Центр Нью-Йорка остался без света. Обесточены метро, светофоры, театры

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Станция метро 66th Street погрузилась во тьму

Отключение электричества в Нью-Йорке остановило поезда в метро, люди застряли в лифтах. Погасли фонари и светофоры. Сейчас электроснабжение уже полностью восстановлено.

Местная энергетическая компания Con Edison сообщила, что без света в субботу вечером остались около 70 тысяч человек. Инженеры работают над восстановлением энергоснабжения. "Мы рассчитываем, что большинство клиентов будут подключены в полночь", - говорилось в сообщении компании.

Глава Con Edison Джон Макэвой заявил, что энергоснабжение вернулось в пять из шести районов, пострадавших от перебоев в электроснабжении, передает телекомпания Эн-би-си. Он добавил, что летняя жара, которая может привести к увеличению нагрузки на энергосистему, не было причиной блэкаута.

Электроснабжение полностью восстановлено, сообщил позже в "Твиттере" Нью-Йорка Билл де Блазио.

Что случилось

По словам пожарных, произошло возгорание в трансформаторе на Манхэттене на 64-й улице. Де Блазио в "Твиттере" уточнял, что пожар был в канализационном люке. Он сказал Си-эн-эн, что "это просто техническая проблема".

Отключение электроэнергии произошло в годовщину масштабного сбоя в электроснабжении в 1977 году, который погрузил Нью-Йорк в темноту и спровоцировал массовые грабежи и поджоги. Город погружался во тьму и в августе 2003 года.

Сейчас отключения света произошли незадолго до девяти вечера в центральной части Манхэттена - это квадрат между 40-й и 72-й улицами, от Пятой авеню и Гудзона.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Инженеры Con Edison работают над восстановлением подачи электричества

Свет отключился и на Бродвее. Бродвейским театрам пришлось отменить спектакли. Некоторые актеры устроили уличные представления.

В частности, песню о "блэкауте" исполнили актеры мюзикла Hadestown возле театра Уолтера Керра.

Эн-би-си публикует видео, на котором дорожное движение после отключения светофоров регулирует обычный прохожий.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что отправил 100 полицейских, а также сотрудников национальной гвардии, чтобы те помогли регулировать движение.

Самой телекомпании Эн-би-си пришлось задействовать резервные генераторы, чтобы продолжать выходит в эфир.

Полиция попросила пассажиров покинуть некоторые станции метро из-за отключения электричества на Манхэттене.

Выходя из станции метро рядом с Центральным парком, Джефф О'Мэлли, консультант, который живет в Манхэттене, сказал агентству Рейтер, что застрял в вагоне метро больше чем на час.

"Было совершенно темно. Люди должны были использовать фонарики на телефонах, чтобы увидеть выход", - сообщил он.

Пока компания Con Edison работает над восстановлением энергоснабжения на Манхэттене, руководство нью-йоркского метро призывает избегать подземных станций, говорится в сообщении в "Твиттере".

Несколько станций в настоящее время остаются без электричества, все поезда обходят их. В другом сообщении сказано, что лучше воспользоваться автобусами.