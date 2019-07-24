Угрозы и протесты. Что известно об убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

Правообладатель иллюстрации ANATOLY MALTSEV/EPA Image caption Во вторник в Петербурге прошли пикеты с требованием справедливо расследовать убийство Григорьевой

21 июля тело активистки Елены Григорьевой нашли около своего дома, с восемью ножевыми ранениями и следами удушения. Уголовное дело возбуждено, но кто подозреваемые - неизвестно. Знакомые убитой связывают произошедшее с проектом "Пила", который угрожает ЛГБТ-сообществу. Её гибель породила цепную реакцию: активисты и пикетчики требуют независимого расследования дела.

В прошедшее воскресенье тело 41-летней Елены Григорьевой обнаружил, по данным издания "Фонтанка", прохожий. На следующий день петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство", а источник издания 78.ru в правоохранительных органах утверждал, что на теле были ножевые раны и следы от удушения.

Как писала "Фонтанка", до убийства женщину видели в компании подруги и четырех мужчин, они якобы выпивали алкоголь на улице, а рядом с местом преступления нашли бутылку. По данным СКР, в убийстве могло участвовать несколько человек, при этом пока приоритетной остается версия о бытовом характере преступления. О возможных подозреваемых следствие не сообщало.

Григорьева родилась в Новгороде и несколько раз привлекалась к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики во "ВКонтакте" и распространение музыки, признанной экстремистской.

После переезда в Петербург женщина стала активно выражать гражданскую позицию. С 2017 года участвовала в протестных митингах и шествиях: в поддержку крымских татар, сестер Хачатурян, за отделение Крыма от России, в поддержку ЛГБТ-движения. Весной этого года Григорьева совершила каминг-аут, где сообщила, что она бисексуальна.

Угрозы

Правозащитник Динар Идрисов, который первым написал в "Фейсбуке" об убийстве своей знакомой, заявил Би-би-си, что Григорьева получала угрозы. По его словам, они были связаны с политическим активизмом: "Темы Украины, Крыма, Донбасса и ЛГБТ вызывали острую реакцию от бывших соратников по националистической тусовке и просто сторонников власти".

Сами способы угроз, уточняет Идрисов, были разные: личные, на акциях, анонимные и неанонимные в соцсетях: "Количеству угроз способствовал вспыльчивый характер Лены, многие ее знакомые большую часть угроз всерьез не воспринимали, что не сказать о ней самой".

Как сообщил ТАСС со ссылкой на управление МВД по Санкт-Петербургу, активистка несколько раз писала обращения в органы, но все они были связаны не с возможными угрозами убийства, а с бытовыми конфликтами со знакомыми. Одно из заявлений, как пишет "Бумага", касалось знакомого Григорьевой, связанного с националистическим сообществом.

"Пила"

Некоторые знакомые убитой и активисты связывают случившееся с гомофобным движением "Пила против ЛГБТ". Сейчас сайт движения заблокирован, но из его архивных скриншотов можно узнать, что проект позиционирует себя как "всероссийское движение гейхантеров" и отмечает в этом году пятилетний юбилей.

Участники "Пилы", в частности, призывают к полному запрету деятельности правозащитных ЛГБТ-организаций, законодательному запрету на антиретровирусную терапию за счет государства для представителей ЛГБТ и арестам активистов.

В одном из разделов сайта говорится, что проект якобы уже приготовил "очень опасные и жестокие подарочки" ресурсному центру для ЛГБТ в Екатеринбурге и многим активистам из ЛГБТ-коммьюнити, среди которых несколько петербургских активистов. В списке значилась и Григорьева.

Правообладатель иллюстрации ANATOLY MALTSEV/EPA Image caption Во вторник в Петербурге прошли пикеты с требованием справедливо расследовать убийство Григорьевой

На следующий день после убийства Елены Григорьевой правозащитнику "Межрегионального центра прав человека" из Екатеринбурга Никите Томилову начали приходить сообщения с угрозами от Тимура Булатова (Исаева) - ультраконсервативного деятеля из Петербурга, называющего себя главой "первого нравственного российского фронта".

Булатов-Исаев известен своей многолетней гомофобией: он вычислял ЛГБТ-подростков в школах и сообщал об их ориентации семье и преподавателям, преследовал активистов в соцсетях и писал на них заявления по закону о так называемой "гей-пропаганде".

"Я более чем уверен, что связь Булатова с этим убийством есть! Сейчас я призываю все ЛГБТ организации и правозащитников писать заявление о проверке сведений на причастность Булатова к группе "Пила", - отметил Томилов в "Фейсбуке".

Пикеты на две столицы

После убийства Григорьевой в социальных сетях пользователи стали публиковать сообщения с хэштегом #ЗащититеЛюдейотПилы - он стал самым популярным за 24 июля в русскоязычном "Твиттере".

Активисты из списка "Пилы" написали заявление в Следственный комитет, требуя проверить авторов проекта на экстремизм и связь с убийством Григорьевой.

"За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию. Теперь у правоохранительных органов есть шанс найти организаторов "Пилы" в рамках конкретного уголовного дела. Мы требуем рассмотреть причастность "Пилы" к совершению преступления как одну из возможных версий убийства", - цитирует сайт ЛГБТ-группы "Выход" правового советника организации Максима Оленичева.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сама Елена Григорьева участвовала в многочисленных акциях протеста по разным поводам

Российская ЛГБТ-сеть опубликовала подробную инструкцию по поведению в случае получения писем с угрозами или при желании подать жалобу в прокуратуру.

"Мы не нашли ни одного случая нападения, прямо связанного с этой группой. Мы думаем, что она создана с одной единственной целью - запугивать ЛГБТ+ сообщество и разжигать ненависть", - пишут в ЛГБТ-сети.

Тем не менее появившаяся в соцсетях волна паники привела к тому, что в интернете стали появляться сообщения о новых убийствах активистов в Петербурге.

Один из микроинфлюэнсеров "Инстаграма" - Филипп под ником tytgoracho - признался, что тоже получил угрозы от людей, представляющихся "Пилой".

"Я очень прошу ставьте как можно больше лайков и делайте репост в сторис, пусть как можно больше людей увидит, эту проблему! Ни в коем случае не отвечайте на эти сообщения! Просто блокируйте и все", - пишет юноша.

Среди тех, кому пришли угрозы, был и известный бьюти-блогер Андрей Петров.

"Мне угрожает смертельная опасность. Разошлите эту новость всем, нужно предать гласность этой проблеме, не хочу быть следующей жертвой", - замечает молодой человек.

Видеоблогер Женя Светски рассказал, что к нему уже в течение года приходят угрозы.

Во вторник в Петербурге прошли пикеты с требованием объективно расследовать убийство Григорьевой.

В среду вечером они продолжились - но уже в Москве у метро Китай-город близ администрации президента.

"Мы требуем независимого расследования этого убийства", - пишут пикетчики.