Спорт миллионов. Неловкие вопросы о крикете

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Сотни миллионов людей по всему миру без ума от крикета. И большинство из них равнодушно к другим видам спорта. Благодаря им крикет уверенно занимает второе место по популярности в мире после футбола и по числу преданных фанатов уверенно обгоняет все другие командные игры - от бейсбола до хоккея.

И пусть крикет почти не известен за пределами бывшей Британской империи, в странах с общим населением около 2 млрд человек он - религия. Там слышали о Месси и, возможно, имеют представление о том, кто такой Пеле. Но в сердцах навсегда - Сачин Тендулкар и Рики Понтинг, а в ленте "Инстаграма" - Вират Коли и Джо Рут.

Капитан сборной Индии Коли уверенно теснит болливудских звезд на вершине рейтинга популярности и зарабатывает по 25 млн долларов в год, как лучший бомбардир "Ливерпуля" Мо Салах.

Экс-капитан Сачин имеет в Индии статус, близкий к божественному. А бывший лидер сборной Пакистана Имран Хан теперь руководит всей страной в должности премьер-министра. Австралия чеканит монеты с портретом легендарного Дона Брэдмана, а британская королева посвящает в рыцари бывшего английского капитана Алистера Кука.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Англия впервые стала чемпионом мира в июльском мегадраматичном финале на родине крикета - лондонской арене "Лордз"

За право транслировать чемпионат Англии телеканалы выложили рекордные 1,5 млрд долларов. Билеты на хорошие места стоят от 100 долларов, а с рук доходят до нескольких тысяч за важный матч.

Похоже, в этой игре что-то есть, раз она захватила сердца третьей части населения планеты. Для оставшихся двух третей Русская служба Би-би-си попыталась ответить на несколько неловких вопросов о крикете.

Крикет и крокет - это что, разные вещи?

В крокет играют преимущественно пенсионеры на досуге, загоняя шары в воротца деревянными молотками. Как на лужайке у Королевы в "Алисе в стране чудес" Льюиса Кэрролла.

В крикет сражаются командами на стадионах перед десятками тысяч зрителей. (О правилах - чуть ниже.)

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Крикетная бита - орудие дипломатии. Слева направо: премьер Новой Зеландии Джон Ки в ООН; британский премьер Дэвид Кэмерон в Индии; президент США Джордж Буш-младший в Пакистане; и премьер Австралии Тони Абботт подписывает биту мира самому Сачину в Дели

Крикетная бита в полтора раза увесистее бейсбольной. Мяч, брошенный профи, летит со скоростью 150 км/ч, а игрок мирового класса способен отбить его за сотню метров. Это серьезный спорт, он требует защитной экипировки, первоклассного судейства и всесторонней подготовки.

Грубо говоря, крокет - бедный родственник гольфа. Крикет - старший брат бейсбола.

Они правда играют целый день?

Только если это короткий матч. Нормальный - так называемое испытание, тест - длится пять дней: по шесть часов в день с перерывом на обед на 40 минут и двумя чаепитиями по 20 минут.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Однодневные матчи часто завершаются затемно

Классическая серия из пяти тест-матчей, в которой две отдельно взятые сборные регулярно выясняют между собой отношения, занимает до полутора месяцев.

У этого есть преимущества. Хотя бы в том, что на любительском уровне игра в крикет отлично сочетается с пикником в парке длиной в целый день. А зрителям матча профессионалов всегда гарантировано развлечение с утра до вечера.

Но есть и недостатки. Во-первых, не каждый фанат найдет столько свободного времени и понимания в семье. Во-вторых, не каждый телеканал рискнет такими объемами эфира.

В-третьих, спорт-бары, кафе и пабы предпочитают завлекать посетителей трансляциями других видов спорта, подинамичнее и покороче. Даже в Индии набирает популярность английская футбольная Премьер-лига.

В-четвертых, из-за неуклюжего формата крикет с 1900 года остается за бортом Олимпийских игр. И наконец, это убивает любительский спорт - кузницу талантов. В мелких и сельских клубах все реже набирается достаточно желающих тратить каждый второй выходной на крикет.

Правообладатель иллюстрации Mirrorpix / Getty Images Image caption Софи Лорен коротает время игрой в крикет с детьми в перерыве съемок "Леди Л" (1965) в Англии

Поэтому в последние годы крикет пытается стряхнуть вековую дрему и переродиться из вальяжного спорта посвященных в динамичное зрелище для всех. Вместо пятидневных тестов сборные и клубы теперь в основном встречаются в трех новых однодневных форматах.

Самый короткий (английская новинка The Hundred) ограничен сотней бросков мяча на команду и может сравниться продолжительностью с футбольным матчем. Самый распространенный (T20) - 120 мячей на каждого, длится около трех часов. И серьезный формат чемпионата мира (ODI) - по 300 мячей на команду. Такая игра обычно занимает весь день.

А почему они то все в белом, то разноцветные? И мяч у них то красный, то белый?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заклятые враги в одинаковой форме: англичанин Алистер Кук (слева) и австралиец Рики Понтинг (с битой) бьются за "Прах" (о чем ниже) в 2010 году

Многодневные тесты играют в традиционной белой форме. И красным мячом. Так повелось испокон веку.

А вот однодневные матчи - это уже форма национальных или клубных цветов, а мяч - белый. От красного отказались, и вот почему.

В отличие от тестов, где с наступлением сумерек игра просто останавливается, чтобы возобновиться наутро, однодневные матчи приходится доигрывать. Для этого было снято одно из главных табу крикета - на искусственное освещение.

Белый мяч при свете прожекторов и на фоне ночного неба виден лучше, чем красный.

А что делать, если дождь?

Это не единственная проблема. Есть еще пчелы.

На время дождя матч приостанавливается. Поле укрывают, и специальные машины откачивают воду с газона и его центральной игровой части - питча, подготовка которого требует особых навыков и терпения.

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В однодневных матчах, если дождь не завершится до вечера, то игра признается безрезультатной. Но не всегда: если в ответной половине матча сыграно достаточно мячей, результат определяется по сложной формуле, разработанной английским математиком Тони Льюисом.

Она не только экстраполирует уже набранные очки, но и учитывает поведенческие особенности однодневного крикета, например, тот факт, что под занавес матча бэтсмены более склонны к рискованным и результативным ударам, а боулеры, напротив, устают.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пчелы на стадионе

Пчелы - еще один повод прервать матч. Нашествие роя на площадку - нередкое явление. Судьи приостанавливают игру, все падают на газон и не поднимаются, пока пчелы не потеряют интерес и не отправятся восвояси.

Пять дней игры - это же ультрамарафон. Никаких сил не хватит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Малинга и Шахзад в неспортивной форме

Крикет требует серьезной физической подготовки. Но это не хоккей и не футбол, и в принципе достаточно быть просто в форме. Что делает его доступным для широких масс, чурающихся строгой диеты и изнуряющих тренировок.

И даже профессионалы не исключение. Что доказал последний чемпионат мира, где появились и шри-ланкиец Ласит Малинга, и афганец Мохаммед Шахзад.

Несмотря на выпуклое отступление от спортивной формы, Малинга - один из лучших боулеров мира, а Шахзад - самым результативный бэтсмен сборной Афганистана.

И в чем смысл игры?

Главные правила очень простые. Нюансы и исключения - другое дело. Разобраться во всех сложно даже за полтора месяца почти ежедневных матчей чемпионата мира. Но это делает игру лишь интереснее - практически любая встреча дает повод для горячих споров.

В середине XIX века англичане даже подумывали запретить соревновательный крикет из соображений общественной безопасности. Редкая игра тогда обходилась без мордобоя и увечий - а то и убийств.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Игроки постоянно апеллируют к судьям, хотя большинство споров разрешают видеоповторы и система виртуального моделирования

Если не вдаваться в тонкости, в общих чертах все выглядит так. Две команды по 11 человек - как в футболе. Но атакуют и защищаются они по очереди.

Первую часть игры одна команда в полном составе выходит на поле и атакует мячом ворота противника (калитку из трех столбиков с двумя цилиндрами наверху). Другая выпускает по очереди своих игроков с битой (бэтсменов). Один за другим они защищают калитку, отбивая мячи и набирая очки. Когда все 10 защитников выбиты или исчерпано отведенное количество бросков, команды меняются местами. Выигрывает тот, кто набрал больше очков.

Высший класс бэтсмена - отбивать мячи так, чтобы никто из 11 игроков противника не мог поймать их. Пока отбитый мяч катается по полю, бэтсмен бегает между двумя калитками в центре поля. За каждую пробежку (run) дают одно очко. Если мяч покинет пределы поля, то можно не бегать - дадут четыре очка за выкатившийся и шесть - за вылетевший.

Правообладатель иллюстрации IDI / Getty Images Image caption Калитка сбита, бэтсмен повержен, соперник ликует

Провал бэтсмена - это когда его выбивают. Тремя основными способами: если мяч напрямую сбивает столбики калитки; если он отлетает от биты в руки противника, не коснувшись земли; и если бэтсмен отбил мяч и побежал, но соперник подобрал его и сбил столбики, прежде чем защитник успел вернуться к калитке.

Веха для бэтсмена - 100 очков без вылета. По количеству сотен в карьере их расставляют в зале славы мирового крикета.

Лучшие бэтсмены редко хороши в атаке. И наоборот, те, кто кидает мячи - боулеры, выходят с битой в последних рядах и редко задерживаются на поле, их быстро выбивают. Зато они - острие атаки.

Атакующая команда в составе 11 человек расставлена по большому овальному полю. Ее задача - не дать бэтсмену выбить мяч далеко и заработать очки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Болельщики "Тигров" - сборной Бангладеш

Талантливый боулер - полдела. Чем замысловатее или мощнее бросок, тем выше шанс сходу сбить калитку и тем тяжелее бэтсмену прицельно отбить мяч, который либо крутится и отскакивает непредсказуемо, либо несется со скоростью 150 км/ч.

Другие полдела - полевые игроки. У них две главные задачи. Первая - поймать отскочивший от биты мяч, прежде чем он коснется земли или вылетит за пределы поля: на этом игра для бэтсмена завершится. Вторая - если бэтсмен сумел ударом покатить мяч по газону и принялся бегать, набирая очки, нужно как можно быстрее подобрать его и вернуть в район калитки, чтобы либо выбить ее, либо минимизировать число пробежек врага.

В зале славы боулеры меряются количеством калиток, сбитых с их подачи.

Если крикет так популярен, почему я даже не знаю, как это выглядит?

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Либо вы не любите кино, либо невнимательно смотрите.

Игру в крикет изображали в триллерах ("Пляж" с Леонардо Ди Каприо, "Сириана" с Джорджем Клуни и Мэттом Деймоном), политических драмах ("Фрост против Никсона"), романтических комедиях ("Хороший год" Ридли Скотта с Расселом Кроу) и даже в сказках ("Хроники Нарнии").

И конечно ни один фильм о современных Индии или Пакистане не обходится без сцены с игрой в крикет на пыльном пустыре - настолько это типичная картина для тех мест. Этим клише с удовольствием пользуются и британские кинематографисты ("Миллионер из трущоб", "Отель "Мэриголд"), и Голливуд ("Поезд на Дарджилинг", "Вертикальный предел").

Игра джентльменов часто фигурирует в английской литературе - от Диккенса до Конан Дойля.

Сэр Артур не только придумал доктору Ватсону прошлое игрока в крикет, но и сам прекрасно владел битой - сейчас она хранится в музее главной крикет-арены планеты, лондонского стадиона "Лордз".

Правообладатель иллюстрации Culture Club/Getty Images Image caption Шотландский гигант Конан Дойль пропускает бросок профи А.П. Лукаса, выступавшего за сборную Англии

Создатель Шерлока Холмса был лидером команды писателей, за которую в разное время играли П.Г. Вудхаус, придумавший Дживса и Вустера, Алан Милн, давший миру неспортивного Винни-Пуха, Джером К. Джером, посадивший троих в лодку, не считая собаки, и Редьярд Киплинг - поэт, более известный миру детской книгой про Маугли.

Дуглас Адамс, родившийся уже после войны, в крикет не играл, но прославил игру в третьей части "Автостопом по галактике", закрученной вокруг крикета. Его герои вываливаются из пространственно-временной аномалии "на безупречный газон площадки "Лордз" и становятся свидетелями злодеяния галактических масштабов: роботы с планеты Криккет крадут святыню земного крикета - "Прах". Это требует отдельного объяснения.

Почему святыней крикета считается урна с прахом?

Небольшая урночка с пеплом - самый знаменитый трофей мирового крикета. Бьются за него два вековых противника: сборные Англии и Австралии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Урна в руках легенды австралийского крикета Рики Понтинга (слева) и английского капитана Эндрю Флинтоффа в 2006 году.

Австралия впервые одолела Англию на ее стадионе в тест-матче 1882 года, и британская пресса, оплакивая такой позор, провозгласила "смерть английского крикета" с последующей кремацией и отправкой праха в Австралию. Вскоре следом двинулась сборная Англии, поклявшись вернуть прах на родину.

Они отыгрались на выезде, а одна австралийская поклонница подарила английскому капитану терракотовый флакон от духов размером с ладонь.

По преданию, она наполнила импровизированную урну пеплом сожженных бейлов - двух небольших цилиндров, соединяющих три столбика калитки. Когда калитку сбивают, бейлы весело разлетаются в разные стороны, а бэтсмен понуро бредет с поля в павильон, как вратарь, пропустивший решающий пенальти.

Через год английский капитан вернулся в Австралию, и герои этой истории поженились.

С тех пор серии тест-матчей между Австралией и Англией называются "Прах" (The Ashes). Следующая начнется 1 августа и продлится до середины сентября. Англичане, окрыленные победой на чемпионате мира, надеются, что родные стены помогут им вернуть еще и этот трофей.

Победитель считается обладателем "Праха", хотя сама урна всегда хранится в храме крикета - музее лондонского "Лордз". Так что инопланетным роботам Адамса не пришлось плутать по Земле в поисках сокровища.