накал боевых действий действительно стал стихать, немецкие войска стали закрепляться на своих позициях. 15 июля Адольф Гитлер издал приказ о прекращении "Цитадели".

12 июля, в день Прохоровского сражения, началась стратегическая Орловская наступательная операция, 3 августа - Белгородско-Харьковская. Другие большие наступательные операции были проведены и на других участках фронта. Именно они и стали первыми наступлениями Советской армии после перелома в войне.

Кто победил под Прохоровкой?

Карл-Хайнца Фризер, которого цитирует издание Welt, считает, что СССР проиграл битву под Прохоровкой.

Он не единственный историк, который считает этот бой поражением Красной армии.

"В битве под Прохоровкой советские войска потерпели сокрушительное поражение. Однако их командование преподнесло итог сражения как победу и сообщило об этом в Москву. В свете окончательной победы Красной армии в Курской битве это выглядело потом достаточно правдоподобно", - цитировала Deutsche Welle слова историка Маттиаса Уля.

Однако даже проигранное, Прохоровское сражение - всего лишь отдельный эпизод Курской битвы, которую Германия в конечном итоге проиграла.

Более того, этот эпизод является логичным продолжением развития ситуации на южном фасе и его последствия сказались на исходе Курской битвы.

"Прохоровка сузила возможности немцев вести какие-либо операции на юге (Курской дуги). Возможности что-то делать на юге с учетом понесенных с первого дня (операции "Цитадель") потерь у (командующего войсками на южном фасе Эриха фон) Манштейна не было", - сказал Алексей Исаев.