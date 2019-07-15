Почему платные накрутки в "Инстаграме" только вредят
Некоторые микроинфлюэнсеры в "Инстаграме" не гнушаются платить за раскрутку своих постов на этой платформе. Но, как показывает расследование Би-би-си, так они только вредят себе.
Согласно исследованию шведского стартапа A Good Company, только в Британии нашлось 10 млн подложных аккаунтов, и больше половины пользователей покупали себе фолловеров, лайки и комментарии.
Самые крупные "рынки сбыта" у продавцов фейковых аккаунтов - США, Бразилия и Индия: 49 млн, 27 млн и 16 млн соответственно.
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Британские эксперты не удивлены - некоторые даже говорят, что эти цифры, вероятно, занижены.
"Я думаю, в реальности таких намного больше", - говорит эксперт по соцсетям Алфи Грин, работающий с инфлюэнсерами "Инстаграма" в Великобритании.
В поисковике Google элементарно найти приложения и программы, обещающие больше фолловеров, лайков и реакций под постами.
Казалось бы, если вы не рекламщик, а просто смотрите на знаменитостей в ленте, что вам за дело до фейковых аккаунтов?
"Три из десяти инфлюэнсеров покупают фейки"
"Многие обычные пользователи чувствуют себя обманутыми", - говорит PR-менеджер Камала Брайант, которая ищет инфлюэнсеров для продвижения продуктов в "Инстаграме".
Камала полагает, что у трех из десяти инфлюэнсеров, с которыми она работает, будут поддельные подписчики. Она использует в работе программы и приложения для идентификации пользователей, поэтому знает, кто использует фейки и кому не стоит доверять.
"Инфлюэнсеры, которые покупают своих подписчиков, не будут сильно беспокоиться о том, с какими брендами они работают, потому что им нет дела до подлинности", - добавляет она.
Алфи Грин считает, что все пользователи выиграли бы, если б могли доверять статистике "Инстаграма".
"Когда мы слышим, что 40 миллионов человек посмотрели новый сезон "Очень странных дел" на выходных, мы думаем, что это куча народа, и такая же реакция у нас на инфлюэнсера с 4 миллионами фолловеров - мы думаем, что они по-настоящему влиятельны", - говорит он.
Создательница курса по использованию "Инстаграма" Сара Таскер считает, что проблема для подписчиков появляется, когда инфлюэнсер заявляет себя как авторитет в чём-то.
"Если на вас подписаны 100 тысяч человек, и вы позиционируете себя как фитнес-гуру, люди будут считать, что информация, которую вы распространяете, соответствует определенным стандартам", - говорит Сара.
В руководстве компании Instagram хорошо осведомлены о том, что происходит. В ноябре прошлого года платформа запустила инструмент, позволяющий бороться с фейками.
Компания не стала вдаваться в подробности, но сообщила Би-би-си, что каждый день удаляет миллионы фальшивых аккаунтов.
"Подлог"
Вы, вероятно, видели спонсируемые посты в своей ленте "Инстаграма"- пост с хэштегами #реклама или #ad, где инфлюэнсер или знаменитость рассказывают о продукте, который они будто бы используют сами.
Пока всё это абсолютно законно, но специалисты, которые работают с соцсетями, хотят, чтобы Агентство по рекламным стандартам в Британии и его аналоги в других странах изменили правила.
"С точки зрения бизнеса, если вы ведёте свой аккаунт как инфлэнсер и покупаете накрутку, это подлог", - говорит Сара.
"С тех пор, как появились инфлюэнсеры как явление, новые правила рынка ещё не успели выработаться, поэтому бизнес пытается привести старые действующие законы и правила в соответствие с этими новымт способами работы. Это не особо подходит новому рынку", - добавляет интернет-гуру Таскер.
Сначала многим кажется, что накрутка не повредит, но по мере роста популярности инфлюэнсеров она начинает сказываться на их репутации.
"Вы часто видите, как многие люди говорят: куплю-ка я 100 тысяч подписчиков, пожалуй, начну с этого", - говорит Алфи Грин. - "Но алгоритмы уже так не работают. Так что это может негативно повлиять на ваши шансы стать влиятельным в соцсетях".
"Никто не хочет быть облапошенным"
Сара Таскер ведёт страницу в "Инстаграме" с первых дней существования соцсети и накопила 216 тысяч подписчиков. Теперь она говорит, что к ней обращаются за советом те, кто уже купил себе фейковых подписчиков.
"Если все покупают накрутку, то единственные люди, которые зарабатывают деньги, - это люди, продающие фальшивые лайки", - отмечает Сара.
Неважно, хотите ли вы быть инфлюэнсером или просто публиковать фото еды, все эксперты рекомендуют, чтобы вы внимательнее относились к тем, на кого вы подписаны в "Инстаграме". Может быть, кто-то просто пытается заработать "быстрые лайки".
"Мы все уже не такие наивные в соцсетях. Никто не хочет быть облапошенным. Люди должны знать, с чем они имеют дело", - говорит пиарщица Камала Брайант.
И на постсоветском пространстве сплошь и рядом находятся примеры накрутки, но она часто выходит боком инфлюэнсерам, пытающимся её купить.
Молодая предпринимательница из Украины поделилась с Би-би-си своим опытом: девушка говорит, что пыталась покупать фейковые аккаунты до того, как её собственный профиль в "Инстаграме" взломали хакеры: "Теперь никаких накруток, только таргетированная реклама", - замечает бизнесвумен.