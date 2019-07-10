Исчезновение 15-летней Эмануэлы Орланди: следы ведут в Ватикан

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Эмануэле Орланди было 15 лет, когда она бесследно исчезла

Тевтонское кладбище, которое находится в самом маленьком в мире государстве, - не очень приметное место.

Участок земли находится на месте цирка, построенного при императоре Нероне. От посторонних кладбище скрывают высокие стены. Рядом - знаменитый Собор святого Петра.

Захоронение, возможно, скрывает тайну, которая вот уже 36 лет тревожит умы итальянцев: исчезновение 15-летней Эмануэлы Орланди.

В четверг на территорию кладбища придут полицейские, чтобы провести эксгумацию двух могил. Предполагается, что в одной из них могут находиться останки пропавшей девочки.

Тевтонское кладбище используется для погребения сотрудников католических организаций, родной язык которых - немецкий. Как правило, туристов сюда не пускают.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На Тевтонском кладбище будут вырыты две могилы

Можно лишь подойти к воротам, которые охраняет единственный швейцарский гвардеец.

Если попытаться просунуть голову через ворота, можно едва различить вдалеке вход на кладбище.

Что случилось с Эмануэлой?

22 июня 1983 года 15-летняя Эмануэла возвращалась с урока игры на флейте. Ее видели на автобусной остановке в центре Рима. Затем она просто исчезла. Никто ее с тех пор не видел.

С того времени не утихают споры о том, что с ней могло произойти. Может быть, ее похитили и убили? Если это так, где находится ее тело?

В поисках девочки родные Эмануэлы проверяли бесчисленные версии и слухи.

"Мне часто говорили: "Брось ты это. Наслаждайся жизнью, не думай об этом, - рассказал Би-би-си ее старший брат Пьетро. - Но я не могу бросить. Пока я не пойму, что с ней случилось, я не успокоюсь".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В конце 2018 года появилась надежда, что тело девочки обнаружили, когда на территории посольства Ватикана в Риме нашли человеческие кости, но их возраст превышал 50 лет

Отец Эмануэлы работал в Ватикане, и исчезновение девочки многие связывали с этим фактом. Но была ли связь?

Почему обратили внимание на кладбище?

В марте 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо. В нем была фотография каменного ангела над одной из могил на Тевтонском кладбище Ватикана.

Может быть, это указатель места, где похоронена Эмануэла?

Семье пришлось обратиться к Ватикану с просьбой о содействии. Но раньше Святой престол не проявлял особого рвения в помощи родным пропавшей девочки.

"Они для себя решили, что дело закрыто, - рассуждает Пьетро. - При папе римском Франциске стены стали еще выше. Я встретился с ним через несколько дней после его избрания (в 2013 году), и он сказал мне: "Эмануэла находится на небесах"".

"Я подумал: "Хорошо, папе римскому что-то известно". Но затем я несколько раз пытался добиться с ним встречи, чтобы он мне объяснил, что имел в виду. Но он больше не захотел со мной встречаться", - добавил он.

Семье пришлось обратиться к Ватикану с официальной просьбой разрешить вырыть могилу на Тевтонском кладбище. Суд Ватикана прошение удовлетворил.

Что будет делать Ватикан?

"Впервые Ватикан продемонстрировал, что рассматривает вероятность того, что ответственность [за исчезновение Эмануэлы] может нести кто-то в Ватикане", - считает Пьетро.

Однако пресс-служба Ватикана настаивает, что полиция всего лишь проверит версию, согласно которой тело Эмануэлы было похоронено на кладбище.

Расследования ее исчезновения не будет. Это является прерогативой итальянских властей, которые не подпадают под юрисдикцию Ватикана.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эманула Орланди (изображена справа) пропала через 40 дней после исчезновения в Риме другой 15-летней девочки Миреллы Грегори

Семья Орланди сможет присутствовать при вскрытии двух могил. Также там смогут находиться родственники тех, кто в них похоронен. Затем у останков возьмут пробы на анализ ДНК. На получение результата может уйти несколько недель.

Пьетро готовит себя к тому, что выяснится в результате эксгумации.

"Для моей матери это станет настоящей мукой [если будут найдены останки Эмануэлы]. Она по-прежнему живет на территории Ватикана - примерно в 200-300 м от того кладбища. Сама мысль, что она все это время была так близко к Эмануэле, не догадываясь об этом. Этого я очень боюсь", - сказал он.

"По правде, я надеюсь, что Эмануэлы там нет".

Последнее воспоминание брата

Пьетро не теряет надежды, что его сестра по-прежнему жива. Он вспоминает день, когда он видел ее последний раз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Родные Эмануэлы много лет ведут кампанию с целью выяснить ее судьбу

"Мы с ней были очень близки. Нам обоим нравилась музыка. Она пыталась научить меня играть отрывок из Шопена. Мы разучили две страницы нот, но затем она пропала. Надеюсь, когда-нибудь она вернется и научит меня остальному", - сказал он.

Его не покидает одна мысль.

"Наша последняя встреча оставила неприятный осадок", - вспоминает он.

"Мы поссорились из-за ее урока музыки. Было очень жарко, и я не пошел с ней, потому что у меня были другие дела. Она хлопнула дверью, когда уходила, и это мне запомнилось. Я не раз спрашивал себя, как бы все сложилось, если бы я пошел с ней".