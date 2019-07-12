Зачем Кремлю поддерживать Виктора Медведчука на украинских выборах?
Москва оказывает беспрецедентное внимание украинскому политику Виктору Медведчуку и его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая баллотируется на выборах в Верховную Раду, но на Украине эта поддержка вызывает постоянную критику и даже спровоцировала уголовные дела.
Русская служба Би-би-си спросила у российских экспертов и политиков, на что рассчитывает Кремль, оказывая такие знаки внимания.
"Очень много вопросов поступает из Украины", - обращалась к президенту России Владимиру Путину ведущая Татьяна Ремизова во время "Прямой линии" 20 июня. И в первом же вопросе об Украине, прозвучавшем в прямом эфире, спрашивали о роли Виктора Медведчука в обмене пленными.
Пока на Украине разворачивается избирательная кампания по выборам в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, в России развернулась целая пиар-кампания Медведчука и его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". По данным социологических опросов, сейчас она занимает на Украине второе место по популярности, уступая только партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа".
- Виктор Медведчук: Крым - территория Украины, и Путин знает мою позицию
- "Надо поговорить" с Андреем Малаховым: что получилось вместо телемоста Москва - Киев
- Украинский канал отменил телемост с Москвой. Организаторов заподозрили в измене
За несколько недель избирательной кампании лидеры "Оппозиционной платформы" появлялись на российском телевидении чуть ли не чаще, чем на украинском. Сам Медведчук то договаривается с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о поставках газа, то рассказывает о дружбе с Путиным, то освобождает военнопленных.
Переговоры с одним из лидеров пророссийской партии, не занимающим никаких постов, проводились в то время, когда Путин еще даже не поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах - впервые по телефону главы государств поговорили только 11 июля.
Что Медведчук сделал в России и с Россией за время избирательной кампании:
- В апреле встретился с президентом Владимиром Путиным и обсудил освобождение украинских моряков;
- Приехал на Санкт-Петербургский экономический форум в июне, где встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсуждал скидку на поставки газа на Украину;
- Дал интервью Наиле Аскер-Заде в передаче "Действующие лица" на телеканале "Россия-1";
- Снялся в фильме Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" вместе с Владимиром Путиным. Фильм покажут на украинском телеканале 112 (владелец - соратник Медведчука по партии Тарас Козак) и российском "Россия-1";
- Провел встречу с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и договорился об освобождении четырех граждан Украины;
- Встретился 10 июля с российским премьер-министром, лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым, где обсуждал транзит газа и снятие санкций с украинский компаний;
- Телеканал NewsOne, связанный с Медведчуком, организовал телемост Россия-Украина. После волны возмущения с украинской стороны телемост был отменен, на руководство телеканала были заведены уголовные дела о попытке госизмены и финансировании терроризма.
С апреля 2019 года рейтинг "Оппозиционной платформы" стабильно колеблется вокруг 10-13% (барьер для прохождения в Раду - 5% голосов). После скандала с телемостом рейтинг партии за три дня снизился с 14 до 11,6%.
Однако "Оппозиционная платформа" все равно сохраняет второе место по популярности среди украинских партий, участвующих в выборах в Раду. Партия Зеленского "Слуга народа" идет на первом месте с колоссальным отрывом.
"Если абсолютное большинство украинцев считают Россию агрессором, то, конечно, это [обильные контакты с Россией] воспринимается большинством негативно. Но это в какой-то мере мобилизует какую-то часть пророссийского электората, их немного, но они мобилизуются", - считает руководитель центра "Рейтинг" Алексей Антипович.
Русская служба Би-би-си спросила экспертов, депутатов и сенаторов, что дают Медведчуку и его партии контакты с Россией и зачем это нужно Москве.
Что это дает "Оппозиционной платформе"?
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что "выпячивание" Медведчука в российском политическом и информационном поле - собственная инициатива украинского политика.
Медведчук не только лично знаком с Владимиром Путиным, который крестил его дочь, но и поддерживает хорошие связи со многими российскими политиками - в частности, с первым замглавы кремлевской администрации Алексеем Громовым, который курирует российские СМИ.
"Отмечаю вполне понятное желание Медведчука опереться на возможности России, свои контакты с руководством России, которые он демонстрирует. Но в ряде случаев его, по-моему, как художника, подводит чувство меры. Чувство меры явно превышено и с идеей телемоста, которая подается как разговор между простыми гражданами, но очевидно призван был послужить определенным электоральным целям", - говорит Затулин.
Украинский политолог и советник Медведчука Михаил Погребинский говорит, что встречи "Оппозиционной платформы" с российскими властями являются "мягким принуждением" Зеленского к диалогу с Россией. Встреча руководства партии с Дмитрием Медведевым, по его словам, "подготовила почву" для будущих переговоров Москвы и Киева - "можете идти договариваться, и у вас будут преимущества в цене на газ или в возможности поставлять товары на российский рынок".
"[Встреча Медведчука с Медведевым - это] - демонстрация того, что есть политсила, с которой с удовлетворением взаимодействует руководство РФ. Она не будет на первых ролях в будущей Раде, но отказываться от их услуг в интересах украинского общества невозможно", - говорит Погребинский.
Контакты "Оппозиционной платформы" с Россией помогают ей бороться за часть электората Зеленского, считает заместитель директора близкого к Кремлю "Центра политической конъюнктуры" Олег Игнатов.
"Электорат Зеленского очень разный - за него голосовали люди, которые и позитивно относятся к России, и негативно относятся - это такая сборная солянка. Конечно, в интересах у Медведчука увести у Зеленского пророссийский или потенциально пророссийский электорат, который голосовал за Зеленского во втором туре. Конечно, Медведчуку нужно напомнить, что это он является лучшим коммуникатором с Путиным и только он сможет выстроить отношения с Россией, а не новая власть", - считает Игнатов.
Медведчук относится к числу украинских политиков, у которых уровень недоверия всегда был очень высоким, говорит замдиректора украинского центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. "Все его шаги на московском направлении не имеют легитимности в глазах большинства украинцев. Так было всегда, - говорит эксперт. - Но, очевидно, что есть часть людей, которые симпатизируют его политике и его контактам с Москвой".
"Надо понимать, что сейчас в Украине - пора выборов. И многие заявления, которые мы слышим, многие тренды, которые мы видим, они могут объясняться электоральной повесткой дня. И какие-то выводы и глубокий анализ можно сделать, когда мы будем видеть выкладку по парламенту и правительству", - говорит Солодкий.
Что это дает России?
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявляет, что контакты "Оппозиционной платформы" с Москвой обслуживают российские "долгосрочные интересы в отношениях с Украиной".
"Формат [встречи Медведева и руководства "Оппозиционной платформы"] был межпартийным, это было четко подчеркнуто. Партия "Единая Россия" рассматривает эту платформу в качестве партнерской на Украине. Мы знаем позиции других политсил - и в большей части они скорее антироссийские, чем пророссийские, а в данном случае нам, конечно, нужно опираться на людей, которые понимают, что нормальные отношения с Россией для Украины - это их собственный национальный интерес. И такая позиция в пользу нормализации отношения является именно проукраинской, а не пророссийской", - говорит сенатор.
Депутат Затулин считает, что основной целью встречи было поддержать конкретную политическую партию. Тем не менее, по его словам, Россия должна быть "над схваткой" партий на выборах в Раду.
"Безусловно, мы были бы заинтересованы в том, чтобы в парламенте Украины оказались бы политические силы, которые представляют альтернативный взгляд на украинско-российские отношения. Вроде бы "Оппозиционная платформа" как раз такой взгляд и представляет", - говорит депутат Затулин. Тем не менее, по его словам, Россия не должна делать ставку только на одну партию - на Украине существует еще несколько партий, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. Например, партия мэров Харькова и Одессы "Доверяй делам", которая вошла в коалицию с "Оппозиционным блоком" для участия в выборах.
"Я не верю в то, что "Оппозиционная платформа" будет в состоянии прорваться к рычагам государственной власти и реально влиять на вопросы, связанные с газовыми переговорами или с другими вопросами межгосударственных отношений. Очевидно, что партия может набрать больше или меньше голосов, но ни персоналии этого блока, ни его программа, ни его возможности сегодня не соответствуют амбициям, которые проявляются", - считает Затулин.
В Раде "Оппозиционная платформа" не сможет продвигать какие-то важные законопроекты, но сможет использовать украинский парламент как площадку для заявлений и огласки своей позиции, считает политолог Игнатов.
"Россия хочет, чтобы Украина осталась нейтральным государством, и я думаю, что это единственная реалистичная стратегия, которая может быть в данных условиях. Медведчук - человек довольно прагматичный и рациональный, он понимает, что в нынешних условиях можно бороться за нейтральную Украину, а для этого нужно расширять представительство в парламенте", - говорит политолог.
"Я не исключаю того, что Медведчук надеется, что с Зеленским произойдет то, что произошло с Порошенко - из популярного президента он превратиться в непопулярного, не будучи способным выполнить предвыборные обещания", - считает он.
У России нет вариантов, с кем строить отношения на Украине, кроме "Оппозиционной платформы", считает украинский политолог Погребинский. "Единственный вариант, если что-то и получится полезное, то только с этой компанией, потому что никакая другая не дает никаких сигналов к тому, что может что-то получится", - говорит он.
Тем не менее переговоры Медведчука с российскими властями не помешают Зеленскому строить отношения с Россией, считает украинский политолог Сергей Солодкий.
"Медведчук никогда эту поляну [контактов с Москвой] не отпускал - ни когда был главой администрации у Кучмы, ни когда был на непонятных ролях у Ющенко. Медведчук непотопляемый уже не один год. И при этом это не мешало президентам Украины налаживать, входить в диалог с руководством России", - говорит Солодкий, называя Медведчука "неформальным послом России".