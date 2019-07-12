"Надо поговорить" с Андреем Малаховым: что получилось вместо телемоста Москва-Киев
Вместо анонсированного, но потом отмененного с украинской стороны телемоста Москва-Киев, телеканал "Россия 1" показал передачу об отношениях России и Украины "Надо поговорить". Участников из Украины было немного, и обсуждали они в основном советское кино.
Русская служба Би-би-си приводит самые яркие цитаты из шоу - для тех, кто не смог его посмотреть.
Ведущими шоу были Мария Ситтель и Андрей Малахов - его продюсерская студия и была производителем шоу.
В студии сидели заслуженные артисты РСФСР и немного зрителей. Изначально организаторы шоу обещали разговоры "простых людей", но в итоге "простых" людей, которые не были бы актерами или ведущими, было два - брат писателя Аркадия Инина и сын актрисы Маргариты Шубиной.
За время передачи показали 15 отрывков из фильмов и сериалов, выступили 19 деятелей культуры и спорсменов, прозвучало 12 песен на русском и украинском языках.
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Ведущие: Нужно попытаться сделать шаг к сближению народов без политики и без посредников.
Корреспондент "России-1" опрашивает украинцев на Киевском вокзале в Москве. Украинцы, приехавшие в Москву, говорят, что люди хорошо относятся к России, а российская пенсионерка говорит, что не боится ездить на Украину.
Владимир Меньшов, режиссер: Впервые я ездил в Киев, когда там снимался фильм "Счастливый Кукушкин".
(показывают кадры из фильма)
Малахов: У вас много друзей осталось на Украине?
Меньшов: Учтите мой возраст. Многие уже отошли в мир иной.
Малахов: Что бы высказали людям с Украины?
Меньшов: Доступа на Украину у меня нет, я в списке запрещенных. Такой морок сошел на наши головы, что не пускают в страну. Я к этому отношусь как к болезни, потому что так не может быть по-человечески.
В студию входит актриса Лидия Чащина с корзинкой, с рушником и блюдом с портретом поэта Тараса Шевченко.
Чащина: Здравствуйте, родные россияне, я родилась на Волге, я русская, но так сложилось, что я 52 года живу в Украине, люблю ее. Я благодарна за то, что вы придумали эту программу, потому что людям нужно говорить. Ничего бы не было плохого, если бы состоялся телемост, потому что нужно с душой говорить людям без политиков.
(Малахов обнимает актису)
Чащина: Украина всегда была хлебосольная, я не могла приехать без подарка. Это вам - вареники, сало, рушник, как полагается. И блюдо с портретом Тараса Шевченко. Мне кажется, ваша программа - это богом сошедшая с небес мысль, потому что искусство вечное должно побеждать временное.
Малахов: Вы сегодня не побоялись прийти к нам, вы сегодня здесь, вы настоящий посол мира, голубь мира. Мы все люди, любим друг друга, между нами нет политики.
Ситтель: Смотрите, кадры с Олимпиады в Южной Корее. Первое место занял спортсмен-фристайлер из Украины Александр Абраменко. И вот российский лыжник Илья Буров. Оба спортсмена под одним флагом [украинским - Би-би-си] на пьедестале - Олимпиада в Пхенчхане.
На видеосвязь выходит Буров.
Ситтель: Кому принадлежала идея фото с флагом?
Буров: Александр обнял меня как друга и поддержал. Мы дружим, между нами нет разногласий.
Малахов: А кого из украинских музыкантов вы слушаете?
Буров:Я не меломан, любитель разной музыки.
Малахов: Ну Kazka, "Плакала"?
Буров: Нет.
Малахов: А Верку Сердючку, "Виагру"?
Буров: Да, конечно.
Певец Алексей Поддубный: Я киевлянин. У нас в семье всегда был культ русской культуры. Я не помню каких-то конфликтов на почве языка или какой-то неприязни. Это только потом, в конце 80-х что-то начало меняться. Это для меня очень болезненно. Я никогда не разделял русский и украинский народ, считал одним народом.
Я сейчас живу в Москве, хотел бы поехать на Украину, но я в списке "Миротворец". Киевский торт тоже давно не ел. Друзья остались на Украине, но с ними сложно общаться, они живут под прессингом СМИ. Украинский народ хочет дружбы и единения, как и российский народ. Мы должны любить друг друга. Нам завещано - возлюби ближнего своего.
Писатель Аркадий Инин: Я полжизни провел в Харькове, а теперь меня в Харьков не пускают. Мой брат живет в Виннице, мы не виделись более 40 лет.
(Показывают брата, который гуляет по Виннице)
Инин: Это ужасно, это печально, что нельзя встретиться с братом. Надо пытаться сохранять в душе воспоминания о прекрасных временах, когда Россия и Украина были вместе. Невозможно было такое представить раньше.
Музыкальный продюсер из Киева Юрий Фалеса включается по Скайпу.
Фалеса: Я был на ЧМ-2018, были сумасшедшие впечатления, была красота. Мы скучаем за вами. Я не вошел ни в какие списки, я езжу постоянно в Россию и в Крым. Все так устали от политики и хотят мира, я надеюсь, что благодаря нашим президентам это наладится, чтобы люди не страдали.
Ситтель: Верно, вчера состоялся разговор двух президентов.
Малахов: А 2019 год на канале "Россия" начался с дуэта Малахова и украинской певицы Ани Лорак.
(Показывают их выступление)
Малахов: А сейчас спустимся в метрополитен на станцию "Киевская".
(Показывают сюжет из метро)
Репортер: Станция "Киевская" - символ дружбы между странами. Москвичи гордятся тем, что есть такие станции в метро. Куда ни глянь, кажется, что ты сейчас немножечко в Украине. (репортер говорит именно "в Украине").
Москвичи: Это очень популярная станция, не представляем себе московское метро без станции "Киевская".
Малахов: Наш корреспондент провел ночь в караоке столицы, давайте посмотрим, что там поют.
Посетители караоке поют песни на русском и украинском языках, пьют и едят.
Звучат следующие песни:
- "Червона Рута" - София Ротару
- "Желтые тюльпаны" - Наташа Королева
- "Луна, луга" - София Ротару
- "Я не поняла" - Верка Сердючка
- "Твои глаза" - Светлана Лобода
- "Случайная" - Светлана Лобода
- "Плакала" - Kazka
- "Я не сдамся без бою" - "Океан Эльзы"
- "Ти ж мене пiдманула"- народная песня
Посетители караоке: Мы поем украинские песни на русском языке. Можно за песню сала и горилочки немножко.
Музыкант Кай Метов: В 90-е годы началась моя популярность в России и на Украине. Тогда была группа "Нэнси". Мы с ними дружили. До 2014 года мы всегда справляли вместе дни рождения.
(Включают клип на песню "Дым сигарет с ментолом")
Метов: У Толика (солист группы) умер сын, и у меня не было возможности прилететь в Киев и поддержать Толика. Уже пора все бросить и обняться. Все политические вещи надо скинуть, давайте обнимемся.
Ситтель: Толик, приезжайте к нам, в Россию.
Актер Владимир Конкин: У меня много книг дома, на полке у меня стоит Чаадаев, рядом с ним стоит Григорий Сковорода. Они рядом, они братья. У меня старинная полка, там Пушкин стоит рядом с Шевченко.
Читает стихотворение Шевченко: "Думы мои, думы мои, Лыхо мени зъ вамы!"
Конкин: Если бы эти гениальные авторы стояли на полках наших политиков, не было бы никакой конфронтации. Разъединить нас невозможно.
Малахов: Вареники с вишней или с картошкой?
Конкин: Вареники выбираю с картошкой. Потому что горилка на столе, а под горилку вареники с вишней - не очень.
Актриса Маргарита Шубина: Я въездная. Теперь, видимо, нет. Но я ничего не боюсь. Возила сына на выборы президента Украины. Я в Киеве хожу по улицам, говорю по-русски, и меня все узнают. Все нас любят - в отелях, в магазинах, охранники, водители. Все передают приветы, даже стюардессы в аэропорту говорят, передайте привет. Вот и передаю вам.
Сын Шубиной Серафим: Украинцы обычные люди, все равно что русские.
Спортсменка Лидия Иванова: Спорт объединяет весь мир. Мне понравилось название "Надо поговорить". Я не могу представить, что мы дожили до такого состояния. Товарищи, мы живем вместе, и по живому резать нас не надо. Вы там наверху разберитесь, но мы любим друг длруга.
Малахов: Сегодня православный праздник Петра и Павла, закончился пост. Поздравляем всех православных.
Показывают кадры службы из Киево-Печерской лавры.
Показывают актера Александра Голобородько и его супругу Светлану Шершневу.
Шершнева: Мы сыграли свадьбу в Крыму, Симферополе. Я хотела давно сказать об украинской толерантности. Я приехала из Воронежа на Украину с родителями, я пошла в украинскую школу. И меня спросила учительница: "Будь ласка?"
Я сказала: моя фамилия не "будьласка", а Шершнева. Меня безумно любили за то, что я разговаривала именно на русском языке. Я единственная в училище играла на русском языке, и мне подыгрывали, хотя на дверях было написано: "Размовли тильки украинскую мову". Я благодарна Украине за моего мужа Сашу.
Голобородько: Я не говорю на украинском, я им владею. У меня двуязычная семья. Я до мозга костей украинец.
Малахов: В фильме "Слуга народа" главный герой - Голобородько.
Голобородько: Я 44 года живу в Москве, и я всегда позиционировал себя как украинца. У меня был юбилейный вечер, и назвал его "Украинский москаль". Я читал Шевченко, и лучше всех его читаю.
Поет песню: "Я не чужой, и ты мне свой. Я по Крещатику иду, как по Тверской, а по Тверсхой хожу, как по Крещатику".
Голобородько: Это и есть наша суть.
Малахов: Украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов недавно сыграли свадьбу. Вот их танец, впервые на телевидении.
Показывают танец со свадьбы.
Ситтель: Это не единственная свадьба, подтверждающая дружбу России и Украины. Бизнесмен Олег Кисаев женился на Ольге Клименко, "Мисс Украина". У любви нет границ и национальностей.
По Скайпу из Киева включается актриса Любовь Титаренко.
Титаренко: Я смотрю на собравшихся в студии со слезами. Мы жили столетиями в дружбе и мире. Сегодня тяжело в стране, идет война. Я считаю, что такие телемосты нужны, но первый телемост нужно было бы провести с Донбассом. Там люди живут в нищете, вокруг выстрелы, бабушки голодают, а власть в Киеве зажралась. Сегодня опасно выходить на большую аудиторию и говорить правду.
Ситтель: Наша цель - остановить войну на Донбассе.
На связи из Киева юмористический дуэт, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко.
Данилец: Мы покрестили внука, назвали Владимир. Это прекрасная идея телемоста, давно пора было это сделать. Это давно надо и Украине, и России.
Актер Рустам Сагдулаев: Всем ассалам алейкум! Мы не вечны, мы когда-то уйдем. Нужно каждый миг общаться, любить и дружить. Это самое ценное в этом мире, какой бы ты ни был нации.
Ситтель: Нам бы хотелось, чтобы добрые слова, которые звучали сегодня в студии, прозвучали еще раз и киевской студии.
Малахов: Добро победит!
Программу "Надо поговорить" посмотрели Елизавета Сурначева и Анастасия Голубева