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Москва оказывает беспрецедентное внимание украинскому политику Виктору Медведчуку и его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая баллотируется на выборах в Верховную Раду, но на Украине эта поддержка вызывает постоянную критику и даже спровоцировала уголовные дела.

Русская служба Би-би-си спросила у российских экспертов и политиков, на что рассчитывает Кремль, оказывая такие знаки внимания.

"Очень много вопросов поступает из Украины", - обращалась к президенту России Владимиру Путину ведущая Татьяна Ремизова во время "Прямой линии" 20 июня. И в первом же вопросе об Украине, прозвучавшем в прямом эфире, спрашивали о роли Виктора Медведчука в обмене пленными.

Пока на Украине разворачивается избирательная кампания по выборам в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, в России развернулась целая пиар-кампания Медведчука и его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". По данным социологических опросов, сейчас она занимает на Украине второе место по популярности, уступая только партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

За несколько недель избирательной кампании лидеры "Оппозиционной платформы" появлялись на российском телевидении чуть ли не чаще, чем на украинском. Сам Медведчук то договаривается с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о поставках газа, то рассказывает о дружбе с Путиным, то освобождает военнопленных.

Переговоры с одним из лидеров пророссийской партии, не занимающим никаких постов, проводились в то время, когда Путин еще даже не поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах - впервые по телефону главы государств поговорили только 11 июля.

Что Медведчук сделал в России и с Россией за время избирательной кампании:

В апреле встретился с президентом Владимиром Путиным и обсудил освобождение украинских моряков;

Приехал на Санкт-Петербургский экономический форум в июне, где встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсуждал скидку на поставки газа на Украину;

Дал интервью Наиле Аскер-Заде в передаче "Действующие лица" на телеканале "Россия-1";

Снялся в фильме Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" вместе с Владимиром Путиным. Фильм покажут на украинском телеканале 112 (владелец - соратник Медведчука по партии Тарас Козак) и российском "Россия-1";

Провел встречу с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и договорился об освобождении четырех граждан Украины;

Встретился 10 июля с российским премьер-министром, лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым, где обсуждал транзит газа и снятие санкций с украинский компаний;

Телеканал NewsOne, связанный с Медведчуком, организовал телемост Россия-Украина. После волны возмущения с украинской стороны телемост был отменен, на руководство телеканала были заведены уголовные дела о попытке госизмены и финансировании терроризма.

С апреля 2019 года рейтинг "Оппозиционной платформы" стабильно колеблется вокруг 10-13% (барьер для прохождения в Раду - 5% голосов). После скандала с телемостом рейтинг партии за три дня снизился с 14 до 11,6%.

Однако "Оппозиционная платформа" все равно сохраняет второе место по популярности среди украинских партий, участвующих в выборах в Раду. Партия Зеленского "Слуга народа" идет на первом месте с колоссальным отрывом.

"Если абсолютное большинство украинцев считают Россию агрессором, то, конечно, это [обильные контакты с Россией] воспринимается большинством негативно. Но это в какой-то мере мобилизует какую-то часть пророссийского электората, их немного, но они мобилизуются", - считает руководитель центра "Рейтинг" Алексей Антипович.

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, депутатов и сенаторов, что дают Медведчуку и его партии контакты с Россией и зачем это нужно Москве.

Что это дает "Оппозиционной платформе"?

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что "выпячивание" Медведчука в российском политическом и информационном поле - собственная инициатива украинского политика.

Медведчук не только лично знаком с Владимиром Путиным, который крестил его дочь, но и поддерживает хорошие связи со многими российскими политиками - в частности, с первым замглавы кремлевской администрации Алексеем Громовым, который курирует российские СМИ.

"Отмечаю вполне понятное желание Медведчука опереться на возможности России, свои контакты с руководством России, которые он демонстрирует. Но в ряде случаев его, по-моему, как художника, подводит чувство меры. Чувство меры явно превышено и с идеей телемоста, которая подается как разговор между простыми гражданами, но очевидно призван был послужить определенным электоральным целям", - говорит Затулин.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/POOL/TASS Image caption Медведчук на встрече с Медведевым 10 июля в Москве обсуждал проблемы транзита газа и снятие санкций с украинских компаний

Украинский политолог и советник Медведчука Михаил Погребинский говорит, что встречи "Оппозиционной платформы" с российскими властями являются "мягким принуждением" Зеленского к диалогу с Россией. Встреча руководства партии с Дмитрием Медведевым, по его словам, "подготовила почву" для будущих переговоров Москвы и Киева - "можете идти договариваться, и у вас будут преимущества в цене на газ или в возможности поставлять товары на российский рынок".

"[Встреча Медведчука с Медведевым - это] - демонстрация того, что есть политсила, с которой с удовлетворением взаимодействует руководство РФ. Она не будет на первых ролях в будущей Раде, но отказываться от их услуг в интересах украинского общества невозможно", - говорит Погребинский.

Контакты "Оппозиционной платформы" с Россией помогают ей бороться за часть электората Зеленского, считает заместитель директора близкого к Кремлю "Центра политической конъюнктуры" Олег Игнатов.

"Электорат Зеленского очень разный - за него голосовали люди, которые и позитивно относятся к России, и негативно относятся - это такая сборная солянка. Конечно, в интересах у Медведчука увести у Зеленского пророссийский или потенциально пророссийский электорат, который голосовал за Зеленского во втором туре. Конечно, Медведчуку нужно напомнить, что это он является лучшим коммуникатором с Путиным и только он сможет выстроить отношения с Россией, а не новая власть", - считает Игнатов.

Медведчук относится к числу украинских политиков, у которых уровень недоверия всегда был очень высоким, говорит замдиректора украинского центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. "Все его шаги на московском направлении не имеют легитимности в глазах большинства украинцев. Так было всегда, - говорит эксперт. - Но, очевидно, что есть часть людей, которые симпатизируют его политике и его контактам с Москвой".

"Надо понимать, что сейчас в Украине - пора выборов. И многие заявления, которые мы слышим, многие тренды, которые мы видим, они могут объясняться электоральной повесткой дня. И какие-то выводы и глубокий анализ можно сделать, когда мы будем видеть выкладку по парламенту и правительству", - говорит Солодкий.

Что это дает России?

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявляет, что контакты "Оппозиционной платформы" с Москвой обслуживают российские "долгосрочные интересы в отношениях с Украиной".

"Формат [встречи Медведева и руководства "Оппозиционной платформы"] был межпартийным, это было четко подчеркнуто. Партия "Единая Россия" рассматривает эту платформу в качестве партнерской на Украине. Мы знаем позиции других политсил - и в большей части они скорее антироссийские, чем пророссийские, а в данном случае нам, конечно, нужно опираться на людей, которые понимают, что нормальные отношения с Россией для Украины - это их собственный национальный интерес. И такая позиция в пользу нормализации отношения является именно проукраинской, а не пророссийской", - говорит сенатор.

Депутат Затулин считает, что основной целью встречи было поддержать конкретную политическую партию. Тем не менее, по его словам, Россия должна быть "над схваткой" партий на выборах в Раду.

"Безусловно, мы были бы заинтересованы в том, чтобы в парламенте Украины оказались бы политические силы, которые представляют альтернативный взгляд на украинско-российские отношения. Вроде бы "Оппозиционная платформа" как раз такой взгляд и представляет", - говорит депутат Затулин. Тем не менее, по его словам, Россия не должна делать ставку только на одну партию - на Украине существует еще несколько партий, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. Например, партия мэров Харькова и Одессы "Доверяй делам", которая вошла в коалицию с "Оппозиционным блоком" для участия в выборах.

"Я не верю в то, что "Оппозиционная платформа" будет в состоянии прорваться к рычагам государственной власти и реально влиять на вопросы, связанные с газовыми переговорами или с другими вопросами межгосударственных отношений. Очевидно, что партия может набрать больше или меньше голосов, но ни персоналии этого блока, ни его программа, ни его возможности сегодня не соответствуют амбициям, которые проявляются", - считает Затулин.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Виктор Медведчук - кум Путина. Российский президент крестил его дочь

В Раде "Оппозиционная платформа" не сможет продвигать какие-то важные законопроекты, но сможет использовать украинский парламент как площадку для заявлений и огласки своей позиции, считает политолог Игнатов.

"Россия хочет, чтобы Украина осталась нейтральным государством, и я думаю, что это единственная реалистичная стратегия, которая может быть в данных условиях. Медведчук - человек довольно прагматичный и рациональный, он понимает, что в нынешних условиях можно бороться за нейтральную Украину, а для этого нужно расширять представительство в парламенте", - говорит политолог.

"Я не исключаю того, что Медведчук надеется, что с Зеленским произойдет то, что произошло с Порошенко - из популярного президента он превратиться в непопулярного, не будучи способным выполнить предвыборные обещания", - считает он.

У России нет вариантов, с кем строить отношения на Украине, кроме "Оппозиционной платформы", считает украинский политолог Погребинский. "Единственный вариант, если что-то и получится полезное, то только с этой компанией, потому что никакая другая не дает никаких сигналов к тому, что может что-то получится", - говорит он.

Тем не менее переговоры Медведчука с российскими властями не помешают Зеленскому строить отношения с Россией, считает украинский политолог Сергей Солодкий.

"Медведчук никогда эту поляну [контактов с Москвой] не отпускал - ни когда был главой администрации у Кучмы, ни когда был на непонятных ролях у Ющенко. Медведчук непотопляемый уже не один год. И при этом это не мешало президентам Украины налаживать, входить в диалог с руководством России", - говорит Солодкий, называя Медведчука "неформальным послом России".