"Гринпис" подтвердил: на месте строительства московского шоссе - ядерный могильник

Image caption Государство и предприятия в сфере радиационной безопасности пока не предложили других мер контроля за "фонящим" склоном, кроме этой ленты

Российское отделение экологической организации "Гринпис" заявляет, что высокая радиоактивность новых проб, взятых на холме у Московского завода полиметаллов на Каширском шоссе в Москве, с полным основанием позволяет называть территорию могильником ядерных отходов.

Экологи призывают власти провести официальное обследование территории и говорят о недопустимости строительства на этом месте так называемой Юго-Восточной хорды (ЮВХ), так как это может привести к выбросу радионуклидов в атмосферу.

Призывы остановить стройку раздаются с весны этого года, когда на публичные слушания был вынесен проект строительства, предполагающий строительство восьмиполосного шоссе вплотную к местам, где уже были обнаружены радиоактивные очаги.

Ответы московских властей пока сводятся к тому, что непосредственно по земле с повышенным радиационным фоном трассу прокладывать не будут. Активисты из числа противников стройки утверждают, что избежать работ на загрязненных почвах невозможно.

Несмотря на то, что о существовании могильника у станции "Москворечье" и Московского завода полиметаллов известно многие годы, он находится, по сути, в бесхозном состоянии. Его обследованием занимались работники специализированного предприятия "Радон", но из официальных ответов непонятно, имеют ли они полную картину того, что скрыто под землей на этом участке.

35-километровая ЮВХ свяжет Шоссе Энтузиастов и Варшавское шоссе за МКАДом. На треть этот путь будет проходить по уже существующим дорогам, остальное будет построено в течение ближайших трех лет, сообщает сайт московского Комплекса градостроительной политики и строительства.

Строительство моста через Москва-реку и эстакады в районе станции "Москворечье" пройдет вплотную с территорией "Московского завода полиметаллов" - предприятия с давней историей работы с радиоактивными материалами.

На чертежах проекта видно, что трассу вписывают в узкий промежуток земли между железнодорожными путями и лесистым холмом, спускающимся от территории завода к Москва-реке. Вот этот холм и скрывает под собой многочисленные и не полностью исследованные опасные материалы. Судя по всему - отходы производства в течение многих лет, что работал МЗП, выделяя радиоактивные материалы - уран и торий - из привозимой руды.

"Гринпис" сообщает, что исследования, проведенные с взятыми образцами специалистами кафедры радиохимии химического факультета МГУ "выявили значительную удельную активность альфа-активных радионуклидов радия-226 (до 8,2 кБк/кг) и тория-232 (2,7 кБк/кг), а также урана-238 (1 кБк/кг)".

"Это в 11,9 раз больше, чем необходимо, чтобы согласно российскому законодательству отнести грунт к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов", - заключает организация.

"Фонящая" яма

Image caption Задний забор Московского завода полиметаллов. Раньше склон, где теперь находят очаги загрязнения, принадлежал ему

Несколько экскурсий для журналистов и местных жителей на этот склон провел эксперт Российского социально-экологического союза, специалист программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский.

"Это могильник радиоактивных отходов. Я могу это утверждать потому, что мне известны концентрации урана в материале, который тут расположен - говорит он. - По действующему законодательству они относятся к категории "радиоактивные отходы". Если здесь рядом начнется строительство, то вполне возможно начнется образование оврагов, более интенсивные размывания - и это будет разносить отходы по окружающей среде".

Обнаружить повышенную радиацию несложно. Дозиметр, погруженный корреспондентом Би-би-си в неглубокую яму под корнями одного из деревьев, показал излучение в 10,2 микрозиверта в час (или 1020 микрорентген в час). Это примерно в 30 раз выше определенных безопасных значений (0,3 микрозиверта) и еще выше среднемосковских показателей в 0,1-0,2 микрозиверта.

10 микрозивертов - еще не самый высокий тут уровень, говорит Ожаровский. Комиссия с участием специалистов МЧС и ФГУП "Радон", предприятия в структуре Росатома, работающего с утилизацией радиоактивных отходов, посетила этот склон в апреле 2019 года. На одном из участков был зафиксирован уровень радиации в 61,4 микрозиверта - 180-кратное превышение нормы. ФГУП "Радон" не ответил, каковы максимально зафиксированные значения осмотров на этом участке.

Image caption Андрей Ожаровский и другие независимые от государства эксперты уверены, что склон являет собой могильних отходов и строить тут нельзя

За несколько месяцев со времени первого появления активистов на склоне он оброс эпитетами типа "Чернобыль в Коломенском" или "Припять на Москва-реке". Эксперт уточняет: очаги загрязнения расположены под землей. Для того, чтобы получить действительно опасные для здоровья дозы радиации, человек должен будет провести прямо на зараженном участке почвы несколько дней подряд.

Но это не меняет, по его мнению, главного: на территории столицы без какого-либо контроля лежат радиоактивные отходы и ситуация может ухудшиться, если в результате строительных работ обнажатся новые участки загрязненной почвы, а потом она будет смыта дождями в реку или полетит в виде пыли к жилым кварталам.

"Опасность, если радионуклиды попадут внутрь организма и изнутри вас разрушают. Это называется "внутреннее излучение" и этого надо избежать. Объект должен быть стабилизирован или радиоактивные отходы должны быть вывезены", - говорит Ожаровский. Кроме всего прочего, указывает он, официальный статус захоронения отходов потребует установления санитарно-защитной зоны, которая также исключит возможность стройки.

Публичные слушания не помогли

Image caption ФГУП "Радон" занимается вывозом почв от двух бетонных резервуаров, где раньше, видимо, хранили жидкие отходы

Склон окружен по периметру пластиковой предупреждающей лентой, то тут, то там встречаются знаки, предупреждающие о радиоактивной опасности. Хлипкая лента совершенно не мешает проникнуть сюда всем желающим. Склон усыпан бутылками и мусором - тут ходят люди. Но предупреждающие знаки демонстрируют, что государство в лице Росатома и "Радона" по крайней мере знает о проблеме.

"Радон" даже занимается вывозом загрязненной почвы в дальнем от станции "Москворечье" углу могильника, у двух бетонных резервуаров, где, по всей видимости, раньше хранили жидкие радиоактивные отходы. Работы эти идут неспешно. Дата на информационном стенде, оповещающем о проводимых работах, дважды менялась: под бумажными наклейками написано, что работы должны быть проведены еще в 2017-м году.

Из официальной переписки следует, что за год ФГУП вывезло с одного из зараженных участков около 15 кубометров грязной почвы. Это всего пара "Камазов". Вывоз тысяч кубометров почвы со всего крутого лесистого склона, если он когда-нибудь и состоится, будет делом очень долгим и крайне дорогим.

Официально попросить об этом "Радон" должны нынешние хозяева участка - власти Москвы. Уже давно поросший склон - часть московской земли; забор, отделявший могильник от прибрежной территории, давно сломали, МЗП формально не имеет к "фонящему" холму никакого отношения. Неизбежно встает вопрос: что знают о ядерном могильнике московские власти и какого рода экологическая экспертиза сопровождала проект строительства Юго-Восточной хорды.

Image caption Значение, которое показал дозиметр в одной из ям, в 30 раз превышает допустимые фоновые

Понять это теоретически можно было бы на сопровождавших проект публичных слушаниях. Но местные обитатели утверждают, что реальной возможности обсудить это не было, а внесенные в протокол итоги заседаний не отражали истинного мнения жителей. "За этот план уже проголосовали жители, так называемые жители, которых мы никогда не видели. Некоторые, как выяснилось, уже умершие - говорит один из участников инициативной группы Денис Меркулов.

Он подчеркивает, что большинство желающих попасть на обсуждения были вынуждены наблюдать за ними в соседних помещениях по телеэкрану, в то время как большая часть зала была заполнена молчащими людьми, возможно, приглашенными заранее. "Это общая болезнь нашей власти, которая зачем-то иногда фальсифицирует публичные слушания", - говорит Меркулов.

"Мы задавали этот вопрос и местным главам управ и в виде письменных обращений депутатам и получали фактически одни отписки. О том, что радиации здесь нет, о том, что маршрут не проходит через радиоактивную зону. На бумаге нам говорят, что в местах радиоактивного загрязнения хорда прокладываться не будет. По факту мы видим, что она пройдет именно в местах загрязнения", - утверждает Меркулов.

2 апреля, когда Юго-Восточную хорду обсуждали с жителями района "Москворечье-Сабурово", вопрос про радиоактивные отходы все-таки прозвучал. Представлявший проект специалист Института Генплана Москвы Игорь Бахирев заявил, что пока говорить об этом рано.

"Это такая стадия градостроительного проектирования. В этой стадии не предусмотрено изысканий, касающихся радиоактивных источников, - утверждал специалист. - Мы только делаем инженерно-геологические изыскания, инженерную подготовку". Вопросы о том, как вести трассу через загрязненные участки, по словам Бахирева, будут обсуждаться позже и, если понадобится, "будет рекультивация".

"Участки", "очаги" и средняя радиация "по больнице"

Image caption Ответ московских градостроительных ведомств говорит о двух выявленных участках загрязнения. Вот один из тех, что не упомянут в документе

На запросы, отправленные в Институт Генплана и Комплекса градостроительной политики и строительства, Би-би-си получила ответ, суть которого сводится к тому, что строительство моста Юго-Восточной хорды у платформы "Москворечье" не затронет непосредственно загрязненных радиацией почв.

Формальное объяснение этому - схема, на которой полотно дороги пролегает прямо рядом с железнодорожными путями и не затрагивает той части холма, где были найдены "фонящие" участки. В нескольких строчках ответа Москомархитектуры и Институт Генплана называют его "участками с особыми экологическими условиями" и ссылаются на акт обследования, проведенный "Радоном" в 2017 году. Тогда там нашли всего две таких точки.

"Проектируемые объекты мостового перехода Юго-Восточной хорды не затрагивают вышеуказанные участки", - сообщается в официальном ответе.

Однако согласно ответу Росатома на запрос одного из местных жителей в апреле 2019 года, на территории склона найдены не два, а восемь участков радиоактивного загрязнения, из которых один теперь уже дезактивирован. Помимо участков речь идет и об "очагах" загрязнения. Понять, чем первые отличаются от вторых, из официальных ответов сложно. Опять же, заключения об исчерпывающем характере проверки нет.

Ответ ФГУП "Радон" на запрос Би-би-си о том, просили ли московские власти проверить радиационную обстановку на месте стройки, выдержан в максимально общих тонах. Из него невозможно понять, имеет ли "Радон" полное представление о том, сколько отходов хранится на склоне у завода полиметаллов, как оценивает предстоящую стройку и выполнял ли конкретную оценку на стадии проектирования Юго-Восточной хорды.

Image caption Проникнуть на формально огороженные участки нетрудно

"Радиационная обстановка на территории города [Москвы] оценивается как удовлетворительная и характеризуется стабильностью", - заключает директор "Радона" Алексей Лужецкий, вместо ответа на вопрос о том, каковы максимальные отклонения от фоновых значений, зафиксированные в проверках на склоне у МЗП.

Ответ из Института Генплана и Москомархитектуры сообщает, что до строительства моста и автотрассы будут выполнены некие "исследования и радиационная оценка территории". Это в принципе совпадает с тем, что сказал Игорь Бахарев из института Генплана на публичных слушаниях.

Но по документам, которые получили активисты на стройплощадках на левом берегу Москва-реки, напротив станции "Москворечье" строительство уже начинается. Активистам показали приказ организации "Мостотрест" от 25 июня. Он открывается словами "Создать строительный участок... для выполнения работ по строительству объекта "Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от Каспийской улицы до ул. Шоссейная".

"Они расширяют дороги под строительство моста. Бригадир строителей подтверждал, что они действительно строят хорду", - говорит Руслана Луговая, представитель инициативной группы, противостоящей строительству в этом месте. Каким образом начинающаяся стройка соотносится с обещаниями провести какие-то еще изыскания - непонятно. Кроме того, активистам кажется невероятным, что строительная техника будет работать в узком коридоре трассы и не затронет опасных участков земли рядом.

Кладбище фонящих отходов у станции Москворечье появилось больше полувека назад, когда эта территория еще не была Москвой. Теперь оно - посреди жилых районов, в которых обитают десятки тысяч человек. Пока расширялась Москва, эту зону не только не обезопасили, но даже не смогли обнести надежной оградой.

За несколько месяцев, прошедших после того, как радиоактивные отходы Московского завода полиметаллов вновь стали привлекать внимание, у обеспокоенных жителей так и нет ответа на вопрос, как повлияет строительство широкой трассы на почвы холма-могильника и что будет, если в результате обнажатся новые очаги радиоактивных загрязнений.