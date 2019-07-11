Замглавы Пенсионного фонда России задержан по делу о взятке

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Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки, сообщили СМИ. Глава ПФР Антон Дроздов подтвердил эту информацию, сообщает РИА Новости.

Следственные действия с Ивановым начались 10 июля, утверждает источник РБК. "Иванов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств, его проверяют на причастность к получению взятки", - заявил источник Интерфакса.

Как сообщил источник газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России.

"Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме", - заявили изданию в пресс-службе ПФР.

Один из источников TAdviser говорит, что задержание произошло перед объявлением тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) - ключевой информационной системы Пенсионного фонда. Объем контракта, по его словам, мог составить около 1,5 млрд рублей.

Источник газеты "Ведомости" в свою очередь утверждает, что вместе с Ивановым задержан сотрудник IT-интегратора "Техносерв". Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, говорит источник.

Как отмечают "Ведомости", в апреле 2019 года СМИ сообщили, что ГК "Техносерв" завершила проект по созданию Центра управления информационной безопасностью для ПФР. Судя по данным СПАРК, в 2016 году ООО "Техносерв АС", дочка этой компании, заключила контракты с ПФР на 311 млн рублей, в 2017 году - почти на 40 млн рублей.

59-летний Иванов стал зампредом правления ПФР в 2017 году. Он курировал развитие ИТ-инфраструктуры фонда.

В конце 2018 года "Коммерсант" писал, что обсуждается отставка Иванова. Источники издания говорили, что это связано с критикой вице-премьером Татьяной Голиковой работы ПФР в сфере информатизации.

В Кремле не знают, что стало причиной следственных действий в отношении Иванова, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы", - сказал Песков.