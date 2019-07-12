В ожидании урагана: в Луизиане введено чрезвычайное положение

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за сильных дождей некоторые улицы в Новом Орлеане уже оказались затоплены

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Луизиане, на которую надвигается тропический шторм "Барри".

Шторм бушует в Мексиканском заливе последние несколько дней, набирая обороты. Сейчас скорость ветра достигает 80 км/ч и, по словам синоптиков, может достичь силы урагана.

Ожидается, что штормовой ветер и проливные дожди обрушатся в ближайшее время на Новый Орлеан, в котором уже гремят грозы и наблюдаются локальные наводнения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мужчину, чья машина застряла посреди затопленной улицы, эвакуируют на каноэ

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что именно при "медленном" урагане наводнения представляют наибольшую опасность, так как перемещаясь с малой скоростью, шторм подолгу остается в одном районе, сея там разрушения.

Если верить прогнозам, штат ожидают 25-50 см осадков при том, что уровень воды в реке Миссисипи уже сейчас приближается к наводнению.

Указ президента позволяет мобилизовать федеральные ресурсы в случае чрезвычайной ситуации.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Водяной смерч наблюдали на озере Пончартрейн на юго-востоке штата Луизиана

По сообщению Национальная метеорологической службы шторм продолжает двигаться по направлению к Луизиане со скоростью 8 км/ч.

Согласно прогнозам, он достигнет ее вечером в пятницу или рано утром в субботу, прежде чем начнет ослабевать.

Последствия становятся тяжелее

Мэтт Макграф, корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды

Хотя шторм "Барри" не связан напрямую с изменениями климата, глобальное потепление приводит к тому, что последствия подобных явлений становятся более тяжелыми.

Температура воздуха растет последние десятилетия, при этом растет и его способность удерживать влагу, в результате чего тропический шторм сопровождается большим количеством осадков.

В результате глобального потепления такие штормы становятся более медленными. За последние семь десятилетий ураганы, подобные "Барри", в северной Америке снизили скорость своего передвижения по суше на 20-30%.

Это произошло, например, с ураганом "Харви" в 2017 году, когда его сила снизилась до категории тропического шторма.

Затем он несколько дней бушевал в районе Хьюстона, став причиной аномального уровня осадков, вызвав многочисленные человеческие жертвы и огромные разрушения.

Уровень моря также повышается в результате глобального потепления, и если ветер дует в направлении берега, это повышает вероятность наводнений.

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Если скорость порывов ветра превысит 119 км/ч, шторм "Барри" будет объявлен ураганом и станет первым в сезоне 2019 года.

Как Луизиана готовится к шторму

Принято решение об эвакуации жителей некоторых районов, расположенных в низине.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Возведение защитной дамбы вокруг электростанции в приходе Плакеминс, Луизиана

При этом мэр Нового Орлеана Ла Тойя Кантрелл не отдавала распоряжения об общей эвакуации, поскольку на данный момент шторм попадает в категорию ниже третьей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Синоптики предупредили, что возможное наводнение может представлять серьезную опасность для жизни

Жителей предупредили о необходимости принять меры и приготовиться к встрече шторма: запастись водой и провизией, а так же другими предметами первой необходимости.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Владельцы магазинов в Новом Орлеане заколачивают витрины в ожидании урагана

Президент Трамп распорядился в случае необходимости предоставить ресурсы Агентства по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи районам, оказавшимся в зоне бедствия.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump To everyone on the Gulf Coast: As you make preparations to protect your homes & loved ones from flooding & the coming storm, it is imperative that you heed the directions of @FEMA, State & Local Officials. We are working closely w/ them. Please be prepared, be careful, & be SAFE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2019 г.

В "Твиттере" он опубликовал запись о том, что налажено взаимодействие чиновников на местном и национальном уровнях, а так же призвал жителей подготовиться к встрече с ураганом.

Национальная метеорологическая служба сообщила в пятницу утром, что уровень воды в Миссисипи достиг пятиметровой отметки и может подняться до 5,7 м.

Представители корпуса армейских инженеров США заявляют, что системы защиты Нового Орлеана от наводнения готовы справиться с повышением уровня воды до 7-7,5 метров.

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Губернатор Джон Бел Эдвардс назвал приближающийся шторм очень сильным и, сославшись на данные Национального центра изучения ураганов, предупредил о том, что "Барри" предоставляет опасность для жизни.

"Для значительной части Луизианы приближающийся шторм станет серьезным испытанием. Луизиане угрожают наводнением сразу три фактора: штормовые волны, разлив реки и ливни" - заявил он в четверг.

По словам мэра Ла Тойи Кантрелл, специальные насосы в Новом Орлеане работают в оптимальном режиме, но их может оказаться недостаточно.

Поэтому она призвала горожан очистить свои участки и улицы от садового и другого мусора, который может забить ливневые стоки и водосточные канавы.