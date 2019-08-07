Правообладатель иллюстрации KAREN MINASYAN/AFP/Getty Images Image caption Родственники погибших 1-го марта 2008 года до сих пор не получили ответов

Би-би-си получила эксклюзивный доступ к документам расследования одного из самых трагических событий в современной истории Армении: гибели 10 человек в Ереване во время событий 1 марта 2008 года.

Следствие считает, что расстрелом демонстрантов командовал генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский).

Кроме того, в следственных документах, которые оказались в распоряжении Би-би-си, фигурируют два бывших президента и два влиятельных бизнесмена-депутата.

Новое расследование трагических событий февраля-марта 2008 года уже легло в основу процесса над экс-президентом Кочаряном.

Расследование имеет огромное политическое значение и может существенно изменить расклад политических сил в Армении.

Результатов ждут и родственники жертв. Однако дело также называют примером избирательного правосудия.

Из материалов следствия мы узнали, что следователи считают:

Огонь по демонстрантам открыли карабахские силовики, которыми командовал генерал Карапетян (проходит в статусе свидетеля);

На допросах следователи утверждали, что его отряд был расквартирован в подвале администрации президента;

Следствие считает, что отряд посещали два президента - Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Следователи также проверяют роль двух влиятельных бизнесменов Гагика Царукяна и Самвела Алексаняна, которые могли финансировать пребывание в Ереване карабахских силовиков в дни разгона демонстрации.

Источники в Армении и Карабахе подтвердили Би-би-си часть утверждений, сделанных следователями на допросах. Мы, однако, не смогли получить независимое подтверждение всех обстоятельств убийства протестующих.

Правообладатель иллюстрации KAREN MINASYAN/AFP/Getty Images Image caption События 1 марта привели к атмосфере ненависти в обществе, заявлял уполномоченный по правам человека

Генерал-майор Карапетян служит в армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которая занимает территорию, оспариваемую Азербайджаном и Арменией. Де-факто Нагорный Карабах контролируется армянами, а вооруженные силы НКР и Армении тесно переплетены.

За два президентских срока Саргсяна виновные в убийствах не были найдены.

Новое расследование событий 2008 года было открыто по инициативе Никола Пашиняна, пришедшего к власти на новой волне протестов.

Оно было встречено с энтузиазмом в армянском обществе, для которого безнаказанное убийство 10 человек осталось тяжелой травмой.

Однако непрозрачный характер следствия и эмоциональные заявления представителей новой власти вызвали вопросы о политическом характере дела и давлении на судебную систему.

Этому способствовал и тот факт, что нынешний премьер Пашинян в 2008 году организовывал митинги и работал в штабе проигравшего кандидата, а позже был осужден за роль в тех событиях.

Специальная следственная служба Армении (ССС), которая ведет новое расследование, подчиняется непосредственно премьеру.

В ССС отказались от комментариев.

Карапетян не захотел обсуждать с Би-би-си обвинения в свой адрес.

Бизнесмены Царукян и Алексанян отвергли утверждения об их роли в событиях 2008 года.

Адвокат Кочаряна не смог оперативно предоставить комментарий.

Саргсян отказался от комментариев.

Кто руководил расстрелом?

Правообладатель иллюстрации MAX SIVASLIAN/AFP/Getty Images Image caption События 1 марта стали одной из самых трагических страниц истории независимой Армении

Во время допросов следователи утверждали, что генерал-майор Самвел Карапетян (также известен как Огановский) руководил расстрелом демонстрантов.

В 2008 году Карапетян командовал переброшенными в Ереван карабахскими подразделениями. Этот факт он подтвердил на допросе 15 августа 2018 года, куда был вызван в статусе свидетеля.

Допрос длился четыре часа, в распоряжении Би-би-си находится копия протокола. На момент допроса он занимал должность заместителя министра обороны НКР и ушел в отставку в апреле 2019-го.

Однако дальше версии ССС и генерала разошлись.

По версии следствия, Карапетян сформировал из своих подчиненных специальную группу из 20 человек, которая была расквартирована в подвале президентской резиденции на проспекте маршала Баграмяна.

Там членов группы "несколько раз посетили президент Роберт Кочарян и [избранный президентом] премьер-министр Серж Саргсян", утверждал следователь на допросе Карапетяна.

Все члены группы выразили готовность "стрелять в народ" при наличии приказа, и именно эта группа стреляла в протестующих 1о марта, по версии следствия.

Во время допроса, Карапетян отверг все обвинения и заявил, что "приказа стрелять в народ никто не давал". Генерал был немногословен и ограничился односложными опровержениями.

Аналогичные обвинения в адрес Карапетяна были озвучены во время допросов еще нескольких свидетелей. Те не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о его роли в трагедии 1 марта.

Правообладатель иллюстрации Armenpress Image caption Следствие уверено, что генерал Карапетян (Огановский) руководил расстрелом демонстрантов 1 марта

В ответ на запрос Би-би-си Карапетян написал в электронном письме, что он "уже дал соответствующим органам разъяснения по обозначенным вопросам".

"Я не вижу необходимости к ним возвращаться", - добавил генерал.

В ССС не стали комментировать полученные Би-би-си документы, объяснив отказ "интересами предварительного расследования".

ССС дважды допрашивала экс-президента Сержа Саргсяна, 1 и 6 февраля 2019 года, оба раза в качестве свидетеля, следует из полученных Би-би-си документов.

Экс-президент Кочарян был арестован после допроса в ССС в июле 2018 года.

"Третий президент Армении господин Серж Саргсян на данном этапе не общается с прессой", - написал в электронном письме Армен Ашотян, являющийся заместителем Саргсяна на посту председателя Республиканской партии Армении.

"Согласно моим сведениям, приведенного вами описания ситуации нет даже в шитом белыми нитками и в притянутом за уши уголовном деле в связи с событиями первого марта 2008 года, по которому выдвинуто обвинение против второго президента страны господина Роберта Кочаряна", - добавил Ашотян.

Адвокат Кочаряна Арам Орбелян не смог оперативно предоставить комментарий, однако подтвердил, что в деле против Кочаряна информация о карабахском отряде отсутствует.

Об этом он написал мне в мессенджере "Телеграм".

Платили олигархи

Правообладатель иллюстрации KAREN MINASYAN/AFP/Getty Images Image caption Введенные в столицу Армении войска получали деньги от близких к власти бизнесменов, считает следствие

Бизнесмены Гагик Царукян и Самвел Алексанян - одни из крупнейших игроков армянской экономики, их предприятия обеспечивают тысячи рабочих мест.

Местные издания называют их олигархами из-за их депутатского статуса и связей с прошлыми президентскими администрациями (Алексанян ушел из политики в прошлом году).

Активы Царукяна составляют 222 миллиона долларов, а Алексаняна — 8 миллионов долларов, согласно поданным ими в 2018 году декларациям. В декларациях указывались лишь денежные средства и займы, а недвижимость, автомобили и предметы роскоши в них не были учтены.

Во время следственных действий сотрудники ССС утверждали, что Царукян и Алексанян обеспечивали жалование и продовольствие для переброшенных в Ереван карабахских военных в феврале-марте 2008 года.

Представитель Царукяна посещал расквартированных в подвале президентской резиденции военных под командованием Карапетяна и раздавал им деньги, утверждал следователь.

Оба бизнесмена опровергли эту информацию в ответ на запросы Би-би-си.

Царукян "неоднократно заявлял в своих публичных выступлениях, что не имеет никакого отношения к событиям 1 марта", сообщила в электронном письме его официальный представитель, депутат парламента Армении Ивета Тоноян.

Алексанян в телефонном разговоре со мной опроверг роль в событиях 1 марта.

"Ничего подобного не было, я никому не обеспечивал продовольствие", - заявил бизнесмен.

"Все убийцы сядут"

Правообладатель иллюстрации KAREN MINASYAN/AFP/Getty Images Image caption Большинство армян винит в трагедии 1 марта экс-президента Роберта Кочаряна

События марта 2008 года - один из самых трагических эпизодов постсоветской истории Армении.

Тогда протестующие в центре Еревана пытались оспорить результаты президентских выборов, которые, как они считали, были сфальсифицированы при участии президента Кочаряна и его союзника премьер-министра Сержа Саргсяна, объявленного победителем.

На 16% участков процесс подсчета голосов проходил "плохо" или "очень плохо", согласно официальному отчету ОБСЕ о выборах 2008 года. Наблюдатели зафиксировали попытки манипуляции при подсчете голосов.

Утром 1 марта полиция разгромила палаточный лагерь оппозиции на площади Свободы, а вечером того же дня на улицах города произошли столкновения, в ходе которых погибли двое полицейских и восемь гражданских лиц.

"Атмосфера нетерпимости после трагических событий 1 марта переросла во взаимную ненависть", - заявлял тогда уполномоченный по правам человека Республики Армения Армен Арутюнян.

В армянском обществе существует два противоречащих друг другу взгляда на события 1 марта, рассказал Би-би-си политолог Грант Микаелян, научный сотрудник ереванского Института Кавказа.

Большинство рассматривает события как "кровавый разгон мирной акции протеста", в котором виноват президент Кочарян.

Правообладатель иллюстрации HAKOB BERBERYAN/AFP/Getty Images Image caption Левон Тер-Петросян считал себя победителем президентских выборов 2008 года

Однако бытует и менее популярное мнение о том, что "в результате деятельности Никола Пашиняна и Тер-Петросяна акции протеста радикализовались и вылились в кровавые столкновения", рассказал политолог.

В 2008 году Пашинян был одним из организаторов уличных протестов, за что был осужден и провел больше полутора лет в тюрьме.

Пашинян инициировал новое расследование событий десятилетней давности, после того как пришел к власти на волне протестов весной 2018 года.

Теперь, уже в статусе главы правительства, он обещал добиться справедливости для семей погибших и заявлял с трибуны, что "все убийцы сядут".

Утверждение новой официальной версии событий, по мнению Микаеляна, для Пашиняна "как личный вопрос, так и вопрос прочтения политической истории, непосредственным участником которой был и он".

На протяжении последнего года ССС выдвинула обвинения против экс-президента Роберта Кочаряна, его помощника, двух бывших министров обороны и бывшего начальника Генерального штаба.

Они подозреваются в насильственном свержении конституционного строя: такой эффект имел, по версии следствия, секретный приказ о введении чрезвычайного положения и использовании армии для подавления беспорядков в 2008 году.

"Я верю этой власти"

Правообладатель иллюстрации KAREN MINASYAN/AFP/Getty Images Image caption После столкновений 1 марта на улицы Еревана были введены войска

Расследование по делу 1 марта "во многих отношениях кажется избирательным правосудием", - заявил в интервью Би-би-си старший сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски.

"У меня есть вопросы к этому делу, ему явно не достает прозрачности", - сказал Стронски.

Армения рискует повторить ошибки Грузии, где 16 лет спустя после "революции роз" демократическое развитие остановилось, а политический процесс сводится к личной борьбе отдельных политических деятелей, считает эксперт.

Учитывая тот факт, что Пашинян был участником расследуемых событий, любое разбирательство должно быть максимально открытым и прозрачным, добавил Стронски.

Но у некоторых родственников жертв событий 1 марта впервые появилась надежда на справедливость.

Новая власть за один год уже сделала больше для расследования трагедии, чем было сделано за предыдущее десятилетие, считает Мариам Ованнисян.

Ее брат Закар Ованнисян стал последней жертвой тех событий - он был застрелен на проспекте Маштоца в центре Еревана уже в ночь с 1 на 2 марта в 2008 году.

Расследование его убийства возобновилось после смены власти в Армении. Первый арест был совершен в июне 2019 года, когда ССС предъявила обвинение в убийстве Ованнисяна бывшему заместителю командующего полицейскими войсками Гегаму Петросяну.

"Я верю этой власти и уверена, что убийство моего брата будет раскрыто", - сказала Ованнисян.

Правообладатель иллюстрации Hakob Berberyan/AFP/Getty Images Image caption Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году организовывал протесты оппозиции

Как развивались события февраля-марта 2008 года

19 февраля - День президентских выборов в Армении.

20 февраля - Кандидат власти Серж Саргсян победил в первом туре, набрав 52,8% голосов, а лидер оппозиции Тер-Петросян получил 21,5%, по данным ЦИК. Оба кандидата объявили себя победителями.

21 февраля - Серьезные нарушения обнаружены при пересчете голосов на некоторых избирательных участках. В тот же день Тер-Петросян заявил на митинге, что заручился поддержкой двух заместителей министра обороны и армия не вмешается в политическое противостояние.

24 февраля - ЦИК опубликовала окончательные результаты голосования: Саргсян победил в первом туре, набрав более 52% голосов.

25-29 февраля - Оппозиция ежедневно проводит массовые митинги в Ереване. Провокаторы в гражданском призывают протестующих к насилию.

1 марта - Полиция применила силу при разгоне палаточного лагеря оппозиции. Тер-Петросян принудительно доставлен домой. В результате столкновений полиции с демонстрантами в центре Еревана погибли 10 человек. В стране объявлено чрезвычайное положение, предусматривающее запрет митингов и ограничение свободы слова.

2 марта - На улицы города введены войска, а Тер-Петросян призвал демонстрантов разойтись по домам. Заблокированы сайты оппозиционных и независимых изданий.

9 апреля - Инаугурация Сержа Саргсяна проведена через 40 дней после трагедии 1 марта.

Нагорный Карабах и Армения

Правообладатель иллюстрации Government of Armenia Image caption У Пашиняна не сложились отношения с карабахской элитой, считают эксперты

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), откуда, согласно следователям, прибыли вооруженные группы, занимает территорию, оспариваемую между Азербайджаном и Арменией.

Баку считает ее оккупированной армянами, а Ереван, хотя формально и не признает независимость НКР, состоит с ней в тесном союзе.

Вооруженные силы НКР и Армении тесно переплетены, а часть призывников из Армении проходят срочную службу в Карабахе.

Двое из четырех президентов Армении - выходцы из Карабаха; население НКР имеет паспорта Армении, однако не может голосовать на армянских выборах.

Что говорят эксперты

У Пашиняна не сложились отношения с политической и военной элитой Карабаха, считают эксперты.

На эти отношения, кроме прочего, негативно повлияло расследование по делу 1 марта, заявил Микаелян из Института Кавказа.

"Руководство Карабаха ходатайствовало об освобождении Кочаряна в суде, вслед за чем последовало несколько резких заявлений со стороны представителей политического руководства Армении и их сторонников", - рассказал политолог.

Власти НКР - часть политической команды бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, считает Эмиль Санамян, сотрудник Института армянских исследований Университета Южной Калифорнии.

"Непохоже, что команда Саргсяна в НКР готова уйти без боя", - добавил Санамян.

"Пашинян пользуется огромной поддержкой в армянском обществе", - заявил Стронски из Фонда Карнеги.

Однако эта поддержка не означает лояльность силовиков, по мнению эксперта.

Придя к власти, Пашинян назначил новых руководителей полиции и спецслужб.

"Но менять военную верхушку сложнее, учитывая, что Армения находится в состоянии войны", - добавил Стронски, ссылаясь на карабахский конфликт.

В команде Пашиняна нет людей с серьезным армейским опытом и экспертизой в сфере национальной безопасности, считает эксперт.

Конфликт между армянским правительством и карабахской элитой - воображаемый, считает Ануш Беглоян, депутат армянского парламента от правящего блока.

"Искаженное медийное поле Армении и фейки в социальных сетях" намеренно раздувают тему конфликта, заявила Беглоян в интервью Би-би-си.