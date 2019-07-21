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Известная в Индонезии певица Андьен так увлеклась методом лечебного дыхания, разработанным советским врачом Константином Бутейко, что начала на время сна заклеивать рот пластырем себе, мужу и двухлетнему сыну. Врачи предупреждают, что это опасно.

Поклонники Андьен не ожидали увидеть в ее "Инстаграме" пространный пост о важности правильного дыхания. "Забавно, если подумать. Мы так много знаем о вещах, которые никогда не будем делать, но не изучаем важность того, что мы делаем всё время, - дыхания".

Правообладатель иллюстрации Evgeny Shlei/TASS Image caption Кандидат медицинских наук Константин Бутейко в 1980-е годы получил официальное разрешение на использование своего метода и после распада СССР открыл собственную клинику

К посту были приложены фотографии ее, мужа и их ребенка с заклеенными ртами: так они готовятся ко сну.

Андьен увлеклась методом дыхания по Бутейко три месяца назад.

Разработанный советским медиком Константином Бутейко метод лечения заболеваний с помощью избавления от глубокого дыхания и изменения обмена веществ получил признание официальной медицины в 1988 году, когда приказом минздрава СССР начал частично внедряться в практику для снятия симптомов бронхиальной астмы и в других случаях. Бутейко открыл частную клинику. Он скончался в 2003 году в Москве.

Женщина поняла из метода, что дышать ртом вредно, и проблему носового дыхания решила с помощью пластыря. С тех пор, заявляет певица, у нее улучшился сон, в горле больше не пересыхает, а также исчез неприятный запах изо рта.

Но действительно ли заклеивание рта полезно? И главное - не опасно ли это?

Популярность Бутейко

Свои первые дыхательные упражнения советский врач Константин Бутейко разработал в 1950-х гг. Он полагал, что заболевания дыхательной системы, особенно астма, напрямую связаны с тем, как дышит человек, и что если научить пациентов дышать правильно, через нос, проблемы с легкими исчезнут.

И 60 лет спустя этот альтернативный метод терапии остается популярным: по всему миру работают консультанты и открываются клиники Бутейко, где лечат от целого спектра недомоганий: от диабета до хронической усталости. депрессии и детской гиперактивности.

Но чаще всего метод Бутейко рекомендуют для борьбы с апноэ во сне: это разновидность нарушения дыхания, при котором дыхательные пути спящего человека кратковременно блокируются, и кислород поступает с перебоями. В результате сон получается неполноценным, что ведет к хронической усталости и даже депрессии.

Апноэ во сне имеет еще один неприятный симптом - храп.

"Дыхание через рот - одна из основных причин обструктивного апноэ во сне", - сказал в интервью Би-би-си основатель Международной клиники Бутейко Патрик МакКеон. Когда человек дышит ртом, язык западает и перекрывает трахею. А если рот заклеить, то западание языка можно предотвратить, утверждает МакКеон.

Просто закрыть рот недостаточно

Однако врачи, опрошенные Би-би-си, называют такой поход слишком упрощенным.

"Понятно, что предпочтительнее дышать через нос. Но большинство людей в нормальном состоянии так и будут делать и не станет дышать ртом, если ничего не мешает дышать носом", - говорит старший отоларинголог и терапевт-сомнолог города Дейтройта, доктор Кейтлин Яремчук.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Страдающим апноэ во сне прописывают специальные скобы на нижнюю челюсть: они не просто закрывают рот, а двигают нижнюю челюсть вперед

Если пациент страдает обструктивным апноэ во сне, он не излечится одним движением, если просто закроет рот.

"Специальные ортопедические приспособления, которые используются для таких пациентов, выдвигают вперед нижнюю челюсть - они не просто закрывают рот, а способствуют открытию дыхательных путей", - говорит Яремчук.

Президент британской ассоциации ЛОР-врачей профессор Нирмал Кумар согласен с этим. Он заявил Би-би-си, что солидной базы доказательств в поддержку метода Бутейко в медицинской литературе нет.

Конечно, дыхательные упражнения - будь то по рекомендациям Бутейко или другим - в целом облегчают симптомы астмы и других легочных заболеваний, согласен профессор Кумар; возможно, поэтому люди верят и в возможность полного излечения таким методом.

Но правильное дыхание - лишь часть лечения; в любом случае каждый официальный врач пропишет их своим пациентам в рамках стандартных рекомендаций, говорит он.

Каковы риски?

Оставляя в стороне вопрос эффективности пластыря на рту, оба врача - и Кейтлин Яремчук, и Нирмал Кумар - предупреждают, что заклеивать рот на ночь опасно. Особенно ребенку.

"Худшее - если у вас среди ночи начнется заболевание и случится внезапный приступ рвоты", - говорит Яремчук. В таком случае есть риск задохнуться и умереть.

Когда речь идет о маленьких детях, даже такой последователь Бутейко, как МакКеон, категорически не рекомендует применять пластырь или клейкую ленту: "Самое раннее, когда мы допускаем [заклеивание] - с возраста пяти лет, наверное. Но и тогда не надо ничего наклеивать прямо на губы".

Британский отоларинголог Кумар добавляет, что у детей гораздо чаще случается заложенность носа, как и неожиданные приступы рвоты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Vладенцы и дети младшего возраста чаше, чем взрослые, спят с открытым ртом, потому что у них чаще случается насморк

По словам Кумара, то, что сделала певица Андьен, заклеив рот своему двухлетнему ребенку, несет значительный риск внезапной смерти во сне.

Взрослый, если вдруг что-то случится, и он начнет задыхаться во сне, способен проснуться и сорвать липкую ленту; но ребенок не в состоянии этого сделать, говорит профессор.

"Есть множество причин, по которым носовой проход ребенка может заблокироваться - аденоиды, простуда, аллергический насморк. И тогда ему надо дышать ртом, либо он умрет".