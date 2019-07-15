Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американские санкции подорвали иранскую экономику, но сплотили местных жителей

Иран все еще возмущен тем, что президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерной сделки в прошлом году и ввел новые санкции против страны. В этот непростой период Би-би-си удалось приехать в Иран и пообщаться с местными жителями.

Корреспондент Би-би-си Мартин Пейшенс побывал в столице страны Тегеране и в священном для шиитов городе Кум. Съемочную группу постоянно сопровождал представитель иранского правительства - это правило распространяется на все зарубежные медиа, работающие в стране.

Даже в жаркие летние месяцы из столицы можно увидеть снег на вершинах Эльбруса.

Самые богатые районы Тегерана расположены на склонах гор, которые помогают укрыться от зноя и смога, окутывающего город с населением почти в девять миллионов человек.

По выходным многие столичные жители самого разного возраста берут с собой рюкзаки, трекинговые палки и уходят из города. Однако даже чистый горный воздух не дает им спасения от американских санкций.

"Кто из нас не страдает [от санкций]?" - задает мне риторический вопрос молодой иранец. Словно в подтверждение своих слов он указывает на висящий у него на поясе карабин. Сегодня этот аксессуар стоит в четыре раза дороже, чем год назад.

В прошлом году Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана, после того как США решили в одностороннем порядке выйти из ядерного договора 2015 года между Ираном и "шестеркой" международных посредников.

По словам Трампа, эта сделка была слишком щедрой для Ирана и давала ему возможность разрабатывать баллистические ракеты и вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке.

Трамп также заявил, что намерен оказать максимальное давление с тем, чтобы вернуть Иран за стол переговоров. Многие опасаются, что это может привести к конфликту.

Image caption В горах можно спастись от жары и смога, который окутывает столицу страны Тегеран

Тегеран в гневе. Он чувствует предательство со стороны США и самоустранение европейских держав, которые все еще поддерживают сделку (Британия, Франция и Германия).

Решение США усилило позиции тех иранских фундаменталистов, кто утверждает, что Вашингтону вообще нельзя было верить изначально. Недоверие к США и Британии глубоко укоренилось в Иране и восходит еще к 1953 году, когда обе страны организовали свержение демократически избранного премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка.

Объединяющие санкции

"У Ирана очень долгая история, и мы всегда противостояли трудностям", - говорит Хади, владелец небольшого кафе для горных туристов.

Его кафе не достроено, вместо крыши здание покрыто брезентом, однако он все равно приглашает меня угоститься чаем и фруктами - вишней, абрикосами и арбузами.

По мнению Хади, американцы рассчитывали на то, что санкции приведут к беспорядкам, и иранскому правительству придется пойти на компромисс.

Однако в итоге все получилось наоборот: санкции объединили иранских либералов и консерваторов.

"У нас здесь национальное единство. Чем сложнее ситуация, тем сильнее сплачиваются люди", - говорит Хади.

Image caption Хади (справа) говорит, что санкции США объединили иранских либералов и консерваторов

Вдали от гор, в густом смоге, окутавшем обширные южные пригороды Тегерана, санкции ощущаются особенно остро.

Этот район представляет собой лабиринт узких улочек и скученных домиков: здесь живет иранский рабочий класс.

Эти люди и до введения санкций были на грани нищеты, а в последний год многие из них перешагнули эту грань.

Цены на продукты выросли почти вдвое, и из-за падения экономики многие с трудом находят работу и едва сводят концы с концами.

"Я не понимаю, что выгадывает Дональд Трамп, ущемляя нас", - говорит Зохре Фарзане, мать троих детей, которая работает упаковщицей одежды. В день она зарабатывает около двух долларов.

Она жалуется, что санкции повергли ее семью в нищету и что она больше не может покупать мясо и ингалятор от астмы.

Она отправляет своего 11-летнего сына в благотворительную столовую, чтобы он хотя бы раз в день нормально питался. Унижение, которое она испытывает, когда ей приходится просить кого-то помощи, переживается ею весьма болезненно.

"Мы благодарим Бога, что у нас есть кусок хлеба и сыра. По крайней мере, в Иране сейчас мир и нет войны", - говорит Зохре.

Никто из иранцев, с кем мне довелось пообщаться во время 10-дневного путешествия, не верит в возможность войны с США, несмотря на усилившееся в последнее время напряжение между двумя странами. Отношения заметно обострились после того, как Вашингтон обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе, а Иран сбил американский беспилотник над Ормузским проливом.

Бывший замминстра иностранных дел Ирана Хоссейн Шейхолеслам считает, что война не в интересах ни одной из стран.

"Никакой войны не будет. Конечно, кто-то может допустить ошибку. Но мы не хотим войны. Я думаю, что господин Трамп понимает, что война ему невыгодна, потому что война против нас означает гибель американских солдат - а он не готов к массовым похоронам в Вашингтоне" - рассуждает бывший министр.

Война или мир?

Я поднимаюсь выше по горной тропе, прохожу мимо ручья с кристально чистой водой. Здесь я знакомлюсь с молодой женщиной по имени Насим, которая отправилась в пешую прогулку по горам с друзьями.

Я спрашиваю ее, что она думает о президенте Трампе. Она смеется в ответ, поднимая руки ладонями вверх, давая понять, что не знает, что сказать. Но то, что она говорит потом, повергает меня в изумление.

"Возможно, для нас было бы лучше, если бы началась война".

Почему кто бы то ни было может желать войны?

"Это может привести к изменениям в нашей системе власти. Это может улучшить ситуацию, - отвечает Насим. - Но если это приведет к гражданской войне, тогда нет, ничего хорошего это никому не принесет".

Image caption Поход по горам - любимое занятие многих иранцев по выходным

В 2009 году люди вроде Насим вышли на улицы, чтобы выступить против сомнительного переизбрания Махмуда Ахмадинежада на пост президента страны.

Эти акции получили известность как "Зеленая революция", так как этот цвет использовал один из оппозиционных кандидатов - Мир-Хосейн Мусави, который с тех пор содержится под домашним арестом.

Власти сурово подавили массовые выступления и настаивали на том, что в Иране нет сильного оппозиционного движения.

Но это страна с очень разными политическими взглядами.

Здесь есть и религиозные консерваторы, и либералы - а большинство иранцев, возможно, просто предпочитают не высовываться. Именно этими раздорами и хотел воспользоваться президент Дональд Трамп.

Сейчас у руля страны стоят сторонники жесткого курса.

Однако когда Ирану противостоят США, то для большинства иранцев - как консерваторов, так и либералов - интересы их страны выходят на передний план.