Миллиардеру Эпштейну добавили обвинений. Ему грозит 45 лет за секс-преступления

Правообладатель иллюстрации Stephanie Keith Image caption Акция протеста против финансиста у здания суда

Миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, которого на прошлой неделе обвинили в продаже людей в сексуальное рабство, теперь подозревают в подкупе потенциальных свидетелей.

На фоне скандала с финансистом в пятницу вынужден был подать в отставку министр труда США Алекс Акоста, который в качестве генпрокурора Флориды в 2008 году курировал дело Эпштейна, обвинявшегося в склонении несовершеннолетних к проституции. Эпштейн тогда получил всего 13 месяцев тюрьмы, а Акосту критиковали за слишком мягкое внесудебное соглашение с предпринимателем.

Как сообщают американские СМИ, по данным нью-йоркской прокуратуры, Эпштейн предположительно перевел в конце прошлого года двум неназванным лицам, которых могли вызвать на слушания в качестве свидетелей, 350 тысяч долларов.

Эпштейн, как пишет New York Times, в 1990-2000-е годы был в дружеских отношениях с нынешним президентом США Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю.

66-летнего Эпштейна задержали на прошлой неделе в субботу в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси, куда он прилетел из Франции на личном самолете.

По версии обвинения, в 2002-2005 годах миллиардер приглашал девушек, самым младшим из которых было 14 лет, в свои дома во Флориде и на Манхэттене в Нью-Йорке. За сексуальные услуги он, по данным стороны обвинения, платил девушкам сотни долларов. Сам Эпштейн все обвинения отвергает и настаивает, что встречи происходили по обоюдному согласию, и он был уверен, что девушки были совершеннолетними.

Финансисту может грозить до 45 лет тюремного заключения.

Повлиять на свидетелей

На основании дополнительных обвинений прокуроры просят суд заключить миллиардера под стражу до суда и отказать в праве на освобождение под залог. В понедельник, как ожидается, суд рассмотрит прошение Эпштейна об освобождении под залог.

Размер залога не разглашается, однако в понедельник сторона обвинения заявила, что размеры личного состояния Эпштейна таковы, что тот располагает всем необходимым, чтобы скрыться от суда. У него имеется особняк в Нью-Йорке, два дома на Виргинских островах, в том числе один на собственном острове, и собственность в Париже, Нью-Мексико и Флориде. Он также владеет 15 автомобилями и двумя самолетами, один из которых способен к международным перелетам.

Правообладатель иллюстрации Stephanie Keith

В судебном представлении прокуроры пишут, что 66-летний финансист выплатил деньги через несколько дней после того, как газета Miami Herald стала публиковать статьи о внесудебной сделке, которую Эпштейн заключил с федеральными властями, чтобы избежать обвинений в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации в 2008 году.

Он заплатил одному из своих возможных соучастников по этому делу 100 тысяч, а другому - 350 тысяч долларов, утверждает сторона обвинения. Имена этих лиц не называются.

"Такие действия, и в особенности их время совершения, дают основания считать, что подсудимый пытался оказать влияние на свидетелей, которые могли бы дать показания против него в свете недавно выдвинутых обвинений", - говорится в представлении прокуратуры.

В 2005 году финансиста уже пытались судить за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, однако ему удалось избежать серьезного наказания, заключив сделку со следствием.

Чем объясняется отставка Акосты

Именно эта сделка заставила министра труда США Алекса Акосту подать в отставку после критики в своей адрес. Именно он, будучи федеральным прокурором в Майями в 2008 году, содействовал внесудебной сделке, приведшей к снятию с Эпштейна обвинений.

Тогда Эпштейна обвиняли в сексуальном насилии и эксплуатации несовершеннолетних девушек в период 1999-2007 годов.

Внесудебные договоренности позволили финансисту отбыть всего 13 месяцев в тюрьме, большую часть этого срока он и вовсе по специальному разрешению провел в собственном офисе в Палм-Бич.

Эта сделка привлекла внимание прессы и общественности в связи с новыми обвинениями в адрес Эпштейна.

Как сказал журналистам президент США Дональд Трамп, он беседовал с Акостой по телефону в минувшую пятницу, и тот, по словам Трампа, сам принял решение об отставке.

Кто такой Эпштейн?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1997 году Эпштейн встречался с Дональдом Трампом в поместье того в Мар-а-Лаго во Флориде

Джеффри Эпштейн родился в Нью-Йорке и преподавал математику и физику в частной школе Далтон на Манхэттене.

В 1976 году он начал работать в финансовой сфере, начав с трейдинга в инвестиционной банковской компании Bear Stearns. Спустя четыре года он стал партнером в компании.

Затем он основал собственную фирму J Epstein & Co, которая занималась управлением активами клиентов, в совокупности превышавшими миллиард долларов.

Он жил на широкую ногу и заработал репутацию "таинственного богача". При этом о нем, как и о его клиентах, было мало что известно.

Один из тех, кто знал его по работе на Уолл-стрит, в 2002 году описал его в интервью New York Magazine как "фигуру типа Гэтсби" [Джей Гэтсби, герой романа "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда].

"Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень, - приводило издание слова Дональда Трампа. - С ним очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды".

У Эпштейна была репутация филантропа. В 2003 году он попал в заголовки газет, сделав пожертвование в размере 30 миллионов долларов Гарвардскому университету.

Оценки его богатства разнятся. Согласно материалам суда во Флориде, которые приводит Эн-би-си Ньюз, финансист владеет недвижимостью на Виргинских островах, в США, Мексике и во Франции.