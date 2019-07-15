Сокуров закрывает фонд поддержки кино. Каких фильмов не было бы без его фонда?

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Российский режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Одной из причин он назвал "недружелюбность и агрессивность" по отношению к нему министерства культуры.

"Мы больше не можем в таких условиях существовать", - сказал режиссер Интерфаксу.

В министерстве культуры агентству сказали, что ничего не знают о решении Сокурова и о его причинах.

"Честно говоря, я абсолютно не знаю, пока не слышала, что Сокуров закрывает свой фонд. В свое время действительно у нас была оказана поддержка нескольким проектам фонда, но причин, почему закрывается фонд, я, к сожалению, сейчас сказать не могу. У нас не было никаких контактов, я даже не могу представить себе повод", - цитирует Интерфакс главу департамента кинематографии минкультуры Ольгу Любимову.

Сокуров ранее говорил о планах закрыть фонд в рамках дискуссии киношколы "Индустрия на "Стрелке", сообщил накануне "Коммерсант".

"Мы закроем наш фонд "Пример интонации" в следующем году из-за недостатка средств к существованию", - рассказал он.

Фонд Сокурова был создан в 2013 году для поддержки молодых режиссеров. Съемки их фильмов проходили при поддержке министерства культуры, комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова и киностудии "Ленфильм".

Сокуров - знаменитый российский режиссер. В 1995 году Европейская киноакадемия включила его в список в список ста лучших режиссеров мирового кино. В декабре прошлого года на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Сокуров попросил президента России Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает в России 20-летний срок заключения по обвинению в терроризме.

В конце 2018 года стало известно, что полиция Санкт-Петербурга совместно с ФСБ проводят проверку в фонде "Пример интонации". Как сообщалось, директора фонда Николая Янкина заподозрили в хищении бюджетных средств, которые фонд получил от петербургского комитета по культуре.

Сокуров тогда подтвердил, что проверка фонда идет уже несколько месяцев. Режиссер также добавил, что ФСБ начала проявлять к нему внимание после того, как он в 2016 году задал Путину вопрос о Сенцове. В результате проверки нарушений в работе фонда не нашли.

Русская служба Би-би-си рассказывает о главных фильмах, которые были сняты при поддержке фонда Сокурова.

"Теснота", 2017

"Теснота" - дебютный полнометражный фильм режиссера из Нальчика Константина Балагова, выпускника мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском университете.

Действие фильма разворачивается в 1998 году в Нальчике. Из двух еврейских семей похищают жениха и невесту. Родители похищенного юноши пытаются собрать деньги на выкуп, но собранных средств не хватает.

Сокуров снял "Тесноту" в 25 лет. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале в 2017 году в рамках программы "Особый взгляд". В Каннах "Теснота" получила приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Фильм также получил приз "За лучший дебют" на "Кинотавре", Гран-при 11-го международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России имени Даниила Дондурея.

"Софичка", 2016

"Софичка" - дебютная полнометражная работа Киры Коваленко, еще одной выпускницы мастерской Сокурова в Нальчике, снятая при финансовой поддержке министерства культуры. Константин Балагов, однокурсник Коваленко, был одним из авторов сценария к фильму.

Фильм снят по одноименной повести Фазиля Искандера, в нем рассказывается история женщины, которая возвращается в родную абхазскую деревню после сталинской ссылки и вспоминает свою жизнь. В фильме снимались в основном непрофессиональные актеры, которых режиссер буквально находила на улицах.

Съемки фильма проходили в Абхазии, он снят на абхазском языке.

"Когда мы приехали в Абхазию, мы поняли, что на русском языке снимать неправильно. Тогда, в те времена, о которых идет речь - послевоенные, на нем не говорили. Это сейчас тот абхазский язык забывают", - рассказала Коваленко "Российской газете".

"Софичка" получила приз за лучший игровой фильм, режиссуру и лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Дублине и спецприз "за сохранение культурных традиций" на российском фестивале кинематографических дебютов "Дух огня".

"Глубокие реки", 2018

Фильм "Глубокие реки" снял еще один выпускник мастерской Сокурова в Нальчике Владимир Битоков. В нем рассказывается история о семье лесорубов, которые живут в маленьком кабардинском селе.

Как и в случае с "Софичкой", Битоков снял фильм не на русском, а на кабардинском языке.

"Сейчас малые языки вымирают, хотя в России еще сохраняется территориальное разделение. Культура тоже отмирает, а русский язык заменяет все. Меня это пугает, и я хотел, чтобы кабардинский язык звучал в фильме. Это первый фильм, полностью снятый на кабардинском языке. Я из принципа не переезжаю никуда из Нальчика, пытаюсь что-то делать там", - сказал режиссер в интервью журналу "Сеанс".

Фильм получил награды за лучший дебют на "Кинотавре" и на Фестивале российского кино в Онфлёре, а также победил в номинации "Лучший режиссер" на международном кинофестивале молодых кинематографистов "Балтийские дебюты".