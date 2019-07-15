Почему платные накрутки в "Инстаграме" только вредят

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Некоторые микроинфлюэнсеры в "Инстаграме" не гнушаются платить за раскрутку своих постов на этой платформе. Но, как показывает расследование Би-би-си, так они только вредят себе.

Согласно исследованию шведского стартапа A Good Company, только в Британии нашлось 10 млн подложных аккаунтов, и больше половины пользователей покупали себе фолловеров, лайки и комментарии.

Самые крупные "рынки сбыта" у продавцов фейковых аккаунтов - США, Бразилия и Индия: 49 млн, 27 млн и 16 млн соответственно.

Британские эксперты не удивлены - некоторые даже говорят, что эти цифры, вероятно, занижены.

"Я думаю, в реальности таких намного больше", - говорит эксперт по соцсетям Алфи Грин, работающий с инфлюэнсерами "Инстаграма" в Великобритании.

В поисковике Google элементарно найти приложения и программы, обещающие больше фолловеров, лайков и реакций под постами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За небольшую сумму вам "накрутят" лайков за несколько дней

Казалось бы, если вы не рекламщик, а просто смотрите на знаменитостей в ленте, что вам за дело до фейковых аккаунтов?

"Три из десяти инфлюэнсеров покупают фейки"

"Многие обычные пользователи чувствуют себя обманутыми", - говорит PR-менеджер Камала Брайант, которая ищет инфлюэнсеров для продвижения продуктов в "Инстаграме".

Камала полагает, что у трех из десяти инфлюэнсеров, с которыми она работает, будут поддельные подписчики. Она использует в работе программы и приложения для идентификации пользователей, поэтому знает, кто использует фейки и кому не стоит доверять.

"Инфлюэнсеры, которые покупают своих подписчиков, не будут сильно беспокоиться о том, с какими брендами они работают, потому что им нет дела до подлинности", - добавляет она.

Алфи Грин считает, что все пользователи выиграли бы, если б могли доверять статистике "Инстаграма".

"Когда мы слышим, что 40 миллионов человек посмотрели новый сезон "Очень странных дел" на выходных, мы думаем, что это куча народа, и такая же реакция у нас на инфлюэнсера с 4 миллионами фолловеров - мы думаем, что они по-настоящему влиятельны", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Alfie Green Image caption Алфи Грин полагает, что тяжело доверять инфлюэнсеру, весомая часть "подписчиков" которого - фейки

Создательница курса по использованию "Инстаграма" Сара Таскер считает, что проблема для подписчиков появляется, когда инфлюэнсер заявляет себя как авторитет в чём-то.

"Если на вас подписаны 100 тысяч человек, и вы позиционируете себя как фитнес-гуру, люди будут считать, что информация, которую вы распространяете, соответствует определенным стандартам", - говорит Сара.

В руководстве компании Instagram хорошо осведомлены о том, что происходит. В ноябре прошлого года платформа запустила инструмент, позволяющий бороться с фейками.

Компания не стала вдаваться в подробности, но сообщила Би-би-си, что каждый день удаляет миллионы фальшивых аккаунтов.

"Подлог"

Вы, вероятно, видели спонсируемые посты в своей ленте "Инстаграма"- пост с хэштегами #реклама или #ad, где инфлюэнсер или знаменитость рассказывают о продукте, который они будто бы используют сами.

Пока всё это абсолютно законно, но специалисты, которые работают с соцсетями, хотят, чтобы Агентство по рекламным стандартам в Британии и его аналоги в других странах изменили правила.

Правообладатель иллюстрации Sara Tasker Image caption Сара Таскер расстраивается, когда "Инстаграм", по её мнению, используют не по назначению

"С точки зрения бизнеса, если вы ведёте свой аккаунт как инфлэнсер и покупаете накрутку, это подлог", - говорит Сара.

"С тех пор, как появились инфлюэнсеры как явление, новые правила рынка ещё не успели выработаться, поэтому бизнес пытается привести старые действующие законы и правила в соответствие с этими новымт способами работы. Это не особо подходит новому рынку", - добавляет интернет-гуру Таскер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно правилам "Инстаграма", инфлюэнсерам необходимо маркировать платные посты

Сначала многим кажется, что накрутка не повредит, но по мере роста популярности инфлюэнсеров она начинает сказываться на их репутации.

"Вы часто видите, как многие люди говорят: куплю-ка я 100 тысяч подписчиков, пожалуй, начну с этого", - говорит Алфи Грин. - "Но алгоритмы уже так не работают. Так что это может негативно повлиять на ваши шансы стать влиятельным в соцсетях".

"Никто не хочет быть облапошенным"

Сара Таскер ведёт страницу в "Инстаграме" с первых дней существования соцсети и накопила 216 тысяч подписчиков. Теперь она говорит, что к ней обращаются за советом те, кто уже купил себе фейковых подписчиков.

"Если все покупают накрутку, то единственные люди, которые зарабатывают деньги, - это люди, продающие фальшивые лайки", - отмечает Сара.

Правообладатель иллюстрации Kamala Bryant / LFA Agency Image caption Камала Брайант считает, что многие инфлюэнсеры готовы обдуривать подписчиков

Неважно, хотите ли вы быть инфлюэнсером или просто публиковать фото еды, все эксперты рекомендуют, чтобы вы внимательнее относились к тем, на кого вы подписаны в "Инстаграме". Может быть, кто-то просто пытается заработать "быстрые лайки".

"Мы все уже не такие наивные в соцсетях. Никто не хочет быть облапошенным. Люди должны знать, с чем они имеют дело", - говорит пиарщица Камала Брайант.

И на постсоветском пространстве сплошь и рядом находятся примеры накрутки, но она часто выходит боком инфлюэнсерам, пытающимся её купить.

Молодая предпринимательница из Украины поделилась с Би-би-си своим опытом: девушка говорит, что пыталась покупать фейковые аккаунты до того, как её собственный профиль в "Инстаграме" взломали хакеры: "Теперь никаких накруток, только таргетированная реклама", - замечает бизнесвумен.