"Надо поговорить" с Андреем Малаховым: что получилось вместо телемоста Москва-Киев

Вместо анонсированного, но потом отмененного с украинской стороны телемоста Москва-Киев, телеканал "Россия 1" показал передачу об отношениях России и Украины "Надо поговорить". Участников из Украины было немного, и обсуждали они в основном советское кино.

Русская служба Би-би-си приводит самые яркие цитаты из шоу - для тех, кто не смог его посмотреть.

Ведущими шоу были Мария Ситтель и Андрей Малахов - его продюсерская студия и была производителем шоу.

В студии сидели заслуженные артисты РСФСР и немного зрителей. Изначально организаторы шоу обещали разговоры "простых людей", но в итоге "простых" людей, которые не были бы актерами или ведущими, было два - брат писателя Аркадия Инина и сын актрисы Маргариты Шубиной.

За время передачи показали 15 отрывков из фильмов и сериалов, выступили 19 деятелей культуры и спорсменов, прозвучало 12 песен на русском и украинском языках.

Ведущие: Нужно попытаться сделать шаг к сближению народов без политики и без посредников.

Корреспондент "России-1" опрашивает украинцев на Киевском вокзале в Москве. Украинцы, приехавшие в Москву, говорят, что люди хорошо относятся к России, а российская пенсионерка говорит, что не боится ездить на Украину.

Владимир Меньшов, режиссер: Впервые я ездил в Киев, когда там снимался фильм "Счастливый Кукушкин".

(показывают кадры из фильма)

Малахов: У вас много друзей осталось на Украине?

Меньшов: Учтите мой возраст. Многие уже отошли в мир иной.

Малахов: Что бы высказали людям с Украины?

Меньшов: Доступа на Украину у меня нет, я в списке запрещенных. Такой морок сошел на наши головы, что не пускают в страну. Я к этому отношусь как к болезни, потому что так не может быть по-человечески.

В студию входит актриса Лидия Чащина с корзинкой, с рушником и блюдом с портретом поэта Тараса Шевченко.

Чащина: Здравствуйте, родные россияне, я родилась на Волге, я русская, но так сложилось, что я 52 года живу в Украине, люблю ее. Я благодарна за то, что вы придумали эту программу, потому что людям нужно говорить. Ничего бы не было плохого, если бы состоялся телемост, потому что нужно с душой говорить людям без политиков.

(Малахов обнимает актису)

Чащина: Украина всегда была хлебосольная, я не могла приехать без подарка. Это вам - вареники, сало, рушник, как полагается. И блюдо с портретом Тараса Шевченко. Мне кажется, ваша программа - это богом сошедшая с небес мысль, потому что искусство вечное должно побеждать временное.

Малахов: Вы сегодня не побоялись прийти к нам, вы сегодня здесь, вы настоящий посол мира, голубь мира. Мы все люди, любим друг друга, между нами нет политики.

Правообладатель иллюстрации Ukrinform via ZUMA Wire Image caption Анонс телемоста Россия -Украина вызвал протесты в Киеве

Ситтель: Смотрите, кадры с Олимпиады в Южной Корее. Первое место занял спортсмен-фристайлер из Украины Александр Абраменко. И вот российский лыжник Илья Буров. Оба спортсмена под одним флагом [украинским - Би-би-си] на пьедестале - Олимпиада в Пхенчхане.

На видеосвязь выходит Буров.

Ситтель: Кому принадлежала идея фото с флагом?

Буров: Александр обнял меня как друга и поддержал. Мы дружим, между нами нет разногласий.

Малахов: А кого из украинских музыкантов вы слушаете?

Буров:Я не меломан, любитель разной музыки.

Малахов: Ну Kazka, "Плакала"?

Буров: Нет.

Малахов: А Верку Сердючку, "Виагру"?

Буров: Да, конечно.

Певец Алексей Поддубный: Я киевлянин. У нас в семье всегда был культ русской культуры. Я не помню каких-то конфликтов на почве языка или какой-то неприязни. Это только потом, в конце 80-х что-то начало меняться. Это для меня очень болезненно. Я никогда не разделял русский и украинский народ, считал одним народом.

Я сейчас живу в Москве, хотел бы поехать на Украину, но я в списке "Миротворец". Киевский торт тоже давно не ел. Друзья остались на Украине, но с ними сложно общаться, они живут под прессингом СМИ. Украинский народ хочет дружбы и единения, как и российский народ. Мы должны любить друг друга. Нам завещано - возлюби ближнего своего.

Писатель Аркадий Инин: Я полжизни провел в Харькове, а теперь меня в Харьков не пускают. Мой брат живет в Виннице, мы не виделись более 40 лет.

(Показывают брата, который гуляет по Виннице)

Инин: Это ужасно, это печально, что нельзя встретиться с братом. Надо пытаться сохранять в душе воспоминания о прекрасных временах, когда Россия и Украина были вместе. Невозможно было такое представить раньше.

Музыкальный продюсер из Киева Юрий Фалеса включается по Скайпу.

Фалеса: Я был на ЧМ-2018, были сумасшедшие впечатления, была красота. Мы скучаем за вами. Я не вошел ни в какие списки, я езжу постоянно в Россию и в Крым. Все так устали от политики и хотят мира, я надеюсь, что благодаря нашим президентам это наладится, чтобы люди не страдали.

Ситтель: Верно, вчера состоялся разговор двух президентов.

Малахов: А 2019 год на канале "Россия" начался с дуэта Малахова и украинской певицы Ани Лорак.

(Показывают их выступление)

Малахов: А сейчас спустимся в метрополитен на станцию "Киевская".

(Показывают сюжет из метро)

Репортер: Станция "Киевская" - символ дружбы между странами. Москвичи гордятся тем, что есть такие станции в метро. Куда ни глянь, кажется, что ты сейчас немножечко в Украине. (репортер говорит именно "в Украине").

Москвичи: Это очень популярная станция, не представляем себе московское метро без станции "Киевская".

Малахов: Наш корреспондент провел ночь в караоке столицы, давайте посмотрим, что там поют.

Посетители караоке поют песни на русском и украинском языках, пьют и едят.

Звучат следующие песни:

"Червона Рута" - София Ротару

"Желтые тюльпаны" - Наташа Королева

"Луна, луга" - София Ротару

"Я не поняла" - Верка Сердючка

"Твои г лаза" - Светлана Л о бода

"Случайная" - Светлана Л о бода

"Плакала" - Kazka

"Я не сдамся без бою" - " Океан Э льз ы"

"Ти ж мене пiдманула"- народная песня

Посетители караоке: Мы поем украинские песни на русском языке. Можно за песню сала и горилочки немножко.

Музыкант Кай Метов: В 90-е годы началась моя популярность в России и на Украине. Тогда была группа "Нэнси". Мы с ними дружили. До 2014 года мы всегда справляли вместе дни рождения.

(Включают клип на песню "Дым сигарет с ментолом")

Метов: У Толика (солист группы) умер сын, и у меня не было возможности прилететь в Киев и поддержать Толика. Уже пора все бросить и обняться. Все политические вещи надо скинуть, давайте обнимемся.

Ситтель: Толик, приезжайте к нам, в Россию.

Актер Владимир Конкин: У меня много книг дома, на полке у меня стоит Чаадаев, рядом с ним стоит Григорий Сковорода. Они рядом, они братья. У меня старинная полка, там Пушкин стоит рядом с Шевченко.

Читает стихотворение Шевченко: "Думы мои, думы мои, Лыхо мени зъ вамы!"

Конкин: Если бы эти гениальные авторы стояли на полках наших политиков, не было бы никакой конфронтации. Разъединить нас невозможно.

Малахов: Вареники с вишней или с картошкой?

Конкин: Вареники выбираю с картошкой. Потому что горилка на столе, а под горилку вареники с вишней - не очень.

Правообладатель иллюстрации Smetrin Pavel / TASS Image caption Поэт Тарас Шевченко упоминался в передаче чаще, чем события на Майдане или в Донбассе

Актриса Маргарита Шубина: Я въездная. Теперь, видимо, нет. Но я ничего не боюсь. Возила сына на выборы президента Украины. Я в Киеве хожу по улицам, говорю по-русски, и меня все узнают. Все нас любят - в отелях, в магазинах, охранники, водители. Все передают приветы, даже стюардессы в аэропорту говорят, передайте привет. Вот и передаю вам.

Сын Шубиной Серафим: Украинцы обычные люди, все равно что русские.

Спортсменка Лидия Иванова: Спорт объединяет весь мир. Мне понравилось название "Надо поговорить". Я не могу представить, что мы дожили до такого состояния. Товарищи, мы живем вместе, и по живому резать нас не надо. Вы там наверху разберитесь, но мы любим друг длруга.

Малахов: Сегодня православный праздник Петра и Павла, закончился пост. Поздравляем всех православных.

Показывают кадры службы из Киево-Печерской лавры.

Показывают актера Александра Голобородько и его супругу Светлану Шершневу.

Шершнева: Мы сыграли свадьбу в Крыму, Симферополе. Я хотела давно сказать об украинской толерантности. Я приехала из Воронежа на Украину с родителями, я пошла в украинскую школу. И меня спросила учительница: "Будь ласка?"

Я сказала: моя фамилия не "будьласка", а Шершнева. Меня безумно любили за то, что я разговаривала именно на русском языке. Я единственная в училище играла на русском языке, и мне подыгрывали, хотя на дверях было написано: "Размовли тильки украинскую мову". Я благодарна Украине за моего мужа Сашу.

Голобородько: Я не говорю на украинском, я им владею. У меня двуязычная семья. Я до мозга костей украинец.

Малахов: В фильме "Слуга народа" главный герой - Голобородько.

Голобородько: Я 44 года живу в Москве, и я всегда позиционировал себя как украинца. У меня был юбилейный вечер, и назвал его "Украинский москаль". Я читал Шевченко, и лучше всех его читаю.

Поет песню: "Я не чужой, и ты мне свой. Я по Крещатику иду, как по Тверской, а по Тверсхой хожу, как по Крещатику".

Голобородько: Это и есть наша суть.

Малахов: Украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов недавно сыграли свадьбу. Вот их танец, впервые на телевидении.

Показывают танец со свадьбы.

Ситтель: Это не единственная свадьба, подтверждающая дружбу России и Украины. Бизнесмен Олег Кисаев женился на Ольге Клименко, "Мисс Украина". У любви нет границ и национальностей.

По Скайпу из Киева включается актриса Любовь Титаренко.

Титаренко: Я смотрю на собравшихся в студии со слезами. Мы жили столетиями в дружбе и мире. Сегодня тяжело в стране, идет война. Я считаю, что такие телемосты нужны, но первый телемост нужно было бы провести с Донбассом. Там люди живут в нищете, вокруг выстрелы, бабушки голодают, а власть в Киеве зажралась. Сегодня опасно выходить на большую аудиторию и говорить правду.

Ситтель: Наша цель - остановить войну на Донбассе.

На связи из Киева юмористический дуэт, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко.

Данилец: Мы покрестили внука, назвали Владимир. Это прекрасная идея телемоста, давно пора было это сделать. Это давно надо и Украине, и России.

Актер Рустам Сагдулаев: Всем ассалам алейкум! Мы не вечны, мы когда-то уйдем. Нужно каждый миг общаться, любить и дружить. Это самое ценное в этом мире, какой бы ты ни был нации.

Ситтель: Нам бы хотелось, чтобы добрые слова, которые звучали сегодня в студии, прозвучали еще раз и киевской студии.

Малахов: Добро победит!

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