Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грузия уже один раз пережила российский запрет на импорт своего вина

Запрет на полеты между Россией и Грузией и призывы российских депутатов ввести экономические санкции против Грузии грузинские эксперты называют напоминанием о ненадежности российского рынка и рисках зависимости от него.

Экономическое сотрудничество между Грузией и Россией после возвращения грузинской продукции на российский рынок в 2013 году динамично развивалось.

После семилетнего запрета в Россию хлынуло грузинское вино, а из России в Грузию из года в год рос поток туристов.

Запрет на перелеты из России в Грузию, который вступил в силу с восьмого июля, негативно отразится на туризме. К еще более тяжелым последствиям могут привести запреты, предложенные российскими депутатами.

В этом плане слова российского президента Владимира Путина о том, что он не стал бы вводить санкции против Грузии, обнадежили грузинских бизнесменов и представителей властей.

Но вне зависимости от того, будут ли введены санкции со стороны России, последний виток напряжения в российско-грузинских отношениях эксперты называют напоминанием о нестабильности и ненадежности российского рынка.

Вино и деньги

Депутаты Госдумы отреагировали на воскресный монолог ведущего Георгия Габуния, который в прямом эфире телеканала "Рустави-2" использовал русский мат в адрес Путина, призывом к правительству России применить специальные экономические меры против Грузии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насколько пострадают грузинские виноделы?

В принятом российскими депутатами документе не были указаны конкретные меры. Однако ранее звучали предложения прекратить импорт грузинских вин и воды в Россию, а также запретить денежные переводы из России в Грузию.

Выбор сфер для введения запретов, судя по всему, не случаен.

На российский рынок, куда после семилетней паузы вернулось грузинское вино, снова попадает большая часть грузинского винного экспорта. В прошлом году в Россию было экспортировано 54 млн бутылок - это более 60 процентов грузинского винного экспорта.

По данным министерства экономики и устойчивого развития, доля вина составляет всего 6% грузинского экспорта, но запрет на ввоз в Россию станет ударом не только для винных компаний, но и для значительного числа сельских жителей.

Как полагает директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая, в финансовом плане зависимость грузинской экономики от России невелика, однако по своему содержанию она довольно серьезна.

"К примеру, в виноградарстве - речь идет о потере всего около 130 млн долларов в год. Это, казалось бы, небольшая сумма, но она значительна с учетом того, что у нас много людей заняты в сельском хозяйстве и виноградарстве", - объясняет эксперт.

Не менее значимая часть - это денежные переводы.

Ежегодно из России в Грузию пересылается около 400 млн долларов денежных средств - примерно 30% всех денежных переводов из-за границы, отмечает Чарая. Для многих жителей Грузии- это дополнительный, а для некоторых и основной доход, говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грузинское вино поедет в Европу?

Удар по туризму

Несмотря на заявление Путина о том, что он против санкций к Грузии, по его указу с восьмого июля был введен запрет на авиаперелеты из России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 июля заявил, что рано или поздно полеты возобновятся, но пока говорить об этом преждевременно.

Запрет на прямые авиарейсы в Грузию и заявления представителей российских властей о том, что находиться в Грузии россиянам небезопасно, бьет по одной из самых приоритетных и динамически развивающихся отраслей грузинской экономики - туризму.

Число российских туристов в последние годы росло. По данным за первые шесть месяцев этого года, в Грузию приехало на 30 процентов больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. По числу международных путешествий в Грузию они заняли первое место.

"К сожалению, из-за этой санкции [запрета полетов между Россией и Грузией] наш туристический сектор оказался перед довольно серьезным вызовом. Мы ожидали до 1,7 млн российских туристов до конца 2019 года. В первые шесть месяцев [этого года] в Грузии побывали уже до 700 тысяч российских граждан, соответственно сегодня у нас под вопросом миллион туристов", - сказала журналистам глава Национальной администрации по туризму Грузии Мариам Квривишвили, комментируя запрет на полеты между Россией и Грузией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россиянам придется забыть о Батуми?

В прошлом году, по данным Национального агенства по туризму Грузии, доход от международных посещений составил более 3 млрд долларов.

По словам Чарая, чем больше туристов приезжает в Грузию, тем больше импортирует страна для их обслуживания, поэтому большая часть поступлений от туризма не остается в стране.

"Несмотря на это, российские туристы все-равно важны для нашей экономики, потому что у нас была хорошая динамика, каждый год турпоток из России рос. С точки зрения трат они отставали от европейских туристов и гостей из других развитых стран, но все-равно играли позитивную роль", - отмечает он.

По данным организации "Международная прозрачность - Грузия", около 70 процентов россиян приезжает в Грузию сухопутным путем. Кроме того, те, кто хочет провести отпуск в Грузии, могут выбрать пересадочные рейсы через другие страны.

Но на турпотоке из России уже отразились предупреждения российских властей и призывы воздержаться от посещения Грузии. Некоторые меняют свои планы на отпуск.

К примеру, в департаменте туризма Аджарии сказали изданию "Батумилеби" об отмене россиянами примерно 80% гостиничных броней в Батуми после советов воздержаться от посещения Грузии и решении о запрете полетов между странами.

Горький опыт

У Грузии уже есть горький опыт российского эмбарго. В 2006 году российские власти запретили импорт грузинских вин и минеральной воды в Россию. Этот запрет действовал семь лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После советов воздержаться от посещения Грузии и решения о запрете полетов между странами поток российских туристов ощутимо ослабел

Сегодняшние угрозы Москвы о введение новых запретов и экономических ограничений в отношении Грузии - это напоминание о ненадежности российского рынка и предупреждение от зависимости от него, считают грузинские эксперты.

"Даже если не будет введено никаких санкций, они напомнили нам о том, чего мы должны от них ждать. И это позитивный результат, потому что мы больше будем думать о диверсификации", - говорит декан Кавказской школы экономики Иосеб Берикашвили.

По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе грузинская экономика только выиграет от российских запретов, как в свое время грузинское вино, которое благодаря российскому эмбарго сегодня более популярно в мире, чем в 2006 году.

"Видимо мы не до конца усвоили урок после 2006 года - на сегодняшний день мы все еще зависимы экономически от России. Хотя по определенным направлением у нас ситуация гораздо лучше, - говорит он. - Если эмбарго и санкции будут введены, в долгосрочной перспективе для нас это лучше. В краткосрочной перспективе, конечно, будут проблемы, мы ведь этого не ожидали, были какие-то расчеты в части туризма, экспорта вина и сельскохозяйственной продукции".

По словам Чарая, Россия может формально не вводить санкции, но при этом создавать те или иные препятствия грузинским компаниям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По мнению экспертов, российские санкции негативно отразятся на грузинской экономике в близкой перспективе, но в долгосрочной она только выиграет

"Технически есть очень много возможностей применять эти санкции на практике без декларированного запрета. К примеру, якобы не будет запрещен экспорт в Россию, но отдельным грузинским компаниям скажут, что есть претензии к качеству и не разрешат экспортировать в Россию", - говорит он.

Он отмечает, что Грузия пытается диверсифицировать свои экспортные рынки и зависимость грузинской экономики от России постепенно сокращается.

"К примеру, если не считать период эмбарго [2006-2013] и 1990-е, когда Грузия экономически почти полностью зависела от России, с точки зрения экспорта зависимость от России сегодня на минимальном уровне, - говорит он.- С точки зрения импорта Россия традиционно занимала первое место, но теперь переместилась на второе, уступив Турции, которую время от времени сменяют другие страны Зависимость от России в поставках природного газа была 100 процентной, а сегодня этот показатель составляет менее 5%".

Но говорить о полной независимости от России грузинской экономики, в том числе и испытавшему на себе российское эмбарго винному сектору, пока не приходится. Несмотря на высокие риски и нестабильность российского рынка, многие грузинские виноделы по-прежнему предпочитают российский рынок.

"Чем быстрей они перейдут на европейские рынки, которые намного стабильнее [российского] и где гораздо больше возможностей, тем быстрей выиграет грузинская экономика. Мы, конечно, не должны вводить запрет на сотрудничество и экономическое партнерство с Россией, но надо сократить ее долю в нашей экономике до минимума", - говорит Чарая.