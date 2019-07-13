Новости науки: особенности мозга убийцы и российское вмешательство в гены эмбриона

В подборке самых интересных научных новостей недели:

Убийцы имеют иную структуру мозга

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Нейрофизиологи всего мира уже давно пытаются получить объективные данные о возможной связи структур человеческого мозга со склонностью к преступлениям, в первую очередь, насильственным.

Убийства являются серьезнейшей социальной проблемой, а экономические потери от высокого уровня насилия в обществе составляют миллиарды долларов ежегодно. Эмоциональное воздействие насилия на жертв и общество в целом вообще не поддается учету и оценке.

Несмотря на всё это, нам крайне мало известно о нейрофизиологии людей, которые совершают убийства.

В течение десятилетий ученые исследовали мозг преступников, пытаясь понять, что заставляет человека идти на акт насилия. Появление новых методов сканирования мозга в конце ХХ века привело к возникновению новой дисциплины - нейрокриминологии.

Однако многие ученые с недоверием относятся к этой науке, подозревая ее родство с френологией, псевдонаукой XIX века, которая пыталась связать склонность к преступлениям с формой черепа.

Новое исследование американских медиков идет намного дальше ранее опубликованных экспериментов.

Данные томографического сканирования, полученные американскими учеными из университета штата Висконсин в Мэдисоне при обследовании 808 заключенных мужского пола, свидетельствуют о том, что у тех из них, кто совершил убийства, и остальных осужденных есть явные различия в структурах мозга.

"Участки орбитофронтальной коры и передних лобных долей у людей, совершивших убийства, демонстрируют присутствие гораздо меньшего количества серого мозгового вещества, чем у осужденных, совершавших ненасильственные преступления", - пишет ведущий автор исследования Кент Киль.

"Это исследование указывает на возможность определения объективных показаний о склонности к насилию, однако полученные результаты должны быть воспроизведены и подтверждены другими исследователями в рамках продолжительных программ", - отмечает Кент Киль.

Статья об этом опубликована в журнале Brain Imaging and Behavior.

Пять российских пар согласились на эксперимент с редактированием генов у их будущих детей

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Российский ученый Денис Ребриков, биолог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова, планирует провести вмешательство в ДНК пяти человеческих эмбрионов с помощью метода CRISPR.

Он сообщил журналу New Scientist на прошлой неделе, что у него уже имеется пять семей, которые дали согласие на вмешательство в ДНК их ещё не рождённых детей с целью предотвращения передачи генетического дефекта - наследственной глухоты.

На сегодняшний день известно только об одном таком вмешательстве, совершенным китайским генетиком Хэ Цзянькуем, который утверждает, что генетические изменения, которые он внес в ДНК эмбрионов, приведут к рождению детей с иммунитетом к заражению ВИЧ.

Ребриков сообщил, что отобранные им родители страдают от глухоты, вызванной мутациями гена GJB2. При рождении ребенка у двоих таких родителей генетический дефект передается по наследству в 100% случаев.

Ребриков надеется вмешаться в структуру гена GJB2 в уже оплодотворенном эмбрионе с помощью методики редактирования CRISPR.

"Этот метод понятен обычным людям, - заявил российский генетик в беседе с корреспондентом журнала. - Без редактирования генома ребенок, родившийся у каждой из таких пар, был бы совершенно глухим".

В отличие от китайского коллеги, который провел свои эксперименты без обращения за официальным разрешением к китайским властям, Ребриков планирует в ближайшие недели оповестить российские власти о намеченном вмешательстве.

Однако эти эксперименты вызывают возражения у части медиков и психологов. Они не считают, что глухота является медицинской проблемой, и утверждают, что такие люди способны вести полноценное существование без вмешательства врачей. Более того, с их точки зрения попытки лечения таких людей равносильны дискриминации.

На ранних этапах применения методики CRISPR, по мнению некоторых ученых, подобные эксперименты должны проводиться только в случае непосредственной угрозы жизни человека.

"Первые испытания на человеке должны начаться на эмбрионах, которые имеют фундаментальные дефекты, - говорит эксперт в области этической медицины Джулиан Савулеску из Оксфордского университета. - Не следует начинать с эмбрионов, которые могут превратиться в человека, способного вести вполне обычную жизнь".

Сайт Futurism опубликовал статью на эту тему.

Пакет из мембран и солнечных панелей может решить проблему дефицита пресной воды

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Вполне возможно, что уже в ближайшие годы в районах мира, богатых солнечной энергией, появятся устройства нового типа, которые способны сочетать генерацию электричества с опреснением и очищением воды.

В настоящее время более 780 млн людей во всем мире имеют ограниченный доступ к пресной воде. Еще большее число людей не имеет доступа к электричеству.

Ученые из университета короля Абдаллы в Саудовской Аравии предложили по-новому использовать уже известные методы опреснения воды.

Создатели нового устройства предлагают размещать компоненты системы дистилляции под поверхностью стандартных солнечных батарей, что не влияет на их эффективность.

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Всего около 10% получаемой такой батареей солнечной энергии используется для генерации электрического заряда, а остальная часть энергии превращается в тепло, которое в обычных условиях уходит в атмосферу.

В предлагаемом устройстве это тепло будет поглощаться многослойным пакетом из водоотталкивающих мембран, заключенных между материалами, стимулирующими испарение и конденсацию воды. Обращенная в пар вода проходит через расположенные мембраны, и таким образом теряет по пути примеси в виде солей и других веществ.

Пакетируя мембраны подобным образом, исследователи обнаружили, что эффективность таких устройств примерно в пять раз превышает КПД обычных опреснительных установок.

Им удалось доказать, что экспериментальная установка площадью всего в 1 квадратный метр с многослойной мембраной способна дистиллировать более 1,6 литра морской воды в час, при этом вырабатывая обычное количество электроэнергии в солнечной батарее.

В 2018 году в мире за счет солнечной энергии было выработано более 500 ГВт электричества. К 2025 году этот показатель может удвоиться.

Если удастся наладить массовое производство новых устройств, соединяющих солнечные панели с мембранными опреснителями, можно закрыть примерно 10% мировой потребности в пресной воде.

Статья об этом размещена на сайте журнала Nature.

Деревья надо начинать сажать уже сегодня

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Если человечество приступит в ближайшие годы к глобальной программе посадки деревьев на площади примерно 4,4 млрд гектаров, это может вывести из атмосферы огромные объемы парниковых газов.

Исследователь из университета Цюриха Томас Краутер и его коллеги ранее отмечали, что в случае посадки 1,3 трлн деревьев удастся нейтрализовать объем углекислого газа, попавшего в атмосферу за 10 лет.

Проблема заключается в том, что в распоряжении человечества просто нет свободной земли для посадки такого количества деревьев, учитывая рост населения и сельскохозяйственного производства.

Опубликованные недавно исследователями данные рисуют сложную картину с неясным исходом.

Если исключить уже существующие леса, города и сельскохозяйственные угодья, в распоряжении человечества остается чуть меньше одного миллиарда гектаров земель, пригодных для посадки деревьев.

Более ранние исследования давали нам грубые оценки, основанные на биологическом потенциале существующих естественных лесов. Мы знаем, что такие массивы могут распространяться в сравнительно короткий период времени, однако мы мало что знаем о потенциале роста деревьев в иных природных условиях.

Краутер и его коллеги воспользовались инструментами виртуальной репрезентации Google Earth Engine, которые позволяют получить дистанционные данные о целом ряде районов, на которые человек оказывает пока не слишком сильное влияние.

Они проанализировали почти 80 тысяч измерений, полученных с помощью инструментов Google, и подсчитали, что на Земле сейчас имеется 1,7-1,8 млрд гектаров суши, покрытой редкой растительностью или вообще ее не имеющей.

Если на этой площади удастся вырастить нужные деревья, то на нашей планете возникнет дополнительно около 0,9 млрд гектаров лесов, которые смогут поглотить около 200 гигатонн углекислого газа.

Эти цифры могут быть еще более значительными, если человечество решится пожертвовать некоторыми сельскохозяйственными угодьями и городскими территориями. Теоретически деревья можно высаживать на общей площади 8,7 млрд гектаров.

Наиболее эффективной тактикой было бы поручить программы посадки лесов местным органам власти и общественным организациям, особенно если речь идет о восстановлении вырубленных лесных угодий.

"Если мы начнем действовать уже сейчас, мы сможем сократить на 25% содержание углекислого газа в атмосфере - до уровня, который существовал почти сто лет назад", - отмечают авторы исследования.

Хотя сейчас легко впасть в пессимизм из-за того, что леса по всей планете всё быстрее вырубаются, основания для надежды есть.

Несколько лет назад Индонезия ввела мораторий на расчистку и вырубку новых лесных угодий. Десять лет назад Норвегия обязалась возместить этой стране утраченные доходы, если уровень вырубки снизится.

Именно это и произошло в 2017 году. В феврале этого года Норвегия выплатила обещанную Индонезии первую сумму в 20 млн евро в рамках общего соглашения о выплате 1 млрд евро.

Об этом рассказывается в журнале Science.