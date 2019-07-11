Члены "Хизб ут-Тахрир" в России получают большие тюремные сроки. Что это за организация?

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption За последние годы приговоры по делам об участии в "Хизб ут-Тахрир" вынесли во многих российских регионах, особенно много - в аннексированном Крыму

Верховный суд России сократил на три месяца сроки заключения четверым крымским татарам, которых признали виновными в участии в террористической организации, каковой российские власти считают "Хизб ут-Тахрир". Во время обжалования приговора у здания суда проходили массовые протесты.

Энвер Мамутов, которого признали организатором крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир", получил 16 лет и девять месяцев колонии строгого режима, Ремзи Меметов, Рустем Альбитаров и Зеври Абсеитов получили по восемь лет и девять месяцев колонии строгого режима за участие в этой ячейке. Всем четверым также назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок от года до полутора лет.

Изначально Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в декабре прошлого года приговорил Мамутова к 17 годам лишения свободы, остальных - к девяти годам. Адвокаты во время обжалования приговора в Верховном суде настаивали на отмене приговора и оправдании подсудимых.

Все подсудимые отказались давать показания и не признали свою вину. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными.

Преследования "Хизб ут-Тахрир" в России

Верховный суд России признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории страны, еще в 2003 году.

В решении пояснялось, что причиной этого стала "воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям, активная вербовка сторонников и целенаправленная работа по внесению раскола в общество".

В регионах России на предполагаемых участников возбуждают уголовные дела о терроризме из-за чтения литературы и привлечения сторонников. Приговоры по делам об участии в "Хизб ут-Тахрир" за последние пять лет выносили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, а также в Татарстане, Башкирии, республике Дагестан. Многие правозащитные организации считают, что членов "Хизб ут-Тахрир" преследуют неправомерно, так как организация не совершала терактов.

Как правило, членов "Хизб ут-Тахрир" в России судят не за террористическую деятельность, а за участие в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК), отметил в разговоре с Би-би-си директор программы правозащитного центра "Мемориал" Виталий Пономарев.

Статья 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней) появилась в Уголовном кодексе в 2013 году. Для организаторов она предусматривает наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения, для участников - от 10 до 20 лет лишения свободы.

"Когда подсудимые начинают говорить в суде, что они не террористы, суд отвечает, что Верховный суд еще в 2003 году решил, что "Хизб ут-Тахрир" - террористы, поэтому это даже не обсуждается", - объяснил Пономарев.

Так как террористической деятельностью они не занимаются, то в основу обвинений по таким делам обычно ложится либо распространение литературы, либо прослушки разговоров на темы, связанные с идеологией, продолжил он.

"Скрытые записи этих разговоров даются, скажем так, не очень качественным экспертам, и они говорят, что раз человек употреблял определенные слова, значит он член этой организации. И второй элемент, который есть во всех делах, - это секретные свидетели, то есть те, кто говорит под диктовку следствия и кого фактически невозможно допросить", - отметил правозащитник.

После аннексии Крыма Россией начались задержания предполагаемых участников организации на полуострове. На Украине организация не запрещена. В 2016-2017 годах по обвинению в участии в группировке арестовали 10 жителей Бахчисарая, а также шесть ялтинцев, сейчас по их делам идут судебные заседания.

В мае этого года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что за год в Крыму выявлены три ячейки "Хизб ут-Тахрир". В июне от 12 до 17 лет строгого режима получили пять жителей Крыма, которых признали организаторами и участниками ячейки организации в Симферополе.

Адвокаты арестованных и осужденных по делам об участии в организации считают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам. Представители "Хизб ут-Тахрир" заявляют, что они против террористических методов объединения мусульманских стран и считают, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Идеология "Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Исламская партия освобождения") была основана в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Она появилась спустя пять лет после основания государства Израиль в 1948 году и долгое время одним из ключевых идей в идеологии новой партии было освобождение Палестины от израильской оккупации.

Антиизраильская риторика была свойственна "Хизб ут-Тахрир" на протяжении всего ее существования. В 2003 году Германия запретила деятельность "Хизб ут-Тахрир" за антисемитизм, однако само движение отрицает, что является антисемитским.

В большинстве других стран Европы "Хизб ут-Тахрир" действует легально. Помимо России и Германии организация запрещена в большинстве арабских стран, кроме ОАЭ, Йемена и Ливана, а также в Казахстане, Турции, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане.

"Хизб ут-Тахрир" позиционирует себя как панисламистская партия. Ее участники исповедуют радикальный ислам и призывают к созданию халифата в исламском мире, отвергая демократию западного образца и права человека.

При этом "Хизб ут-Тахрир" категорически отвергает насилие как способ достижения своих целей.

Наиболее эффективным методом в "Хизб ут-Тахрир" считается проповедь, и члены организации преимущественно занимаются проповедованием своих взглядов. В связи с этим правозащитники заявляют, что деятельность партии нельзя назвать террористической. Вместе с тем некоторые эксперты считают, что деятельность партии может способствовать терроризму.

"И хотя "Хизб ут-Тахрир" в своих пропагандах не призывает ехать в горячие точки, сторонники этой организации понимают, что в России халифат создать в настоящее время невозможно, и могут искать на карте мира места, где к этому есть все предпосылки. Беспокойство спецслужб объяснимо - призывом ехать в ИГИЛ сторонники "Хизб ут-Тахрир" не занимаются, но идеологическую почву для этого подготовить в силах", - объяснял Би-би-си в 2016 году ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин.