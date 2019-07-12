В ожидании урагана: в Луизиане введено чрезвычайное положение
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Луизиане, на которую надвигается тропический шторм "Барри".
Шторм бушует в Мексиканском заливе последние несколько дней, набирая обороты. Сейчас скорость ветра достигает 80 км/ч и, по словам синоптиков, может достичь силы урагана.
Ожидается, что штормовой ветер и проливные дожди обрушатся в ближайшее время на Новый Орлеан, в котором уже гремят грозы и наблюдаются локальные наводнения.
Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что именно при "медленном" урагане наводнения представляют наибольшую опасность, так как перемещаясь с малой скоростью, шторм подолгу остается в одном районе, сея там разрушения.
Если верить прогнозам, штат ожидают 25-50 см осадков при том, что уровень воды в реке Миссисипи уже сейчас приближается к наводнению.
Указ президента позволяет мобилизовать федеральные ресурсы в случае чрезвычайной ситуации.
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По сообщению Национальная метеорологической службы шторм продолжает двигаться по направлению к Луизиане со скоростью 8 км/ч.
Согласно прогнозам, он достигнет ее вечером в пятницу или рано утром в субботу, прежде чем начнет ослабевать.
Последствия становятся тяжелее
Мэтт Макграф, корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды
Хотя шторм "Барри" не связан напрямую с изменениями климата, глобальное потепление приводит к тому, что последствия подобных явлений становятся более тяжелыми.
Температура воздуха растет последние десятилетия, при этом растет и его способность удерживать влагу, в результате чего тропический шторм сопровождается большим количеством осадков.
В результате глобального потепления такие штормы становятся более медленными. За последние семь десятилетий ураганы, подобные "Барри", в северной Америке снизили скорость своего передвижения по суше на 20-30%.
Это произошло, например, с ураганом "Харви" в 2017 году, когда его сила снизилась до категории тропического шторма.
Затем он несколько дней бушевал в районе Хьюстона, став причиной аномального уровня осадков, вызвав многочисленные человеческие жертвы и огромные разрушения.
Уровень моря также повышается в результате глобального потепления, и если ветер дует в направлении берега, это повышает вероятность наводнений.
Если скорость порывов ветра превысит 119 км/ч, шторм "Барри" будет объявлен ураганом и станет первым в сезоне 2019 года.
Как Луизиана готовится к шторму
Принято решение об эвакуации жителей некоторых районов, расположенных в низине.
При этом мэр Нового Орлеана Ла Тойя Кантрелл не отдавала распоряжения об общей эвакуации, поскольку на данный момент шторм попадает в категорию ниже третьей.
Жителей предупредили о необходимости принять меры и приготовиться к встрече шторма: запастись водой и провизией, а так же другими предметами первой необходимости.
Президент Трамп распорядился в случае необходимости предоставить ресурсы Агентства по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи районам, оказавшимся в зоне бедствия.
В "Твиттере" он опубликовал запись о том, что налажено взаимодействие чиновников на местном и национальном уровнях, а так же призвал жителей подготовиться к встрече с ураганом.
Национальная метеорологическая служба сообщила в пятницу утром, что уровень воды в Миссисипи достиг пятиметровой отметки и может подняться до 5,7 м.
Представители корпуса армейских инженеров США заявляют, что системы защиты Нового Орлеана от наводнения готовы справиться с повышением уровня воды до 7-7,5 метров.
Губернатор Джон Бел Эдвардс назвал приближающийся шторм очень сильным и, сославшись на данные Национального центра изучения ураганов, предупредил о том, что "Барри" предоставляет опасность для жизни.
"Для значительной части Луизианы приближающийся шторм станет серьезным испытанием. Луизиане угрожают наводнением сразу три фактора: штормовые волны, разлив реки и ливни" - заявил он в четверг.
По словам мэра Ла Тойи Кантрелл, специальные насосы в Новом Орлеане работают в оптимальном режиме, но их может оказаться недостаточно.
Поэтому она призвала горожан очистить свои участки и улицы от садового и другого мусора, который может забить ливневые стоки и водосточные канавы.