Через 30 лет в Петербурге будет жарко как в Софии, а в Лондоне - как в Барселоне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые оценивали, как глобальный рост средних температур в 2 градуса Цельсия отразится на средних летних температурах в 520 городах мира

К 2050 году в Лондоне в разгаре лета будет так же жарко как в Барселоне, а в Рио-де-Жанейро лето будет ощущаться как в Гаване.

В Москве будет так же жарко в июле как в Детройте, а Санкт-Петербург будет напоминать Софию. Максимальная температура летом возрастет на 5,5 и 6,1 градусов при среднем росте годовой температуры в 3 и 2,9 градуса соответственно.

Таковы результаты исследования, представленные в докладе лаборатории Краутера в Техническом университете Цюриха. Ученые оценивали, как глобальный рост средних температур в 2 градуса Цельсия отразится на средних летних температурах в 520 городах мира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Засуха в Индии: во многих странах мира люди уже сейчас сталкиваются с переменами в климате

Наиболее заметные изменения произойдут в северных широтах.

В странах Западной и Северной Европы средняя летняя температура возрастет на 3,5 градуса, а зимняя - на 4,7 градуса.

Однако радоваться этому не приходится.

Вместе с ростом температур придут экстремальные явления - лесные пожары, периоды крайней жары, внезапные бури и торнадо, не говоря о засухе и наводнениях.

Город Аналог к 2050 г. Возможный рост температуры в самый жаркий месяц Рост годовых температур Лондон Барселона 5,9 2,1 Москва Детройт 5,5 3 Санкт-Петербург София 6,1 2,9 Киев Канберра 6,7 3 Мадрид Марракеш 5,9 2,1 Гвадалахара Лахор 4,6 0,7 Источник: Crowther Lab (по сссылке можно увидеть интерактивную карту изменения температур)

Особенно это коснется городов в тропической зоне, хотя изменения температур там будут не столь заметными как в умеренных климатических зонах. Тем не менее, более чем в 20% городов, в том числе в Манаусе, Либревиле, Куала-Лумпуре, Джакарте, Янгоне и Сингапуре, будет наблюдаться совершенно новые климатические условия, с которыми они ранее не сталкивались.

За пределами исторического опыта

"С моей точки зрения, фундаментальным выводом этого исследования является то, что 100 городов, расположенных в экваториальных районах, испытают условия, которые не имеют прецедента в истории человечества", - говорит Джеймс Дайк, профессор университета в Эксетере в Британии.

"Это ставит вопрос о том, будет ли вообще возможно существование в этих городах. Мы можем столкнуться с массовым переселением и миграцией".

Статья об этом исследовании, опубликованная в журнале PLOS One, является первой попыткой оценить воздействие глобального роста температур на условия обитания в крупнейших городах мира.

Ученые из Цюрихского университета отмечают, что их главной задачей было помочь людям представить надвигающиеся перемены, используя аналоги, уже сейчас известные им.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К 2050 году Париж как и другие европейские города могут измениться до неузнаваемости

"История свидетельствует, что данные и научные факты сами по себе не в состоянии побудить людей изменить свои привычные представления или заставить их действовать", - говорит ведущий автор исследования Жан-Франсуа Бастен.

Профессор Ричард Беттс, сотрудник Метеорологического управления Британии, который не принимал участия в исследовании, считает, что новые результаты помогают поставить проблему изменения климата в контекст повседневного существования человечества.

"Что еще важнее, - отмечает он, - эти данные свидетельствуют о том, что многие районы мира столкнутся с климатическими условиями, которые не имеют аналога в истории человечества".

Станет ли мир теплее на 2 градуса Цельсия?

Рост глобальных температур на 2 градуса к 2050 году обычно отсчитывается с отметки "допромышленного периода" - 1850-1900 годы - когда рост выбросов парниковых газов в атмосферу еще не начал менять климат.

К настоящему времени этот рост уже составил 1 градус Цельсия, по данным Межправительственной комиссии ООН по изменениям климата.

При нынешних темпах разогрева атмосферы - примерно 0,2 градуса за десятилетие, рост температур может составить 1,5 градуса в период 2030-2052 гг.

ООН предупреждает, что превышение этого порога может привести к непредсказуемым последствиям для дальнейшей судьбы человечества.

Однако уже сейчас высказываются предположения, что к 2100 году рост температур составит 2,9-3,4 градуса по Цельсию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лондон может стать субтропическим городом как Барселона, где уже в 2008 году отмечалась сильная засуха

Дьявол в деталях

Авторы исследования исходят из того, что в ближайшие годы будут приняты новые и более радикальные меры по ограничению выбросов в атмосферу парниковых газов.

Чтобы удержаться на отметке 1,5 градуса, такие выбросы необходимо сократить на 45% к 2030 году, и достичь нулевого уровня к 2050 году.

Авторы статьи исходят из сценария, согласно которому пик таких выбросов будет достигнут к 2040 году, а затем они начнут снижаться.

Профессор Габи Хегерл из Эдинбургского университета считает, что данное исследование не охватывает всей картины происходящих климатических изменений.

"Оно не учитывает отдельные события типа периодов жары, засух и наводнений, - отмечает он. - Кроме того, там ничего не говорится о поднятии уровня моря, с которым столкнутся многие города мира".

Майк Локвуд, профессор физики космического пространства в университете Рединга, также предупреждает о потенциальной угрозе созданной человечеством инфраструктуре.

"Многие сочтут, что если климат в Лондоне станет таким же как в Барселоне, ничего страшного не случится, если, конечно, вы не страдаете от астмы или от сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит он. - Однако Лондон стоит на подушке из глины, а если глина пересыхает, она утрачивает прочность. Под воздействием сильных дождей она снова расширяется при намокании. Как всегда, в деталях этих климатических прогнозов прячется дьявол, который готовит нам непредсказуемые неприятности".