Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Капитализм нельзя исправить, его можно только победить". Век спустя по Европе вновь бродит призрак, обещающий верхам неприятности от имени низов

Капитализм, как мы его знаем, отжил свой век. Пришло время богатым поделиться, платить больше налогов, а бизнесу - поставить во главу угла общественное благо, а не максимальную прибыль. Иначе грядет революция.

Это не лозунги из листовки воинствующих марксистов. Это - цитаты из недавних выступлений миллиардеров, банкиров и экономистов. Фараоны и жрецы капитализма вдруг в один голос заговорили о его реформе. И они не стесняются в выражениях.

"Когда массы считают, что элитам достается слишком много, происходит одно из двух: законодательное перераспределение богатства или революционное распределение бедности", - сказал ветеран Уолл-стрит Алан Шварц, глава инвестбанка Guggenheim Partners.

"Я уверен, что капитализм - фундаментально прочная система, просто сейчас она не приносит пользы большинству людей и потому должна быть реформирована", - написал Рэй Далио, американский инвестор-миллиардер с состоянием в 17 млрд долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Макрон хотел укрепить капитализм во Франции. "Желтые жилеты" его остановили

А почти два десятка американских миллиардеров попросили брать с них больше налогов. Их тоже беспокоит угроза слома привычного общественного устройства.

"Неравенство подпитывает недовольство и разлад в обществе. Результат - рост недоверия к демократическим институтам, а то и что похуже", - написали они в июньском коллективном обращении к кандидатам в президенты США.

Кто владеет миром

Еще полвека назад ничтожная верхушка состоятельных американцев (0,1% населения) контролировала 7% богатства в крупнейшей экономике планеты. А сейчас - уже 20%.

В целом в США, Европе и Китае, на которые приходится две трети мировой экономики, 10% населения владеют 70% всех активов. Почти вся сдача осела в карманах среднего класса, составляющего 40% жителей этих стран.

Остальные - то есть каждый второй - довольствуются крохами с их стола: в их распоряжении всего 2% общего богатства.

И чем дальше, тем больше ускоряется эта концентрация денег, земель и собственности в руках окопавшейся кучки состоятельных граждан. А доходы подавляющего большинства, напротив, фактически заморожены со времен финансового кризиса десятилетней давности.

Они в основном проедают заработанное, а не накапливают состояния. Те же, у кого уже есть активы, лишь приумножают их. В результате растет неравенство, а с ним - и недовольство властью и бизнесом.

"Как только разрыв между богатыми и бедными становится слишком большим, появляется угроза. Мы помним Французскую революцию, Октябрьскую революцию. Начинаются народные волнения, и мы уже наблюдаем их", - пугает капиталистов "желтыми жилетами" Пенни Голдберг, главный экономист Всемирного банка - организации, призванной искоренять неравенство в мире через развитие институтов по образу и подобию западных.

Однако образцы сами рассыпаются на глазах, и причина как раз в неравенстве, объясняет она.

"Налицо кризис институтов, люди все меньше верят в демократию и выступают уже не только против глобализации, но и против элит, экспертов и так далее. Потому что они считают, что элита получила все блага экономического роста последних лет, а простому человеку не досталось ничего", - сказала Голдберг, обсуждая будущее капитализма с коллегами из двух других международных организаций - МВФ и ОЭСР.

От экономического кризиса к политическому

Одна из них, главный экономист клуба богатых стран ОЭСР Лоранс Бун объяснила проблему радикализацией беднеющего среднего класса. Он десятилетиями служил капитализму подушкой безопасности, гарантируя политическую стабильность. Эти времена уходят в историю.

Те, кто раньше были довольны жизнью и голосовали за статус-кво в лице умеренных центристов, постепенно теряют уверенность в будущем, беднеют и дрейфуют от центра к одному из полюсов публичной политики: левым социалистам или правым националистам.

Это опасно, говорит Бун, поскольку в экономически развитых демократиях основная масса избирателей принадлежит как раз к прослойке между богатыми и бедными.

"Средний класс сокращается, и общество поляризуется. Было намного легче, когда средний класс увеличивался и голосовал за реформы, которые открывали экономику и позволяли более равномерно распределять плоды экономического роста", - сказала Бун.

"Но доходы среднего класса давно не растут, а жилье и жизнь в целом дорожают. Люди чувствуют себя покинутыми. А ведь именно от настроений среднего класса зависит, кто окажется у власти".

Кто виноват

Правообладатель иллюстрации Arterra / Getty Images Image caption Рост цен на жилье делает богаче тех, у кого есть недвижимость, и беднее - тех, у кого ее нет

Десятилетиями армия западных обывателей уверенно копила жирок, плавно скользя по карьерным рельсам к щедрой пенсии под защитой профсоюзов и трудового законодательства. Один лишь финансовый кризис не мог пустить этот беззаботный состав под откос, уверена Голдберг из Всемирного банка.

"Я думаю, были и другие определяющие факторы, вроде технологий и глобализации - любые перемены, которые нарушают привычное течение жизни", - говорит она.

Автоматизация и интернет-экономика - два главных потрясения, изменившие рынок труда в XXI веке. Гарантии трудоустройства и достойной оплаты труда уходят в прошлое вместе с крупными работодателями вроде универмагов и туроператоров. И пусть рабочих мест в центрах этой революции становится больше, однако они достаются тем, кто готов меняться и приспосабливаться.

Остальные ностальгируют по былой стабильности и ищут виновных, пробуя на эту роль иммигрантов, либералов, политическую элиту, прессу, толстосумов, финансистов и международные организации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С приходом Дональда Трампа к власти противники иммиграции в США почувствовали себя увереннее

Те, кто сидят наверху, тоже заняты спорами между собой.

"Мы все время киваем на правительство, - пеняет собратьям-бизнесменам инвестор Шварц. - Но большую роль тут играют корпорации. Политикам и бизнес-лидерам надо прекращать спорить до хрипа о том, кто глупее. Нам нужно найти общий язык и исправить ситуацию".

О том же написал акционерам глава американского банка JP Morgan Джейми Даймон, чаще других крупных западных банкиров выступающий для широкой публики. В проблемах виноваты и власти, и крупный бизнес, пишет он. Они долго игнорировали перекосы в обществе, но настало время повернуться лицом к человеку.

"Правительство США постепенно уходит из реальности, в которой живет простой человек. Люди в целом потеряли веру в способность институтов выполнять возложенную на них миссию и обеспечивать социальную поддержку и защиту. Они требуют перемен, и нам придется признать, что перемены назрели".

Их двигателем должны стать крупные компании, уверен он.

"Конечно, они не являются причиной всех бед в обществе. Однако теперь от них требуют большего - и они обязаны откликнуться", - говорит Даймон, указывая, что из 150 миллионов работающих американцев 130 миллионов трудятся в частных компаниях и только 20 миллионов заняты в госсекторе.

Крупный бизнес уже в курсе, успокаивает Шварц.

"Я верю, что корпоративный мир крепко задумался. И не о том, что капитализм - плохо, а о том, как сделать так, чтобы он всех устраивал", - сказал он.

"Вот мы говорим о людях, которые чувствуют себя за бортом праздника жизни. Кому они меньше всего доверяют? Властям и бизнесу. Фактически нам говорят: все достается вам, и это нечестно. Правительство одно с этим не справится. И мы видим, что бизнес понемногу начинает исправляться", - полагает Шварц.

Что делать

"Первая цель для атаки - рентная экономика", - говорит Бун, и она имеет в виду не автократов, монопольно качающих нефть и газ, а новое поколение рантье, извлекающих сверхприбыль не из полезных ископаемых, а из личных данных пользователей их интернет-платформ.

Второе - налогообложение этих технологических гигантов. Значительная часть экономической активности и занятости переместилась в интернет, а с ними ушли и налоги, что подрывает возможности властей финансировать социальную сферу и исправлять перекосы в экономике льготами и субсидиями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С ростом народного недовольства тускнеет блеск бриллиантов в колье

"Нужно сделать так, чтобы международные компании платили налоги там, где они зарабатывают, нанимают и производят", - говорит Бун.

Помимо регулирования бизнеса у властей есть и другие возможности повлиять на ситуацию. Если интернет и высокие технологии - основа новой экономики, значит, приоритетом для государства должен быть доступ людей к образованию и связи. Тут есть, к чему стремиться: сейчас меньше половины жителей сельской местности имеют доступ к быстрому интернету.

Бизнес, со своей стороны, должен раскошелиться на решение проблем, которые заставляют людей голосовать за противников капитализма.

Ряды правых националистов пополняют те, кто обеспокоен переводом рабочих мест и прибыли компаний за границу, наймом дешевой рабочей силы в лице иммигрантов и либерализацией мировой торговли.

К левым социалистам примыкают те, кому не нравится фактическая победа корпораций над профсоюзами, заоблачные зарплаты топ-менеджеров, сокращение влияния государства на экономику и смягчение защиты труда под натиском лоббистов от бизнеса. А зеленые укрепляют позиции за счет тех, кто считает, что для капиталистов прибыль важнее изменения климата.

Правообладатель иллюстрации SOPA Images / Getty Images Image caption Климатические активисты разбудили инвесторов. Компании, управляющие активами на $33 трлн, взялись заставить бизнес думать о природе - подписались под инициативой Climate Action 100+

Если властям и бизнесу удастся остановить эту поляризацию общества, у Запада останется шанс решить проблемы через диалог и уберечь нынешнюю модель общественного устройства от разрушительного конфликта, говорит миллиардер Далио.

"Мы подошли к критической черте, за которой все будет зависеть от нашей способности договориться. Ресурсов у нас достаточно, чтобы и с проблемами разобраться, и неравенство поправить, и производительность повысить так, чтобы общее богатство прирастало и было что делить", - написал он.

"Однако я очень боюсь, что стороны займут непримиримые позиции и в результате либо от капитализма вовсе откажутся, либо он так и не будет реформирован, поскольку крайне правые будут бороться за его сохранение в неизменном виде, а крайне левые - за его полный слом".

Поэтому самый главный вопрос современности, по мнению миллиардера: смогут ли популисты правого или левого толка прийти к власти и сломать нынешнюю модель госуправления, экономики и международных отношений.

"Или разумные люди сумеют изменить систему так, чтобы она заработала на благо большинства", - написал Далио, и добавил, что ответ мы узнаем в ближайшие два года после выборов в крупнейших капиталистических странах Запада: США, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.