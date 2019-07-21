“Лучше бы это был просто фильм”. Как звезды Голливуда проваливались в сериалах

Правообладатель иллюстрации Monica Schipper Image caption Актерский состав во главе с Умой Турман не убедил Netflix, что сериал "Покои" заслуживает продолжения

За последние три года главные стриминговые сервисы мира свернули как минимум семь сериалов с очень похожими исходными данными: огромный бюджет, голливудские звезды и режиссеры - и полный провал у аудитории с последующим закрытием после первого же сезона.

Русская служба Би-би-си изучила, почему потенциально хитовые сериалы ждал полный провал в прокате.

"Покои" (Chambers)

Рейтинг на IMBd - 6,6 из 10, зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes - 70 из 100, рейтинг на "Кинопоиске" - 5,9

Мистический сериал о девушке-подростке, у которой после пересадки сердца начались видения. Она подозревает, что эти видения связаны с жизнью донора сердца - и пытается разгадать, что значит все с ней происходящее.

В процессе она знакомится с матерью донора, которую сыграла Ума Турман. Это была первая большая роль Умы Турман в жанре сериала.

Первый сезон стал доступен на Netflix в конце апреля 2019 года, и уже 18 июня компания, вежливо поблагодарив создателей сериала, выпустила заявление о том, что второго сезона не будет.

В Netflix не раскрыли стоимость проекта и его аудиторию, но именно небольшое количество просмотров стало одной из причин того, что производство сериала было остановлено.

Самый популярный отзыв на Rotten Tomatoes звучит так: "За четыре бесконечных часа первых эпизодов я двенадцать раз произнесла: "Лучше бы это был просто фильм".

Заголовки статей профессиональных критиков были похожи: "Ума Турман заслуживает больше, чем эту поделку от Netflix" или "Даже Ума Турман не спасает эту нечеловеческую тоску". Газета New York Times назвала "Покои" избитой историей, которую нужно было сократить до 90-минутного хоррора.

Сериал раскритиковали за растянутость, искусственность, линейные характеры персонажей и за то, что он претендовал на фильм ужасов, но при этом получился совсем не страшным.

Появившиеся у сериала фанаты попытались обвинить Netflix в расизме: в "Покоях" играла Сиван Роуз - первая в истории американского кинематографа американская индианка, которой досталась главная роль.

Компания на обвинения не ответила.

"Первые" (The First)

Рейтинг на IMBd - 6,7, Rotten Tomatoes - 66, "Кинопоиск" - 6,2

Действие в сериале происходит в 2033 году, он про запуск первой экспедиции людей на Марс. Действие происходит как в космическом корабле, так и на земле, где за астронавтов переживают близкие.

Бюджет сериала 56,4 млн долларов - как у крепкого голливудского фильма. Режиссер - один из создателей "Карточного домика" Бо Уиллимон.

В главной роли - Шон Пенн, для него это были и первое появление в сериале, и попытка перезапустить карьеру.

Стриминговый сервис Hulu выпустил "Первых" осенью 2018 года, а уже в январе 2019 года официально объявил, что второго сезона не будет.

Сериал просто не смотрели: если первую серию увидели 1,1 млн зрителей, то уже с третьей аудитория сократилась до 400-420 тыс. человек. Для сравнения: последний сезон "Игры престолов" смотрело от 17,5 до 19,5 млн человек.

Первая причина провала - невыносимо медленный темп повествования. Газета Guardian писала, что в первом эпизоде можно посмотреть, как Шон Пенн набирает хорошую физическую форму и на какой он сидит диете. Ничего важного, кроме этого, в эпизоде не произошло.

Что касается остальных эпизодов, то они, по мнению газеты, представляют собой банальную вариацию ранее снятых фильмов про покорение Марса и космоса в целом.

Правообладатель иллюстрации Jean Baptiste Lacroix Image caption По мнению зрителей и критиков, Шон Пенн слишком долго собирался в космос

Вторая причина - сериал рекламировали для фанатов научной фантастики, но самой научной фантастики в нем крайне мало. По жанру это, скорее, драма.

Рассказывающее про шоу-бизнес американское издание Variety резюмировало, что Бо Уиллимон остался верен себе. "Первые", как и "Карточный домик", построены вокруг одной простой идеи.

В "Домике" это был рассказ о том, как власть извращает человека, в "Первых" - о том, что человека можно запустить на миллионы километров от его проблем, но проблемы никуда не денутся.

В случае с "Карточным домиком", говорит издание, получилось захватывающе. В случае с "Первыми" - очень предсказуемо.

"Последний магнат" (The Last Tycoon)

Рейтинг IMBd - 7,8, Rotten Tomatoes - 94, "Кинопоиск" - 6,9

"Последний магнат" - экранизация последнего (незаконченного) произведения Скотта Фитцджеральда. Снят в 2016-2017 годах (в России официально доступен с 25 марта 2019 года).

Главные роли сыграли Лили Коллинз, снявшаяся до этого в десятке успешных фильмов дочь музыканта Фила Коллинза, и обладатель "Золотого глобуса" Мэтт Бомер.

Сериал рассказывает о Голливуде 1930-х, об очень успешном продюсере Монро Старе и о том, как кинобизнес подвергался влияниям идей фашизма.

Уже в сентябре 2017 года заказавшая сериал компания Amazon заявила, что он продлен не будет.

Правообладатель иллюстрации Jon Kopaloff Image caption В Amazon решили, что "Последний магнат" слишком изящен, чтобы стать хитом

При этом, исходя из оценок и признания критиков, сериал вовсе не был плохим. Для сравнения: фильм "Последний магнат" 1976 года с Робертом де Ниро в главной роли на IMBd набрал немногим более шести баллов.

Критики писали об отличных костюмах, музыке, полностью соответствующей времени, картинке на экране, о том, что американские создатели фильма в очередной раз захватывающе рассказали об одной из главных своих икон - о Голливуде. Но всего этого оказалось мало.

Данные о стоимости сериала и его аудитории не обнародовались, но Hollywood Reporter пишет, что проект был дорогим и закрылся по финансовым причинам.

Amazon очень хотел сериал, который стал бы таким же прорывом, как "Игра престолов" для HBO, но "Последний магнат" получился слишком эстетским для этого.

"Цыганка" (Gypsy)

Рейтинг IMBd - 6,9, Rotten Tomatoes - 38, "Кинопоиск" - 6,6

Netflix показал этот сериал в июне 2017-го и объявил о закрытии в сентябре того же года. Но для критиков он до сих пор является эталонным примером плохого сериала.

Когда весной 2019-го издание IndieWire объясняло, почему сериал "Покои" не удался, оно вспомнило именно "Цыганку": "Ничего столь же плохого Netflix до этого не делал".

Это сериал о внешне спокойной жизни успешного психотерапевта, которая, тем не менее, иногда совершает странные вещи. Например, она появляется в жизни людей, о которых ей рассказывают пациенты.

Правообладатель иллюстрации Ben Gabbe Image caption "Цыганка" с Наоми Уоттс стала у критиков эталоном плохого сериала

В главной роли здесь Наоми Уоттс, звезда многих фильмов - от "Малхолланд-драйв" до "21 грамма", за роль в котором ее выдвигали на "Оскар".

Данные о просмотрах "Цыганки" Netflix не раскрыл, а критики говорили, что посмотрели что-то очень прямолинейное и банальное одновременно.

"Сила современного телевидения в том, что любую скуку оно может обернуть в красивую упаковку, - пыталась слегка защитить сериал газета New York Times. - Элегантно, чувственно сыграно - и неимоверно тоскливо".

Остальные критики просто негодовали из-за того, что шоураннеры утащили на дно хороший актерский состав.

"Это как слушать профессиональный оркестр, который напился, играет не в такт и теряет целые страницы с нотами", - оценила сериал британская Guardian.

"Винил" (Vinyl)

Рейтинг IMBd - 7,8, Rotten Tomatoes - 73, "Кинопоиск" - 7,8

Это самый дорогой - ценой более 100 млн долларов - и самый громкий провал на рынке сериалов за последние годы.

У него давняя предыстория. Еще больше десяти лет назад режиссер Мартин Скорсезе и лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер мечтали снять фильм об атмосфере вокруг рок-звезд 1970-х.

Тогда им помешал финансовый кризис 2008 года. Проект изначально планировался дорогим.

В 2010-х Скорсезе и Джаггер вернулись к идее, но теперь решили снимать не фильм, а сериал.

Финансировала его компания HBO. Главные роли достались двукратному обладателю "Эмми" Роберту Каннавалли и прославившейся после роли Тринадцатой в "Докторе Хаузе" Оливии Уайлд.

Правообладатель иллюстрации Rob Kim Image caption Громкие имена актеров, режиссера и продюсера не спасли сериал "Винил" от закрытия после первого сезона

Скорее всего, проблема оказалась в том, что жанр сериала оказался слишком непривычным для Скорсезе - режиссера первого эпизода и продюсера всего сезона.

Первый эпизод продолжался более полутора часов. Он вышел очень атмосферным, но и тяжеловесным. Остальные были короче, но такие же тяжеловесные и неторопливые.

Оказалось, что современной аудитории не очень-то интересно, что происходило между группой Led Zeppelin и ее продюсерами, например.

Первый эпизод посмотрели около 760 тыс. раз, затем число зрителей снизилось до 570 тыс.

"Тот случай, когда качество совсем не доставляет удовольствия", - написала про "Винил" газета Times.

HBO тяжело далось решение о закрытии сериала - изначально в компании говорили, что продлят его на второй сезон, но затем изменили решение.

Скорсезе признал, что закрытие "Винила" очень ранило его. Он жалел, что не он был режиссером и остальных эпизодов тоже. По его мнению, это могло бы спасти "Винил".

"Жан-Клод Ван Джонсон" (Jean-Claude Van Johnson)

Рейтинг IMBd - 7,7, Rotten Tomatoes - 98, "Кинопоиск" - 6,8

Жан-Клод Ван Дамм много снимается в фильмах - в 2017 году, кроме этого сериала, у него было еще два фильма. Только их уже мало кто смотрит.

В случае с "Жан-Клодом Ван Джонсоном" все хорошо начиналось. Шоураннером выступил создатель "Неудержимых" Дэйв Каллахэм.

Пилотный эпизод сезона осторожный Amazon показал еще в 2016 году. И только дождавшись позитивной реакции, принял решение снимать его целиком.

Стилистически сериал напоминает тех же "Неудержимых", но только комедийные и даже абсурдные приемы здесь используются значительно чаще.

Главный герой убеждал всех, что Ван Дамм - это его псевдоним, что на съемках своих легендарных боевиков 1980-х он действительно спасал мир.

Правообладатель иллюстрации Marc Piasecki Image caption Жан-Клод Ван Дамм попытался разнообразить свой образ, но зрителей это не убедило

Свое очередное задание он выполняет под прикрытием съемок фильма про приключения Гекльберри Финна, причем Том Сойер там изображен как женский персонаж.

Собственно, высокие рейтинги сериал получил именно благодаря пилотной серии. Остальные просто не смогли поддержать заданный уровень и были жестко раскритикованы.

Газета Guardian назвала сериал "пошлой самопародией, которая провалилась из-за плохой режиссуры и сценария".

Hollywood Reporter нашел в остальных сериях лишь "редкие вспышки" интересного и креативного.

В январе 2018-го Amazon закрыл сериал, не обнародовав данные о его бюджете и аудитории.

"Здесь и сейчас" (Here and now)

Рейтинг IMBd - 6,8, Rotten tomatoes - 85, "Кинопоиск" - 6,6

Сериал для HBO придумал Алан Болл - сценарист "Красоты по-американски" и сериалов "Клиент всегда мертв" и "Настоящая кровь" (True Blood).

Главные роли сыграли обладатели "Оскаров" Тим Роббинс и Холли Хантер.

По жанру это семейная драма с элементами мистики о супружеской паре с тремя приемными детьми - из Вьетнама, Колумбии и Сомали.

Сочетание жанра, создателей и звезд Голливуда выглядело беспроигрышным, но на деле сериал не был принят ни критикой, ни зрителями.

Правообладатель иллюстрации Earl Gibson III Image caption От сериала "Здесь и сейчас" ждали, что он станет важным высказыванием, но этого не произошло

Их общее резюме: необычный - это еще не значит хороший. Такое ощущение, что сериал не пытается понравиться зрителем, а экспериментом его называет даже один из героев.

"Невыносимый десятисерийный сериал очень старается попасть в настроение нашего времени и сказать что-то важное, но в результате не говорит вообще ничего значительного", - так охарактеризовало "Здесь и сейчас" издание Vulture.

Сразу после окончания первого сезона в апреле 2018 года в HBO заявили, что закрывают проект.

Английские и американские критики резюмируют: создатели сериалов и исполнители ролей зачастую не могли переключиться с одного жанра на другой.

И в результате у них получались неимоверно растянутые и оттого очень скучные голливудские фильмы.

Исключения из этого правила редки, самый яркий из них - "Большая маленькая ложь" с Мэрил Стрип, Николь Кидман и Риз Уизерспун.

Гораздо чаще происходило наоборот - актеры становились звездами сериалов и уже потом снимались в Голливуде.